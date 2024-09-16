Тур: 4.
История личных встреч
Ростов
Оренбург
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.86
0.86
Среднее время на гол
48
105
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
25
13
Голов в среднем за матч
1.79
0.93
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
50
96
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|2
|0.67
|Роналдо
|1
|0.33
|Кучаев Константин
|1
|0.33
|Лангович Андрей
|0
|0
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куэро Джастин
|2 (1)
|0.67
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелёхин Виктор
|2
|0
|Байрамян Хорен
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
|Игнатов Герман
|1
|0
|Сако Умар
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохин Данила
|2
|0
|Перес Матиас
|1
|0
|Куэро Джастин
|1
|0
Результаты матчей
Ростов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Оренбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Ростов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Оренбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
1
0
Ростов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Оренбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 4:1 Оренбург - Ростов 0:1 Локомотив Москва - Ростов 3:2
Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Факел - Ростов 1:1 Краснодар - Ростов 3:2 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Факел - Ростов 0:1 Зенит - Ростов 2:1 Ростов - Балтика 2:1 Рубин - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Ростов - Балтика 0:1
Оренбург
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Крылья Советов (мол.) - Оренбург 6:3 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Оренбург - Ростов 0:1
Факел - Оренбург 1:0 Ростов - Оренбург 3:2 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Оренбург - Акрон 2:2 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Химки - Оренбург 1:0 Оренбург - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Сумгаит 2:1 Кечиоренгюджю - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Урал - Оренбург 3:3 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 2:1 Оренбург - Динамо Москва 1:2
Результаты матчей
Ростов
Оренбург
Точный счет
3:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ростов
Оренбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|1
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|2
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|4
|Волга Ульяновск
|Солодаренко Валентин
|3
|Кубань Холдинг
|_Maloletov A.
|3
|Кубань Холдинг
|Ревазов Арсен
|3
|ЦСКА Москва
|Мойзес Моура
|2
|ЦСКА Москва
|Бистрович Кристиян
|2
|Спартак Москва
|Маслов Павел
|2
|Оренбург
|Прохин Данила
|2
|Пари НН
|Александров Виктор
|2
Прогнозы на матч Ростов - Оренбург
Исход игры
Ростов
95.7% (45)
Ничья
4.3% (2)
Оренбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58.7% (27)
Меньше
41.3% (19)
Обе команды забьют
Да
60.87% (28)
Нет
39.13% (18)
Популярный счёт
2:1 Ростов
51.1% (24)
2:0 Ростов
23.4% (11)
1:0 Ростов
12.8% (6)
3:1 Ростов
4.3% (2)
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