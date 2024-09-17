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  4. Кубок 2024-2025
Тур: 4.
Химки
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 47
Химки 8.5% (4)
X 8.5% (4)
Локомотив Москва 83% (39)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Локомотив Москва
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Химки
Локомотив Москва

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

15 матчей

20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

К
4:0
ПЛ
5:1
К
1:0
К
0:5
ПЛ
0:3
ТМК
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
К
0:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.86
1

Среднее время на гол

105
90

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

2
2.57

Среднее время на гол

45
35

Всего голов

22
26

Голов в среднем за матч

1.47
1.73

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

61
51

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакаев Зелимхан 1 0.33
Магомедов Бутта 1 0.33
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 4 (1) 1.33
Раков Вадим 2 0.67
Погостнов Егор 1 0.33
Радиковский Дмитрий 1 0.33
Сарвели Владислав 0 0
Тикнизян Наир 0 0
Пиняев Сергей 0 0
Митай Марио 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Терехов Сергей 1 0
Заболотный Антон 1 0
Мирзов Резиуан 1 0
Хосонов Хетаг 1 0
Абдуллахи Квари 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ненахов Максим 1 0
Карпукас Артём 1 0
Погостнов Егор 1 0
Раков Вадим 1 0

Результаты матчей

Химки
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Химки
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
5
Химки
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Локомотив Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
38%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
29%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Акрон - Химки 3:0 Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0
Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10 Химки - Арсенал Тула 3:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Кубань - Химки 0:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Локомотив Москва - Химки 4:0
Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1 Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Локомотив Москва - Факел 2:0 Оренбург - Локомотив Москва 0:2

Результаты матчей

Химки
Локомотив Москва

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Химки
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3 2 0 1 6 - 1 6
2.
Динамо Москва
 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Динамо Махачкала
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 1 - 9 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Ростов
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Химки
 3 1 0 2 2 - 7 3
4.
Оренбург
 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
ЦСКА Москва
 3 2 0 1 3 - 2 5
3.
Ахмат
 3 1 0 2 4 - 4 3
4.
Пари НН
 3 0 0 3 2 - 6 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3 2 0 1 5 - 1 7
2.
Рубин
 3 2 0 1 6 - 1 6
3.
Акрон
 3 2 0 1 3 - 6 5
4.
Факел
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Динамо Махачкала
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Спартак Москва
 2 1 0 1 3 - 1 3
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ростов
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Химки
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Оренбург
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
3.
Акрон
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Крылья Советов
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Ростов
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ЦСКА Москва
 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Амкал Костюков Степан 4
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 4
Волга Ульяновск Солодаренко Валентин 3
Кубань Холдинг _Maloletov A. 3
Кубань Холдинг Ревазов Арсен 3
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
Спартак Москва Маслов Павел 2
Оренбург Прохин Данила 2
Пари НН Александров Виктор 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2024, осталось 2 дня 10 часов 34 минуты.



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    • Прогнозы 47
    Химки 8.5% (4)
    X 8.5% (4)
    Локомотив Москва 83% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Локомотив Москва
    4.40
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    Прогнозы на матч Химки - Локомотив Москва

    Исход игры
    Химки
    8.5% (4)
    Ничья
    8.5% (4)
    Локомотив Москва
    83% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.27% (34)
    Меньше
    22.73% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (36)
    Нет
    18.18% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    57.4% (27)
    0:2 Локомотив Москва
    8.5% (4)
    1:1 Ничья
    6.4% (3)
    0:1 Локомотив Москва
    6.4% (3)
    2:3 Локомотив Москва
    4.3% (2)
    2:1 Химки
    4.3% (2)
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    Локомотив Москва
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