  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Кубок 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Мешков Виталий
Динамо Москва
2:1
Перерыв
Спартак Москва

Ход матча

2'
Даса Элазар
(Карраскаль Хорхе)
1:0
10'
1:1
Барко Эсекьель
17'
Маухуб Эль-Мехди
 
19'
 
Хлусевич Даниил
20'
Маухуб Эль-Мехди
(Карраскаль Хорхе)
2:1
Прогнозы 141
Динамо Москва 41.1% (58)
X 32.6% (46)
Спартак Москва 26.2% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Спартак Москва
3.45
Реклама, zenit.win
3.55
Реклама, bettery.ru
2.60
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Динамо Москва
Спартак Москва

История личных встреч

Динамо Москва
Спартак Москва

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
40%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
33.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

26 матчей

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 17 побед

41 матч

26.8%
26.8%
46.4%
11 побед 11 ничьих 19 побед

Первый тайм

36.6%
34.1%
29.3%
15 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

29.3%
29.3%
41.4%
12 побед 12 ничьих 17 побед

История матчей

ПЛ
2:2
К
3:0
ТМК
1:1
К
0:2
ПЛ
1:2
К
3:0
ПЛ
1:0
К
4:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:5
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
К
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:3

Голы

Всего голов

22
30

Голов в среднем за матч

1.16
1.36

Среднее время на гол

77
66

Всего голов

31
35

Голов в среднем за матч

1.41
1.84

Среднее время на гол

63
48

Всего голов

53
65

Голов в среднем за матч

1.29
1.59

Тотал матчей

2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 83%
Меньше 17%
7
21
Больше 51%
Меньше 49%
20
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

69
56

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гладышев Ярослав 2 0.4
Окишор Виктор 2 0.4
Карраскаль Хорхе 1 (1) 0.2
Макаров Денис 1 0.2
Фомин Даниил 1 0.2
Даса Элазар 1 0.2
Гомес Артур 1 0.2
Боков Данила 1 0.2
Боков Денис 1 0.2
Маухуб Эль-Мехди 1 0.2
Бальбуэна Фабиан 0 0
Скопинцев Дмитрий 0 0
Кутицкий Александр 0 0
Бителло 0 0
Лепский Иван 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медина Хесус 2 (1) 0.4
Зорин Даниил 1 0.2
Зобнин Роман 1 0.2
Мартинс Кристофер 1 0.2
Маслов Павел 1 0.2
_Mangas R. 1 0.2
Николсон Шамар 1 0.2
Угальде Манфред 1 0.2
Барко Эсекьель 1 (1) 0.2
Зиньковский Антон 0 0
Рябчук Олег 0 0
Маркиньос 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Роберто 2 0
Скопинцев Дмитрий 1 0
Нгамалё Муми 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Александров Дмитрий 1 0
Макаров Денис 1 0
Кутицкий Александр 1 0
Лепский Иван 1 0
Майсторович Милан 1 0
Маухуб Эль-Мехди 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маслов Павел 2 0
Хлусевич Даниил 2 0
Станкович Деян 0 1
Зобнин Роман 1 0
Селихов Александр 1 0
Абена Миенти 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Маркиньос 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Спартак Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Динамо Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Спартак Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
6
Динамо Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Спартак Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
25%
2
67%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
100%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
9
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2
Динамо Москва - Пари НН 0:0 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Акрон - Динамо Москва 0:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Факел 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - ОФК Белград 2:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Краснодар - Динамо Москва 1:0
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1
Спартак Москва - Рубин 1:0 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Насаф 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Уфа 1:0 Актобе - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Оренбург - Спартак Москва 0:0

