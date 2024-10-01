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  3. РОССИЯ
  4. Кубок 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Бобровский Ян
Рубин
0:1
Первый тайм
Факел

Ход матча

19'
0:1
Ильин Владимир
30'
 
37'
Кузнецов Даниил
 
37'
Чуни Марвин
Кузнецов Даниил
 
43'
 
Багамаев Абдула
Селе Табо
Прогнозы 132
Рубин 90.2% (119)
X 4.5% (6)
Факел 5.3% (7)
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Рубин
Факел

История личных встреч

Рубин
Факел

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
К
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ТМК
4:4

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
64

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кузнецов Даниил 2 0.4
Юкич Александар 1 0.2
Рожков Игорь 1 0.2
Шабанхаджай Дардан 1 0.2
Иву Угочукву 1 0.2
Иванов Олег 0 0
Чумич Никола 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 1 0.2
Ильин Владимир 1 (1) 0.2
Селе Табо 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванов Олег 1 0
Ашурматов Рустам 1 0
Кузнецов Даниил 1 0
Апшацев Марат 1 0
Рахмоналиев Умарали 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багамаев Абдула 0 1
Мертенс Дрис 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Дзиов Макс 1 0
Моцпан Никита 1 0
Ивлев Андрей 1 0

Результаты матчей

Рубин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Факел
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Рубин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Факел
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

2
0
Рубин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Факел
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
67%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Факел - Рубин 0:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 Зенит - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 0:2
Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 Рубин - Сочи 1:1 Спартак Москва - Рубин 3:1
Факел
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Факел - Рубин 0:0 Зенит - Факел 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Пари НН 0:0
Ростов - Факел 4:1 Факел - Рубин 0:2 Факел - Оренбург 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Акрон 1:2 Крылья Советов - Факел 2:0 Факел - Краснодар 0:0 Зенит - Факел 3:0 Факел - Акрон 0:2 Динамо Москва - Факел 3:1 Факел - Ростов 1:1 Факел - Арсенал Тула 2:1 Факел - Ростов 0:1 Факел - Ахмат 2:0 Локомотив Москва - Факел 2:0 Факел - Урал 0:0

