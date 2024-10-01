4 минуты добавляет Ян Бобровский к основному времени первого тайма.

Мертенс вошел в штрафную с правого края и пробил низом в дальний угол - мимо ворот.

Чуни подарил мяч Мастерному, Владислав вошел в штрафную и пробил в правый от себя угол - Нигматуллин вытащил снаряд.

Угловой с правого фланга исполнил Гиоргобиани, однако верховая борьба осталась за игроками "Рубина".

По 11 нарушений допустили команды к перерыву, снова повторяется картина недавного матча в рамках РПЛ.

Кузнецов получает желтую карточку за жесткий фол против Мастерного.

Ашурматов сфолил на фланге против Гиоргобиани, мешая тому прорваться вперед, в этом моменте карточки нет.

Йочич приблизился к штрафной гостей и попытался пробить по воротам, однако Квеквескири помешал сопернику исполнить задуманное.

Багателия попытался войти в штрафную с левого края, однако Чуни помог своей команде в обороне.

Снова Селе оказывается на газоне, судя по всему, вынужденной замены Дмитрию Пятибратову не избежать.

35' Апшацев на радиусе штрафной обыграл соперника и пальнул с левой ноги, но мяч прошел выше створа.

34' Со штрафного из центральной зоны последовал заброс к воротам хозяев - Нигматуллин кулаками выбил мяч за пределы поля.

33' А, есть проблемы со здоровьем у Селе, в сопровождении врачей легионер "Факела" выходит за пределы поля.

32' Абдула Багамаев переодевается на скамейке "Факела", интересно, с чем связана возможная замена у гостей.

30' Багателия получает предупреждение за срыв атаки, которую разгонял Безруков.

29' Шабанхаджай с правого фланга исполняет подачу в чужую штрафную, однако никого из партнеров на траектории полёта мяч не оказалось.

27' Чумич попытался пробить с дальней дистанции после смещения с левого фланга - Гудиев поймал мяч намертво.

26' Чумич в попытке опередить Сенхаджи попал сопернику по ноге, не сразу поднимается защитник "Факела".

25' Пока ни одного удара "Рубин" в этой встрече не нанес, у "Факела" 5 попыток и 2 попадания в створ.