Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумают "Химки", чтобы начать играть в более осознанный футбол и начать на регулярной основе создавать моменты в атаке, а иначе сегодня команда Франка Артиги точно не сможет набрать очков.

В составе "Химок" после перерыва произошла замена. Вместо Неманьи Анджелковича на поле вышел Стефан Мелентьевич.

В составе "Ростова" после перерыва также произошла замена. Вместо Максима Осипенко на поле вышел Умар Сако.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Лангович!!! Лангович получил передачу на ход по правому флангу от Мелёхина, далее Андрей разгоняя атаку отыгрался с Байрамяном, следом Лангович ворвался в штрафную площадь, Джикия не стал сближаться с соперником, а Андрей с достаточно острого угла отлично зарядил в дальний угол ворот, Обухов ничего не смог поделать.

Звучит свисток на перерыв. Всё же доигрались "Химки" до пропущенного мяча перед самым перерывом, что является достаточно закономерным исходом. "Ростов" в первом тайме смотрелся намного лучше и пока что команда Валерия Карпина уверенно двигается к победе в Химках.

Байрамян с правой половины поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Шанталий под давлением Корредеры в касание пробил по воротам, мяч сильно ушёл в сторону от правой штанги.

Луна получил по ногам на своей половине поля от Чернова. Игроки "Химок" в очередной раз долго разыгрывали стандарт.

Кучаев с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Анджелкович сыграл не очень удачно в оборон и выбил мяч на угловой.

Чернов с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, в результате борьбы мяч отскочил к левому углу вратарской, Азнауров в касание пробил по воротам, Луна удачно блокировал попытку и спас свою команду от больших проблем.

Байрамян на половине поля соперника нарушил правила против Мехии. "Химки" продолжают активно тянуть время, чтобы не пропустить до перерыва.

Щетинин со стандарта выполнил заброс на левый угол штрафной площади, мяч полетел не очень удачно и высоковато, игроки "Химок" дали ему уйти в аут.

Магомедов с углового выполнил подачу на этот раз в центр штрафной площади, Анджелкович изначально головой пробил по воротам, мяч попал в корпус Мелёхину, далее Неманья после отскока под давлением соперника "проткнул" мяч в левый угол ворот, но мяч летел очень слабо и Ятимов его выловил без особого труда.

Абдуллахи перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и нарушил правила. Игроки "Ростова" очень быстро разыграли стандарт.

Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Байрамяну по правому флангу, Джикия грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля.

Мехия в центре поля нарушил правила против Шамонина. Игроки "Ростова" вновь очень быстро разыграли стандарт.

Кучаев из центра поля выполнил заброс в центр к линии штрафной площади, Анджелкович грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч на правую половину поля.

Шанталий смог разогнать атаку по центру, а затем выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Шамонин под давлением соперника пробил по воротам, мяч полетел по центру и не особо сильно, Обухов поймал его без особого труда.

Мелёхин в центре поля нарушил правила против Магомедова. Игроки "Химок" в свою очередь не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Джикия из глубины поля выполнил заброс на ход Мехии по левой половине поля, Роберт забрался в офсайд.

Байрамян пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади с левой половины поля, мяч улетел в сторону от цели.

Азнауров грубовато сыграл в центре поля, но Евгений Буланов вновь решил пока что обойтись без жёлтой карточки.

26' Магомедов с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Анджелкович под давлением соперника заработал повторный корнер.

25' Магомедов с левой половины поля выполнил заброс на ближний угол штрафной площади на ход Панченко, Кирилл в касание сделал скидку в центр штрафной, Садыгов под давлением соперников дважды бил по воротам, но в итоге мяч от защитника "Ростова" ушёл на угловой.

24' Азнауров получил мяч у левого угла штрафной площади от Шанталия, а затем после небольшого смещения в центр пробил по воротам, Анджелкович грамотно накрыл соперника и блокировал попытку.

23' Лангович с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

22' Чернов разыграл корнер с Щетининым, но Евгения быстро накрыл Абдуллахи, который выбил мяч в аут.

21' Чернов с левой половины поля из-за пределов штрафной площади неплохо пробил под перекладину, Обухов в прыжке перевёл мяч на угловой.

20' Щетинин со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, после упорной борьбы игроки "Химок" в очередной раз перехватили мяч.

19' Джикия на правой половине поля у своей штрафной площади под давлением Байрамяна перемудрил, потерял мяч и в итоге нарушил правила против Хорена.

18' Магомедов в центре поля в подкате нарушил правила против Ланговича. Евгений Буланов пока что устно предупредил полузащитника "Химок".

17' Кучаев с правой половины поля выполнил заброс на ход Байрамяну на ближний угол штрафной площади, Хорен достал мяч у лицевой линии поля и в касание выполнил передачу на ближний угол вратарской, Обухов уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

16' Магомедов совершил рывок по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Панченко под давлением Осипенко не смог добраться до мяча, чтобы завершить момент ударом по воротам.

15' Мелёхин с левой половины поля из-за пределов штрафной площади после отскока пробил по воротам, мяч полетел слабо и точно в руки Обухову.

14' Абдуллахи в центре поля грубовато сыграл против Щетинина. Евгений Буланов пока что решил обойтись без жёлтой карточки.

13' "Химки" никак не могут перехватить контроль над мячом, по-прежнему хозяева поля вынуждены играть исключительно от обороны.

12' Байрамян в борьбе за мяч, как казалось, попал по ноге Панченко, но Евгений Буланов показал, что капитан "Ростова" сыграл в рамках правил.

11' Мелёхин с правой половины поля выполнил заброс на левый угол вратарской, Обухов уверенно сыграл на выходе и спокойно забрал мяч в руки.

10' С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади от Азнаурова, Байрамян под давлением соперника не смог головой пробить по воротам.

9' "Ростов" с мячом пока что действует куда более осмысленно, но всё же "Химки" довольно плотно держат оборону и мало что позволяют создавать у своей штрафной площади.

8' Луна в центре поля нарушил правила против Щетинина. Игроки "Ростова" довольно быстро разыграли стандарт.

7' Мехия перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Ростова" и огрел по опорной ноге Байрамяна. Роберт после неудачной игры извинился перед капитаном "Ростова".

6' Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Чернову по левому флангу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

5' Не будем забывать, что сегодня за "Химки" дебютирует Георгий Джикия, который конечно же способен серьёзно усилить оборону подмосковного клуба.

4' Полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин сегодня проводит сотый матч за клуб и быть может он сможет отметиться результативными действиями в этом противостоянии.

3' "Ростов" старается начать матч с высокого прессинга, но пока что оборона "Химок" играет без грубых ошибок.

2' Обухов немного передержал мяч на правом углу штрафной площади и в итоге попал под прессинг, но всё же голкипер "Химок" успел выбить мяч к центру поля.