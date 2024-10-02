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  4. Кубок 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Шадяханов Павел
Ахмат
1:0
Первый тайм
Краснодар

Ход матча

19'
Гандри Надер
1:0
30'
Исмаэл Силва
 
43'
 
45'
 
Кривцов Никита
45'
Ковачев Светослав
2:0
Прогнозы 135
Ахмат 8.1% (11)
X 10.4% (14)
Краснодар 81.5% (110)
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Ахмат
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Краснодар
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Опарин
Михаил
4
Ибишев
Турпал-Али
75
Гандри
Надер
36
Ловат
Лукас
23
Швец
Антон
24
Диванович
Заим
18
Камилов
Владислав
11
Исмаэл
Силва
14
Талал
Амин
47
Уткин
Даниил
98
Ковачев
Светослав
72
Магомедов
Яхья
5
Шатара
Милош
55
Тодорович
Дарко
2
Жиров
Александр
13
Мацуев
Минкаил
19
Диале
Мауро
Луна
13
Дюпин
Юрий
15
Олаcа
Лукас
31
Кайо
Панталеао
33
Арутюнян
Георгий
20
Гонсалес
Джованни
40
Олусегун
Олакунле
88
Кривцов
Никита
5
Кастаньо
Кевин
90
Кобнан
Мозес
8
Козлов
Данила
Сергеевич
19
Смолов
Фёдор
1
Агкацев
Станислав
4
Коста
Диего
98
Петров
Сергей
11
Батчи
Жоау
6
Кевин
Пина
10
Сперцян
Эдуард
7
Виктор
Са
9
Кордоба
Джон
Ахмат
Краснодар

История личных встреч

Ахмат
Краснодар

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
66.7%
7 побед 10 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед

32 матча

34.4%
18.8%
46.8%
11 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

25%
46.9%
28.1%
8 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.9%
40.6%
37.5%
7 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
К
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:5
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

15
21

Голов в среднем за матч

0.94
1.31

Среднее время на гол

96
68

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.63
1.13

Среднее время на гол

55
80

Всего голов

41
39

Голов в среднем за матч

1.28
1.22

Тотал матчей

2.5
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
27

Среднее время на гол

70
73

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Бернард 2 0.4
Швец Антон 1 0.2
Гандри Надер 1 0.2
Самородов Максим 1 0.2
Ловат Лукас 1 (1) 0.2
Агаларов Гамид 1 (1) 0.2
Талал Амин 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кевин Пина 1 0.2
Козлов Данила Сергеевич 1 0.2
Смолов Фёдор 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камило Рейжерс 1 0
Уциев Ризван 1 0
Исмаэл Силва 1 0
Швец Антон 1 0
Бериша Бернард 1 0
Шатара Милош 1 0
Талал Амин 1 0
Кардосо Фелиппе 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тормена Витор 2 0
Кастаньо Кевин 2 0
_Musaev M. 0 1
Олаcа Лукас 1 0
Черников Александр 1 0
Батчи Жоау 1 0
Олусегун Олакунле 1 0
Кевин Пина 1 0
Арутюнян Георгий 1 0

Результаты матчей

Ахмат
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Краснодар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Ахмат
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Краснодар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Ахмат
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Краснодар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
3
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Пари НН - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2
Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Ахмат - Пари НН 4:1 Оренбург - Ахмат 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 Ахмат - Иртыш Омск 2:0 Ахмат - Челябинск 1:1 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Факел - Ахмат 2:0
Краснодар
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Краснодар - Зенит 2:0 Акрон - Краснодар 2:5 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 Краснодар - Ростов 2:0
Краснодар - ФК 10 4:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 Зенит - Краснодар 4:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Краснодар - Кубань 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:0

