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  4. Кубок 2024-2025
Тур: 3.
Пари НН
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 49
Пари НН 6.1% (3)
X 14.3% (7)
Краснодар 79.6% (39)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Пари НН
Ничья
Краснодар
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3.45
Все Коэффициенты

История личных встреч

Пари НН
Краснодар

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
166.7%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

16 матчей

18.8%
6.3%
74.9%
3 победы 1 ничья 12 побед

Первый тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
3:4
К
3:0
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
К
1:0
К
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:4
К
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
4:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.38
0.5

Среднее время на гол

65
180

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.69
1.25

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

53
72

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зе Турбо Жозе 1 0.5
Гоцук Кирилл 1 0.5
Кутателадзе Николоз 0 0
Глейзер Дан Леон 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кевин Пина 1 0.5

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 2 0
Кутателадзе Николоз 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Шнапцев Максим 1 0
Тичич Лука 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
_Musaev M. 0 1
Олаcа Лукас 1 0
Черников Александр 1 0
Батчи Жоау 1 0
Олусегун Олакунле 1 0
Кастаньо Кевин 1 0

Результаты матчей

Пари НН
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Краснодар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
1
Пари НН
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Краснодар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0
Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4 Пари НН - Младост Нови Сад 0:2 Пари НН - Нови Пазар 1:0 Пари НН - Арсенал Тиват 1:0 Пари НН - Енисей 0:4 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Сочи - Пари НН 6:1 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Ахмат - Пари НН 5:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:3
Краснодар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Динамо Москва - Краснодар 0:1 Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1
Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 Зенит - Краснодар 4:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Краснодар - Кубань 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Сочи - Краснодар 2:3 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 0:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Балтика 3:2 Краснодар - Факел 2:0 Краснодар - Зенит 1:2

Результаты матчей

Пари НН
Краснодар

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 4 3
4.
Крылья Советов
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Ростов
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Химки
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Оренбург
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 2 3
3.
ЦСКА Москва
 2 1 0 1 1 - 2 2
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Динамо Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Химки
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Оренбург
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
3.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Динамо Махачкала
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Динамо Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1
2.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
3.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Амкал Костюков Степан 4
Кубань Холдинг _Maloletov A. 3
Локомотив Москва Раков Вадим 2 (1)
Сибирь Рожков Никита 2 (1)
Сокол Казань Яковлев Максим 2
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
Спартак Москва Маслов Павел 2
Пари НН Александров Виктор 2
Ростов Мелёхин Виктор 2
Сокол Казань Замалиев Наиль 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 августа 2024, осталось 2 дня 9 часов 53 минуты.



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    • Прогнозы 49
    Пари НН 6.1% (3)
    X 14.3% (7)
    Краснодар 79.6% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Пари НН
    Ничья
    Краснодар
    3.90
    Реклама, betcity.ru
    3.70
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    3.45
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    Прогнозы на матч Пари НН - Краснодар

    Исход игры
    Пари НН
    6.1% (3)
    Ничья
    14.3% (7)
    Краснодар
    79.6% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (28)
    Меньше
    36.36% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    77.27% (34)
    Нет
    22.73% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    53.1% (26)
    1:1 Ничья
    12.2% (6)
    0:1 Краснодар
    12.2% (6)
    0:2 Краснодар
    8.2% (4)
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    Пари НН
    Краснодар
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