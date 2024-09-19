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  4. Кубок 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Сафьян Роман
Спартак Москва
3:1
Второй тайм
Крылья Советов

Ход матча

2'
Николсон Шамар
(Рябчук Олег)
1:0
19'
Зобнин Роман
(Маркиньос)
2:0
24'
Маркиньос
 
24'
Хлусевич Даниил
 
34'
 
Печенин Кирилл
41'
Печенин Кирилл
3:0
46'
_Mangas R.
Зобнин Роман
 
46'
Зорин Даниил
Рябчук Олег
 
46'
 
Костанца Фернандо
Бейл Гленн
57'
 
Бабаев Ульви
_Oroz D.
57'
 
Евгеньев Роман
Цыпченко Дмитрий
63'
 
Бабкин Сергей
Мендес Виктор
68'
3:1
Шитов Владислав
(Бабаев Ульви)
70'
 
Костанца Фернандо
70'
Игнатов Михаил
Николсон Шамар
 
70'
Дуарте Алексис
Литвинов Руслан
 
79'
 
Гарре Бенхамин
Шитов Владислав
Прогнозы 153
Спартак Москва 93.5% (143)
X 2% (3)
Крылья Советов 4.6% (7)
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История личных встреч

Спартак Москва
Крылья Советов

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.3%
17.4%
4.3%
18 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

31 матч

64.5%
16.1%
19.4%
20 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

35.5%
45.2%
19.3%
11 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

58.1%
22.6%
19.3%
18 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

К
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
К
2:1
ПЛ
5:2
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
К
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:5
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.8
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

1.13
0.47

Среднее время на гол

80
192

Всего голов

45
31

Голов в среднем за матч

1.45
1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

62
90

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медина Хесус 2 (1) 0.5
Зорин Даниил 1 0.25
Зобнин Роман 1 0.25
Мартинс Кристофер 1 0.25
Маслов Павел 1 0.25
Николсон Шамар 1 0.25
Угальде Манфред 1 0.25
Зиньковский Антон 0 0
Рябчук Олег 0 0
Маркиньос 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Костанца Фернандо 1 (1) 0.25

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маслов Павел 2 0
Зобнин Роман 1 0
Селихов Александр 1 0
Абена Миенти 1 0
Хлусевич Даниил 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Маркиньос 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Евгеньев Роман 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Костанца Фернандо 1 0
Писарский Владимир 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Крылья Советов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Спартак Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Крылья Советов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0
Спартак Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Крылья Советов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
10
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
100%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Рубин 1:0 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Зенит - Спартак Москва 0:0
Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Насаф 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Уфа 1:0 Актобе - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Рубин 3:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Краснодар 1:0
Крылья Советов
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Рубин - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1
Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Крылья Советов - Зенит 0:4 Химки - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Сокол 6:0 Крылья Советов - Рубин 2:2 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0

