  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Кубок 2024-2025
Тур: 5.
Ахмат
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 48
Ахмат 16.7% (8)
X 4.2% (2)
Краснодар 79.2% (38)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Краснодар
3.78
3.60
Реклама, fon.bet
2.16
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ахмат
Краснодар

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
66.7%
7 побед 10 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед

32 матча

34.4%
18.8%
46.8%
11 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

25%
46.9%
28.1%
8 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.9%
40.6%
37.5%
7 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
К
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:5
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

15
21

Голов в среднем за матч

0.94
1.31

Среднее время на гол

96
68

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.63
1.13

Среднее время на гол

55
80

Всего голов

41
39

Голов в среднем за матч

1.28
1.22

Тотал матчей

2.5
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
27

Среднее время на гол

70
73

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Бернард 2 0.5
Швец Антон 1 0.25
Самородов Максим 1 0.25
Ловат Лукас 1 (1) 0.25
Агаларов Гамид 1 (1) 0.25
Талал Амин 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кевин Пина 1 0.25
Козлов Данила Сергеевич 1 0.25
Смолов Фёдор 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камило Рейжерс 1 0
Уциев Ризван 1 0
Швец Антон 1 0
Бериша Бернард 1 0
Шатара Милош 1 0
Талал Амин 1 0
Кардосо Фелиппе 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тормена Витор 2 0
Кастаньо Кевин 2 0
_Musaev M. 0 1
Олаcа Лукас 1 0
Черников Александр 1 0
Батчи Жоау 1 0
Олусегун Олакунле 1 0
Кевин Пина 1 0
Арутюнян Георгий 1 0

Результаты матчей

Ахмат
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Краснодар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Ахмат
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Краснодар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Ахмат
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Краснодар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
3
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Пари НН - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2
Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Ахмат - Пари НН 4:1 Оренбург - Ахмат 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 Ахмат - Иртыш Омск 2:0 Ахмат - Челябинск 1:1 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Факел - Ахмат 2:0
Краснодар
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Краснодар - Зенит 2:0 Акрон - Краснодар 2:5 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 Краснодар - Ростов 2:0
Краснодар - ФК 10 4:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 Зенит - Краснодар 4:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Краснодар - Кубань 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:0

Результаты матчей

Ахмат
Краснодар

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 4 3 0 1 10 - 2 9
2.
Динамо Москва
 4 3 0 1 9 - 7 8
3.
Динамо Махачкала
 4 2 0 2 5 - 4 7
4.
Крылья Советов
 4 0 0 4 2 - 13 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Ростов
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Химки
 4 1 0 3 3 - 12 3
4.
Оренбург
 Заявка 4 0 0 4 3 - 8 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 4 3 0 1 3 - 2 9
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 8
3.
Ахмат
 4 2 0 2 6 - 5 6
4.
Пари НН
 4 0 0 4 3 - 8 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 4 3 0 1 7 - 1 10
2.
Акрон
 4 3 0 1 5 - 6 8
3.
Рубин
 4 2 0 2 6 - 3 6
4.
Факел
 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
4.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Сокол Шпитальный Владислав 3
Ростов Голенков Егор 3
Волга Ульяновск Солодаренко Валентин 3
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Химки Фаринья Эдгардо 1 1
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 октября 2024, осталось 2 дня 12 часов 3 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 50% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 48
    Ахмат 16.7% (8)
    X 4.2% (2)
    Краснодар 79.2% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Краснодар
    3.78
    3.60
    Реклама, fon.bet
    2.16
    Реклама, zenit.win
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ахмат - Краснодар онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Ахмат - Краснодар

    Исход игры
    Ахмат
    16.7% (8)
    Ничья
    4.2% (2)
    Краснодар
    79.2% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.49% (31)
    Меньше
    20.51% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    84.62% (33)
    Нет
    15.38% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    50% (24)
    2:1 Ахмат
    6.3% (3)
    0:2 Краснодар
    6.3% (3)
    1:3 Краснодар
    6.3% (3)
    1:1 Ничья
    4.2% (2)
    0:1 Краснодар
    4.2% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ахмат
    Краснодар
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный