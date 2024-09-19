М-да... Орозко получил мяч на левом фланге, красиво убрал оппонента на замахе, но как же плохо пробил по центру. Мяч прямо в руки голкиперу "Спартака" прилетел!

Поражение "Крыльев" в сегодняшнем матче означает то, что команда не выйдет в плей-офф и не окажется даже в нижней сетке, ведь отставание от третьего махачкалинского "Динамо" составит уже 7 очков.

Шитов отдал пас в центр, Бабаев сумел оттуда нанести удар по воротам соперника - мяч прямо в руки Селихову прилетел. Тот сработал в рамке уверенно.

Гарре поменял Шитова в составе "Крыльев". Это последняя для гостей замена.

ОПАСНО! Игнатов нанес удар по воротам Овсянникова, и мяч пролетел рядом со стойкой. Это было очень опасно! Повезло "Крыльям Советов".

Уффф... Витюгов играл корпусом против Зиньковского, но получил он травму. Неприятно у него пошло колено, после чего неудачно еще и на газон игрок приземлился...

Нет замен уже у "Крыльев", нет! Витюгов лежит за пределами поля, буквально рыдает Максим. Встречу он вряд ли продолжит, так что в меньшинстве будут доигрывать самарцы.

МОМЕНТ! Николсон вошел справа в штрафную соперника, получил пас от Мартинса. Ждал игрок, что Шамар отдаст ему ответный пас, но тот пробил сам. В голкипера он попал, а добивание от Зиньковского было уже в небеса!

Николсон убрал снаряд от Печенина, выполнил передачу с правого края в центр штрафной, где до мяча никто из партнеров добраться не сумел.

Маркиньос слева открылся под передачу, получил мяч и нанес удар в дальний угол. Снаряд попадает в Евгеньева и уходит за лицевую линию. Снова угловой.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ШИТОВ! 3:1! Шитов размочил счет в матче! От Бабаева Шитов получил мяч в центре, на подступах к штрафной, после чего направляет мяч впритирку с левой стойкой!

Не стал праздновать Шитов гол в ворота "Спартака", которому принадлежал до 2023 года. Несмотря на это, в немилость фанатов "красно-белых" он все-таки попал. Те его освистали.

Фернандо бьет на скорости по ногам своего соперника. Еще один "горчичник" в руках рефери появился.

Литвинов и Николсон с поля ушли. Дуарте и Игнатов появились на футбольном газоне местного стадиона.

Витюгов в подкате коснулся мяча в борьбе с Игнатовым. Получает повреждение игрок "Спартака", ну, а подкат ведь чистым был! К защитнику "Крыльев" не придраться!

Мангашу досталось по ногам в центре поля. Впервые во втором тайме судейский корпус останавливает игру. Фол в этой ситуации имел место быть.

Еще одна атака "Спартака" по левому флангу, прострел в центр, и Орозко прерывает передачу, отправляя мяч за пределы поля. Второй угловой в матче заработали хозяева.

Спокойно сейчас отбивается от атаки соперника самарский коллектив. Пытаются разбежаться "крылышки" по флангу и создать что-то у ворот противника, но передача адресата не находит.

Мангаш очень опасно в ногу Шитову пошел. В итоге рефери чудом не показал нарушителю карточку желтого цвета. Не показал "горчичник" он и зачинщикам последующей потасовки.

Зорин и Фернандо столкнулись в центре поля. Причем очень жесткое приземление было у обоих игроков. Футболист "Спартака" при падении ударился головой.

Бабаев и Евгеньев на поле появились. Два бывших футболиста московского "Динамо" появились в стане самарского клуба. Посмотрим, каким их дебют получится в поединке. Ороз и Цыпченко ушли.

Почти час игры позади. Футболисты "Спартака" уверенно контролируют ситуацию на поле. После навеса с левого края на дальней штанге пробивал Зиньковский, который затылком направил мяч чуть выше цели.

Печенин с левого края сумел выполнить подачу в штрафную соперника - в воротах сыграл голкипер, который зафиксировал сферу в перчатках.

Непонятный пас на фланге от Хлусевича пошел. Никто из партнеров к мячу не стал подключаться. Да и добраться до него было сложновато.

Бабкин вместо Виктора Мендеса в центр поля появился у самарского коллектива. Не лучшая игра Мендеса в нашей встрече. Посмотрим, чем на поле партнер запомнится.

Вместо Бейла на поле Костанца появился тем временем в составе "Спартака". Отметим эту ротацию в нашем протоколе, друзья.

В составе "Спартака" также двойная замена в перерыве случилась. Мангаш и Зорин появились вместо Зобнина и Рябчука появились.

Вышедший на замену Зорин по левому флангу к воротам соперника продирался, но в хорошем подкате против него сыграл один из оппонентов.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 3:0. Впереди футболисты "Спартака". Отдыхаем.

45' Пытаются на последних минутах тайма что-то создать у ворот соперника самарцы, но ничего не получается впереди у коллектива гостей. Внимателен в обороне "Спартак".

45' Две минуты добавлено у нас.

44' Угловой под занавес тайма заработали игроки самарской команды. Розыгрыш корнера с правого края ни к чему интересному не привел.