Результаты матчей

Спартак Москва
Крылья Советов

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
2
1
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3:1 4 3 0 1 9 - 2 9
2.
Динамо Москва
 4 3 0 1 9 - 7 8
3.
Динамо Махачкала
 4 2 0 2 5 - 4 7
4.
Крылья Советов
 1:3 4 0 0 4 2 - 12 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Ростов
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Химки
 4 1 0 3 3 - 12 3
4.
Оренбург
 Заявка 4 0 0 4 3 - 8 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 4 3 0 1 3 - 2 9
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 8
3.
Ахмат
 4 2 0 2 6 - 5 6
4.
Пари НН
 4 0 0 4 3 - 8 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 4 3 0 1 7 - 1 10
2.
Акрон
 4 3 0 1 5 - 6 8
3.
Рубин
 4 2 0 2 6 - 3 6
4.
Факел
 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Спартак Москва
 3:1 3 2 0 1 6 - 2 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 1:3 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3:1 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 1:3 3 0 0 3 2 - 9 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
4.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Ростов Голенков Егор 3
Волга Ульяновск Солодаренко Валентин 3
Кубань Холдинг _Maloletov A. 3
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 3
Химки Фаринья Эдгардо 1 1
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
Спартак Москва Маслов Павел 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 81'
    Нет замен уже у "Крыльев", нет! Витюгов лежит за пределами поля, буквально рыдает Максим. Встречу он вряд ли продолжит, так что в меньшинстве будут доигрывать самарцы. 
  • Травма, повреждение
    80'
    Уффф... Витюгов играл корпусом против Зиньковского, но получил он травму. Неприятно у него пошло колено, после чего неудачно еще и на газон игрок приземлился...
  • Опасный момент
    79'
    ОПАСНО! Игнатов нанес удар по воротам Овсянникова, и мяч пролетел рядом со стойкой. Это было очень опасно! Повезло "Крыльям Советов". 
  • Замена
    78'
    Гарре поменял Шитова в составе "Крыльев". Это последняя для гостей замена. 
  • 77'
    Шитов отдал пас в центр, Бабаев сумел оттуда нанести удар по воротам соперника - мяч прямо в руки Селихову прилетел. Тот сработал в рамке уверенно. 
  • 76'
    Поражение "Крыльев" в сегодняшнем матче означает то, что команда не выйдет в плей-офф и не окажется даже в нижней сетке, ведь отставание от третьего махачкалинского "Динамо" составит уже 7 очков. 
  • Опасный момент
    75'
    М-да... Орозко получил мяч на левом фланге, красиво убрал оппонента на замахе, но как же плохо пробил по центру. Мяч прямо в руки голкиперу "Спартака" прилетел!
  • 74'
    Витюгов в подкате коснулся мяча в борьбе с Игнатовым. Получает повреждение игрок "Спартака", ну, а подкат ведь чистым был! К защитнику "Крыльев" не придраться!
  • Замена
    72'
    Литвинов и Николсон с поля ушли. Дуарте и Игнатов появились на футбольном газоне местного стадиона. 
  • Желтая карточка
    71'
    Фернандо бьет на скорости по ногам своего соперника. Еще один "горчичник" в руках рефери появился. 
  • 70'
    Не стал праздновать Шитов гол в ворота "Спартака", которому принадлежал до 2023 года. Несмотря на это, в немилость фанатов "красно-белых" он все-таки попал. Те его освистали. 
  • Описание гола
    68'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ШИТОВ! 3:1!
    Шитов размочил счет в матче! От Бабаева Шитов получил мяч в центре, на подступах к штрафной, после чего направляет мяч впритирку с левой стойкой!
  • Угловой
    67'
    Маркиньос слева открылся под передачу, получил мяч и нанес удар в дальний угол. Снаряд попадает в Евгеньева и уходит за лицевую линию. Снова угловой. 
  • 65'
    Николсон убрал снаряд от Печенина, выполнил передачу с правого края в центр штрафной, где до мяча никто из партнеров добраться не сумел. 
  • Опасный момент
    64'
    МОМЕНТ! Николсон вошел справа в штрафную соперника, получил пас от Мартинса. Ждал игрок, что Шамар отдаст ему ответный пас, но тот пробил сам. В голкипера он попал, а добивание от Зиньковского было уже в небеса!
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    • Замена
      63'
      Бабкин вместо Виктора Мендеса в центр поля появился у самарского коллектива. Не лучшая игра Мендеса в нашей встрече. Посмотрим, чем на поле партнер запомнится. 
    • 62'
      Непонятный пас на фланге от Хлусевича пошел. Никто из партнеров к мячу не стал подключаться. Да и добраться до него было сложновато. 
    • 61'
      Печенин с левого края сумел выполнить подачу в штрафную соперника - в воротах сыграл голкипер, который зафиксировал сферу в перчатках. 
