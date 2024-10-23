Тур: 6. Стадион: Самара Арена. Главный судья: Любимов Артём
Ход матча
8'
39'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Галоян АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Чибота МависНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Бокоев МаратЗащитник
- Защитник
-
23 Димоски БоянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеев Заур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Чумич НиколаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Ежов ИльяВратарь
-
86 Корец НикитаВратарь
-
51 Рожков ИгорьЗащитник
-
15 Вуячич ИгорЗащитник
-
22 Ходжа ВелдинПолузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
87 Мукба ЭнриНападающий
-
11 Тахери КасраНападающий
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
История личных встреч
Акрон
Рубин
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
3.5
2
Среднее время на гол
25
45
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
56
Бомбардиры внутри турнира
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Москвичёв Владимир
|1
|0.17
|Хубулов Владимир
|1
|0.17
|Грибов Сергей
|1
|0.17
|Дмитриев Арсений
|1
|0.17
|Палиенко Максим
|1 (1)
|0.17
|Тимошенко Иван
|1 (1)
|0.17
|Болдырев Максим
|0
|0
|Беншимол Жилсон
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кузнецов Даниил
|2
|0.33
|Шабанхаджай Дардан
|2
|0.33
|Юкич Александар
|1
|0.17
|Рожков Игорь
|1
|0.17
|Иву Угочукву
|1
|0.17
|Иванов Олег
|0
|0
|Зотов Александр
|0
|0
|Чумич Никола
|0
|0
Карточки
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бардыбахин Вячеслав
|1
|1
|Хубулов Владимир
|2
|0
|Эсанов Шерзод
|2
|0
|Баранок Никита
|1
|0
|Пестряков Дмитрий
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванов Олег
|1
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|0
|Чумич Никола
|1
|0
|Кузнецов Даниил
|1
|0
|Апшацев Марат
|1
|0
|Рахмоналиев Умарали
|1
|0
Результаты матчей
Акрон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рубин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Акрон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Рубин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
2
4
Акрон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Рубин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Пропущено
11
4
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Акрон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Акрон - Зенит 0:5 Акрон - Пари НН 2:2 Зенит - Акрон 5:1 Ростов - Акрон 0:2
Акрон - Краснодар 2:5 Акрон - Факел 2:0 Акрон - Химки 3:0 Ахмат - Акрон 0:0 Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Хан Тенгри 5:2 Акрон - Антальяспор 4:0
Рубин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рубин - Динамо Москва 0:4 Рубин - Ахмат 2:0 Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0
Рубин - ЦСКА Москва 1:1 Зенит - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2
Результаты матчей
Акрон
Рубин
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Акрон
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
23
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|6 (1)
|Ахмат
|Агаларов Гамид
|5
|Локомотив Москва
|Пиняев Сергей
|4 (1)
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Зенит
|Ерохин Александр
|3
|Спартак Москва
|Станкович Деян
|3
|ЦСКА Москва
|Бистрович Кристиян
|3
|Пари НН
|Александров Виктор
|3
|Динамо Махачкала
|Гаджиев Абакар
|3
|Крылья Советов
|Печенин Кирилл
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Акрон 0:1 Рубин
Исход игры
Акрон
38% (54)
Ничья
38% (54)
Рубин
23.9% (34)
Тотал 2.5
Больше
34.48% (40)
Меньше
65.52% (76)
Обе команды забьют
Да
74.14% (86)
Нет
25.86% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.4% (46)
2:1 Акрон
15.5% (22)
1:0 Акрон
10.6% (15)
1:2 Рубин
10.6% (15)
0:1 Рубин
6.3% (9)
2:0 Акрон
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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