Результаты матчей

Динамо Москва
Спартак Москва

Точный счет

2:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
2
1
1
1
3.5
1
2
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
3
1
1
3
2.5
3
1
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2:1 5 4 0 1 11 - 8 11
2.
Спартак Москва
 1:2 5 3 0 2 11 - 4 9
3.
Динамо Махачкала
 0:3 5 2 0 3 5 - 7 7
4.
Крылья Советов
 3:0 5 1 0 4 5 - 13 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 5 5 0 0 15 - 4 15
2.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 10
3.
Химки
 5 2 0 3 5 - 14 5
4.
Оренбург
 Заявка 5 0 0 5 4 - 10 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 11
2.
Краснодар
 Заявка 4 3 0 1 3 - 2 9
3.
Ахмат
 4 2 0 2 6 - 5 6
4.
Пари НН
 5 0 0 5 3 - 10 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 4 3 0 1 7 - 1 10
2.
Акрон
 4 3 0 1 5 - 6 8
3.
Рубин
 5 2 0 3 6 - 4 6
4.
Факел
 5 1 0 4 2 - 9 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2:1 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Спартак Москва
 1:2 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Динамо Махачкала
 0:3 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 3:0 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 3 2 0 1 4 - 7 5
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Пари НН
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 3 1 0 2 4 - 2 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1:2 2 1 0 1 4 - 2 3
2.
Динамо Махачкала
 0:3 3 1 0 2 2 - 5 3
3.
Динамо Москва
 2:1 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3:0 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4
3.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0
4.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 3 1 0 2 1 - 5 3
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Локомотив Москва Пиняев Сергей 4 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Сокол Шпитальный Владислав 3
Ростов Голенков Егор 3
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Химки Фаринья Эдгардо 1 1
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв! Первый тайм нашего матча завершен. 2:1, впереди пока игроки "Динамо".
  • Опасный момент
    45'
    Угальде! Снова прострел с левого края на дальнюю штангу, откуда Угальде бьет в касание, направляя мяч рядом с правой стойкой!
  • Опасный момент
    45'
    МОМЕНТ! Барко! Снова бьет он по воротам соперника, и Лещук в струнку вытягивается! Отбивает он сферу в сторону от ворот! Работы у кипера "Динамо" много сегодня.
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты рефери добавил.
  • Угловой
    44'
    Лещук! Снова спасает он свой коллектив после удара Мангаш. Навешивает все тот же Эсекьель мяч на дальнюю штангу, где оказываются только игроки "Динамо". 
  • Угловой
    42'
    Завершается постепенно первая половина встречи у нас. Бонгонда снова получил мяч, ворвался в штрафную, но Лаксальт успел сыграть в подкате и выбить мяч на угловой. 
  • Офсайд
    41'
    Мангаш отдал на Маркиньоса, который пяткой отдавал передачу на партнера. Бонгонда получает сферу и оказывается в итоге в офсайде. 
  • 40'
    Бонгонда получил мяч на правом фланге, прошел к воротам и подал сферу в центр штрафной. До снаряда первым добрался защитник "Динамо".
  • 38'
    Неудачно корнер разыграли сейчас спартаковцы, но мяч остался у команды гостей, которые обступили штрафную соперника по всем периметру. 
  • Угловой
    37'
    Барко сыграл в касание на Мангаша, но оборона "Динамо" успела сыграть в подкате. Мяч был выбит игроками "бело-голубых" за лицевую линию. На угловой. 
  • 36'
    Литвинов отдал передачу на Хлусевича, который выполнил подачу с правого края. На выходе сыграл голкипер, который зафиксировал сферу в перчатках. 
  • 35'
    10 минут до перерыва остается играть. Маркиньос сейчас упускает сферу за пределы футбольного поля после передачи на левый фланг.
  • Угловой
    33'
    Барко от углового флага сейчас выполнил подачу в центр штрафной "Динамо". Лещук угадал направление подачи снаряда и забрал мяч в перчатки. 
  • Офсайд
    32'
    Карраскаль получил мяч на левом краю штрафной, прострелил, но никто из партнеров не смог замкнуть эту передачу. Углового не будет, офсайд у Хорхе зафиксирован. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Даса получает удар по ногам. Рефери на сей раз зафиксировал фол, но не стал наказывать нарушителя карточкой желтого цвета в этой ситуации.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Опасный момент
      29'
      Разыграли угловой сейчас футболисты "Динамо". В итоге подача в центр штрафной последовала, и Макаров с правой ноги выстреливает намного выше цели!
    • Угловой
      28'
      Карраскаль отдал передачу на Гладышева. Тот после обработки бьет в левый угол, но попадает в соперника. Скопинцев пытается прострелить, однако находит ногу защитника. Тут только угловой. 
    • 27'
      И снова Маухуб получает мяч, после чего в борьбе с защитником пробивает марокканец в левый верхний угол. Мяч выше рамки улетает. 
    • 26'
      Даса ушел справа от Маркиньоса и подал в центр штрафной, но прямо в руки голкиперу сфера в этой ситуации прилетела. Селихов спокойно сыграл в рамке. 
    • Опасный момент
      24'
