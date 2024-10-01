—

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскмому футболу. В матче Кубка России сыграют «Пари НН» и ЦСКА. Встреча состоится в Нижнем Новгороде, на стадионе «Нижний Новгород».



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!