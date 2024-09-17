Педро ворвался в штрафную гостей с левого края и прострелил во вратарскую - Ашурматов выбил мяч на угловой.

Угловой "Зенита" превратился в массовую осаду штрафной площади, но в итоге удара по воротам в этом моменте так и не случилось.

А вот и момент у Лусиано! Аргентинец после подкидки от Педро пробил в падении боковыми ножницами, однако мяч после касания Апшацева прошел рядом со штангой!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0! ДМИТРИЙ ЧИСТЯКОВ! Угловой с правого фланга исполнил Артур, а Чистяков, опередив опекуна, головой с линии вратарской расстрелял цель!

Да, большую часть вопросов в этой встрече "Зенит" снимает, сомнительно, что "Рубин" по такой игре способен отыграться.

Артур после навеса с левого фланга получил мяч практически на углу вратарской, однако удар бразильца парировал Нигматуллин, а Мантуан с отскока пальнул выше ворот!

Валентин Вада, Джоэль Фамейе и Угочукву Иву выходят на поле вместо Богдана Йочича, Дардана Шабанхаджая и Марата Апшацева.

У "Зенита" на поле появились Дуглас Сантос, Вендел и Лусиано Гонду, у гостей в игре Алексей Грицаенко.

Началась вторая половина с фола Грицаенко на Лусиано, однако штрафной в исполнении "Зенита" не принес остроты.

Ушли с поля у "Зенита" Ильзат Ахметов, Андрей Мостовой и Александр Соболев, куда ближе к основному сейчас состав питерцев.

Попытались казанцы добраться до штрафной площади "Зенита", но взаимодействие Ходжи и Безрукова к моменту не привело.

Пока ничего примечательного на поле не происходит, "Зенит" постепенно забирает мяч под свой контроль.

Чуни попытался забросить мяч на Ходжу, однако хорват оказался в положении "вне игры".

45' Педро ворвался в штрафную с правого края, однако Ашурматов в подкате выбил мяч за лицевую линию. Угловой до удара по воротам не был доведен.

45' Одну минуту добавляет Евгений Кукуляк.

44' Апшацев получил желтую карточку за фол в центре поля против Артура.

42' Мостовой в атаке "Зенита" исполняет не очень удачный заброс на Артура, бразилец до мяча добраться не мог.

41' Шабанхаджай прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную, мяч после рикошета пришел во вратарскую, Адамов кулаком выбил из штрафной, а Кузнецов с подбора пробил неточно.

40' Теперь Адамов придумал для себя работу, забрав мяч на левом краю штрафной и едва не выкатившись за её пределы.

39' Апшацев со штрафного пробил в направлении ближнего угла в обвод "стенки", но мяч прошел немного выше перекладины.

38' Чуни в борьбе с Чистяковым заработал штрафной неподалеку от правого угла штрафной площади.

36' Соболев потерял мяч и вступил в отбор на чужой половине поля, нарушив правила.