Результаты матчей

Ахмат
Краснодар

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 5 4 0 1 13 - 4 12
2.
Динамо Москва
 5 3 0 2 11 - 10 8
3.
Динамо Махачкала
 5 2 0 3 8 - 7 8
4.
Крылья Советов
 5 1 0 4 5 - 16 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 5 5 0 0 15 - 4 15
2.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 10
3.
Химки
 5 2 0 3 5 - 14 5
4.
Оренбург
 Заявка 5 0 0 5 4 - 10 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 11
2.
Ахмат
 1:0 5 3 0 2 7 - 5 9
3.
Краснодар
 0:1 Заявка 5 3 0 2 3 - 3 9
4.
Пари НН
 5 0 0 5 3 - 10 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3:0 5 4 0 1 10 - 1 13
2.
Акрон
 0:3 5 3 0 2 5 - 9 8
3.
Рубин
 5 2 0 3 6 - 4 6
4.
Факел
 5 1 0 4 2 - 9 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
2.
Динамо Москва
 3 2 0 1 9 - 5 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 2 1 0 1 3 - 6 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 3 2 0 1 4 - 7 5
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 0:1 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 1:0 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
4.
Пари НН
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3:0 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Акрон
 0:3 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 3 1 0 2 4 - 2 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Динамо Махачкала
 3 1 0 2 5 - 5 4
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4
3.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0
4.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
2.
Ахмат
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 0:1 Заявка 3 1 0 2 1 - 3 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3:0 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Факел
 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Акрон
 0:3 3 1 0 2 2 - 8 3
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Ахмат Агаларов Гамид 5
Локомотив Москва Пиняев Сергей 4 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Сокол Шпитальный Владислав 3
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 3
Пари НН Александров Виктор 3
Динамо Махачкала Гаджиев Абакар 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Химки Фаринья Эдгардо 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!!! Ковачев!!! Не очень был активен в первом тайме Ковачев, но в этот раз удачно подоспел к мячу после отскока от Камилова и пробил точно в дальний нижний угол!
  • Желтая карточка
    45'
    Пытается успокоить страсти рефери. Кривцов опасно прыгнул в Гандри. Это жёлтая карточка. 
  • 44'
    Павел Шадыханов завёлся. Показал, что не нужно оспаривать его решения. 
  • Дополнительное время
    44'
    5 минут добавил рефери.
  • Желтая карточка
    43'
    За неспортивное поведение жёлтая карточка Гонсалесу. Возмутился он решением рефери.
  • 42'
    Передача Козлова, Мозес мог наносит удар, но накрыли его защитники!
  • 41'
    Ковачев пытался найти выход на ударную позицию, мяч потерял, пошёл в отбор, нарушил правила на Кастаньо, придержав его.
  • 40'
    Последние пять минут первого тайма пошли. Опарин сильно вперёд заброс выполнил. Передача в штрафную площадь соперника уже, выскочил из ворот Дюпин и забрал игровой снаряд.
  • 39'
    Передача на Кайо, который в момент передачи ошибся.
  • 37'
    А там ещё и Гандри врезался плечом в Козлова. Но тоже без внимания рефери. Играем дальше.
  • 36'
    Что-то разъясняет игрокам рефери. Похоже, что матч продолжится.
  • 35'
    У рефери сегодня много работы. Гандри просит пенальти и посмотреть ВАР. Рефери пытается его успокоить.
  • 34'
    Падение в штрафной площади Талала! Пенальти? Нет, рефери показал, что можно играть дальше. Кайо сзади по ногам Талала попал, ещё и руку придерживал. На повторе кажется, что это пенальти.
  • 33'
    С мячом в центре поля Уткин, в момент передачи попал в ногу соперника, но потом вернулся мяч в него. Аут для "Краснодара".
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    • 32'
      По правому краю протащил игровой снаряд Талал, подача пошла, только кому её замыкать?
    • 31'
      Гандри выбил мяч за боковую. Аут бросил Олусегун, передача в линию атаки пошла.
    • 30'
      Штрафной удар для "Краснодара". До ворот метров 27, подача на дальнюю штангу, выходит из ворот Опарин и кулаком смахнул мяч подальше. За пределы штрафной площади получилось. 
    • Желтая карточка
      28'
      Кривцов набрал ход, но прихватил Исмаэл. За это жёлтая карточка даётся. Она и появилась в руках Павла Шадиханова.
    • 27'
      Гандри перехватил мяч после длинного паса на Смолова, но сам неудачно начал атаку.
    • 25'
      Середина первого тайма. Достаточно быстро до неё добрались. Гол, не засчитанный гол и весьма быстрый темп. Исход первой половины первого тайма.
    • 24'
