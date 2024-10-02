Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Динамо", чтобы попытаться сыграть хотя бы часть матча в Самаре более удачно и уйти от разгрома. "Крылья Советов" конечно же пока что играют в очень хороший атакующий футбол и наверняка не будут сбавлять обороты, в этом сезоне крайне редко команда Игоря Осинькина так уверенно чувствует себя на поле.

В составе "Крыльев Советов" после перерыва произошла замена. Вместо Ильи Грибакина на поле вышел Роман Евгеньев.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:0!!! Бабаев!!! Галдамес с левого фланга выполнил передачу на ход Бабаеву по левой половине поля, Ульви спокойно подработал мяч и затем из-за пределов штрафной площади уверенно низом отправил мяч в дальний угол ворот, Магомедов в прыжке не смог достать до мяча.

Две минуты добавил Михаил Черемных к основному времени первого тайма.

Орозко с левого фланга вошёл в штрафную площадь, где его успешно накрыл Джавад и выбил мяч на угловой.

Орозко и Галдамес разыграли корнер между собой, но затем ничего интересного на левом фланге игроки "Крыльев Советов" придумать не смогли.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Крылья Советов" на домашнем поле в Самаре громят "Динамо" из Махачкалы со счётом 3:0. Ульви Бабаев сегодня очень активен на поле и уже оформил дубль. Также неплохо на поле смотрится и Дмитрий Цыпченко, который будет стараться оформить дубль уже во второй половине матча.

Крачковский при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу на ход Сердерову на ближний угол штрафной площади, Сердеров в касание пробил в дальний угол ворот, мяч попал в штангу, далее уже Пальцев под давлением соперника не смог сыграть на добивании.

Сердеров получил передачу в радиус штрафной площади с левой половины поля и пробил в правый угол ворот, на этот раз мяч улетел немного в сторону от цели.

Орозко при входе в штрафную площадь по правой половине поля в борьбе с Ковачевичем оказался на газоне, но мяч отскочил к Дмитриеву, Игорь пробил в ближний угол ворот от линии штрафной площади, Магомедов в прыжке перевёл мяч на угловой.

Галдамес разыграл корнер с партнёром по команде, далее с правого фланга последовал заброс в штрафную площадь, игроки "Динамо" сыграли внимательно и выбили мяч в аут.

Ражаб Магомедов при развитии атаки по центру выполнил передачу к центру штрафной площади, совсем немного не хватило Сердерову, чтобы зацепиться за мяч и создать голевой момент.

Сандрачук с левого фланга выполнил неудачную подачу во вратарскую, мяч свалился с ноги у Александра и полетел точно в руки Фролову.

Ражаб Магомедов по правой половине поля убежал в штрафную площадь и с острого угла сильно пробил в ближний угол ворот, Фролов прижался к штанге и плотно сместив ноги необычно для футбола остановил мяч.

Галдамес из глубины поля выполнил заброс на ход Цыпченко по левому флангу, форвард "Крыльев Советов" забрался в офсайд.

Джавад попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Шитов хорошо сыграл в обороне и выбил мяч в аут.

Ражаб Магомедов разогнал атаку по левой половине поля, далее при входе в штрафную площадь Ражаб неплохо отыгрался с партнёрами по команде, Шитов удачно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

Магомедов с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Фролов сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.

Мендес с правого фланга выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади, Орозко плохо сыграл при обработке мяча и в итоге потерял его.

Из центра поля последовал безадресный заброс в штрафную площадь "Крыльев Советов", Фролов спокойно вышел из ворот и забрал мяч.

Удалось игрокам "Крыльев Советов" забить третий мяч, но Цыпченко при передаче от Шитова на ход к центру штрафной площади забрался в небольшой офсайд и в итоге пока что Дмитрий остался без дубля.

С правого фланга последовала подача на дальний угол вратарской "Крыльев Советов", Фролов уверенно сыграл на выходе и спокойно забрал мяч в руки.

