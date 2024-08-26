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  4. Кубок 2024-2025
Тур: 3.
Оренбург
 
Позже
Ростов
Прогнозы 50
Оренбург 18% (9)
X 40% (20)
Ростов 42% (21)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Ростов
3.60
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3.45
Все Коэффициенты

История личных встреч

Оренбург
Ростов

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

13 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
К
4:2
К
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.86
0.83

Среднее время на гол

48
108

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.92
0.92

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

46
97

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куэро Джастин 2 (1) 1
Рыбчинский Дмитрий 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналдо 1 0.5
Кучаев Константин 1 0.5
Голенков Егор 1 0.5

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 1 0
Куэро Джастин 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелёхин Виктор 2 0
Байрамян Хорен 1 0
Голенков Егор 1 0
Сако Умар 1 0

Результаты матчей

Оренбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ростов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Оренбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Оренбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ростов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Факел - Оренбург 1:0 Ростов - Оренбург 3:2 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Оренбург - Акрон 2:2
ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Химки - Оренбург 1:0 Оренбург - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Сумгаит 2:1 Кечиоренгюджю - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Урал - Оренбург 3:3 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 2:1 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Зенит - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Оренбург - Рубин 3:0
Ростов
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1
Зенит - Ростов 5:0 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Факел - Ростов 1:1 Краснодар - Ростов 3:2 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Факел - Ростов 0:1 Зенит - Ростов 2:1 Ростов - Балтика 2:1 Рубин - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Ростов - Балтика 0:1 Ростов - Оренбург 2:1 Урал - Ростов 0:1 Ростов - Спартак Москва 1:5

Результаты матчей

Оренбург
Ростов

Точный счет

2:3
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 4 3
4.
Крылья Советов
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Ростов
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Химки
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Оренбург
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 2 3
3.
ЦСКА Москва
 2 1 0 1 1 - 2 2
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Динамо Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Химки
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Оренбург
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
3.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Динамо Махачкала
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Динамо Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1
2.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
3.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Амкал Костюков Степан 4
Кубань Холдинг _Maloletov A. 3
Локомотив Москва Раков Вадим 2 (1)
Сибирь Рожков Никита 2 (1)
Сокол Казань Яковлев Максим 2
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
Спартак Москва Маслов Павел 2
Пари НН Александров Виктор 2
Ростов Мелёхин Виктор 2
Сокол Казань Замалиев Наиль 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 августа 2024, осталось 2 дня 7 часов 38 минут.



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    • Прогнозы 50
    Оренбург 18% (9)
    X 40% (20)
    Ростов 42% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Ростов
    3.60
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    Прогнозы на матч Оренбург - Ростов

    Исход игры
    Оренбург
    18% (9)
    Ничья
    40% (20)
    Ростов
    42% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.68% (21)
    Меньше
    55.32% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    80.85% (38)
    Нет
    19.15% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34% (17)
    1:2 Ростов
    22% (11)
    2:1 Оренбург
    14% (7)
    0:1 Ростов
    8% (4)
    0:2 Ростов
    6% (3)
    2:2 Ничья
    4% (2)
    1:0 Оренбург
    4% (2)
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