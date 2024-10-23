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  4. Кубок 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Любимов Артём
Акрон
0:1
Первый тайм
Рубин

Ход матча

8'
0:1
Шабанхаджай Дардан
(Зотов Александр)
27'
Пестряков Дмитрий
 
39'
 
Рахмоналиев Умарали
39'
Хубулов Владимир
 
Прогнозы 142
Акрон 38% (54)
X 38% (54)
Рубин 23.9% (34)
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Акрон
Рубин

История личных встреч

Акрон
Рубин

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:2
К
4:0
ПЛ
3:2
ТМК
2:4
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

3.5
2

Среднее время на гол

25
45

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
56

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Москвичёв Владимир 1 0.17
Хубулов Владимир 1 0.17
Грибов Сергей 1 0.17
Дмитриев Арсений 1 0.17
Палиенко Максим 1 (1) 0.17
Тимошенко Иван 1 (1) 0.17
Болдырев Максим 0 0
Беншимол Жилсон 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кузнецов Даниил 2 0.33
Шабанхаджай Дардан 2 0.33
Юкич Александар 1 0.17
Рожков Игорь 1 0.17
Иву Угочукву 1 0.17
Иванов Олег 0 0
Зотов Александр 0 0
Чумич Никола 0 0

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бардыбахин Вячеслав 1 1
Хубулов Владимир 2 0
Эсанов Шерзод 2 0
Баранок Никита 1 0
Пестряков Дмитрий 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванов Олег 1 0
Ашурматов Рустам 1 0
Чумич Никола 1 0
Кузнецов Даниил 1 0
Апшацев Марат 1 0
Рахмоналиев Умарали 1 0

Результаты матчей

Акрон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рубин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Акрон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Рубин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

2
4
Акрон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Рубин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

11
4
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Акрон - Зенит 0:5 Акрон - Пари НН 2:2 Зенит - Акрон 5:1 Ростов - Акрон 0:2
Акрон - Краснодар 2:5 Акрон - Факел 2:0 Акрон - Химки 3:0 Ахмат - Акрон 0:0 Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Хан Тенгри 5:2 Акрон - Антальяспор 4:0
Рубин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рубин - Динамо Москва 0:4 Рубин - Ахмат 2:0 Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0
Рубин - ЦСКА Москва 1:1 Зенит - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2

Результаты матчей

Акрон
Рубин

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Акрон
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
2
3
1/4 финала - Путь РПЛ
Спартак Москва
Ростов
Динамо Москва
Локомотив Москва
?
?
?
?
1/2 финала - Путь РПЛ
?
?
?
?
Финал - Путь РПЛ
?
?

