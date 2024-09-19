Тур: 4. Стадион: Арена Химки. Главный судья: Cheremnykh M.
0:0
Первый тайм
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Луна ДиегоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Обухов ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Гогуа СедрикЗащитник
-
99 ОриньоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Артига Франк
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Монтес СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Раков ВадимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
История личных встреч
Химки
Локомотив Москва
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
15 матчей
20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.86
1
Среднее время на гол
105
90
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
2
2.57
Среднее время на гол
45
35
Всего голов
22
26
Голов в среднем за матч
1.47
1.73
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
61
51
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакаев Зелимхан
|1
|0.25
|Магомедов Бутта
|1
|0.25
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Тимур
|4 (1)
|1
|Раков Вадим
|2
|0.5
|Погостнов Егор
|1
|0.25
|Радиковский Дмитрий
|1
|0.25
|Сарвели Владислав
|0
|0
|Тикнизян Наир
|0
|0
|Пиняев Сергей
|0
|0
|Митай Марио
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Терехов Сергей
|1
|0
|Заболотный Антон
|1
|0
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|Хосонов Хетаг
|1
|0
|Абдуллахи Квари
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ненахов Максим
|1
|0
|Карпукас Артём
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
|Раков Вадим
|1
|0
Результаты матчей
Химки
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Химки
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
5
Химки
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Локомотив Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
38%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
29%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Акрон - Химки 3:0 Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0
Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10 Химки - Арсенал Тула 3:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Кубань - Химки 0:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Локомотив Москва - Химки 4:0
Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1 Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Локомотив Москва - Факел 2:0 Оренбург - Локомотив Москва 0:2
Результаты матчей
Химки
Локомотив Москва
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Химки
Локомотив Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|8
|2.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|4.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 2
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|8
|3.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|4.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|1
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|5
|3.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|2
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|4.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|2.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|1
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|4
|Ростов
|Голенков Егор
|3
|Волга Ульяновск
|Солодаренко Валентин
|3
|Кубань Холдинг
|_Maloletov A.
|3
|ЦСКА Москва
|Мойзес Моура
|2
|ЦСКА Москва
|Бистрович Кристиян
|2
|Спартак Москва
|Маслов Павел
|2
|Краснодар
|Тормена Витор
|2
|Акрон
|Хубулов Владимир
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Химки 0:0 Локомотив Москва
Исход игры
Химки
4.9% (6)
Ничья
7.3% (9)
Локомотив Москва
87.8% (108)
Тотал 2.5
Больше
72.22% (78)
Меньше
27.78% (30)
Обе команды забьют
Да
74.07% (80)
Нет
25.93% (28)
Популярный счёт
1:2 Локомотив Москва
45.5% (56)
0:2 Локомотив Москва
11.4% (14)
1:3 Локомотив Москва
10.6% (13)
0:1 Локомотив Москва
8.9% (11)
1:1 Ничья
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.4% (3)
2:3 Локомотив Москва
1.6% (2)
0:3 Локомотив Москва
1.6% (2)
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