Орозко разогнал атаку по левому флангу, далее Франко сделал смещение в центр и выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Дмитриев подработал мяч и плотно пробил в ближний угол ворот, Магомедов спас свою команду, а затем Сандарчук выбил мяч на угловой.

С углового последовала подача в центр штрафной площади, Ковачевич неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

Ковачевич по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, но после паузы защитник "Динамо" быстро показал, что он готов играть дальше.

25' Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Крыльев Советов", никто из игроков "Динамо" не смог добраться до мяча.

24' Пытаются игроки "Динамо" сейчас работать по левой половине поля, но защитники "Крыльев Советов" грамотно работают в обороне.

23' В составе "Динамо" произошла замена. Вместо Никиты Котина на поле вышел Валентин Пальцев.

22' Вновь Котин присел на газон, теперь уже окончательно понятно, что "Динамо"нужна замена. Не может Никита играть после рывков.

21' Из центра поля последовала отличная проникающая передача на ход Бабаеву по левой половине поля от Орозко, Ульви убежал в штрафную площадь и попытался перебросить мяч через Магомедова, но толком не поднял мяч, в итоге получился подарок для голкипера "Динамо".

20' Дмитриев совершил рывок по левой половине поля и от линии штрафной площади пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

19' Цыпченко попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но под давлением двух соперников Дмитрий ожидаемо потерял мяч.

18' Вернулся в игру Котин после паузы, Никита показал, что с ним всё нормально, готов фланговый защитник "Динамо" играть дальше.

17' Крачковский с левого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной, Гапонов грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

16' Котин и ранее испытывал дискомфорт после удара головой по воротам, быть может гостям стоит задуматься о замене.

15' Котин присел на газон и держится за лицо, вышли на поле врачи "Динамо", пауза в игре.

14' Сундуков ошибся в центре поля и едва не привёз момент на свои ворота, но Темиркан исправился и сам перехватил передачу от Бабаева к левому углу штрафной площади.

13' Бабаев вошёл в штрафную площадь по левой половине поля и пробил по воротам, мяч попал в защитника "Динамо".

12' Сердеров из радиуса штрафной площади под давлением соперника пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

11' Очень хорошо "Крылья Советов" работают сегодня в завершении атак, теперь уже "Динамо" трудно будет исправлять положение дел на поле.

10' ГО-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Цыпченко!!! Шитов получил хорошую передачу на ход к правому углу штрафной площади от Дмитриева, который и разогнал атаку по правой половине поля, далее Владислав выполнил отличную передачу в центр к линии вратарской, Цыпченко в падении в касание отправил мяч в левый угол ворот.

9' Крачковский с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Котин под давлением соперника пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

8' Угловой у ворот "Крыльев Советов". Ражаб Магомедов выполнил подачу в центр штрафной площади, в результате борьбы мяч оказался на правом углу штрафной площади, Сердеров пробил в ближний угол ворот, Фролов сложился и отбил мяч на своего партнёра по команде.

7' Из центра поля последовал заброс в центр к линии штрафной площади на Сердерова, Фролов сыграл на выходе и головой удачно выбил мяч на своего партнёра по команде.

6' Джавад пробил по воротам из-за пределов штрафной площади на исполнение, Фролов грамотно сыграл по позиции и без особого труда поймал мяч.

5' Бабаев по правой половине поля ворвался в штрафную площадь и на исполнение пробил в левый угол ворот, Магомедов сыграл надёжно и без особого труда поймал мяч.

4' Удачное начало матча получается в исполнении самарского клуба, но "Динамо" теперь уже настроено отыграться как можно скорее.

3' Джавад со стандарта с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась упорная борьба за мяч, но всё же игрокам "Крыльев Советов" удалось его перехватить.

2' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Бабаев!!! Бабаев разогнал атаку по центру и затем пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч попал в перекладину и штангу, далее последовал отскок в центр штрафной площади, Цыпченко не смог подстроиться под отскок, но Ульви сам удачно сыграл на добивании и отправил мяч в сетку со второй попытки.