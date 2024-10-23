Чибота из центра поля выполнил заброс на ход Хубулову по левой половине поля, мяч полетел слабовато и в итоге Безруков перехватил его без особого труда.

Полузащитник "Акрона" Владимир Хубулов на левом фланге у бровки сцепился с Рахмоналиевым и в итоге получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

Полузащитник "Рубина" Умарали Рахмоналиев в итоге также получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

Чумич перестарался в борьбе за мяч на половине поля тольяттинского клуба, Баранок получил по ногам от Николы.

Хубулов с левого фланга выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, Тесленко грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч обратно во фланг.

Заканчивается постепенно у нас первый тайм, для "Рубина" сейчас конечно же самое главное не пропустить до перерыва.

Безруков из центра поля выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Зотову, Фернандес спокойно перехваил мяч за счёт более грамотной позиции.

Пестряков с правой половины поля плотно пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Чибота совершил рывок по правой половине поля, но в окружении соперников Мавис до штрафной площади "Рубина" добраться не смог.

Васильев из центра поля выполнил передачу на ход Чумичу по левой половине поля, Никола убежал в штрафную площадь и с острого угла пробил в ближний угол ворот, Нагаев грамотно сыграл по позиции и спокойно отбил мяч в сторону от своих владений.

Медленно работает "Акрон" при развитии атак в первом тайме всё же, что и мешает создавать моменты на регулярной основе.

Чумич с левого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу на дальний угол штрафной, мяч полетел слишком сильно, Рахмоналиев достал его только на бровке.

Безруков с правой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля.

Угловой у ворот "Акрона". Рахмоналиев разыграл корнер с партнёром по команде, далее последовала передача с левого фланга к центру половины поля "Акрона", Чумич пробил в правый угол ворот под перекладину на исполнение, Нагаев в прыжке перевёл мяч на угловой.

Васильев с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Акрона" сыграли очень внимательно и спокойно выбили мяч на правый фланг.

29' Рахмоналиев с углового на этот раз закрутил мяч в ближний угол ворот, Нагаев грамотно сыграл по мячу и кулаками выбил его за пределы штрафной площади.

28' Рахмоналиев с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Акрона" не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер.

27' Зотов из-за пределов штрафной площади с правой половины поля плотно пробил под левый угол ворот, Нагаев сыграл не очень уверенно, но всё же перевёл мяч на угловой.

26' Капитан "Акрона" Дмитрий Пестряков получил жёлтую карточку за срыв атаки. На левом фланге Пестряков схватил за футболку Нижегородова.

25' С левой половины поля последовал перевод к правому углу штрафной площади "Акрона" на Безрукова, Витор опередил соперника и выбил мяч к центру поля.

24' Поднялся Тесленко после паузы, Егор показал, что с ним всё нормально, он готов играть дальше.

23' Тесленко досталось в борьбе за мяч в своей штрафной площади от Чиботы, который бежал прессинговать Ставера и влетел в защитника "Рубина".

22' Галоян с левой половины поля с приличной дистанции на исполнение пробил в ближний угол ворот, Ставер поймал мяч без особого труда.

21' Хубулов с правого фланга выполнил заброс на ближний угол штрафной площади, Пестряков зацепился за мяч, но под давлением Ашурматова Дмитрий быстро потерял его.