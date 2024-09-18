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Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Abrosimov I.
Динамо Махачкала
0:0
Первый тайм
Динамо Москва
Прогнозы 130
Динамо Махачкала 11.5% (15)
X 19.2% (25)
Динамо Москва 69.2% (90)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Динамо Махачкала
Ничья
Динамо Москва
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Динамо Махачкала
Динамо Москва

История личных встреч

Динамо Махачкала
Динамо Москва

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаджиев Абакар 1 0.33
Пальцев Валентин 1 0.33
Агаларов Гамид 1 (1) 0.33
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гладышев Ярослав 2 0.67
Окишор Виктор 2 0.67
Макаров Денис 1 0.33
Боков Данила 1 0.33
Боков Денис 1 0.33
Карраскаль Хорхе 1 (1) 0.33
Скопинцев Дмитрий 0 0
Бителло 0 0
Лепский Иван 0 0

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаджиев Абакар 2 0
Сундуков Темиркан 1 0
Мрезиг Хуссем 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нгамалё Муми 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Макаров Денис 1 0
Кутицкий Александр 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Лепский Иван 1 0
Майсторович Милан 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Динамо Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Динамо Махачкала
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Динамо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
8
Динамо Махачкала
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Динамо Москва
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
8

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1
Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 2:2 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Динамо Махачкала - Химки 1:0
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1
Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Акрон - Динамо Москва 0:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Факел 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - ОФК Белград 2:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2

Результаты матчей

Динамо Махачкала
Динамо Москва

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 0:0 4 2 1 1 7 - 5 7
2.
Динамо Махачкала
 0:0 4 2 1 1 3 - 2 7
3.
Спартак Москва
 3 2 0 1 6 - 1 6
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 1 - 9 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Ростов
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Химки
 3 1 0 2 2 - 7 3
4.
Оренбург
 Заявка 4 0 0 4 3 - 8 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 4 3 0 1 3 - 2 9
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 8
3.
Ахмат
 3 1 0 2 4 - 4 3
4.
Пари НН
 3 0 0 3 2 - 6 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 4 3 0 1 7 - 1 10
2.
Акрон
 4 3 0 1 5 - 6 8
3.
Рубин
 4 2 0 2 6 - 3 6
4.
Факел
 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 0:0 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Динамо Махачкала
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Спартак Москва
 2 1 0 1 3 - 1 3
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
4.
Крылья Советов
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
4.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
2.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Амкал Костюков Степан 4
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 4
Ростов Голенков Егор 3
Волга Ульяновск Солодаренко Валентин 3
Кубань Холдинг _Maloletov A. 3
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
Спартак Москва Маслов Павел 2
Краснодар Тормена Витор 2
Акрон Хубулов Владимир 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Фомин со стандарта мощно пробил по воротам и угодил в стенку. Перспективный момент упустили гости. Начинает вырисовываться преимущество у москвичей. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Маухуб получил мяч перед штрафной соперника и пытался выйти на ударную позицию, но его сбил с ног Ковачевич. Право на очень опасный стандарт получают москвичи. 
  • 6'
    Напомню, что в матче последнего тура РПЛ махачкалинцы на своём поле сыграли в ничью со "Спартаком", а вот москвичи на родном стадионе переиграли "Ахмат" со счётом 4-2. 
  • 5'
    Быстрая атака получилась у гостей, в ходе которой Макаров правее центра подобрался к штрафной и далеко отпустил от себя мяч, чем и воспользовался Кирш, совершивший перехват. 
  • Судья
    4'
    Обслуживает сегодняшнюю встречу Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Надеемся, что арбитр не допустит ошибок, которые повлияют на итоговый результат матча. 
  • 3'
    Активно хозяева начинают эту встречу. Кагермазов и Ражаб Магомедов пытались придумать что-то интересное на правом фланге, однако пройти Скопинцева им не удалось. 
  • 2'
    Махачкалинцы вышли на эту встречу в синем комплекте формы, гости играют в белой форме. Ворота Магомедова в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад привествовать вас на матче Кубка России, в котором "Динамо" из Махачкалы на своём поле будет принимать московское "Динамо". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
  • 57 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 130
Динамо Махачкала 11.5% (15)
X 19.2% (25)
Динамо Москва 69.2% (90)
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Динамо Махачкала 0:0 Динамо Москва

Исход игры
Динамо Махачкала
11.5% (15)
Ничья
19.2% (25)
Динамо Москва
69.2% (90)
Тотал 2.5
Больше
51.82% (57)
Меньше
48.18% (53)
Обе команды забьют
Да
70.91% (78)
Нет
29.09% (32)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
36.2% (47)
1:1 Ничья
16.2% (21)
0:1 Динамо Москва
13.8% (18)
0:2 Динамо Москва
7.7% (10)
2:1 Динамо Махачкала
3.8% (5)
1:3 Динамо Москва
3.1% (4)
1:0 Динамо Махачкала
2.3% (3)
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