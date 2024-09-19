Мирзов нанес дальний удар по воротам соперника сейчас. Мяч полетел метра на два выше цели. Тем не менее, отметим с вами этот удар.

Салтыков в борьбу вступил на фланге, но не сумел он сохранить мяч в подкате. Футбольный снаряд улетел от его ноги за пределы поля.

"Локомотив" стартовал уверенно в новом сезоне чемпионата России, да и в Кубке страны смотрится здорово. Вполне могут гости побороться за титулы в турнирах, в которых участвуют.

ОПАСНО! Мирзов нанес удар по воротам соперника с дальней дистанции! Успевает Митрюшкин среагировать и перевести сферу через перекладину. Угловой не приносит дивидендов химчанам.

Сарвели отдал передачу на Салтыкова, тот нанес обводящий удар в сторону ворот соперника - мяч просвистел рядом с правой стойкой.

Параллельно нашей встрече стартовала и игра "Пари НН" - "Ахмат". В том поединке уже есть забитый мяч. Вышли вперед футболисты грозненской команды.

Мирзов сумел получить передачу на левом краю, откуда прострел в центр. Снаряд попал в ногу защитнику, после чего улетел на угловой. Готовятся выполнить навес химчане от угла поля.

12' Мирзов получил удар по ногам от соперника. В руках судьи могла и тут карточка желтого цвета появиться, но ее в итоге мы не увидели.

11' Фол был сейчас в центре поля против Панченко. Снова Кирилл оказался на газоне. Рефери зафиксировал нарушение правил, но карточку не показал.

9' Владеет мячом в центре поля коллектив хозяев. "Химки" стараются навязать сопернику свою игру, но получается у хозяев не все, что задумано.

8' Тимофеев получил мяч на половине поля соперника, выполнил навес в штрафную соперника, но подача была крайне неточно. Мяч за пределы поля улетел.

7' Неплохая поддержка сегодня у "Химок", но и фанатов "Локомотива" собралось на футбольном поле огромное количество. Их чуть ли не больше.

6' В центре поля Панченко получил удар по ногам. Свисток рефери мы услышали тут же. Случилась остановка в нашем поединке. Имело место быть нарушение.

5' Сулейманов после прострела от Баринова пытался до мяча добраться. В итоге отправить снаряд в сетку он не сумел. Левее створа сфера полетела.