42' Фанаты "Спартака" рады тому, что происходит на поле. "Спартак" же снова идет вперед, и Пруцев отдает слишком сильный пас на Шамара. Тот не поспевает к снаряду.

41' 3:0, и этим все сказано. Что по такой игре светит "Крыльям"? Ровным счетом ничего. "Спартак" просто наголову выше своего оппонента сегодня.

40' АВТОГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:0! ПЕЧЕНИН!

Передача с левого края пришла на Николсона. Тот пытался пробить по воротам, но в итоге выстрелил Печенин. Мяч оказался в сетке! Второй матч "Спартака" кряду с автоголом.

38' Много свободы имеют футболисты "Спартака", но их уверенно накрывают соперники. Правда, надолго ли самарцев в такой ситуации хватит?

37' ОПАСНО! Зобнин с мячом оказался на левом краю. Роман сместился в центр и нанес удар в дальний угол - мяч в трех метрах от правой стойки прошел.

35' Маркиньос и Бейл сейчас снова в жестком стыке сошлись. Фолит игрок самарцев в этой ситуации. Рефери карточку показывать в данном случае отказывается.

34' Фанаты "Спартака" снова активизировались. Не так много поклонников на стадионе, но они есть. И продолжают они гнать вперед свой коллектив.

33' Зиньковского сбивает Печенин. В рука арбитра очередная карточка желтого цвета появляется. Заслуженный "горчичник" для игрока самарцев.

31' Мендеса толкнули на поле оппоненты. Снова остановка в игре. Много пауз в нашем поединке.

30' Полчаса отыграли на поле соперники. Зиньковский снова с линии штрафной нанес удар по воротам соперника - прямо в руки голкиперу мяч приземлился.

28' Шитов прошел к воротам соперника по правому краю, прострелил на Цыпченко, которому не удалось подставить ногу под мяч, чтобы переправить его в створ!

27' 47% против 53% по проценту владения мячом. Впереди игроки "Крыльев Советов". Но по счету ведет самарский коллектив, имеющий над соперником преимущество.

26' Подустали, такое ощущение, "Крылья Советов". У нас же от Зиньковского пошел удар по воротам с левого края - мяч полетел чуть выше мишени!

25' Маркиньос сыграл в ногу сопернику также. В руках рефери и здесь желтая карточка появляется.

24' Ничего не смогли придумать впереди в итоге самарцы. Идет подача с левого края, и сфера прямо в руки голкиперу прилетает. Тот срабатывает на выходе.

23' Хлусевич сзади в ноги Орозко влетает. Получает он в итоге от рефери карточку желтого цвета.

22' Бегут снова "Крылья" вперед. Самарская команда по итогу зарабатывает угловой удар слева. Посмотрим, что из этого получится.

21' "Спартак" большую работу проделывает на половине поля соперника. Маркиньос с левого края пытался у "красно-белых" прострелить в штрафную - мяч в перчатки голкипера прилетел.

19' Хлусевич отдал передачу на Шамара, который расстреливал ворота соперника, но умудрился угодить в стоящего поодаль защитника.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЗОБНИН! 2:0!

А вот и удается. Из зоны Ораза снова приходит гол в ворота "Крыльев". Зобнин на подступах к штрафной получил мяч, пробил в дальний угол, и сфера влетела впритирку со стойкой!

17' "Вперед, Спартак", - доносится с трибун. Летят вперед "красно-белые", которые забили быстрый гол и хотят забить еще. Удастся ли?

15' Атака "Крыльев" дошла до незаблокированного удара. Впервые за долгое время. Посмотрим теперь, чем впереди отметится коллектив "красно-белых".

14' Шитов на ударной позиции оказался. В касание он пробивал в левый от себя угол, но направить мяч в створ ворот соперника не сумел. Рядом со стойкой.

13' Мендесу досталось в штрафной соперника. Николсон против него сыграл довольно опасно. В итоге рефери игру решил остановить в этой ситуации.

12' С 2008 года "Крылья Советов" не побеждали "Спартак" в Москве. Вдуматься только - долгих 16 лет! Очки же в последний раз в Москве "Крылышки" брали в 2013 году. Тоже давненько.

10' Самарская команда выбивает мяч за лицевую линию. Бейл попадает в ногу Рябчуку, так что углового удара рефери не назначает в этой ситуации.

9' Дальний удар ро воротам соперника нанес Литвинов. Мяч полетел намного выше цели. Своей цели снаряд в этой ситуации не достиг. Получилось крайне неточно!

8' Орозко еще один угловой заработал для своего коллектива. Последовала подача в штрафную самарцев с правого края - защитник вынес сферу подальше от рамки.

6' Орозко сумел нанести удар по воротам соперника, но снова накрыли его выстрел оппоненты. Подача с правого края до адресата не дошла.

5' Отбивается спокойно сейчас "Спартак" после подачи углового командой соперника. Прострел в центр штрафной ни к чему интересному не приводит.

4' Орозко прострелил в ответной атаке соперника мяч в центр, но попал в ногу сопернику. В итоге сфера вылетела за пределы поля. Угловой.

2' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НИКОЛСОН! 1:0!

Получил Шамар передачу с левого края, обрабатывает сферу и пробивает по воротам оппонента. Мяч оказывается в сетке ворот самарцев.