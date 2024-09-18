Тур: 4.
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Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
-
90 Лукин МатвейЗащитник
-
22 Гаич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Койта СекуНападающий
-
27 Мойзес МоураНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Боков ДанилаВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Обляков ИванПолузащитник
-
41 Ушаков ЕгорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
- Основной состав
-
13 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Олаcа ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кобнан МозесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Батчи ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Смолов ФёдорНападающий
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
История личных встреч
ЦСКА Москва
Краснодар
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
88.9%
27.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед
35 матчей
37.1%
28.6%
34.3%
13 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
45.7%
37.1%
17.2%
16 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
17.1%
40%
42.9%
6 побед 14 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
10
Голов в среднем за матч
1.88
0.56
Среднее время на гол
47
162
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.06
0.82
Среднее время на гол
85
109
Всего голов
51
24
Голов в среднем за матч
1.46
0.69
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
61
131
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Круговой Данил
|1
|0.33
|Дивеев Игорь
|1
|0.33
|Мусаев Тамерлан
|1
|0.33
|Агапов Илья
|0
|0
|Келлвен Дуглас
|0
|0
|Файзуллаев Аббосбек
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кевин Пина
|1
|0.33
|Козлов Данила Сергеевич
|1
|0.33
|Смолов Фёдор
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мойзес Моура
|2
|0
|Бистрович Кристиян
|2
|0
|Виллиан Роша
|2
|0
|Николич Милан
|0
|1
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньо Кевин
|2
|0
|_Musaev M.
|0
|1
|Олаcа Лукас
|1
|0
|Черников Александр
|1
|0
|Тормена Витор
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Олусегун Олакунле
|1
|0
|Арутюнян Георгий
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Краснодар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
ЦСКА Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Краснодар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Краснодар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Акрон 4:0
ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2
Краснодар
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - ФК 10 4:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1
Динамо Москва - Краснодар 0:1 Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 Зенит - Краснодар 4:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Краснодар - Кубань 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Сочи - Краснодар 2:3 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 0:1
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Краснодар
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Краснодар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|1
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|2
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|4
|Волга Ульяновск
|Солодаренко Валентин
|3
|Кубань Холдинг
|_Maloletov A.
|3
|Кубань Холдинг
|Ревазов Арсен
|3
|ЦСКА Москва
|Мойзес Моура
|2
|ЦСКА Москва
|Бистрович Кристиян
|2
|Спартак Москва
|Маслов Павел
|2
|Акрон
|Хубулов Владимир
|2
|Оренбург
|Прохин Данила
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Краснодар
Исход игры
ЦСКА Москва
41.2% (56)
Ничья
41.9% (57)
Краснодар
16.9% (23)
Тотал 2.5
Больше
40.54% (45)
Меньше
59.46% (66)
Обе команды забьют
Да
81.08% (90)
Нет
18.92% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (45)
2:1 ЦСКА Москва
19.1% (26)
1:0 ЦСКА Москва
11% (15)
1:2 Краснодар
7.4% (10)
2:2 Ничья
3.7% (5)
3:2 ЦСКА Москва
2.9% (4)
0:1 Краснодар
2.2% (3)
2:0 ЦСКА Москва
1.5% (2)
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