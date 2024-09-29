Тур: 5.
Позже
История личных встреч
Локомотив Москва
Оренбург
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
18
Голов в среднем за матч
2.4
2.25
Среднее время на гол
37
40
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.25
0.8
Среднее время на гол
72
112
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1.69
1.69
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
53
53
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Тимур
|6 (2)
|1.5
|Пиняев Сергей
|2
|0.5
|Раков Вадим
|2
|0.5
|Монтес Сесар
|1
|0.25
|Погостнов Егор
|1
|0.25
|Радиковский Дмитрий
|1
|0.25
|Сарвели Владислав
|0
|0
|Тикнизян Наир
|0
|0
|Севикян Эдгар
|0
|0
|Митай Марио
|0
|0
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куэро Джастин
|2 (1)
|0.5
|Марин Джимми
|1 (1)
|0.25
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тимофеев Артём
|1
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Тикнизян Наир
|1
|0
|Карпукас Артём
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
|Раков Вадим
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохин Данила
|2
|0
|Хотулёв Данила
|1
|0
|Муро Томас
|1
|0
|Перес Матиас
|1
|0
|Куэро Джастин
|1
|0
Результаты матчей
Локомотив Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Оренбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Локомотив Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Оренбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
8
0
Локомотив Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Оренбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
8
1
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
13%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Забито
13
3
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
15%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
1
33%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
4
50%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Химки - Локомотив Москва 1:5 Оренбург - Локомотив Москва 2:4
Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1 Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1
Оренбург
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Оренбург - Пари НН 1:2 Химки - Оренбург 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:4
Оренбург - Динамо Москва 2:2 Оренбург - Ростов 0:1 Факел - Оренбург 1:0 Ростов - Оренбург 3:2 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Оренбург - Акрон 2:2 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Химки - Оренбург 1:0 Оренбург - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Сумгаит 2:1 Кечиоренгюджю - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Урал - Оренбург 3:3 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1
Результаты матчей
Локомотив Москва
Оренбург
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:5
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Локомотив Москва
Оренбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
31
22
13
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|8
|3.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|7
|4.
|4
|0
|0
|4
|2 - 13
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|4
|1
|0
|3
|3 - 12
|3
|4.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 2
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|8
|3.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|4.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|1
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|4
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|5
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|2
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|1
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|6 (1)
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Сокол
|Шпитальный Владислав
|3
|Ростов
|Голенков Егор
|3
|Волга Ульяновск
|Солодаренко Валентин
|3
|Пари НН
|Александров Виктор
|3
|Крылья Советов
|Печенин Кирилл
|1 1
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|1 1
|ЦСКА Москва
|Мойзес Моура
|2
|ЦСКА Москва
|Бистрович Кристиян
|2
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Оренбург
Исход игры
Локомотив Москва
87.2% (34)
Ничья
2.6% (1)
Оренбург
10.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
53.13% (17)
Меньше
46.88% (15)
Обе команды забьют
Да
50% (16)
Нет
50% (16)
Популярный счёт
2:0 Локомотив Москва
35.9% (14)
2:1 Локомотив Москва
25.6% (10)
3:1 Локомотив Москва
10.3% (4)
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