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  4. Кубок 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Черемных Михаил
Крылья Советов
3:0
Перерыв
Динамо Махачкала

Ход матча

1'
Бабаев Ульви
1:0
11'
Цыпченко Дмитрий
(Шитов Владислав)
2:0
25'
 
Пальцев Валентин
Котин Никита
43'
Бабаев Ульви
3:0
Прогнозы 120
Крылья Советов 61.7% (74)
X 21.7% (26)
Динамо Махачкала 16.7% (20)
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Крылья Советов
Ничья
Динамо Махачкала
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3.70
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Крылья Советов
Динамо Махачкала

История личных встреч

Крылья Советов
Динамо Махачкала

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
К
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бабаев Ульви 2 0.4
Шитов Владислав 1 0.2
Цыпченко Дмитрий 1 0.2
Костанца Фернандо 1 (1) 0.2
Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 2 (1) 0.4
Сердеров Сердер 1 0.2
Гаджиев Абакар 1 0.2
Пальцев Валентин 1 0.2
Магомедов Ражаб 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Печенин Кирилл 1 1
Костанца Фернандо 2 0
Евгеньев Роман 1 0
Писарский Владимир 1 0
Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаджиев Абакар 2 0
Сундуков Темиркан 1 0
Мрезиг Хуссем 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Махачкала
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Крылья Советов
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Динамо Махачкала
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

0
1
Крылья Советов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Динамо Махачкала
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

10
2
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
100%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

13
4
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
2
50%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Крылья Советов - Химки 0:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Рубин - Крылья Советов 0:2
Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Крылья Советов - Зенит 0:4 Химки - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Сокол 6:0 Крылья Советов - Рубин 2:2 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1
Динамо Махачкала
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1
Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 2:2 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0

