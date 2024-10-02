Потому что Дзюба всех порвëт
ilya_mads #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Артур
|2
|0.4
|Ерохин Александр
|2
|0.4
|Васильев Дмитрий Алексеевич
|2
|0.4
|Чистяков Дмитрий
|1
|0.2
|Изидор Вильсон
|1
|0.2
|Мантуан Густаво
|1
|0.2
|Вендел Жералдо
|0
|0
|Соболев Александр
|0
|0
|Мостовой Андрей
|0
|0
|Педро дос Сантос
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хубулов Владимир
|1
|0.2
|Грибов Сергей
|1
|0.2
|Дмитриев Арсений
|1
|0.2
|Палиенко Максим
|1 (1)
|0.2
|Тимошенко Иван
|1 (1)
|0.2
|Беншимол Жилсон
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ерохин Александр
|1
|0
|Соболев Александр
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
|Васильев Дмитрий Алексеевич
|1
|0
|Артур
|1
|0
|Педро дос Сантос
|1
|0
|Нино
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хубулов Владимир
|2
|0
|Баранок Никита
|1
|0
|Эсанов Шерзод
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|2.
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|8
|3.
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|8
|4.
|5
|1
|0
|4
|5 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|10
|3.
|5
|2
|0
|3
|5 - 14
|5
|4.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|11
|2.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|3.
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|3 - 3
|9
|4.
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 7
|5
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|5
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|2
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
|3.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|2.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|1
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|6 (1)
|Ахмат
|Агаларов Гамид
|5
|Локомотив Москва
|Пиняев Сергей
|4 (1)
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Сокол
|Шпитальный Владислав
|3
|Спартак Москва
|Станкович Деян
|3
|Пари НН
|Александров Виктор
|3
|Динамо Махачкала
|Гаджиев Абакар
|3
|Крылья Советов
|Печенин Кирилл
|1 1
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|1 1