    • 59'
      Почти час игры позади. Футболисты "Спартака" уверенно контролируют ситуацию на поле. После навеса с левого края на дальней штанге пробивал Зиньковский, который затылком направил мяч чуть выше цели. 
    • Замена
      58'
      Бабаев и Евгеньев на поле появились. Два бывших футболиста московского "Динамо" появились в стане самарского клуба. Посмотрим, каким их дебют получится в поединке. Ороз и Цыпченко ушли. 
    • Травма, повреждение
      56'
      Зорин и Фернандо столкнулись в центре поля. Причем очень жесткое приземление было у обоих игроков. Футболист "Спартака" при падении ударился головой. 
    • Фол, нарушение
      55'
      Мангаш очень опасно в ногу Шитову пошел. В итоге рефери чудом не показал нарушителю карточку желтого цвета. Не показал "горчичник" он и зачинщикам последующей потасовки. 
    • 54'
      Спокойно сейчас отбивается от атаки соперника самарский коллектив. Пытаются разбежаться "крылышки" по флангу и создать что-то у ворот противника, но передача адресата не находит.
    • Угловой
      52'
      Еще одна атака "Спартака" по левому флангу, прострел в центр, и Орозко прерывает передачу, отправляя мяч за пределы поля. Второй угловой в матче заработали хозяева. 
    • Фол, нарушение
      51'
      Мангашу досталось по ногам в центре поля. Впервые во втором тайме судейский корпус останавливает игру. Фол в этой ситуации имел место быть.
    • 50'
      Вышедший на замену Зорин по левому флангу к воротам соперника продирался, но в хорошем подкате против него сыграл один из оппонентов. 
    • Замена
      48'
      В составе "Спартака" также двойная замена в перерыве случилась. Мангаш и Зорин появились вместо Зобнина и Рябчука появились.
    • Замена
      47'
      Вместо Бейла на поле Костанца появился тем временем в составе "Спартака". Отметим эту ротацию в нашем протоколе, друзья. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм стартовал в нашем матче! Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 3:0. Впереди футболисты "Спартака". Отдыхаем. 
    • 45'
      Пытаются на последних минутах тайма что-то создать у ворот соперника самарцы, но ничего не получается впереди у коллектива гостей. Внимателен в обороне "Спартак". 
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты добавлено у нас. 
    • Угловой
      44'
      Угловой под занавес тайма заработали игроки самарской команды. Розыгрыш корнера с правого края ни к чему интересному не привел. 
    • 42'
      Фанаты "Спартака" рады тому, что происходит на поле. "Спартак" же снова идет вперед, и Пруцев отдает слишком сильный пас на Шамара. Тот не поспевает к снаряду. 
    • 41'
      3:0, и этим все сказано. Что по такой игре светит "Крыльям"? Ровным счетом ничего. "Спартак" просто наголову выше своего оппонента сегодня. 
    • Гол в свои ворота
      40'
      АВТОГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:0! ПЕЧЕНИН! 
      Передача с левого края пришла на Николсона. Тот пытался пробить по воротам, но в итоге выстрелил Печенин. Мяч оказался в сетке! Второй матч "Спартака" кряду с автоголом. 
    • 38'
      Много свободы имеют футболисты "Спартака", но их уверенно накрывают соперники. Правда, надолго ли самарцев в такой ситуации хватит?
    • Опасный момент
      37'
      ОПАСНО! Зобнин с мячом оказался на левом краю. Роман сместился в центр и нанес удар в дальний угол - мяч в трех метрах от правой стойки прошел. 
    • 35'
      Маркиньос и Бейл сейчас снова в жестком стыке сошлись. Фолит игрок самарцев в этой ситуации. Рефери карточку показывать в данном случае отказывается. 
    • 34'
      Фанаты "Спартака" снова активизировались. Не так много поклонников на стадионе, но они есть. И продолжают они гнать вперед свой коллектив. 
    • Желтая карточка
      33'
      Зиньковского сбивает Печенин. В рука арбитра очередная карточка желтого цвета появляется. Заслуженный "горчичник" для игрока самарцев. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Мендеса толкнули на поле оппоненты. Снова остановка в игре. Много пауз в нашем поединке. 
    • 30'
      Полчаса отыграли на поле соперники. Зиньковский снова с линии штрафной нанес удар по воротам соперника - прямо в руки голкиперу мяч приземлился. 
    • 28'
      Шитов прошел к воротам соперника по правому краю, прострелил на Цыпченко, которому не удалось подставить ногу под мяч, чтобы переправить его в створ!
    • 27'
      47% против 53% по проценту владения мячом. Впереди игроки "Крыльев Советов". Но по счету ведет самарский коллектив, имеющий над соперником преимущество.
    • 26'
      Подустали, такое ощущение, "Крылья Советов". У нас же от Зиньковского пошел удар по воротам с левого края - мяч полетел чуть выше мишени!
