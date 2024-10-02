  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Кубок 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Егоров Егор
Зенит
3:0
Перерыв
Акрон

Ход матча

5'
Ерохин Александр
 
6'
Ерохин Александр
(Педро дос Сантос)
1:0
13'
Артур
(Вендел Жералдо)
2:0
39'
Педро дос Сантос
 
43'
Артур
(Мостовой Андрей)
3:0
Прогнозы 155
Зенит 87.7% (136)
X 5.2% (8)
Акрон 7.1% (11)
0
выиграет Акрон
Потому что Дзюба всех порвëт
ilya_mads #
0
выиграет Акрон
Считаю что они лучше играют
ilya_mads #
0
выиграет Акрон
Считаю что они лучше играют
ilya_mads #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Акрон
7.10
Реклама, zenit.win
6.75
Реклама, olimp.bet
20.75
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Зенит
Акрон

История личных встреч

Зенит
Акрон

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Артур 2 0.4
Ерохин Александр 2 0.4
Васильев Дмитрий Алексеевич 2 0.4
Чистяков Дмитрий 1 0.2
Изидор Вильсон 1 0.2
Мантуан Густаво 1 0.2
Вендел Жералдо 0 0
Соболев Александр 0 0
Мостовой Андрей 0 0
Педро дос Сантос 0 0
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хубулов Владимир 1 0.2
Грибов Сергей 1 0.2
Дмитриев Арсений 1 0.2
Палиенко Максим 1 (1) 0.2
Тимошенко Иван 1 (1) 0.2
Беншимол Жилсон 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ерохин Александр 1 0
Соболев Александр 1 0
Алип Нуралы 1 0
Васильев Дмитрий Алексеевич 1 0
Артур 1 0
Педро дос Сантос 1 0
Нино 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хубулов Владимир 2 0
Баранок Никита 1 0
Эсанов Шерзод 1 0

Результаты матчей

Зенит
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Акрон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Зенит
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Акрон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Зенит
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Акрон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Краснодар - Зенит 2:0 Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1
Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2
Акрон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ростов - Акрон 0:2 Акрон - Краснодар 2:5 Акрон - Факел 2:0 Акрон - Химки 3:0
Ахмат - Акрон 0:0 Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Хан Тенгри 5:2 Акрон - Антальяспор 4:0 Акрон - Испарта 32 Спор 10:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2

