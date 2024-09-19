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  4. Кубок 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Cheremnykh M.
Химки
0:0
Первый тайм
Локомотив Москва
Прогнозы 123
Химки 4.9% (6)
X 7.3% (9)
Локомотив Москва 87.8% (108)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Химки
Ничья
Локомотив Москва
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Химки
Локомотив Москва

История личных встреч

Химки
Локомотив Москва

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

15 матчей

20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

К
4:0
ПЛ
5:1
К
1:0
К
0:5
ПЛ
0:3
ТМК
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
К
0:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.86
1

Среднее время на гол

105
90

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

2
2.57

Среднее время на гол

45
35

Всего голов

22
26

Голов в среднем за матч

1.47
1.73

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

61
51

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакаев Зелимхан 1 0.25
Магомедов Бутта 1 0.25
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 4 (1) 1
Раков Вадим 2 0.5
Погостнов Егор 1 0.25
Радиковский Дмитрий 1 0.25
Сарвели Владислав 0 0
Тикнизян Наир 0 0
Пиняев Сергей 0 0
Митай Марио 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Терехов Сергей 1 0
Заболотный Антон 1 0
Мирзов Резиуан 1 0
Хосонов Хетаг 1 0
Абдуллахи Квари 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ненахов Максим 1 0
Карпукас Артём 1 0
Погостнов Егор 1 0
Раков Вадим 1 0

Результаты матчей

Химки
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Химки
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
5
Химки
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Локомотив Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
38%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
29%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Акрон - Химки 3:0 Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0
Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10 Химки - Арсенал Тула 3:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Кубань - Химки 0:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Локомотив Москва - Химки 4:0
Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1 Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Локомотив Москва - Факел 2:0 Оренбург - Локомотив Москва 0:2

Результаты матчей

Химки
Локомотив Москва

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Химки
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 4 3 0 1 9 - 7 8
2.
Динамо Махачкала
 4 2 0 2 5 - 4 7
3.
Спартак Москва
 3 2 0 1 6 - 1 6
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 1 - 9 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 0:0 4 3 1 0 8 - 2 10
2.
Ростов
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Химки
 0:0 4 1 1 2 2 - 7 4
4.
Оренбург
 Заявка 4 0 0 4 3 - 8 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 4 3 0 1 3 - 2 9
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 8
3.
Ахмат
 1:0 4 2 0 2 5 - 4 6
4.
Пари НН
 0:1 4 0 0 4 2 - 7 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 4 3 0 1 7 - 1 10
2.
Акрон
 4 3 0 1 5 - 6 8
3.
Рубин
 4 2 0 2 6 - 3 6
4.
Факел
 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
3.
Спартак Москва
 2 1 0 1 3 - 1 3
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 0:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Ахмат
 1:0 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Пари НН
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
4.
Химки
 0:0 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
2.
Ахмат
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Пари НН
 0:1 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Амкал Костюков Степан 4
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 4
Ростов Голенков Егор 3
Волга Ульяновск Солодаренко Валентин 3
Кубань Холдинг _Maloletov A. 3
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
Спартак Москва Маслов Павел 2
Краснодар Тормена Витор 2
Акрон Хубулов Владимир 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    20'
    Мирзов сумел получить передачу на левом краю, откуда прострел в центр. Снаряд попал в ногу защитнику, после чего улетел на угловой. Готовятся выполнить навес химчане от угла поля. 
  • 19'
    Параллельно нашей встрече стартовала и игра "Пари НН" - "Ахмат". В том поединке уже есть забитый мяч. Вышли вперед футболисты грозненской команды. 
  • Опасный момент
    18'
    Сарвели отдал передачу на Салтыкова, тот нанес обводящий удар в сторону ворот соперника - мяч просвистел рядом с правой стойкой.
  • Опасный момент
    17'
    ОПАСНО! Мирзов нанес удар по воротам соперника с дальней дистанции! Успевает Митрюшкин среагировать и перевести сферу через перекладину. Угловой не приносит дивидендов химчанам. 
  • 16'
    "Локомотив" стартовал уверенно в новом сезоне чемпионата России, да и в Кубке страны смотрится здорово. Вполне могут гости побороться за титулы в турнирах, в которых участвуют. 
  • 15'
    Салтыков в борьбу вступил на фланге, но не сумел он сохранить мяч в подкате. Футбольный снаряд улетел от его ноги за пределы поля. 
  • 13'
    Мирзов нанес дальний удар по воротам соперника сейчас. Мяч полетел метра на два выше цели. Тем не менее, отметим с вами этот удар. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Мирзов получил удар по ногам от соперника. В руках судьи могла и тут карточка желтого цвета появиться, но ее в итоге мы не увидели.
  • Фол, нарушение
    11'
    Фол был сейчас в центре поля против Панченко. Снова Кирилл оказался на газоне. Рефери зафиксировал нарушение правил, но карточку не показал. 
  • 9'
    Владеет мячом в центре поля коллектив хозяев. "Химки" стараются навязать сопернику свою игру, но получается у хозяев не все, что задумано. 
  • 8'
    Тимофеев получил мяч на половине поля соперника, выполнил навес в штрафную соперника, но подача была крайне неточно. Мяч за пределы поля улетел. 
  • 7'
    Неплохая поддержка сегодня у "Химок", но и фанатов "Локомотива" собралось на футбольном поле огромное количество. Их чуть ли не больше. 
  • Фол, нарушение
    6'
    В центре поля Панченко получил удар по ногам. Свисток рефери мы услышали тут же. Случилась остановка в нашем поединке. Имело место быть нарушение.
  • 5'
    Сулейманов после прострела от Баринова пытался до мяча добраться. В итоге отправить снаряд в сетку он не сумел. Левее створа сфера полетела. 
  • 4'
    Две кряду атаки от "Химок" мы увидели, но ни одна из подач не была по-настоящему опасной. Хотя активность хозяев стоит отметить. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Футболисты "Химок" в этом матче вышли на поле в желто-черных цветах, а игроки "Локомотива" предстали на футбольном газоне в зелено-черном обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду рефери:

      Главный судья: Михаил Черемных (Пермь, Россия);
      Ассистент: Андрей Болотенков (Москва, Россия);
      Ассистент: Алексей Ермилов (Москва, Россия);
      Резервный: Иван Сараев (Санкт-Петербург, Россия).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу! В рамках одного из матчей группового этапа Кубка России сойдутся лицом к лицу «Химки» и «Локомотив».  Встреча состоится в Химках, на стадионе «Арена Химки».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • 78 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 123
    Химки 4.9% (6)
    X 7.3% (9)
    Локомотив Москва 87.8% (108)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Локомотив Москва
    5.80
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    Где смотреть матч Химки 0:0 Локомотив Москва онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Химки 0:0 Локомотив Москва

    Исход игры
    Химки
    4.9% (6)
    Ничья
    7.3% (9)
    Локомотив Москва
    87.8% (108)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.22% (78)
    Меньше
    27.78% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    74.07% (80)
    Нет
    25.93% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    45.5% (56)
    0:2 Локомотив Москва
    11.4% (14)
    1:3 Локомотив Москва
    10.6% (13)
    0:1 Локомотив Москва
    8.9% (11)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    2:3 Локомотив Москва
    1.6% (2)
    0:3 Локомотив Москва
    1.6% (2)
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