Тур: 5.
История личных встреч
Ахмат
Краснодар
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
66.7%
7 побед 10 ничьих 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед
32 матча
34.4%
18.8%
46.8%
11 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
25%
46.9%
28.1%
8 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.9%
40.6%
37.5%
7 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
21
Голов в среднем за матч
0.94
1.31
Среднее время на гол
96
68
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.63
1.13
Среднее время на гол
55
80
Всего голов
41
39
Голов в среднем за матч
1.28
1.22
Тотал матчей
2.5
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
Среднее время на гол
70
73
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Бернард
|2
|0.5
|Швец Антон
|1
|0.25
|Самородов Максим
|1
|0.25
|Ловат Лукас
|1 (1)
|0.25
|Агаларов Гамид
|1 (1)
|0.25
|Талал Амин
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кевин Пина
|1
|0.25
|Козлов Данила Сергеевич
|1
|0.25
|Смолов Фёдор
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камило Рейжерс
|1
|0
|Уциев Ризван
|1
|0
|Швец Антон
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Шатара Милош
|1
|0
|Талал Амин
|1
|0
|Кардосо Фелиппе
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тормена Витор
|2
|0
|Кастаньо Кевин
|2
|0
|_Musaev M.
|0
|1
|Олаcа Лукас
|1
|0
|Черников Александр
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Олусегун Олакунле
|1
|0
|Кевин Пина
|1
|0
|Арутюнян Георгий
|1
|0
Результаты матчей
Ахмат
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Краснодар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Ахмат
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Краснодар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Ахмат
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Краснодар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
3
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Пари НН - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2
Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Ахмат - Пари НН 4:1 Оренбург - Ахмат 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 Ахмат - Иртыш Омск 2:0 Ахмат - Челябинск 1:1 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Факел - Ахмат 2:0
Краснодар
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Краснодар - Зенит 2:0 Акрон - Краснодар 2:5 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 Краснодар - Ростов 2:0
Краснодар - ФК 10 4:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 Зенит - Краснодар 4:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Краснодар - Кубань 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:0
Результаты матчей
Ахмат
Краснодар
Точный счет
0:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ахмат
Краснодар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
13
13
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|8
|3.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|7
|4.
|4
|0
|0
|4
|2 - 13
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|4
|1
|0
|3
|3 - 12
|3
|4.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 2
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|8
|3.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|4.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|1
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|4
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|5
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|2
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|1
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|6 (1)
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Сокол
|Шпитальный Владислав
|3
|Ростов
|Голенков Егор
|3
|Волга Ульяновск
|Солодаренко Валентин
|3
|Пари НН
|Александров Виктор
|3
|Крылья Советов
|Печенин Кирилл
|1 1
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|1 1
|ЦСКА Москва
|Мойзес Моура
|2
|ЦСКА Москва
|Бистрович Кристиян
|2
Прогнозы на матч Ахмат - Краснодар
Исход игры
Ахмат
16.7% (8)
Ничья
4.2% (2)
Краснодар
79.2% (38)
Тотал 2.5
Больше
79.49% (31)
Меньше
20.51% (8)
Обе команды забьют
Да
84.62% (33)
Нет
15.38% (6)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
50% (24)
2:1 Ахмат
6.3% (3)
0:2 Краснодар
6.3% (3)
1:3 Краснодар
6.3% (3)
1:1 Ничья
4.2% (2)
0:1 Краснодар
4.2% (2)
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