Результаты матчей

Зенит
Акрон

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Зенит
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 5 4 0 1 13 - 4 12
2.
Динамо Москва
 5 3 0 2 11 - 10 8
3.
Динамо Махачкала
 5 2 0 3 8 - 7 8
4.
Крылья Советов
 5 1 0 4 5 - 16 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 5 5 0 0 15 - 4 15
2.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 10
3.
Химки
 5 2 0 3 5 - 14 5
4.
Оренбург
 Заявка 5 0 0 5 4 - 10 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 11
2.
Ахмат
 1:0 5 3 0 2 7 - 5 9
3.
Краснодар
 0:1 Заявка 5 3 0 2 3 - 3 9
4.
Пари НН
 5 0 0 5 3 - 10 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3:0 5 4 0 1 10 - 1 13
2.
Акрон
 0:3 5 3 0 2 5 - 9 8
3.
Рубин
 5 2 0 3 6 - 4 6
4.
Факел
 5 1 0 4 2 - 9 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
2.
Динамо Москва
 3 2 0 1 9 - 5 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 2 1 0 1 3 - 6 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 3 2 0 1 4 - 7 5
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 0:1 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 1:0 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
4.
Пари НН
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3:0 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Акрон
 0:3 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 3 1 0 2 4 - 2 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Динамо Махачкала
 3 1 0 2 5 - 5 4
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4
3.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0
4.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
2.
Ахмат
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 0:1 Заявка 3 1 0 2 1 - 3 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3:0 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Факел
 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Акрон
 0:3 3 1 0 2 2 - 8 3
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Ахмат Агаларов Гамид 5
Локомотив Москва Пиняев Сергей 4 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Сокол Шпитальный Владислав 3
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 3
Пари НН Александров Виктор 3
Динамо Махачкала Гаджиев Абакар 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Химки Фаринья Эдгардо 1 1
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм! "Зенит" - "Акрон" 3-0. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту к первому тайму компенсировал Егоров. 
  • 2 гола - дубль!
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:0!!! АРТУР! ДУБЛЬ! Быстрая атака получилась у питерцев, в ходе которой Мостовой пролетел по левому флангу и выполнил передачу в дальнюю часть штрафной на Артура, а тот без сопротивления с 10 метров пробил мимо Волкова в цель!
  • Угловой
    42'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты "Акрона". Палиенко навесил в центр штрафной, откуда головой пробил Бокоев, но мяч улетел значительно выше перекладины. 
  • Угловой
    40'
    Угловой на левом фланге заработали футболисты "Акрона". Последовал короткий розыгрыш, после которого тольяттинцы завозились с мячом, и даже навеса в штрафную хозяев не последовало. 
  • Желтая карточка
    39'
    Педро получает жёлтую карточку в составе "Зенита". Пестряков на правом фланге успел прокинуть мяч себе на ход, а бразилец в подкате откровенно уронил его на газон. 
  • 38'
    Мостовой на левом фланге красиво ушёл от Пестрякова, после чего выполнил навес к дальней штанге, а там надёжно сыграл Чибота, головой выбивший мяч от владений Волкова. 
  • 37'
    Постепенно подходит к логическому завершению первая половина встречи. Питерцы в стартовые минуты сделали отличный задел и теперь спокойно действуют по счёту. 
  • 36'
    Соболев красиво разобрался на своей половине поля и сделал заброс вперёд на ход Мостовому, который имел возможность вырваться на рандеву с голкипером, однако его успел опередить Волков. 
  • 35'
    Чибота с левого фланга навесил в центр вратарской хозяев. Никого из партнёров в нужной точке не оказалось, и Адамов в красивом прыжке поймал игровой снаряд в руки. 
  • 34'
    Пестряков справа ворвался в штрафную "Зенита", пробросил мяч себе на ход, а затем упал на газон в борьбе с Эраковичем. Рефери сразу же показал, что нарушения здесь не было. 
  • Опасный момент
    33'
    ОПАСНО! Пестряков с правого фланга навесил в дальнюю часть штрафной, а там Чибота мяч получил, красиво ушёл от Ерохина, а затем с отличной позиции пробил сильно мимо створа!
  • 32'
    Горшков неудачно выбил мяч из своей штрафной точно на Эсанова, который промедлил с ударом по воротам, и Артур от игрового снаряда его оттеснил. Внимательно в обороне действуют питерцы. 
  • 31'
    Чибота слева вошёл в штрафную "Зенита", выполнил несколько обманных движений и пытался прорваться к воротам, вот только обыграть Караваева у него не получилось. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Эсанов вступил в активный прессинг на чужой половине поля, но немного не рассчитал свои силы и нарушил правила против Педро. Егоров находился рядом с моментом и сразу же дал свисток. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 28'
