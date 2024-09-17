Тур: 4. Стадион: Газпром Арена. Главный судья: Кукуляк Евгений
Ход матча
26'
44'
59'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
16 Адамов ДенисВратарь
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 НиноПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Ходжа ВелдинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Чуни МарвинНападающий
- Запасные игроки
-
86 Корец НикитаВратарь
- Вратарь
-
51 Рожков ИгорьЗащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Чумич НиколаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
История личных встреч
Зенит
Рубин
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед
35 матчей
48.6%
22.9%
28.5%
17 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
42.9%
31.4%
25.7%
15 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
31.4%
25.7%
15 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
30
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
18
25
Голов в среднем за матч
1
1.47
Среднее время на гол
90
61
Всего голов
52
55
Голов в среднем за матч
1.49
1.57
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
60
57
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васильев Дмитрий Алексеевич
|2
|0.5
|Ерохин Александр
|1
|0.25
|Изидор Вильсон
|1
|0.25
|Мантуан Густаво
|1
|0.25
|Соболев Александр
|0
|0
|Артур
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кузнецов Даниил
|2
|0.5
|Юкич Александар
|1
|0.25
|Рожков Игорь
|1
|0.25
|Шабанхаджай Дардан
|1
|0.25
|Иву Угочукву
|1
|0.25
|Иванов Олег
|0
|0
|Чумич Никола
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
|Васильев Дмитрий Алексеевич
|1
|0
|Нино
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванов Олег
|1
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|0
|Апшацев Марат
|1
|0
|Рахмоналиев Умарали
|1
|0
Результаты матчей
Зенит
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рубин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Зенит
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Рубин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
4
Зенит
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Рубин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1
Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0
Рубин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рубин - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0
Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 Рубин - Сочи 1:1 Спартак Москва - Рубин 3:1 Рубин - Ростов 3:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1
Результаты матчей
Зенит
Рубин
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Зенит
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
12
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|1
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|2
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|4
|Волга Ульяновск
|Солодаренко Валентин
|3
|Кубань Холдинг
|_Maloletov A.
|3
|Кубань Холдинг
|Ревазов Арсен
|3
|ЦСКА Москва
|Мойзес Моура
|2
|ЦСКА Москва
|Бистрович Кристиян
|2
|Спартак Москва
|Маслов Павел
|2
|Оренбург
|Прохин Данила
|2
|Пари НН
|Александров Виктор
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зенит 2:0 Рубин
Исход игры
Зенит
92.3% (131)
Ничья
5.6% (8)
Рубин
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
34.21% (39)
Меньше
65.79% (75)
Обе команды забьют
Да
30.7% (35)
Нет
69.3% (79)
Популярный счёт
2:0 Зенит
43.7% (62)
2:1 Зенит
13.4% (19)
3:1 Зенит
7.7% (11)
1:0 Зенит
7% (10)
3:0 Зенит
4.2% (6)
1:1 Ничья
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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