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Ахмат Агаларов Гамид 5
Локомотив Москва Пиняев Сергей 4 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Зенит Ерохин Александр 3
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 3
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 3
Пари НН Александров Виктор 3
Динамо Махачкала Гаджиев Абакар 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 44'
    Безруков из центра поля выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Зотову, Фернандес спокойно перехваил мяч за счёт более грамотной позиции. 
  • 43'
    Заканчивается постепенно у нас первый тайм, для "Рубина" сейчас конечно же самое главное не пропустить до перерыва. 
  • 42'
    Хубулов с левого фланга выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, Тесленко грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч обратно во фланг. 
  • 41'
    Чумич перестарался в борьбе за мяч на половине поля тольяттинского клуба, Баранок получил по ногам от Николы. 
  • Желтая карточка
    40'
    Полузащитник "Рубина" Умарали Рахмоналиев в итоге также получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Желтая карточка
    39'
    Полузащитник "Акрона" Владимир Хубулов на левом фланге у бровки сцепился с Рахмоналиевым и в итоге получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • 38'
    Чибота из центра поля выполнил заброс на ход Хубулову по левой половине поля, мяч полетел слабовато и в итоге Безруков перехватил его без особого труда. 
  • Угловой
    37'
    Васильев с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Акрона" сыграли очень внимательно и спокойно выбили мяч на правый фланг. 
  • Угловой
    36'
    Угловой у ворот "Акрона". Рахмоналиев разыграл корнер с партнёром по команде, далее последовала передача с левого фланга к центру половины поля "Акрона", Чумич пробил в правый угол ворот под перекладину на исполнение, Нагаев в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • 35'
    Безруков с правой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • 34'
    Чумич с левого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу на дальний угол штрафной, мяч полетел слишком сильно, Рахмоналиев достал его только на бровке. 
  • 33'
    Медленно работает "Акрон" при развитии атак в первом тайме всё же, что и мешает создавать моменты на регулярной основе. 
  • Опасный момент
    32'
    Васильев из центра поля выполнил передачу на ход Чумичу по левой половине поля, Никола убежал в штрафную площадь и с острого угла пробил в ближний угол ворот, Нагаев грамотно сыграл по позиции и спокойно отбил мяч в сторону от своих владений. 
  • 31'
    Чибота совершил рывок по правой половине поля, но в окружении соперников Мавис до штрафной площади "Рубина" добраться не смог. 
  • Опасный момент
    30'
    Пестряков с правой половины поля плотно пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
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    • Угловой
      29'
      Рахмоналиев с углового на этот раз закрутил мяч в ближний угол ворот, Нагаев грамотно сыграл по мячу и кулаками выбил его за пределы штрафной площади. 
    • Угловой
      28'
      Рахмоналиев с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Акрона" не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер. 
    • Опасный момент
      27'
      Зотов из-за пределов штрафной площади с правой половины поля плотно пробил под левый угол ворот, Нагаев сыграл не очень уверенно, но всё же перевёл мяч на угловой. 
    • Желтая карточка
      26'
      Капитан "Акрона" Дмитрий Пестряков получил жёлтую карточку за срыв атаки. На левом фланге Пестряков схватил за футболку Нижегородова. 
    • 25'
      С левой половины поля последовал перевод к правому углу штрафной площади "Акрона" на Безрукова, Витор опередил соперника и выбил мяч к центру поля. 
    • 24'
      Поднялся Тесленко после паузы, Егор показал, что с ним всё нормально, он готов играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      23'
      Тесленко досталось в борьбе за мяч в своей штрафной площади от Чиботы, который бежал прессинговать Ставера и влетел в защитника "Рубина". 
    • 22'
      Галоян с левой половины поля с приличной дистанции на исполнение пробил в ближний угол ворот, Ставер поймал мяч без особого труда. 
    • 21'
      Хубулов с правого фланга выполнил заброс на ближний угол штрафной площади, Пестряков зацепился за мяч, но под давлением Ашурматова Дмитрий быстро потерял его. 
    • 20'
      Успокоилась немного игра у нас к середине первого тайма, "Рубин" теперь уже старается поработать от соперника, чтобы можно было ловить "Акрон" на контратаках. 
    • 19'
      Тимошенко попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но под давлением Ашурматова Иван потерял мяч. 
    • 18'
      Фернандес с левого фланга быстро попытался доставить мяч к радиусу штрафной площади, мяч попал в Рахмоналиева и улетел в аут на этот раз. 
    • 17'