      Димоски с левого фланга выполнил кросс к дальнему углу вратарской, а там Бакаев на мгновение опередил Горшкова. однако удара по воротам "Зенита" так и не последовало. 
    • 27'
      Тимошенко подхватил мяч на чужой половине поля и пытался продвинуться вперёд, но его без нарушения остановил Педро. Практически без моментов сейчас проходит игра. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Артур владел мячом в центральной части поля, и ему сзади в ноги влетел Бокоев. Странно, что Егоров в этом эпизоде не показал жёлтую карточку защитнику "Акрона". 
    • 25'
      Бакаев в очередной раз справа ворвался в штрафную "Зенита" и прострелил вдоль ворот, однако никто из партнёров на эту передачу не откликнулся. Продолжают атаковать тольяттинцы. 
    • 23'
      Пестряков по правому флангу прорвался вперёд и прострелил в центр на Тимошенко. Форвард гостей готовился получить мяч, но его своевременно опередил Эракович. 
    • 22'
      Несколько успокоилась у нас игра к середине первого тайма. Футболисты "Акрона" владеют мячом, вот только подобраться к воротам Адамова пока крайне проблематично. 
    • 21'
      Артур перехватил мяч на чужой половине поля и по центру готовился вырваться на рандеву с голкипером, однако его сумел опередить Волков, своевременно выскочивший из ворот. 
    • Штанга
      20'
      МОМЕНТИЩЕ! Мостовой с правого фланга покатил мяч в центр штрафной гостей на Ерохина, который с 12 метров пробил в правый угол, но тольяттинцев в этом эпизоде спасла штанга!
    • Угловой
      19'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Зенита". Палиенко выполнил кросс к ближней штанге, а там питерцы сыграли внимательно и выбили мяч от ворот Адамова. 
    • Опасный момент
      18'
      ОПАСНО! Чибота оказался с мячом в левой части штрафной соперника, финтами раскачал Караваева, после чего пробил в дальний угол, однако Адамов в прыжке парировал этот выстрел!
    • Фол, нарушение
      16'
      Бакаев подхватил мяч на правом фланге и на скорости готовился рвануть вперёд, но ему по ногам врезал Горшков. Пришлось арбитру провести беседу с защитником "Зенита". 
    • 14'
      Уверенно в стартовые минуты играют питерцы. Футболисты "Зенита" сразу же показали свою силу и реализовали свои моменты. Гости ничем интересным пока не запомнились. 
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! АРТУР! Вендел получил мяч в левой части штрафной соперника и прострелил вдоль ворот. Ерохин по снаряду не попал, зато тот пришёл к Артуру, который с близкого расстояния поразил пустой створ!
    • Фол, нарушение
      10'
      Чистяков в центральной части поля решился на довольно авантюрный подкат и попал по ногам Палиенко. Рефери игру остановил, но карточку защитнику "Зенита" не показал. 
    • 9'
      Бакаев получил игровой снаряд у правого края штрафной и прострелил вдоль ворот. Тимошенко перспективно открылся, но добраться до этой передачи ему не удалось. 
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ЕРОХИН! Педро на скорости пролетел по левому флангу и от края штрафной прострелил в центр на Ерохина, который с 7 метров переправил мяч в правый нижний угол!
    • 5'
      Спокойно проходят первые минуты поединка. Футболисты "Акрона" владеют игровым снарядом на своей половине поля и двигаться вперёд не спешат. Питерцы пока не прессингуют. 
    • Желтая карточка
      4'
      И сразу же первая жёлтая карточка в нашем матче. Ерохин в составе "Зенита" наказан предупреждением. Москвичёв из центра поля готовился рвануть вперёд, а футболист хозяев прихватил его руками. 
    • 3'
      Педро с левого фланга прострелил в дальнюю часть штрафной на Артура, который в одно касание с 12 метров пробил по воротам, вот только игровой снаряд ушёл правее створа. 
    • 2'
      Футболисты "Зенита" вышли на эту встречу в голубом комплекте формы, тольяттинцы играют в белой форме. Ворота Адамова в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором питерский "Зенит" на своём поле будет принимать тольяттинский "Акрон". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 36.1% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 155
    Зенит 87.7% (136)
    X 5.2% (8)
    Акрон 7.1% (11)
    0
    выиграет Акрон
    Потому что Дзюба всех порвëт
    ilya_mads #
    0
    выиграет Акрон
    Считаю что они лучше играют
    ilya_mads #
    0
    выиграет Акрон
    Считаю что они лучше играют
    ilya_mads #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Акрон
    7.10
    Реклама, zenit.win
    6.75
    Реклама, olimp.bet
    20.75
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Зенит 3:0 Акрон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит 3:0 Акрон

    Исход игры
    Зенит
    87.7% (136)
    Ничья
    5.2% (8)
    Акрон
    7.1% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.76% (54)
    Меньше
    54.24% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    27.97% (33)
    Нет
    72.03% (85)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    36.1% (56)
    3:0 Зенит
    11.6% (18)
    2:1 Зенит
    11% (17)
    3:1 Зенит
    5.2% (8)
    1:0 Зенит
    4.5% (7)
    2:2 Ничья
    2.6% (4)
    4:0 Зенит
    2.6% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Зенит
    Акрон
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный