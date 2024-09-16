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  4. Кубок 2024-2025
Тур: 4.
Акрон
 
Позже
Факел
Прогнозы 48
Акрон 68.8% (33)
X 22.9% (11)
Факел 8.3% (4)
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Лучшие коэффициенты
Акрон
Ничья
Факел
3.25
3.40
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3.15
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Акрон
Факел

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

К
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
90

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дмитриев Арсений 1 0.33
Палиенко Максим 1 (1) 0.33
Тимошенко Иван 1 (1) 0.33
Беншимол Жилсон 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 1 0.33
Селе Табо 0 0

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хубулов Владимир 1 0
Баранок Никита 1 0
Эсанов Шерзод 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багамаев Абдула 0 1
Брызгалов Сергей 1 0
Дзиов Макс 1 0
Моцпан Никита 1 0

Результаты матчей

Акрон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Факел
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Акрон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Факел
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

2
0
Акрон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Факел
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Акрон - Химки 3:0 Ахмат - Акрон 0:0 Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0
Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Хан Тенгри 5:2 Акрон - Антальяспор 4:0 Акрон - Испарта 32 Спор 10:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Шинник - Акрон 1:0
Факел
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Факел - Пари НН 0:0 Ростов - Факел 4:1 Факел - Рубин 0:2 Факел - Оренбург 1:0
Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Акрон 1:2 Крылья Советов - Факел 2:0 Факел - Краснодар 0:0 Зенит - Факел 3:0 Факел - Акрон 0:2 Динамо Москва - Факел 3:1 Факел - Ростов 1:1 Факел - Арсенал Тула 2:1 Факел - Ростов 0:1 Факел - Ахмат 2:0 Локомотив Москва - Факел 2:0 Факел - Урал 0:0 Факел - Зенит 1:1 Сочи - Факел 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1

Результаты матчей

Акрон
Факел

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Акрон
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3 2 0 1 6 - 1 6
2.
Динамо Москва
 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Динамо Махачкала
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 1 - 9 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Ростов
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Химки
 3 1 0 2 2 - 7 3
4.
Оренбург
 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
ЦСКА Москва
 3 2 0 1 3 - 2 5
3.
Ахмат
 3 1 0 2 4 - 4 3
4.
Пари НН
 3 0 0 3 2 - 6 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3 2 0 1 5 - 1 7
2.
Рубин
 3 2 0 1 6 - 1 6
3.
Акрон
 3 2 0 1 3 - 6 5
4.
Факел
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Динамо Махачкала
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Спартак Москва
 2 1 0 1 3 - 1 3
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ростов
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Химки
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Оренбург
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
3.
Акрон
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Крылья Советов
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Ростов
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ЦСКА Москва
 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Амкал Костюков Степан 4
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 4
Волга Ульяновск Солодаренко Валентин 3
Кубань Холдинг _Maloletov A. 3
Кубань Холдинг Ревазов Арсен 3
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
Спартак Москва Маслов Павел 2
Оренбург Прохин Данила 2
Пари НН Александров Виктор 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Акрон - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 сентября 2024, осталось 2 дня 8 часов 9 минут.



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    • Прогнозы 48
    Акрон 68.8% (33)
    X 22.9% (11)
    Факел 8.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Акрон
    Ничья
    Факел
    3.25
    3.40
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    Прогнозы на матч Акрон - Факел

    Исход игры
    Акрон
    68.8% (33)
    Ничья
    22.9% (11)
    Факел
    8.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (18)
    Меньше
    60% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    62.22% (28)
    Нет
    37.78% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Акрон
    31.3% (15)
    1:0 Акрон
    25% (12)
    1:1 Ничья
    22.9% (11)
    2:0 Акрон
    6.3% (3)
    1:2 Факел
    4.2% (2)
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