Мостовой на левом фланге красиво ушёл от Пестрякова, после чего выполнил навес к дальней штанге, а там надёжно сыграл Чибота, головой выбивший мяч от владений Волкова.

Педро получает жёлтую карточку в составе "Зенита". Пестряков на правом фланге успел прокинуть мяч себе на ход, а бразилец в подкате откровенно уронил его на газон.

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Акрона". Последовал короткий розыгрыш, после которого тольяттинцы завозились с мячом, и даже навеса в штрафную хозяев не последовало.

Угловой на правом фланге заработали футболисты "Акрона". Палиенко навесил в центр штрафной, откуда головой пробил Бокоев, но мяч улетел значительно выше перекладины.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:0!!! АРТУР! ДУБЛЬ! Быстрая атака получилась у питерцев, в ходе которой Мостовой пролетел по левому флангу и выполнил передачу в дальнюю часть штрафной на Артура, а тот без сопротивления с 10 метров пробил мимо Волкова в цель!

Эсанов вступил в активный прессинг на чужой половине поля, но немного не рассчитал свои силы и нарушил правила против Педро. Егоров находился рядом с моментом и сразу же дал свисток.

Чибота слева вошёл в штрафную "Зенита", выполнил несколько обманных движений и пытался прорваться к воротам, вот только обыграть Караваева у него не получилось.

Горшков неудачно выбил мяч из своей штрафной точно на Эсанова, который промедлил с ударом по воротам, и Артур от игрового снаряда его оттеснил. Внимательно в обороне действуют питерцы.

ОПАСНО! Пестряков с правого фланга навесил в дальнюю часть штрафной, а там Чибота мяч получил, красиво ушёл от Ерохина, а затем с отличной позиции пробил сильно мимо створа!

Пестряков справа ворвался в штрафную "Зенита", пробросил мяч себе на ход, а затем упал на газон в борьбе с Эраковичем. Рефери сразу же показал, что нарушения здесь не было.

Чибота с левого фланга навесил в центр вратарской хозяев. Никого из партнёров в нужной точке не оказалось, и Адамов в красивом прыжке поймал игровой снаряд в руки.

Соболев красиво разобрался на своей половине поля и сделал заброс вперёд на ход Мостовому, который имел возможность вырваться на рандеву с голкипером, однако его успел опередить Волков.

Постепенно подходит к логическому завершению первая половина встречи. Питерцы в стартовые минуты сделали отличный задел и теперь спокойно действуют по счёту.

28' Димоски с левого фланга выполнил кросс к дальнему углу вратарской, а там Бакаев на мгновение опередил Горшкова. однако удара по воротам "Зенита" так и не последовало.

27' Тимошенко подхватил мяч на чужой половине поля и пытался продвинуться вперёд, но его без нарушения остановил Педро. Практически без моментов сейчас проходит игра.

26' Артур владел мячом в центральной части поля, и ему сзади в ноги влетел Бокоев. Странно, что Егоров в этом эпизоде не показал жёлтую карточку защитнику "Акрона".

25' Бакаев в очередной раз справа ворвался в штрафную "Зенита" и прострелил вдоль ворот, однако никто из партнёров на эту передачу не откликнулся. Продолжают атаковать тольяттинцы.

23' Пестряков по правому флангу прорвался вперёд и прострелил в центр на Тимошенко. Форвард гостей готовился получить мяч, но его своевременно опередил Эракович.

22' Несколько успокоилась у нас игра к середине первого тайма. Футболисты "Акрона" владеют мячом, вот только подобраться к воротам Адамова пока крайне проблематично.

21' Артур перехватил мяч на чужой половине поля и по центру готовился вырваться на рандеву с голкипером, однако его сумел опередить Волков, своевременно выскочивший из ворот.

20' МОМЕНТИЩЕ! Мостовой с правого фланга покатил мяч в центр штрафной гостей на Ерохина, который с 12 метров пробил в правый угол, но тольяттинцев в этом эпизоде спасла штанга!

19' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Зенита". Палиенко выполнил кросс к ближней штанге, а там питерцы сыграли внимательно и выбили мяч от ворот Адамова.