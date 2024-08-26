Тур: 3.
История личных встреч
Пари НН
Краснодар
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
166.7%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
16 матчей
18.8%
6.3%
74.9%
3 победы 1 ничья 12 побед
Первый тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.38
0.5
Среднее время на гол
65
180
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.69
1.25
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
53
72
Бомбардиры внутри турнира
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зе Турбо Жозе
|1
|0.5
|Гоцук Кирилл
|1
|0.5
|Кутателадзе Николоз
|0
|0
|Глейзер Дан Леон
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кевин Пина
|1
|0.5
Карточки
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александров Виктор
|2
|0
|Кутателадзе Николоз
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Шнапцев Максим
|1
|0
|Тичич Лука
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|_Musaev M.
|0
|1
|Олаcа Лукас
|1
|0
|Черников Александр
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Олусегун Олакунле
|1
|0
|Кастаньо Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Пари НН
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Краснодар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
1
Пари НН
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Краснодар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пари НН
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0
Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4 Пари НН - Младост Нови Сад 0:2 Пари НН - Нови Пазар 1:0 Пари НН - Арсенал Тиват 1:0 Пари НН - Енисей 0:4 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Сочи - Пари НН 6:1 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Ахмат - Пари НН 5:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:3
Краснодар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Динамо Москва - Краснодар 0:1 Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1
Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 Зенит - Краснодар 4:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Краснодар - Кубань 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Сочи - Краснодар 2:3 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 0:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Балтика 3:2 Краснодар - Факел 2:0 Краснодар - Зенит 1:2
Результаты матчей
Пари НН
Краснодар
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Пари НН
Краснодар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|2
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|1
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|2
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Кубань Холдинг
|_Maloletov A.
|3
|Локомотив Москва
|Раков Вадим
|2 (1)
|Сибирь
|Рожков Никита
|2 (1)
|Сокол Казань
|Яковлев Максим
|2
|ЦСКА Москва
|Мойзес Моура
|2
|Спартак Москва
|Маслов Павел
|2
|Пари НН
|Александров Виктор
|2
|Ростов
|Мелёхин Виктор
|2
|Сокол Казань
|Замалиев Наиль
|1
Прогнозы на матч Пари НН - Краснодар
Исход игры
Пари НН
6.1% (3)
Ничья
14.3% (7)
Краснодар
79.6% (39)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (28)
Меньше
36.36% (16)
Обе команды забьют
Да
77.27% (34)
Нет
22.73% (10)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
53.1% (26)
1:1 Ничья
12.2% (6)
0:1 Краснодар
12.2% (6)
0:2 Краснодар
8.2% (4)
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