    • Желтая карточка
      25'
      Маркиньос сыграл в ногу сопернику также. В руках рефери и здесь желтая карточка появляется. 
    • Угловой
      24'
      Ничего не смогли придумать впереди в итоге самарцы. Идет подача с левого края, и сфера прямо в руки голкиперу прилетает. Тот срабатывает на выходе.
    • Желтая карточка
      23'
      Хлусевич сзади в ноги Орозко влетает. Получает он в итоге от рефери карточку желтого цвета. 
    • 22'
      Бегут снова "Крылья" вперед. Самарская команда по итогу зарабатывает угловой удар слева. Посмотрим, что из этого получится.
    • 21'
      "Спартак" большую работу проделывает на половине поля соперника. Маркиньос с левого края пытался у "красно-белых" прострелить в штрафную - мяч в перчатки голкипера прилетел.
    • 19'
      Хлусевич отдал передачу на Шамара, который расстреливал ворота соперника, но умудрился угодить в стоящего поодаль защитника. 
    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЗОБНИН! 2:0!
      А вот и удается. Из зоны Ораза снова приходит гол в ворота "Крыльев". Зобнин на подступах к штрафной получил мяч, пробил в дальний угол, и сфера влетела впритирку со стойкой!
    • 17'
      "Вперед, Спартак", - доносится с трибун. Летят вперед "красно-белые", которые забили быстрый гол и хотят забить еще. Удастся ли?
    • 15'
      Атака "Крыльев" дошла до незаблокированного удара. Впервые за долгое время. Посмотрим теперь, чем впереди отметится коллектив "красно-белых".
    • 14'
      Шитов на ударной позиции оказался. В касание он пробивал в левый от себя угол, но направить мяч в створ ворот соперника не сумел. Рядом со стойкой.
    • 13'
      Мендесу досталось в штрафной соперника. Николсон против него сыграл довольно опасно. В итоге рефери игру решил остановить в этой ситуации. 
    • Анонс
      12'
      С 2008 года "Крылья Советов" не побеждали "Спартак" в Москве. Вдуматься только - долгих 16 лет! Очки же в последний раз в Москве "Крылышки" брали в 2013 году. Тоже давненько. 
    • 10'
      Самарская команда выбивает мяч за лицевую линию. Бейл попадает в ногу Рябчуку, так что углового удара рефери не назначает в этой ситуации. 
    • 9'
      Дальний удар ро воротам соперника нанес Литвинов. Мяч полетел намного выше цели. Своей цели снаряд в этой ситуации не достиг. Получилось крайне неточно!
    • Угловой
      8'
      Орозко еще один угловой заработал для своего коллектива. Последовала подача в штрафную самарцев с правого края - защитник вынес сферу подальше от рамки.
    • 6'
      Орозко сумел нанести удар по воротам соперника, но снова накрыли его выстрел оппоненты. Подача с правого края до адресата не дошла.
    • 5'
      Отбивается спокойно сейчас "Спартак" после подачи углового командой соперника. Прострел в центр штрафной ни к чему интересному не приводит. 
    • Угловой
      4'
      Орозко прострелил в ответной атаке соперника мяч в центр, но попал в ногу сопернику. В итоге сфера вылетела за пределы поля. Угловой. 
    • Описание гола
      2'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НИКОЛСОН! 1:0!
      Получил Шамар передачу с левого края, обрабатывает сферу и пробивает по воротам оппонента. Мяч оказывается в сетке ворот самарцев. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду рефери:

      Главный судья: Роман Сафьян (Москва, Россия);
      Ассистент: Хамид Талаев (Грозный, Россия);
      Ассистент: Андрей Филипкин (Екатеринбург, Россия);
      Резервный: Сергей Куликов (Саранск, Россия).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу! В рамках одного из матчей группового этапа Кубка России сойдутся лицом к лицу «Спартак» и «Крылья Советов».  Встреча состоится в Москве, на стадионе «Лукойл Арена».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    Прогнозы 153
    Спартак Москва 93.5% (143)
    X 2% (3)
    Крылья Советов 4.6% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Крылья Советов
    4.55
    9.00
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    8.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва 3:1 Крылья Советов

    Исход игры
    Спартак Москва
    93.5% (143)
    Ничья
    2% (3)
    Крылья Советов
    4.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.78% (63)
    Меньше
    45.22% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    51.3% (59)
    Нет
    48.7% (56)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    30.7% (47)
    2:0 Спартак Москва
    26.1% (40)
    1:0 Спартак Москва
    7.8% (12)
    3:1 Спартак Москва
    7.2% (11)
    3:0 Спартак Москва
    2.6% (4)
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