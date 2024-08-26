Тур: 3.
История личных встреч
Оренбург
Ростов
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
13 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.86
0.83
Среднее время на гол
48
108
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
1.92
0.92
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
46
97
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куэро Джастин
|2 (1)
|1
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналдо
|1
|0.5
|Кучаев Константин
|1
|0.5
|Голенков Егор
|1
|0.5
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохин Данила
|1
|0
|Куэро Джастин
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелёхин Виктор
|2
|0
|Байрамян Хорен
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
|Сако Умар
|1
|0
Результаты матчей
Оренбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ростов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Оренбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Оренбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ростов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Факел - Оренбург 1:0 Ростов - Оренбург 3:2 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Оренбург - Акрон 2:2
ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Химки - Оренбург 1:0 Оренбург - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Сумгаит 2:1 Кечиоренгюджю - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Урал - Оренбург 3:3 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 2:1 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Зенит - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Оренбург - Рубин 3:0
Ростов
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1
Зенит - Ростов 5:0 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Факел - Ростов 1:1 Краснодар - Ростов 3:2 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Факел - Ростов 0:1 Зенит - Ростов 2:1 Ростов - Балтика 2:1 Рубин - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Ростов - Балтика 0:1 Ростов - Оренбург 2:1 Урал - Ростов 0:1 Ростов - Спартак Москва 1:5
Результаты матчей
Оренбург
Ростов
Точный счет
2:3
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Оренбург
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|2
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|1
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|2
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Кубань Холдинг
|_Maloletov A.
|3
|Локомотив Москва
|Раков Вадим
|2 (1)
|Сибирь
|Рожков Никита
|2 (1)
|Сокол Казань
|Яковлев Максим
|2
|ЦСКА Москва
|Мойзес Моура
|2
|Спартак Москва
|Маслов Павел
|2
|Пари НН
|Александров Виктор
|2
|Ростов
|Мелёхин Виктор
|2
|Сокол Казань
|Замалиев Наиль
|1
Прогнозы на матч Оренбург - Ростов
Исход игры
Оренбург
18% (9)
Ничья
40% (20)
Ростов
42% (21)
Тотал 2.5
Больше
44.68% (21)
Меньше
55.32% (26)
Обе команды забьют
Да
80.85% (38)
Нет
19.15% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (17)
1:2 Ростов
22% (11)
2:1 Оренбург
14% (7)
0:1 Ростов
8% (4)
0:2 Ростов
6% (3)
2:2 Ничья
4% (2)
1:0 Оренбург
4% (2)
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