Результаты матчей

Крылья Советов
Динамо Махачкала

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Динамо Махачкала

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2:1 5 4 0 1 11 - 8 11
2.
Спартак Москва
 1:2 5 3 0 2 11 - 4 9
3.
Динамо Махачкала
 0:3 5 2 0 3 5 - 7 7
4.
Крылья Советов
 3:0 5 1 0 4 5 - 13 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 5 5 0 0 15 - 4 15
2.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 10
3.
Химки
 5 2 0 3 5 - 14 5
4.
Оренбург
 Заявка 5 0 0 5 4 - 10 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 11
2.
Краснодар
 Заявка 4 3 0 1 3 - 2 9
3.
Ахмат
 4 2 0 2 6 - 5 6
4.
Пари НН
 5 0 0 5 3 - 10 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 4 3 0 1 7 - 1 10
2.
Акрон
 4 3 0 1 5 - 6 8
3.
Рубин
 5 2 0 3 6 - 4 6
4.
Факел
 5 1 0 4 2 - 9 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2:1 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Спартак Москва
 1:2 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Динамо Махачкала
 0:3 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 3:0 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 3 2 0 1 4 - 7 5
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Пари НН
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 3 1 0 2 4 - 2 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1:2 2 1 0 1 4 - 2 3
2.
Динамо Махачкала
 0:3 3 1 0 2 2 - 5 3
3.
Динамо Москва
 2:1 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3:0 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4
3.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0
4.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 3 1 0 2 1 - 5 3
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Локомотив Москва Пиняев Сергей 4 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Сокол Шпитальный Владислав 3
Ростов Голенков Егор 3
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Химки Фаринья Эдгардо 1 1
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    47'
    В составе "Крыльев Советов" после перерыва произошла замена. Вместо Ильи Грибакина на поле вышел Роман Евгеньев. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Динамо", чтобы попытаться сыграть хотя бы часть матча в Самаре более удачно и уйти от разгрома. "Крылья Советов" конечно же пока что играют в очень хороший атакующий футбол и наверняка не будут сбавлять обороты, в этом сезоне крайне редко команда Игоря Осинькина так уверенно чувствует себя на поле. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Крылья Советов" на домашнем поле в Самаре громят "Динамо" из Махачкалы со счётом 3:0. Ульви Бабаев сегодня очень активен на поле и уже оформил дубль. Также неплохо на поле смотрится и Дмитрий Цыпченко, который будет стараться оформить дубль уже во второй половине матча. 
  • Угловой
    45'
    Орозко и Галдамес разыграли корнер между собой, но затем ничего интересного на левом фланге игроки "Крыльев Советов" придумать не смогли. 
  • 45'
    Орозко с левого фланга вошёл в штрафную площадь, где его успешно накрыл Джавад и выбил мяч на угловой. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Михаил Черемных к основному времени первого тайма. 
  • 2 гола - дубль!
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:0!!! Бабаев!!! Галдамес с левого фланга выполнил передачу на ход Бабаеву по левой половине поля, Ульви спокойно подработал мяч и затем из-за пределов штрафной площади уверенно низом отправил мяч в дальний угол ворот, Магомедов в прыжке не смог достать до мяча. 
  • Офсайд
    43'
    Галдамес из глубины поля выполнил заброс на ход Цыпченко по левому флангу, форвард "Крыльев Советов" забрался в офсайд. 
  • Опасный момент
    42'
    Ражаб Магомедов по правой половине поля убежал в штрафную площадь и с острого угла сильно пробил в ближний угол ворот, Фролов прижался к штанге и плотно сместив ноги необычно для футбола остановил мяч. 
  • 41'
    Сандрачук с левого фланга выполнил неудачную подачу во вратарскую, мяч свалился с ноги у Александра и полетел точно в руки Фролову. 
  • 40'
    Ражаб Магомедов при развитии атаки по центру выполнил передачу к центру штрафной площади, совсем немного не хватило Сердерову, чтобы зацепиться за мяч и создать голевой момент. 
  • Угловой
    39'
    Галдамес разыграл корнер с партнёром по команде, далее с правого фланга последовал заброс в штрафную площадь, игроки "Динамо" сыграли внимательно и выбили мяч в аут. 
  • Опасный момент
    38'
    Орозко при входе в штрафную площадь по правой половине поля в борьбе с Ковачевичем оказался на газоне, но мяч отскочил к Дмитриеву, Игорь пробил в ближний угол ворот от линии штрафной площади, Магомедов в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • 37'
    Сердеров получил передачу в радиус штрафной площади с левой половины поля и пробил в правый угол ворот, на этот раз мяч улетел немного в сторону от цели. 
  • Штанга
    36'
    Крачковский при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу на ход Сердерову на ближний угол штрафной площади, Сердеров в касание пробил в дальний угол ворот, мяч попал в штангу, далее уже Пальцев под давлением соперника не смог сыграть на добивании. 
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    • Травма, повреждение
      35'
      Ковачевич по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, но после паузы защитник "Динамо" быстро показал, что он готов играть дальше. 
    • Угловой
      34'
      С углового последовала подача в центр штрафной площади, Ковачевич неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • Опасный момент
      33'
      Орозко разогнал атаку по левому флангу, далее Франко сделал смещение в центр и выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Дмитриев подработал мяч и плотно пробил в ближний угол ворот, Магомедов спас свою команду, а затем Сандарчук выбил мяч на угловой. 
    • 32'
      С правого фланга последовала подача на дальний угол вратарской "Крыльев Советов", Фролов уверенно сыграл на выходе и спокойно забрал мяч в руки. 
    • Офсайд
      31'
      Удалось игрокам "Крыльев Советов" забить третий мяч, но Цыпченко при передаче от Шитова на ход к центру штрафной площади забрался в небольшой офсайд и в итоге пока что Дмитрий остался без дубля. 
    • 30'
      Из центра поля последовал безадресный заброс в штрафную площадь "Крыльев Советов", Фролов спокойно вышел из ворот и забрал мяч. 
    • 29'
      Мендес с правого фланга выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади, Орозко плохо сыграл при обработке мяча и в итоге потерял его. 
    • Угловой
      28'
      Магомедов с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Фролов сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 27'
