Тур: 5. Стадион: Арена Химки. Главный судья: Буланов Евгений
Ход матча
44'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
96 Обухов ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Луна ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мехия РобертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Артига Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
40 Вахания ИльяЗащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
-
62 Комаров ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Жбанов ИльяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
7 РоналдоНападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
История личных встреч
Химки
Ростов
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.4
0.8
Среднее время на гол
225
112
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.6
Среднее время на гол
56
150
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1
0.7
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
90
128
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакаев Зелимхан
|2
|0.4
|Магомедов Бутта
|1
|0.2
|Панченко Кирилл
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|3
|0.6
|Роналдо
|2
|0.4
|Сутормин Алексей
|1
|0.2
|Кучаев Константин
|1
|0.2
|Чернов Евгений
|0
|0
|Щетинин Кирилл
|0
|0
|Лангович Андрей
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаринья Эдгардо
|1
|1
|Терехов Сергей
|1
|0
|Заболотный Антон
|1
|0
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|Хосонов Хетаг
|1
|0
|Луна Диего
|1
|0
|Абдуллахи Квари
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелёхин Виктор
|2
|0
|Игнатов Герман
|2
|0
|Байрамян Хорен
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
|Сако Умар
|1
|0
Результаты матчей
Химки
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ростов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Химки
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ростов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
6
Химки
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ростов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
100%
76-90
Пропущено
5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
29%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
3
43%
76-90
Пропущено
12
3
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
33%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Крылья Советов - Химки 0:0 Химки - Оренбург 0:0 Химки - Локомотив Москва 1:5 Акрон - Химки 3:0
Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10 Химки - Арсенал Тула 3:0 Химки - Велес Москва 0:0
Ростов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ростов - Акрон 0:2 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Краснодар - Ростов 2:0
Ростов - Факел 4:1 Оренбург - Ростов 0:1 Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Факел - Ростов 1:1 Краснодар - Ростов 3:2 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Факел - Ростов 0:1 Зенит - Ростов 2:1 Ростов - Балтика 2:1
Результаты матчей
Химки
Ростов
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
3:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
2 раза 100%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
3:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Химки
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|8
|3.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|7
|4.
|4
|0
|0
|4
|2 - 13
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|2.
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|3.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|3
|4.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 10
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|11
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|3 - 2
|9
|3.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|4.
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|1
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|4
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|5
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|2
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|3.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|1
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|6 (1)
|Локомотив Москва
|Пиняев Сергей
|4 (1)
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Сокол
|Шпитальный Владислав
|3
|Ростов
|Голенков Егор
|3
|Пари НН
|Александров Виктор
|3
|Крылья Советов
|Печенин Кирилл
|1 1
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|1 1
|ЦСКА Москва
|Мойзес Моура
|2
|ЦСКА Москва
|Бистрович Кристиян
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Химки 0:1 Ростов
Исход игры
Химки
12.9% (18)
Ничья
29.5% (41)
Ростов
57.6% (80)
Тотал 2.5
Больше
45.22% (52)
Меньше
54.78% (63)
Обе команды забьют
Да
74.78% (86)
Нет
25.22% (29)
Популярный счёт
1:2 Ростов
28.1% (39)
1:1 Ничья
25.2% (35)
0:1 Ростов
15.8% (22)
2:1 Химки
2.9% (4)
1:3 Ростов
2.2% (3)
2:3 Ростов
1.4% (2)
1:0 Химки
1.4% (2)
0:2 Ростов
1.4% (2)
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