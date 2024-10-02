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  4. Кубок 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Буланов Евгений
Химки
0:1
Перерыв
Ростов

Ход матча

44'
0:1
Лангович Андрей
(Байрамян Хорен)
Прогнозы 139
Химки 12.9% (18)
X 29.5% (41)
Ростов 57.6% (80)
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Химки
Ростов

История личных встреч

Химки
Ростов

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

К
3:1
К
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.4
0.8

Среднее время на гол

225
112

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.6

Среднее время на гол

56
150

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1
0.7

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

90
128

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакаев Зелимхан 2 0.4
Магомедов Бутта 1 0.2
Панченко Кирилл 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 3 0.6
Роналдо 2 0.4
Сутормин Алексей 1 0.2
Кучаев Константин 1 0.2
Чернов Евгений 0 0
Щетинин Кирилл 0 0
Лангович Андрей 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаринья Эдгардо 1 1
Терехов Сергей 1 0
Заболотный Антон 1 0
Мирзов Резиуан 1 0
Хосонов Хетаг 1 0
Луна Диего 1 0
Абдуллахи Квари 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелёхин Виктор 2 0
Игнатов Герман 2 0
Байрамян Хорен 1 0
Голенков Егор 1 0
Уткин Даниил 1 0
Сако Умар 1 0

Результаты матчей

Химки
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ростов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Химки
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ростов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
6
Химки
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ростов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
100%
76-90

Пропущено

5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
29%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
3
43%
76-90

Пропущено

12
3
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
33%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Крылья Советов - Химки 0:0 Химки - Оренбург 0:0 Химки - Локомотив Москва 1:5 Акрон - Химки 3:0
Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10 Химки - Арсенал Тула 3:0 Химки - Велес Москва 0:0
Ростов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ростов - Акрон 0:2 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Краснодар - Ростов 2:0
Ростов - Факел 4:1 Оренбург - Ростов 0:1 Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Факел - Ростов 1:1 Краснодар - Ростов 3:2 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Факел - Ростов 0:1 Зенит - Ростов 2:1 Ростов - Балтика 2:1

