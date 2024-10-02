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Добрый вечер, уважаемые любители футбола!Сегодня встречаемся на матче пятого тура Кубка России между грозненским "Ахматом" и "Краснодаром". Работать на месте комментатора для Вас буду я, Константин Лицин.Главный судья: Павел Шадыханов (Москва)Помощники: Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург) и Дмитрий Семёнов (Петрозаводск)- У «Ахмата» всего один матч без забитых голов из последних пяти;- Также «Ахмат» хотя бы раз, но пропускает в каждом из последних пяти матчей во всех турнирах;​​​​​​​- Дома ранее «Краснодар» в Кубке минимально обыграл «Ахмат».