      Фернандес разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу от боковой линии штрафной площади на ближний угол штрафной, Чибота на ложном замахе убрал Безрукова и пробил в ближний угол ворот на исполнение, Ставер выловил мяч без особого труда. 
    • Офсайд
      16'
      Хубулов отыгрался с Палиенко при развитии атаки по правому флангу, а затем Владимир выполнил подачу в центр штрафной площади, Чибота сделал скидку чуть правее на Тимошенко, Иван пробил в ближний угол ворот, Ставер отбил мяч на угловой, а боковой арбитр зафиксировал спорный офсайд. 
    • 15'
      Перехватили контроль над мячом игроки "Акрона" наконец-то, теперь игроки тольяттинского клуба пошли искать счастье в атаке. 
    • 14'
      "Рубин" продолжает играть пока что на выезде исключительно первым номером, что очень непривычно видеть. 
    • 13'
      Хубулов разогнал атаку по правой половине поля, а затем Владимир выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Чибота в касание пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • 12'
      Тесленко из центра поля выполнил слишком сильный заброс на левый угол вратарской, Чумич в итоге даже не стал пытаться бежать за мячом. 
    • 11'
      Никак "Акрон" пока что не может собраться, хозяева поля играют довольно осторожно и в прессинг выше центра поля не идут. 
    • Опасный момент
      10'
      Рахмоналиев с правого фланга сделал прострел в центр штрафной площади, Шабанхаджай в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 9'
      Очень хорошее начало матча получается для "Рубина" сегодня, но после забитого мяча команда Рашида Рахимова пока что не собирается сбавлять обороты. 
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Шабанхаджай!!! Зотов получил мяч на правом углу штрафной площади с левого фланга, далее Александр спокойно выдержал паузу и затем сделал пас чуть назад к линии штрафной на Шабанхаджая, а Дардар прекрасно пробил под левую девятку и не оставил шансов на спасение Нагаеву. 
    • 7'
      Нижегородов совершил рывок по левому флангу, но войти в штрафную площадь под давлением двух соперников Константин не смог. 
    • 6'
      Достаточно спокойно проходят у нас первые минуты сегодня, но "Рубин" при этом по большей части работает с мячом и регулярно совершает подходы к штрафной площади "Акрона". 
    • 5'
      Безруков совершил рывок по правому флангу, а затем Руслан выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у полузащитника казанского клуба и ушёл за лицевую линию поля. 
    • 4'
      Сегодня на "Солидарность-Арене" достаточно мало болельщиков, особого интереса такой матч в будний день в Самаре вряд ли бы вызвал. 
    • 3'
      Апшацев с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел неплохо, но точно по центру, Нагаев сыграл надёжно и намертво поймал его. 
    • 2'
      Дмитрий Нагаев сегодня дебютирует в стартовом составе "Акрона", посмотрим, как себя проявит голкипер в этом противостоянии. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня наставники команд конечно же провели ротацию состава, но "Акрон" и "Рубин" наверняка смогут показать хороший футбол, чтобы достойно завершить групповой этап Кубка России. 
    • До матча
    • Напомним, что "Акрон" за пять туров в группе D набрал восемь очков и на данный момент спокойно занимает второе место в квартете. "Рубин" в свою очередь набрал шесть очков и сегодня казанскому клубу нужна только победа в основное время, чтобы обойти клуб из Тольятти. 
    • Главным арбитром на этот матч назначен Артём Любимов из Санкт-Петербурга. Помогать ему на бровках будут Дмитрий Жвакин из Санкт-Петербурга и Руслан Шекемов из Нальчика. Резервным арбитром на этот матч назначен Антон Фролов из Москвы. 
    • Доброго времени сток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче заключительного тура группового этапа Кубка России. Сегодня между собой в Самаре сразятся "Акрон" из Тольятти и казанский "Рубин". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 39% завершится победой Рубин.
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      2.58 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 142
    Акрон 38% (54)
    X 38% (54)
    Рубин 23.9% (34)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Акрон
    Ничья
    Рубин
    3.40
    3.60
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    2.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Акрон 0:1 Рубин

    Исход игры
    Акрон
    38% (54)
    Ничья
    38% (54)
    Рубин
    23.9% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.48% (40)
    Меньше
    65.52% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    74.14% (86)
    Нет
    25.86% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.4% (46)
    2:1 Акрон
    15.5% (22)
    1:0 Акрон
    10.6% (15)
    1:2 Рубин
    10.6% (15)
    0:1 Рубин
    6.3% (9)
    2:0 Акрон
    2.8% (4)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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