Результаты матчей

Химки
Ростов

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
3:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
2 раза 100%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
3:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Химки
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 4 3 0 1 10 - 2 9
2.
Динамо Москва
 4 3 0 1 9 - 7 8
3.
Динамо Махачкала
 4 2 0 2 5 - 4 7
4.
Крылья Советов
 4 0 0 4 2 - 13 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 5 5 0 0 15 - 4 15
2.
Ростов
 1:0 Заявка 5 4 0 1 8 - 3 12
3.
Химки
 0:1 5 1 0 4 3 - 13 3
4.
Оренбург
 Заявка 5 0 0 5 4 - 10 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 11
2.
Краснодар
 Заявка 4 3 0 1 3 - 2 9
3.
Ахмат
 4 2 0 2 6 - 5 6
4.
Пари НН
 5 0 0 5 3 - 10 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 4 3 0 1 7 - 1 10
2.
Акрон
 4 3 0 1 5 - 6 8
3.
Рубин
 5 2 0 3 6 - 4 6
4.
Факел
 5 1 0 4 2 - 9 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Ростов
 1:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 0:1 3 1 0 2 2 - 6 3
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Пари НН
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 3 1 0 2 4 - 2 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 1:0 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
3.
Химки
 0:1 2 0 0 2 1 - 7 0
4.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 3 1 0 2 1 - 5 3
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Локомотив Москва Пиняев Сергей 4 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Сокол Шпитальный Владислав 3
Ростов Голенков Егор 3
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Химки Фаринья Эдгардо 1 1
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    49'
    В составе "Ростова" после перерыва также произошла замена. Вместо Максима Осипенко на поле вышел Умар Сако. 
  • Замена
    48'
    Вторую подряд замену после перерыва провёл Франк Артига. Вместо Диего Луны на поле вышел Даниэль Фернандес. 
  • Замена
    47'
    В составе "Химок" после перерыва произошла замена. Вместо Неманьи Анджелковича на поле вышел Стефан Мелентьевич. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумают "Химки", чтобы начать играть в более осознанный футбол и начать на регулярной основе создавать моменты в атаке, а иначе сегодня команда Франка Артиги точно не сможет набрать очков. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. Всё же доигрались "Химки" до пропущенного мяча перед самым перерывом, что является достаточно закономерным исходом. "Ростов" в первом тайме смотрелся намного лучше и пока что команда Валерия Карпина уверенно двигается к победе в Химках. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Евгений Буланов к основному времени первого тайма. 
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Лангович!!! Лангович получил передачу на ход по правому флангу от Мелёхина, далее Андрей разгоняя атаку отыгрался с Байрамяном, следом Лангович ворвался в штрафную площадь, Джикия не стал сближаться с соперником, а Андрей с достаточно острого угла отлично зарядил в дальний угол ворот, Обухов ничего не смог поделать. 
  • 44'
    Щетинин со стандарта выполнил заброс на левый угол штрафной площади, мяч полетел не очень удачно и высоковато, игроки "Химок" дали ему уйти в аут. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Мехия на правом фланге зацепил Кучаева. "Ростов" заработал достаточно неплохой стандарт. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Байрамян на половине поля соперника нарушил правила против Мехии. "Химки" продолжают активно тянуть время, чтобы не пропустить до перерыва. 
  • Угловой
    41'
    Чернов с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, в результате борьбы мяч отскочил к левому углу вратарской, Азнауров в касание пробил по воротам, Луна удачно блокировал попытку и спас свою команду от больших проблем. 
  • 40'
    Кучаев с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Анджелкович сыграл не очень удачно в оборон и выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Луна получил по ногам на своей половине поля от Чернова. Игроки "Химок" в очередной раз долго разыгрывали стандарт. 
  • 38'
    Байрамян с правой половины поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Шанталий под давлением Корредеры в касание пробил по воротам, мяч сильно ушёл в сторону от правой штанги. 
  • 37'
    Щетинин пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Анджелковича. 
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    • Фол, нарушение
      36'
      Азнауров грубовато сыграл в центре поля, но Евгений Буланов вновь решил пока что обойтись без жёлтой карточки. 
    • 35'
      Байрамян пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади с левой половины поля, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Офсайд
      34'
      Джикия из глубины поля выполнил заброс на ход Мехии по левой половине поля, Роберт забрался в офсайд. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Мелёхин в центре поля нарушил правила против Магомедова. Игроки "Химок" в свою очередь не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 32'
      Шанталий смог разогнать атаку по центру, а затем выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Шамонин под давлением соперника пробил по воротам, мяч полетел по центру и не особо сильно, Обухов поймал его без особого труда. 
    • 31'
      Кучаев из центра поля выполнил заброс в центр к линии штрафной площади, Анджелкович грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч на правую половину поля. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Мехия в центре поля нарушил правила против Шамонина. Игроки "Ростова" вновь очень быстро разыграли стандарт. 
    • 29'
      Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Байрамяну по правому флангу, Джикия грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Абдуллахи перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и нарушил правила. Игроки "Ростова" очень быстро разыграли стандарт. 
    • Угловой
      27'
      Магомедов с углового выполнил подачу на этот раз в центр штрафной площади, Анджелкович изначально головой пробил по воротам, мяч попал в корпус Мелёхину, далее Неманья после отскока под давлением соперника "проткнул" мяч в левый угол ворот, но мяч летел очень слабо и Ятимов его выловил без особого труда. 