      Стандарт на левом фланге заработали краснодарцы. Уткин, как штатный исполнитель, подачу исполнил... Пробить некому.
    • 23'
      От ворот пробил Опарин. Борьба в центре поля.
    • Угловой
      22'
      Подача корнера, мяч отскакивает к Кайо, тот пробил по воротам и попал в соперника. Швец, кажется, рукой подыграл. И снова ВАР? Нет, в этот раз без просмотра обошлось. 
    • 20'
      Передача на Олусегуна, который отыграл на Гонсалеса, а удар последнего был блокирован. Угловой удар.
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Гандри!!!! 1:0!!!! В этот раз всё чисто! Подача с углового на ближнюю штангу, попытка пробить через себя у Талала не удался, выловив отскок Гандри, поразивший сетку ворот Дюпина с нескольких метров!
    • 18'
      Угловой удар заработали грозненцы. Подача Уткина на ближнюю штангу, попытка удара через себя...
    • Видеоповтор
      16'
      Нет гола! Прямой офсайд у Талала. Мяч не засчитан. Счёт 0:0. 
    • Видеоповтор
      15'
      Долгий разбор момента. После подачи Швец и Гандри пролетели мимо мяча. Но могли они и коснуться мяча. И тогда офсайд был. Ждём решения. Смотрят повтор на ВАР.
    • Видеоповтор
      14'
      ГОЛ? Талал. Подача со станадрта от Исмаэла, мяч опустился на линию вратарской, откуда расстрелял ворота Дюпина Талал! А не было ли офсайда? ВАР в работе. 
    • 14'
      Уткин и Мсмаэл у мяча. До ворот метров 25. Можно и рискнуть пробить с этой точки. Под углом к воротам мяч, подача Исмаэла...
    • Фол, нарушение
      12'
      Уткин с мячом, отдаёт на левый край на Ловата, который покатил на Дивановича, ушёл от соперника и оказался на газоне! Кривцов нарушил правила.
    • Угловой
      11'
      Подача корнера, закручивал мяч в сторону ворот Уткин, даже Дюпину не нужно было выходить. Отбились без него защитники.
    • 10'
      Дюпин поставил стенку из одного игрока. Прямой удар вряд ли с такой точки пройдёт, но подача может стать опасной. Уткин у мяча. Подача с левой ноги, но подстраховал Ловат, выбивший игровой снаряд за лицевую.
    • 9'
      В неспешном темпе проходит встреча. Развивает атаку через левый край "Ахмат2, передача на Дивановича, которого подтолкнул соперник. Гонсалес правила нарушил.
    • 7'
      Опарин с мячом, осмотрелся, отыграл на левый край на Ибишева, который выполнил заброс на Ловата. Пока только поперёк поля.
    • 6'
      Аут на правом фланге атаки заработали "быки". Вводить игровой снаряд пошёл Кордоба, но неудачно это сделал, отдав мяч сопернику.
    • 5'
      Кривцов спорит с арбитром. Досталось Талапу в центре поля. Но всё в порядке с ним, сумел вернуться без помощи медиков в игру.
    • 3'
      Крупным планом наставники клубов Ташуев и Мусаев. Оба полные внимания. А пока что Смолов набрал скорость и отдал вразрез в штрафную площадь, но Олусегун не успел к мячу.
    • 2'
      И есть первый удар в матче! Камилов нашёл возможность для того, чтобы пробить по воротам Дюпина, но в створ ворот не попал.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола!
      Сегодня встречаемся на матче пятого тура Кубка России между грозненским "Ахматом" и "Краснодаром". Работать на месте комментатора для Вас буду я, Константин Лицин.  
      Судейская бригада
      Главный судья:  Павел Шадыханов (Москва)                    
      Помощники:  Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург) и Дмитрий Семёнов (Петрозаводск)
      Статистика и цифры
      - У «Ахмата» всего один матч без забитых голов из последних пяти;
      - Также «Ахмат» хотя бы раз, но пропускает в каждом из последних пяти матчей во всех турнирах;
      ​​​​​​​- Дома ранее «Краснодар» в Кубке минимально обыграл «Ахмат».

      Прогноз на игру 
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится победой Краснодар.
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      BetBoom
      1.92 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 135
    Ахмат 8.1% (11)
    X 10.4% (14)
    Краснодар 81.5% (110)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Краснодар
    4.12
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    4.05
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    3.52
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат 1:0 Краснодар

    Исход игры
    Ахмат
    8.1% (11)
    Ничья
    10.4% (14)
    Краснодар
    81.5% (110)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.52% (76)
    Меньше
    34.48% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    72.41% (84)
    Нет
    27.59% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    44.4% (60)
    0:1 Краснодар
    12.6% (17)
    1:1 Ничья
    8.9% (12)
    0:2 Краснодар
    7.4% (10)
    1:3 Краснодар
    5.2% (7)
    0:3 Краснодар
    3% (4)
    2:1 Ахмат
    2.2% (3)
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