      Ражаб Магомедов разогнал атаку по левой половине поля, далее при входе в штрафную площадь Ражаб неплохо отыгрался с партнёрами по команде, Шитов удачно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
    • 26'
      Джавад попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Шитов хорошо сыграл в обороне и выбил мяч в аут. 
    • 25'
      Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Крыльев Советов", никто из игроков "Динамо" не смог добраться до мяча. 
    • 24'
      Пытаются игроки "Динамо" сейчас работать по левой половине поля, но защитники "Крыльев Советов" грамотно работают в обороне. 
    • Замена
      23'
      В составе "Динамо" произошла замена. Вместо Никиты Котина на поле вышел Валентин Пальцев. 
    • Травма, повреждение
      22'
      Вновь Котин присел на газон, теперь уже окончательно понятно, что "Динамо"нужна замена. Не может Никита играть после рывков. 
    • Опасный момент
      21'
      Из центра поля последовала отличная проникающая передача на ход Бабаеву по левой половине поля от Орозко, Ульви убежал в штрафную площадь и попытался перебросить мяч через Магомедова, но толком не поднял мяч, в итоге получился подарок для голкипера "Динамо". 
    • 20'
      Дмитриев совершил рывок по левой половине поля и от линии штрафной площади пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 19'
      Цыпченко попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но под давлением двух соперников Дмитрий ожидаемо потерял мяч. 
    • 18'
      Вернулся в игру Котин после паузы, Никита показал, что с ним всё нормально, готов фланговый защитник "Динамо" играть дальше. 
    • 17'
      Крачковский с левого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной, Гапонов грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • 16'
      Котин и ранее испытывал дискомфорт после удара головой по воротам, быть может гостям стоит задуматься о замене. 
    • Травма, повреждение
      15'
      Котин присел на газон и держится за лицо, вышли на поле врачи "Динамо", пауза в игре. 
    • 14'
      Сундуков ошибся в центре поля и едва не привёз момент на свои ворота, но Темиркан исправился и сам перехватил передачу от Бабаева к левому углу штрафной площади. 
    • 13'
      Бабаев вошёл в штрафную площадь по левой половине поля и пробил по воротам, мяч попал в защитника "Динамо". 
    • 12'
      Сердеров из радиуса штрафной площади под давлением соперника пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 11'
      Очень хорошо "Крылья Советов" работают сегодня в завершении атак, теперь уже "Динамо" трудно будет исправлять положение дел на поле. 
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Цыпченко!!! Шитов получил хорошую передачу на ход к правому углу штрафной площади от Дмитриева, который и разогнал атаку по правой половине поля, далее Владислав выполнил отличную передачу в центр к линии вратарской, Цыпченко в падении в касание отправил мяч в левый угол ворот. 
    • Опасный момент
      9'
      Крачковский с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Котин под давлением соперника пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Угловой
      8'
      Угловой у ворот "Крыльев Советов". Ражаб Магомедов выполнил подачу в центр штрафной площади, в результате борьбы мяч оказался на правом углу штрафной площади, Сердеров пробил в ближний угол ворот, Фролов сложился и отбил мяч на своего партнёра по команде. 
    • 7'
      Из центра поля последовал заброс в центр к линии штрафной площади на Сердерова, Фролов сыграл на выходе и головой удачно выбил мяч на своего партнёра по команде. 
    • 6'
      Джавад пробил по воротам из-за пределов штрафной площади на исполнение, Фролов грамотно сыграл по позиции и без особого труда поймал мяч. 
    • 5'
      Бабаев по правой половине поля ворвался в штрафную площадь и на исполнение пробил в левый угол ворот, Магомедов сыграл надёжно и без особого труда поймал мяч. 
    • 4'
      Удачное начало матча получается в исполнении самарского клуба, но "Динамо" теперь уже настроено отыграться как можно скорее. 
    • 3'
      Джавад со стандарта с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась упорная борьба за мяч, но всё же игрокам "Крыльев Советов" удалось его перехватить. 
    • Описание гола
      2'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Бабаев!!! Бабаев разогнал атаку по центру и затем пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч попал в перекладину и штангу, далее последовал отскок в центр штрафной площади, Цыпченко не смог подстроиться под отскок, но Ульви сам удачно сыграл на добивании и отправил мяч в сетку со второй попытки. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в Самаре. Конечно же при своих болельщиках команда Игоря Осинькина должна попытаться набрать первые очки в Кубке России. Однако, "Динамо" само собой не собирается просто так отправляться в Путь регионов, а поэтому также будет вести упорную борьбу за три очка. 
    • До матча
    • Напомним, что "Крылья Советов" проиграли все свои матчи на групповом этапе Кубка России и уже досрочно лишились шансов на выход в плей-офф. Что касается "Динамо", команда Хасанби Биджиева выступает в группе А очень неплохо и за четыре тура набрала семь очков, что позволяет ей бороться за второе место в группе. 
    • Главным арбитром на этот матч назначен Михаил Черемных из Перми. Помогать ему на бровках будут Дмитрий Жвакин из Санкт-Петербурга и Александр Чекалин из Воронежа. Резервным арбитром на этот матч назначен Олег Соколов из Воронежа. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче пятого тура группового этапа Кубка России между самарскими "Крыльями Советов" и "Динамо" из Махачкалы. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • 65 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 120
    Крылья Советов 61.7% (74)
    X 21.7% (26)
    Динамо Махачкала 16.7% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Динамо Махачкала
    2.38
    Реклама, fon.bet
    3.25
    3.70
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    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов 3:0 Динамо Махачкала

    Исход игры
    Крылья Советов
    61.7% (74)
    Ничья
    21.7% (26)
    Динамо Махачкала
    16.7% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.48% (48)
    Меньше
    57.52% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    61.06% (69)
    Нет
    38.94% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    33.3% (40)
    1:0 Крылья Советов
    21.7% (26)
    1:1 Ничья
    18.3% (22)
    0:1 Динамо Махачкала
    8.3% (10)
    1:2 Динамо Махачкала
    5% (6)
    2:0 Крылья Советов
    4.2% (5)
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