Результаты матчей

Рубин
Факел

Точный счет

0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Рубин
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 4 3 0 1 10 - 2 9
2.
Динамо Москва
 4 3 0 1 9 - 7 8
3.
Динамо Махачкала
 4 2 0 2 5 - 4 7
4.
Крылья Советов
 4 0 0 4 2 - 13 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Ростов
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Химки
 4 1 0 3 3 - 12 3
4.
Оренбург
 Заявка 4 0 0 4 3 - 8 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 4 3 0 1 3 - 2 9
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 8
3.
Ахмат
 4 2 0 2 6 - 5 6
4.
Пари НН
 4 0 0 4 3 - 8 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 4 3 0 1 7 - 1 10
2.
Акрон
 4 3 0 1 5 - 6 8
3.
Рубин
 0:1 5 2 0 3 6 - 4 6
4.
Факел
 1:0 5 1 0 4 2 - 9 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 0:1 3 1 0 2 4 - 2 3
4.
Факел
 1:0 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
4.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 1:0 3 1 0 2 1 - 5 3
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Сокол Шпитальный Владислав 3
Ростов Голенков Егор 3
Волга Ульяновск Солодаренко Валентин 3
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Химки Фаринья Эдгардо 1 1
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Неудачной получается подача Вады со штрафного, мяч становится легкой добычей Гудиева.
  • Фол, нарушение
    45'
    По 11 нарушений допустили команды к перерыву, снова повторяется картина недавного матча в рамках РПЛ.
  • Угловой
    45'
    Угловой с правого фланга исполнил Гиоргобиани, однако верховая борьба осталась за игроками "Рубина".
  • 45'
    Чуни подарил мяч Мастерному, Владислав вошел в штрафную и пробил в правый от себя угол - Нигматуллин вытащил снаряд.
  • 45'
    Мертенс вошел в штрафную с правого края и пробил низом в дальний угол - мимо ворот.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавляет Ян Бобровский к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Чумич завершает атаку "Рубина" ударом с дальней дистанции - мяч проходит левее створа.
  • Замена
    43'
    Абдула Багамаев появляется на поле вместо Табо Селе.
  • Травма, повреждение
    42'
    Снова Селе оказывается на газоне, судя по всему, вынужденной замены Дмитрию Пятибратову не избежать.
  • 41'
    Багателия попытался войти в штрафную с левого края, однако Чуни помог своей команде в обороне.
  • 40'
    Йочич приблизился к штрафной гостей и попытался пробить по воротам, однако Квеквескири помешал сопернику исполнить задуманное.
  • Фол, нарушение
    38'
    Ашурматов сфолил на фланге против Гиоргобиани, мешая тому прорваться вперед, в этом моменте карточки нет.
  • Замена
    37'
    Марвин Чуни появляется на поле вместо Даниила Кузнецова.
  • Желтая карточка
    36'
    Кузнецов получает желтую карточку за жесткий фол против Мастерного.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 35'
      Апшацев на радиусе штрафной обыграл соперника и пальнул с левой ноги, но мяч прошел выше створа.
    • 34'
      Со штрафного из центральной зоны последовал заброс к воротам хозяев - Нигматуллин кулаками выбил мяч за пределы поля.
    • Травма, повреждение
      33'
      А, есть проблемы со здоровьем у Селе, в сопровождении врачей легионер "Факела" выходит за пределы поля.
    • 32'
      Абдула Багамаев переодевается на скамейке "Факела", интересно, с чем связана возможная замена у гостей.
    • Желтая карточка
      30'
      Багателия получает предупреждение за срыв атаки, которую разгонял Безруков.
    • 29'
      Шабанхаджай с правого фланга исполняет подачу в чужую штрафную, однако никого из партнеров на траектории полёта мяч не оказалось.
    • 27'
      Чумич попытался пробить с дальней дистанции после смещения с левого фланга - Гудиев поймал мяч намертво.
    • Фол, нарушение
      26'
      Чумич в попытке опередить Сенхаджи попал сопернику по ноге, не сразу поднимается защитник "Факела".
    • 25'
      Пока ни одного удара "Рубин" в этой встрече не нанес, у "Факела" 5 попыток и 2 попадания в створ.
    • 24'
      Атака воронежской команды завершается ударом Мертенса с линии штрафной - мяч проходит мимо створа.
    • 23'
      Позиционная атака "Рубина" завершается подачей Безрукова с правого фланга - мяч достается Гудиеву.
    • 22'
      У "Рубина" в последних пяти матчах во всех турнирах лишь один забитый гол, началась серия как раз с матча против "Факела" в Кубке.
    • 21'
      Квеквескири в подкате чисто выбил мяч из-под ног Вады, но немного зацепил аргентинца, Валентин продолжает после небольшой паузы.
    • 20'
      Второй гол в пятом матче Кубка России забивает "Факел", ранее удалось забить в домашнем матче против "Акрона", который закончился со счётом 1:2.
    • Пенальти
      19'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ВЛАДИМИР ИЛЬИН!
      Ильин с "точки" сильно пробил в правый от себя угол, Нигматуллин направление удара не угадал!
    • Пенальти!
      18'
      Пенальти в ворота "Рубина"! После видеопросмотра Ян Бобровский указывает на "точку"!
    • Видеоповтор
      17'
      ВАР вмешивается в игру, проверяя эпизод в штрафной "Рубина" - мяч попал в руку Вуячичу.
    • 15'
      Гиоргобиани со штрафного исполнил подачу на дальнюю штангу, где снова удачно сыграл Нигматуллин.
    • Фол, нарушение
      14'
      Багателия в быстрой атаке "Факела" наступил на мяч, однако успел встать, поставил спину сопернику и заставил Кузнецова сфолить.
    • 12'
      Штрафной с левого фланга исполнили гости, однако Нигматуллин вышел из ворот и кулаками отбил мяч подальше.
    • 11'
      Шабанхаджай получил мяч на входе в штрафную от Вады, но не лучшим образом обработал снаряд, упустив его за лицевую линию.
    • 9'
      Еще одну попытку предпринял Ильин - мяч проходит мимо створа. Пока гости выглядят активнее.
    • 7'
      Напомним, что августовский матч между командами завершился гостевой победой "Рубина" - в концовках таймов забили Кузнецов и Шабанхаджай.
    • 5'
      Ильин навесил от лицевой линии с левого края штрафной, Гиоргобиани попытался пробить головой, однако мяч прошел над перекладиной.
    • 4'
      Напомним, что "Рубин" в группе D занимает третье место, на два балла отставая от "Акрона", а вот "Факел" очков не имеет, лишь теоретические шансы у воронежцев продолжить борьбу в турнире.
    • 3'
      Ильин завершает атаку "Факела" ударом из центра штрафной, однако Нигматуллин накрывает мяч со второй попытки.
    • 2'
      Напомним, что несколько дней назад команды встречались в Воронеже в РПЛ и голов не забили, зато вдоволь успели порубать друг друга по ногам.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 5-го тура группового этапа пути РПЛ Кубка России "Рубин" принимает "Факел". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
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    Прогнозы 132
    Рубин 90.2% (119)
    X 4.5% (6)
    Факел 5.3% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Рубин
    Ничья
    Факел
    4.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин 0:1 Факел

    Исход игры
    Рубин
    90.2% (119)
    Ничья
    4.5% (6)
    Факел
    5.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.94% (44)
    Меньше
    61.06% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    43.36% (49)
    Нет
    56.64% (64)
    Популярный счёт
    1:0 Рубин
    32.6% (43)
    2:1 Рубин
    28.8% (38)
    2:0 Рубин
    15.9% (21)
    1:1 Ничья
    3.8% (5)
    3:1 Рубин
    3% (4)
    1:2 Факел
    1.5% (2)
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