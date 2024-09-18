Первый тайм

8' Фомин со стандарта мощно пробил по воротам и угодил в стенку. Перспективный момент упустили гости. Начинает вырисовываться преимущество у москвичей.

7' Маухуб получил мяч перед штрафной соперника и пытался выйти на ударную позицию, но его сбил с ног Ковачевич. Право на очень опасный стандарт получают москвичи.

6' Напомню, что в матче последнего тура РПЛ махачкалинцы на своём поле сыграли в ничью со "Спартаком", а вот москвичи на родном стадионе переиграли "Ахмат" со счётом 4-2.

5' Быстрая атака получилась у гостей, в ходе которой Макаров правее центра подобрался к штрафной и далеко отпустил от себя мяч, чем и воспользовался Кирш, совершивший перехват.

4' Обслуживает сегодняшнюю встречу Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Надеемся, что арбитр не допустит ошибок, которые повлияют на итоговый результат матча.

3' Активно хозяева начинают эту встречу. Кагермазов и Ражаб Магомедов пытались придумать что-то интересное на правом фланге, однако пройти Скопинцева им не удалось.