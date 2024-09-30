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  4. Кубок 2024-2025
Тур: 5.
Химки
 
Позже
Ростов
Прогнозы 46
Химки 17.4% (8)
X 21.7% (10)
Ростов 60.9% (28)
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Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Ростов
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История личных встреч

Химки
Ростов

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

К
3:1
К
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.4
0.8

Среднее время на гол

225
112

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.6

Среднее время на гол

56
150

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1
0.7

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

90
128

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакаев Зелимхан 2 0.5
Магомедов Бутта 1 0.25
Панченко Кирилл 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 3 0.75
Роналдо 2 0.5
Сутормин Алексей 1 0.25
Кучаев Константин 1 0.25
Чернов Евгений 0 0
Щетинин Кирилл 0 0
Лангович Андрей 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаринья Эдгардо 1 1
Терехов Сергей 1 0
Заболотный Антон 1 0
Мирзов Резиуан 1 0
Хосонов Хетаг 1 0
Луна Диего 1 0
Абдуллахи Квари 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелёхин Виктор 2 0
Игнатов Герман 2 0
Байрамян Хорен 1 0
Голенков Егор 1 0
Уткин Даниил 1 0
Сако Умар 1 0

Результаты матчей

Химки
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ростов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Химки
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ростов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
6
Химки
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ростов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
100%
76-90

Пропущено

5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
29%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
3
43%
76-90

Пропущено

12
3
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
33%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Крылья Советов - Химки 0:0 Химки - Оренбург 0:0 Химки - Локомотив Москва 1:5 Акрон - Химки 3:0
Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10 Химки - Арсенал Тула 3:0 Химки - Велес Москва 0:0
Ростов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ростов - Акрон 0:2 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Краснодар - Ростов 2:0
Ростов - Факел 4:1 Оренбург - Ростов 0:1 Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Факел - Ростов 1:1 Краснодар - Ростов 3:2 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Факел - Ростов 0:1 Зенит - Ростов 2:1 Ростов - Балтика 2:1

Результаты матчей

Химки
Ростов

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
3:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
2 раза 100%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
3:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Химки
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 4 3 0 1 10 - 2 9
2.
Динамо Москва
 4 3 0 1 9 - 7 8
3.
Динамо Махачкала
 4 2 0 2 5 - 4 7
4.
Крылья Советов
 4 0 0 4 2 - 13 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Ростов
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Химки
 4 1 0 3 3 - 12 3
4.
Оренбург
 Заявка 4 0 0 4 3 - 8 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 4 3 0 1 3 - 2 9
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 8
3.
Ахмат
 4 2 0 2 6 - 5 6
4.
Пари НН
 4 0 0 4 3 - 8 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 4 3 0 1 7 - 1 10
2.
Акрон
 4 3 0 1 5 - 6 8
3.
Рубин
 4 2 0 2 6 - 3 6
4.
Факел
 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
4.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Сокол Шпитальный Владислав 3
Ростов Голенков Егор 3
Волга Ульяновск Солодаренко Валентин 3
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Химки Фаринья Эдгардо 1 1
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 октября 2024, осталось 2 дня 7 часов 2 минуты.



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    • Прогнозы 46
    Химки 17.4% (8)
    X 21.7% (10)
    Ростов 60.9% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Ростов
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    Прогнозы на матч Химки - Ростов

    Исход игры
    Химки
    17.4% (8)
    Ничья
    21.7% (10)
    Ростов
    60.9% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.72% (19)
    Меньше
    51.28% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    71.79% (28)
    Нет
    28.21% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Ростов
    28.3% (13)
    1:1 Ничья
    19.6% (9)
    0:1 Ростов
    19.6% (9)
    2:3 Ростов
    4.3% (2)
    1:3 Ростов
    4.3% (2)
    2:1 Химки
    4.3% (2)
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