Мангаш отдал на Маркиньоса, который пяткой отдавал передачу на партнера. Бонгонда получает сферу и оказывается в итоге в офсайде.

Завершается постепенно первая половина встречи у нас. Бонгонда снова получил мяч, ворвался в штрафную, но Лаксальт успел сыграть в подкате и выбить мяч на угловой.

Лещук! Снова спасает он свой коллектив после удара Мангаш. Навешивает все тот же Эсекьель мяч на дальнюю штангу, где оказываются только игроки "Динамо".

МОМЕНТ! Барко! Снова бьет он по воротам соперника, и Лещук в струнку вытягивается! Отбивает он сферу в сторону от ворот! Работы у кипера "Динамо" много сегодня.

Угальде! Снова прострел с левого края на дальнюю штангу, откуда Угальде бьет в касание, направляя мяч рядом с правой стойкой!

Звучит свисток на перерыв! Первый тайм нашего матча завершен. 2:1, впереди пока игроки "Динамо".

Даса получает удар по ногам. Рефери на сей раз зафиксировал фол, но не стал наказывать нарушителя карточкой желтого цвета в этой ситуации.

Карраскаль получил мяч на левом краю штрафной, прострелил, но никто из партнеров не смог замкнуть эту передачу. Углового не будет, офсайд у Хорхе зафиксирован.

Барко от углового флага сейчас выполнил подачу в центр штрафной "Динамо". Лещук угадал направление подачи снаряда и забрал мяч в перчатки.

10 минут до перерыва остается играть. Маркиньос сейчас упускает сферу за пределы футбольного поля после передачи на левый фланг.

Литвинов отдал передачу на Хлусевича, который выполнил подачу с правого края. На выходе сыграл голкипер, который зафиксировал сферу в перчатках.

Барко сыграл в касание на Мангаша, но оборона "Динамо" успела сыграть в подкате. Мяч был выбит игроками "бело-голубых" за лицевую линию. На угловой.

Неудачно корнер разыграли сейчас спартаковцы, но мяч остался у команды гостей, которые обступили штрафную соперника по всем периметру.

Бонгонда получил мяч на правом фланге, прошел к воротам и подал сферу в центр штрафной. До снаряда первым добрался защитник "Динамо".

29' Разыграли угловой сейчас футболисты "Динамо". В итоге подача в центр штрафной последовала, и Макаров с правой ноги выстреливает намного выше цели!

28' Карраскаль отдал передачу на Гладышева. Тот после обработки бьет в левый угол, но попадает в соперника. Скопинцев пытается прострелить, однако находит ногу защитника. Тут только угловой.

27' И снова Маухуб получает мяч, после чего в борьбе с защитником пробивает марокканец в левый верхний угол. Мяч выше рамки улетает.

26' Даса ушел справа от Маркиньоса и подал в центр штрафной, но прямо в руки голкиперу сфера в этой ситуации прилетела. Селихов спокойно сыграл в рамке.

24' ОПАСНО! Гладышев оказался у "Динамо" теперь в одиночестве слева. В касание он пробил в ближний угол, и вратарь "Спартака" сумел отразить ногой этот выстрел.

23' МОМЕНТ! Маухуб! Снова он на ударной позиции оказался. С левого края игрок пробивал в дальний угол, и мяч просвистел рядом со стойкой!

22' Неплохо стартовали соперники в матче. Уже три гола за половину тайма забито. Будут ли мячи еще в этой встрече? Все вероятно, друзья.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАУХУБ! 2:1!

Забивает игрок "Динамо" с игры. Ошиблись спартаковцы на своей поля. Бабич подарил мяч Гагнидзе. В итоге передача последовала на Карраскаля, который выкатил сферу в центр, откуда Маухуб в касание пробил в левый от себя угол. Снова выходят "бело-голубые" вперед!

19' Хлусевич очень опасно действовал на фланге, прерывая атаку соперника на скорости. В руках рефери и тут карточка желтого цвета появляется.