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  4. Кубок 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Кукуляк Евгений
Зенит
2:0
Второй тайм
Рубин

Ход матча

3'
Соболев Александр
 
26'
Мантуан Густаво
(Соболев Александр)
1:0
44'
 
Апшацев Марат
46'
 
Грицаенко Алексей
Тесленко Егор
46'
Гонду Лусиано
Соболев Александр
 
46'
Вендел Жералдо
Мостовой Андрей
 
46'
Дуглас Сантос
Ахметов Ильзат
 
59'
Чистяков Дмитрий
(Артур)
2:0
Прогнозы 142
Зенит 92.3% (131)
X 5.6% (8)
Рубин 2.1% (3)
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Зенит
Рубин

История личных встреч

Зенит
Рубин

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

35 матчей

48.6%
22.9%
28.5%
17 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

42.9%
31.4%
25.7%
15 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
31.4%
25.7%
15 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

К
0:1
ПЛ
0:4
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
6:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
С
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

34
30

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

18
25

Голов в среднем за матч

1
1.47

Среднее время на гол

90
61

Всего голов

52
55

Голов в среднем за матч

1.49
1.57

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

60
57

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васильев Дмитрий Алексеевич 2 0.5
Ерохин Александр 1 0.25
Изидор Вильсон 1 0.25
Мантуан Густаво 1 0.25
Соболев Александр 0 0
Артур 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кузнецов Даниил 2 0.5
Юкич Александар 1 0.25
Рожков Игорь 1 0.25
Шабанхаджай Дардан 1 0.25
Иву Угочукву 1 0.25
Иванов Олег 0 0
Чумич Никола 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр 1 0
Алип Нуралы 1 0
Васильев Дмитрий Алексеевич 1 0
Нино 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванов Олег 1 0
Ашурматов Рустам 1 0
Апшацев Марат 1 0
Рахмоналиев Умарали 1 0

Результаты матчей

Зенит
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рубин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Зенит
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Рубин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
4
Зенит
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Рубин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1
Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0
Рубин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рубин - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0
Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 Рубин - Сочи 1:1 Спартак Москва - Рубин 3:1 Рубин - Ростов 3:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1

Результаты матчей

Зенит
Рубин

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Зенит
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3 2 0 1 6 - 1 6
2.
Динамо Москва
 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Динамо Махачкала
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 1 - 9 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Ростов
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Химки
 3 1 0 2 2 - 7 3
4.
Оренбург
 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
ЦСКА Москва
 3 2 0 1 3 - 2 5
3.
Ахмат
 3 1 0 2 4 - 4 3
4.
Пари НН
 3 0 0 3 2 - 6 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2:0 4 3 0 1 7 - 1 10
2.
Рубин
 0:2 4 2 0 2 6 - 3 6
3.
Акрон
 3 2 0 1 3 - 6 5
4.
Факел
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Динамо Махачкала
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Спартак Москва
 2 1 0 1 3 - 1 3
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ростов
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Химки
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Оренбург
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Рубин
 0:2 2 1 0 1 4 - 1 3
3.
Акрон
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Крылья Советов
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Ростов
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ЦСКА Москва
 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2:0 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 0:2 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Амкал Костюков Степан 4
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 4
Волга Ульяновск Солодаренко Валентин 3
Кубань Холдинг _Maloletov A. 3
Кубань Холдинг Ревазов Арсен 3
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
Спартак Москва Маслов Павел 2
Оренбург Прохин Данила 2
Пари НН Александров Виктор 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    63'
    Валентин Вада, Джоэль Фамейе и Угочукву Иву выходят на поле вместо Богдана Йочича, Дардана Шабанхаджая и Марата Апшацева.
  • Опасный момент
    62'
    Артур после навеса с левого фланга получил мяч практически на углу вратарской, однако удар бразильца парировал Нигматуллин, а Мантуан с отскока пальнул выше ворот!
  • 60'
    Да, большую часть вопросов в этой встрече "Зенит" снимает, сомнительно, что "Рубин" по такой игре способен отыграться.
  • Описание гола
    58'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0! ДМИТРИЙ ЧИСТЯКОВ!
    Угловой с правого фланга исполнил Артур, а Чистяков, опередив опекуна, головой с линии вратарской расстрелял цель!
  • Опасный момент
    58'
    А вот и момент у Лусиано! Аргентинец после подкидки от Педро пробил в падении боковыми ножницами, однако мяч после касания Апшацева прошел рядом со штангой!
  • Угловой
    57'
    Угловой "Зенита" превратился в массовую осаду штрафной площади, но в итоге удара по воротам в этом моменте так и не случилось.
  • 56'
    Педро ворвался в штрафную гостей с левого края и прострелил во вратарскую - Ашурматов выбил мяч на угловой.
  • Офсайд
    54'
    Чуни попытался забросить мяч на Ходжу, однако хорват оказался в положении "вне игры".
  • 52'
    Пока ничего примечательного на поле не происходит, "Зенит" постепенно забирает мяч под свой контроль.
  • 50'
    Попытались казанцы добраться до штрафной площади "Зенита", но взаимодействие Ходжи и Безрукова к моменту не привело.
  • 48'
    Ушли с поля у "Зенита" Ильзат Ахметов, Андрей Мостовой и Александр Соболев, куда ближе к основному сейчас состав питерцев.
  • Фол, нарушение
    47'
    Началась вторая половина с фола Грицаенко на Лусиано, однако штрафной в исполнении "Зенита" не принес остроты.
  • Замена
    46'
    У "Зенита" на поле появились Дуглас Сантос, Вендел и Лусиано Гонду, у гостей в игре Алексей Грицаенко.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      45'
      Педро ворвался в штрафную с правого края, однако Ашурматов в подкате выбил мяч за лицевую линию. Угловой до удара по воротам не был доведен.
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавляет Евгений Кукуляк.
    • Желтая карточка
      44'
      Апшацев получил желтую карточку за фол в центре поля против Артура.
    • 42'
      Мостовой в атаке "Зенита" исполняет не очень удачный заброс на Артура, бразилец до мяча добраться не мог.
    • 41'
      Шабанхаджай прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную, мяч после рикошета пришел во вратарскую, Адамов кулаком выбил из штрафной, а Кузнецов с подбора пробил неточно.
    • 40'
      Теперь Адамов придумал для себя работу, забрав мяч на левом краю штрафной и едва не выкатившись за её пределы.
    • 39'
      Апшацев со штрафного пробил в направлении ближнего угла в обвод "стенки", но мяч прошел немного выше перекладины.
    • Фол, нарушение
      38'
      Чуни в борьбе с Чистяковым заработал штрафной неподалеку от правого угла штрафной площади.
    • Фол, нарушение
      36'
      Соболев потерял мяч и вступил в отбор на чужой половине поля, нарушив правила.
    • 35'
      Общается Сергей Семак с резервным арбитром, не совсем понятно, что не понравилось наставнику "Зенита".
    • Офсайд
      34'
      Барриос в позиционной атаке "Зенита" исполнил диагональ на Артура, у которого зафиксировали офсайд.
    • 32'
      В некоторой растерянности находятся казанцы после пропущенного гола, по такой игре "Зенит" может всё решить до перерыва.
    • Угловой
      31'
      Угловой на левом фланге хозяева разыграли, после чего всё-таки случилась подача в штрафную - казанцы справились.
    • 30'
      Мостовой врывается в штрафную с левого края, однако Нигматуллин вовремя сокращает угол обстрела и нейтрализует угрозу.
    • Травма, повреждение
      28'
      Кузнецов остался лежать на газоне после единоборства с Артуром, но всё-таки смог подняться без помощи врачей.
    • Описание гола
      26'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0! ГУСТАВО МАНТУАН!
      Мантуан отдал передачу в центр на Соболева, сам открылся на правом краю штрафной, после передачи Александра выскочил тет-а-тет с вратарем и уложил мяч в ближний угол!
    • 24'
      Миновали команды экватор первой половины встречи, пока голевые моменты сегодня отсутствую как класс.
    • Офсайд
      23'
      Барриос исполнил тонкий пас в штрафную на Ерохина, тот протолкнул на Мостового, который оказался в офсайде.
    • 21'
      Артур после навеса с правого фланга добрался до верхового мяча, однако направил его крайне неточно.
    • 20'
      Пока мало что получается у "Зенита" в таком сочетании, эксперименты от Сергея Семака продолжаются.
    • Угловой
      18'
      Ходжа исполнил угловой с правого фланга, однако верховая борьба осталась за игроками "Зенита".
    • 16'
      Вертикальный заброс в штрафную гостей получается слишком сильным, Нигматуллин на месте.
    • 15'
      Ходжа с правого фланга исполнил подачу в штрафную, а Ерохин в падении головой скинул мяч в руки Адамову.
    • 14'
      Еще один удар мы видим от казанцев - Шабанхаджай с левой метров с 23 посылает мяч над перекладиной.
    • 13'
      Пару минут "Зенит" владел мячом, сейчас уже владение переходит к "Рубину", но всё проходит в центре поля.
    • 12'
      Отметим, что прошлый очный матч в Казани завершился победой "Рубина", что обострило чемпионскую гонку. Сегодня возможный успех "Рубина" не будет нести такой серьезной подоплеки.
    • Угловой
      10'
      Еще один угловой исполнил Мантуан, направив мяч во вратарскую, а Нигматуллин спокойно зафиксировал снаряд в руках.
    • Угловой
      9'
      Педро попытался пробить по воротам с радиуса штрафной - мяч от защитника уходит на угловой. С подачей Мантуана от флажка оборона "Рубина" справилась.
    • 8'
      Напомним, что "Зенит" возглавляет кубковую группу, набрав 7 очков, у "Рубина" пока 6 баллов.
    • 7'
      Еще одна атака гостей завершается ударом Чуни метров с 20 - мяч летит над перекладиной.
    • 6'
      Напомним, что свой прошлый матч "Зенит" завершил победой, обыграв на выезде ЦСКА благодаря голу Лусиано. "Рубин" же дома уступил "Крыльям Советов" - 0:2.
    • 5'
      Чуни получил мяч на правом краю штрафной и первым касанием пробил в ближний угол - Адамов ловит снаряд уверенно.
    • Желтая карточка
      4'
      Соболев получает желтую карточку за грубый фол на чужой половине против Безрукова.
    • 3'
      Напомним, что команды уже успели провести в этом сезоне два матча, и оба в Казани - "Зенит" в чемпионате выиграл 4:0, а в кубковой встрече для победы хватило одного гола Васильева.
    • Угловой
      2'
      Ходжа с углового покатил мяч назад, Апшацев исполнил подачу в штрафную, но там у казанцев зафиксирован офсайд.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Зенит" принимает "Рубин". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • 75 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 142
    Зенит 92.3% (131)
    X 5.6% (8)
    Рубин 2.1% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Рубин
    1.34
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    7.30
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    9.93
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит 2:0 Рубин

    Исход игры
    Зенит
    92.3% (131)
    Ничья
    5.6% (8)
    Рубин
    2.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.21% (39)
    Меньше
    65.79% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    30.7% (35)
    Нет
    69.3% (79)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    43.7% (62)
    2:1 Зенит
    13.4% (19)
    3:1 Зенит
    7.7% (11)
    1:0 Зенит
    7% (10)
    3:0 Зенит
    4.2% (6)
    1:1 Ничья
    2.1% (3)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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