      ОПАСНО! Гладышев оказался у "Динамо" теперь в одиночестве слева. В касание он пробил в ближний угол, и вратарь "Спартака" сумел отразить ногой этот выстрел. 
    • Опасный момент
      23'
      МОМЕНТ! Маухуб! Снова он на ударной позиции оказался. С левого края игрок пробивал в дальний угол, и мяч просвистел рядом со стойкой!
    • 22'
      Неплохо стартовали соперники в матче. Уже три гола за половину тайма забито. Будут ли мячи еще в этой встрече? Все вероятно, друзья. 
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАУХУБ! 2:1!
      Забивает игрок "Динамо" с игры. Ошиблись спартаковцы на своей поля. Бабич подарил мяч Гагнидзе. В итоге передача последовала на Карраскаля, который выкатил сферу в центр, откуда Маухуб в касание пробил в левый от себя угол. Снова выходят "бело-голубые" вперед!
    • Угловой
      19'
      Хлусевич очень опасно действовал на фланге, прерывая атаку соперника на скорости. В руках рефери и тут карточка желтого цвета появляется. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Маркиньос теперь получает удар по ноге. Рефери дает свисток. Много фолов на старте встречи. Не исключено, что сегодня оппоненты до красной карточки доиграют.
    • Желтая карточка
      17'
      Маухуб сейчас фолит в районе центрального круга против Барко. В руках рефери появилась карточка желтого цвета, которую судья предъявил нарушителю. 
    • 16'
      Отбивается после подачи корнера "Динамо". Непросто сейчас "бело-голубым" приходится. Они в обороне играют довольно длительное время.
    • Опасный момент
      14'
      ОПАСНО! Маркиньос с левого края отдавал передачу на Мангаша. Тот пробил в ближний угол. Сфера угодила в ногу защитнику и ушла на угловой. 
    • 13'
      Фанаты счастливы, что такая игра на стадионе. Еще и 15 минут оппоненты не отыграли, как соперники уже по голу забили в ворота друг друга. 
    • Опасный момент
      12'
      Скопинцев на большой скорости прошел к воротам соперника. Нанес он дальний выстрел по рамке соперника - мяч полетел значительно выше цели. Было здорово!
    • Пенальти
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БАРКО! 1:1!
      Был очень близок Лещук к спасению! В правый угол игрок "Спартака" пробил, и голкипер "Динамо" в прыжке дотянулся до футбольного снаряда, но тот все-таки оказался в сетке.
    • 10'
      Барко будет бить 11-метровый удар. Лещука отодвигает на линию рефери. Посмотрим, что из этого получится. Пауза в матче у нас. 
    • Пенальти!
      8'
      А пока проверяют эпизод на предмет игры рукой футболистом "Динамо". Вероятно, Мешков после просмотра эпизода укажет на "точку". Тут вопросов быть не должно! Да, Маричаль нарушил правила! Пенальти!
    • Угловой
      7'
      Бонгонда с правого края простреливал мяч в центр штрафной. Там защитник "Динамо" подставил ногу под снаряд, после чего сферу едва не влетела в сетку. Но будет угловой. 
    • Травма, повреждение
      6'
      Карраскаль сейчас оказался на газоне у "Динамо". Показывает игрок, что ему очень больно. В столкновении с Умяровым он получает повреждение. Игрок "Спартака" наступил оппоненту на голеностоп. 
    • 5'
      Футболисты "Динамо" вышли на поле в бело-голубых цветах, а игроки "Спартака" предстали перед нами в красно-белом обмундировании. 
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДАСА! 1:0!
      Ну ничего себе! Карраскаль подал мяч от углового флага ближе к линии штрафной. Даса слету в касание нанес удар по рамке соперника, и сфера влетела впритирку со стойкой! Красота!
    • Угловой
      2'
      Угловой заработал игроки "Динамо" сейчас на левом фланге. Посмотрим, что из этого получится. Ждем удара. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, и пусть в кубковом дерби победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду рефери:

      Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
      Ассистент: Дмитрий Сафьян (Москва, Россия);
      Ассистент: Александр Богданов (Верея, Россия);
      Резервный: Юрий Карпов (Петрозаводск, Россия).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В матче Кубка России сыграют московское «Динамо» и столичный «Спартак». Встреча состоится в Москве, на стадионе «ВТБ Арена».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • 71 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 141
    Динамо Москва 41.1% (58)
    X 32.6% (46)
    Спартак Москва 26.2% (37)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Спартак Москва
    3.45
    Реклама, zenit.win
    3.55
    Реклама, bettery.ru
    2.60
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Динамо Москва 2:1 Спартак Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва 2:1 Спартак Москва

    Исход игры
    Динамо Москва
    42.6% (63)
    Ничья
    31.1% (46)
    Спартак Москва
    26.4% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.83% (71)
    Меньше
    37.17% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    91.15% (103)
    Нет
    8.85% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    27% (40)
    1:1 Ничья
    22.3% (33)
    1:2 Спартак Москва
    11.5% (17)
    2:2 Ничья
    4.7% (7)
    2:3 Спартак Москва
    2% (3)
    1:0 Динамо Москва
    2% (3)
    3:2 Динамо Москва
    1.4% (2)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный