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  4. Кубок 2024-2025
Тур: 5.
Локомотив Москва
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 39
Локомотив Москва 87.2% (34)
X 2.6% (1)
Оренбург 10.3% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Оренбург
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Локомотив Москва
Оренбург

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:4
К
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:4
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
К
1:1

Голы

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

2.4
2.25

Среднее время на гол

37
40

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.25
0.8

Среднее время на гол

72
112

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.69
1.69

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

53
53

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 6 (2) 1.5
Пиняев Сергей 2 0.5
Раков Вадим 2 0.5
Монтес Сесар 1 0.25
Погостнов Егор 1 0.25
Радиковский Дмитрий 1 0.25
Сарвели Владислав 0 0
Тикнизян Наир 0 0
Севикян Эдгар 0 0
Митай Марио 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куэро Джастин 2 (1) 0.5
Марин Джимми 1 (1) 0.25
Рыбчинский Дмитрий 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимофеев Артём 1 0
Ненахов Максим 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Карпукас Артём 1 0
Погостнов Егор 1 0
Раков Вадим 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 2 0
Хотулёв Данила 1 0
Муро Томас 1 0
Перес Матиас 1 0
Куэро Джастин 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Оренбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Локомотив Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Оренбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

8
0
Локомотив Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Оренбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

8
1

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
13%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Забито

13
3
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
15%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
1
33%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Химки - Локомотив Москва 1:5 Оренбург - Локомотив Москва 2:4
Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1 Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1
Оренбург
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Оренбург - Пари НН 1:2 Химки - Оренбург 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:4
Оренбург - Динамо Москва 2:2 Оренбург - Ростов 0:1 Факел - Оренбург 1:0 Ростов - Оренбург 3:2 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Оренбург - Акрон 2:2 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Химки - Оренбург 1:0 Оренбург - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Сумгаит 2:1 Кечиоренгюджю - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Урал - Оренбург 3:3 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1

Результаты матчей

Локомотив Москва
Оренбург

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:5
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
3
1
2.5
2
2
3.5
1
3
4.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 4 3 0 1 10 - 2 9
2.
Динамо Москва
 4 3 0 1 9 - 7 8
3.
Динамо Махачкала
 4 2 0 2 5 - 4 7
4.
Крылья Советов
 4 0 0 4 2 - 13 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Ростов
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Химки
 4 1 0 3 3 - 12 3
4.
Оренбург
 Заявка 4 0 0 4 3 - 8 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 4 3 0 1 3 - 2 9
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 8
3.
Ахмат
 4 2 0 2 6 - 5 6
4.
Пари НН
 4 0 0 4 3 - 8 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 4 3 0 1 7 - 1 10
2.
Акрон
 4 3 0 1 5 - 6 8
3.
Рубин
 4 2 0 2 6 - 3 6
4.
Факел
 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
4.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Сокол Шпитальный Владислав 3
Ростов Голенков Егор 3
Волга Ульяновск Солодаренко Валентин 3
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Химки Фаринья Эдгардо 1 1
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 октября 2024, осталось 2 дня 10 часов 22 минуты.



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    • Прогнозы 39
    Локомотив Москва 87.2% (34)
    X 2.6% (1)
    Оренбург 10.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Оренбург
    4.55
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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Оренбург

    Исход игры
    Локомотив Москва
    87.2% (34)
    Ничья
    2.6% (1)
    Оренбург
    10.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.13% (17)
    Меньше
    46.88% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (16)
    Нет
    50% (16)
    Популярный счёт
    2:0 Локомотив Москва
    35.9% (14)
    2:1 Локомотив Москва
    25.6% (10)
    3:1 Локомотив Москва
    10.3% (4)
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    Локомотив Москва
    Оренбург
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