    • Угловой
      26'
      Магомедов с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Анджелкович под давлением соперника заработал повторный корнер. 
    • 25'
      Магомедов с левой половины поля выполнил заброс на ближний угол штрафной площади на ход Панченко, Кирилл в касание сделал скидку в центр штрафной, Садыгов под давлением соперников дважды бил по воротам, но в итоге мяч от защитника "Ростова" ушёл на угловой. 
    • 24'
      Азнауров получил мяч у левого угла штрафной площади от Шанталия, а затем после небольшого смещения в центр пробил по воротам, Анджелкович грамотно накрыл соперника и блокировал попытку. 
    • 23'
      Лангович с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Угловой
      22'
      Чернов разыграл корнер с Щетининым, но Евгения быстро накрыл Абдуллахи, который выбил мяч в аут. 
    • Опасный момент
      21'
      Чернов с левой половины поля из-за пределов штрафной площади неплохо пробил под перекладину, Обухов в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • 20'
      Щетинин со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, после упорной борьбы игроки "Химок" в очередной раз перехватили мяч. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Джикия на правой половине поля у своей штрафной площади под давлением Байрамяна перемудрил, потерял мяч и в итоге нарушил правила против Хорена. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Магомедов в центре поля в подкате нарушил правила против Ланговича. Евгений Буланов пока что устно предупредил полузащитника "Химок". 
    • 17'
      Кучаев с правой половины поля выполнил заброс на ход Байрамяну на ближний угол штрафной площади, Хорен достал мяч у лицевой линии поля и в касание выполнил передачу на ближний угол вратарской, Обухов уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 16'
      Магомедов совершил рывок по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Панченко под давлением Осипенко не смог добраться до мяча, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
    • 15'
      Мелёхин с левой половины поля из-за пределов штрафной площади после отскока пробил по воротам, мяч полетел слабо и точно в руки Обухову. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Абдуллахи в центре поля грубовато сыграл против Щетинина. Евгений Буланов пока что решил обойтись без жёлтой карточки. 
    • 13'
      "Химки" никак не могут перехватить контроль над мячом, по-прежнему хозяева поля вынуждены играть исключительно от обороны. 
    • Судья
      12'
      Байрамян в борьбе за мяч, как казалось, попал по ноге Панченко, но Евгений Буланов показал, что капитан "Ростова" сыграл в рамках правил. 
    • 11'
      Мелёхин с правой половины поля выполнил заброс на левый угол вратарской, Обухов уверенно сыграл на выходе и спокойно забрал мяч в руки. 
    • 10'
      С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади от Азнаурова, Байрамян под давлением соперника не смог головой пробить по воротам. 
    • 9'
      "Ростов" с мячом пока что действует куда более осмысленно, но всё же "Химки" довольно плотно держат оборону и мало что позволяют создавать у своей штрафной площади. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Луна в центре поля нарушил правила против Щетинина. Игроки "Ростова" довольно быстро разыграли стандарт. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Мехия перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Ростова" и огрел по опорной ноге Байрамяна. Роберт после неудачной игры извинился перед капитаном "Ростова". 
    • 6'
      Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Чернову по левому флангу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • 5'
      Не будем забывать, что сегодня за "Химки" дебютирует Георгий Джикия, который конечно же способен серьёзно усилить оборону подмосковного клуба. 
    • 4'
      Полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин сегодня проводит сотый матч за клуб и быть может он сможет отметиться результативными действиями в этом противостоянии. 
    • 3'
      "Ростов" старается начать матч с высокого прессинга, но пока что оборона "Химок" играет без грубых ошибок. 
    • 2'
      Обухов немного передержал мяч на правом углу штрафной площади и в итоге попал под прессинг, но всё же голкипер "Химок" успел выбить мяч к центру поля. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в Химках. Команде Франка Артиги на данный момент очки нужны куда больше, чтобы досрочно занять третье место и гарантировать себе выход в плей-офф, а поэтому в первую очередь мы вправе ждать от хозяев поля атакующего футбола. 
    • До матча
    • Напомним, что за четыре матча в группе В "Химки" набрали только три очка, но это пока что позволяет команде Франка Артиги спокойно идти на третьей позиции. "Ростов" в свою очередь набрал девять очков и со второй позиции в группе В его уже не подвинуть. 
    • Главным арбитром на этот матч назначен Евгений Буланов из Саранска. Помогать ему на бровках будут Михаил Иванов из Костромы и Михаил Шпильфогель из Колпино. Резервным арбитром на этот матч назначен Иван Сараев из Санкт-Петербурга. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче пятого тура группового этапа Кубка России между подмосковными "Химками" и "Ростовом" из Ростова-на-Дону. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 28.1% пользователей.
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    Прогнозы 139
    Химки 12.9% (18)
    X 29.5% (41)
    Ростов 57.6% (80)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Ростов
    3.40
    3.50
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    2.31
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Химки 0:1 Ростов

    Исход игры
    Химки
    12.9% (18)
    Ничья
    29.5% (41)
    Ростов
    57.6% (80)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.22% (52)
    Меньше
    54.78% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    74.78% (86)
    Нет
    25.22% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Ростов
    28.1% (39)
    1:1 Ничья
    25.2% (35)
    0:1 Ростов
    15.8% (22)
    2:1 Химки
    2.9% (4)
    1:3 Ростов
    2.2% (3)
    2:3 Ростов
    1.4% (2)
    1:0 Химки
    1.4% (2)
    0:2 Ростов
    1.4% (2)
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