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  4. Кубок 2024-2025
Тур: 4.
Пари НН
 
Позже
Ахмат
Прогнозы 123
Пари НН 30.9% (38)
X 40.7% (50)
Ахмат 28.5% (35)
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Пари НН
Ничья
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Пари НН
Ахмат

История личных встреч

Пари НН
Ахмат

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

К
4:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
К
0:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

3.25
1.25

Среднее время на гол

27
72

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

2.25
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

40
65

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зе Турбо Жозе 1 0.33
Гоцук Кирилл 1 0.33
Кутателадзе Николоз 0 0
Глейзер Дан Леон 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Бернард 2 0.67
Швец Антон 1 0.33
Агаларов Гамид 1 (1) 0.33

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 2 0
Кутателадзе Николоз 1 0
Трошечкин Александр 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Глущенков Кирилл 1 0
Боженов Кирилл 1 0
Шнапцев Максим 1 0
Тичич Лука 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камило Рейжерс 1 0
Швец Антон 1 0
Бериша Бернард 1 0
Шатара Милош 1 0
Кардосо Фелиппе 1 0

Результаты матчей

Пари НН
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ахмат
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Пари НН
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ахмат
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
4
Пари НН
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ахмат
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
100%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
100%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Факел - Пари НН 0:0 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Зенит 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1
Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4 Пари НН - Младост Нови Сад 0:2 Пари НН - Нови Пазар 1:0 Пари НН - Арсенал Тиват 1:0 Пари НН - Енисей 0:4 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6
Ахмат
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2
Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Ахмат - Пари НН 4:1 Оренбург - Ахмат 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 Ахмат - Иртыш Омск 2:0 Ахмат - Челябинск 1:1 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Факел - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 1:5 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Краснодар - Ахмат 0:1

Результаты матчей

Пари НН
Ахмат

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 4 3 0 1 9 - 7 8
2.
Динамо Махачкала
 4 2 0 2 5 - 4 7
3.
Спартак Москва
 3 2 0 1 6 - 1 6
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 1 - 9 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Ростов
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Химки
 3 1 0 2 2 - 7 3
4.
Оренбург
 Заявка 4 0 0 4 3 - 8 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 4 3 0 1 3 - 2 9
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 8
3.
Ахмат
 3 1 0 2 4 - 4 3
4.
Пари НН
 3 0 0 3 2 - 6 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 4 3 0 1 7 - 1 10
2.
Акрон
 4 3 0 1 5 - 6 8
3.
Рубин
 4 2 0 2 6 - 3 6
4.
Факел
 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
3.
Спартак Москва
 2 1 0 1 3 - 1 3
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
4.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
2.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Амкал Костюков Степан 4
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 4
Ростов Голенков Егор 3
Волга Ульяновск Солодаренко Валентин 3
Кубань Холдинг _Maloletov A. 3
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
Спартак Москва Маслов Павел 2
Краснодар Тормена Витор 2
Акрон Хубулов Владимир 2
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 4-го тура Пути РПЛ Кубка России "Пари НН" принимает "Ахмат". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2024, осталось 17 минут.



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Прогнозы 123
Пари НН 30.9% (38)
X 40.7% (50)
Ахмат 28.5% (35)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Пари НН
Ничья
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Пари НН - Ахмат

Исход игры
Пари НН
30.9% (38)
Ничья
40.7% (50)
Ахмат
28.5% (35)
Тотал 2.5
Больше
35.19% (38)
Меньше
64.81% (70)
Обе команды забьют
Да
75% (81)
Нет
25% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35% (43)
2:1 Пари НН
16.3% (20)
1:2 Ахмат
12.2% (15)
1:0 Пари НН
11.4% (14)
0:1 Ахмат
8.1% (10)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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