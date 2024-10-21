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  4. Кубок 2024-2025
Тур: 6.
Акрон
 
Позже
Рубин
Прогнозы 64
Акрон 37.5% (24)
X 35.9% (23)
Рубин 26.6% (17)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Акрон
Ничья
Рубин
3.35
3.50
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2.85
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Акрон
Рубин

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:2
К
4:0
ПЛ
3:2
ТМК
2:4
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

3.5
2

Среднее время на гол

25
45

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
56

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Москвичёв Владимир 1 0.2
Хубулов Владимир 1 0.2
Грибов Сергей 1 0.2
Дмитриев Арсений 1 0.2
Палиенко Максим 1 (1) 0.2
Тимошенко Иван 1 (1) 0.2
Болдырев Максим 0 0
Беншимол Жилсон 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кузнецов Даниил 2 0.4
Юкич Александар 1 0.2
Рожков Игорь 1 0.2
Шабанхаджай Дардан 1 0.2
Иву Угочукву 1 0.2
Иванов Олег 0 0
Чумич Никола 0 0

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бардыбахин Вячеслав 1 1
Хубулов Владимир 2 0
Эсанов Шерзод 2 0
Баранок Никита 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванов Олег 1 0
Ашурматов Рустам 1 0
Чумич Никола 1 0
Кузнецов Даниил 1 0
Апшацев Марат 1 0
Рахмоналиев Умарали 1 0

Результаты матчей

Акрон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рубин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Акрон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Рубин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

2
4
Акрон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Рубин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

11
4
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Акрон - Зенит 0:5 Акрон - Пари НН 2:2 Зенит - Акрон 5:1 Ростов - Акрон 0:2
Акрон - Краснодар 2:5 Акрон - Факел 2:0 Акрон - Химки 3:0 Ахмат - Акрон 0:0 Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Хан Тенгри 5:2 Акрон - Антальяспор 4:0
Рубин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рубин - Ахмат 2:0 Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1
Зенит - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2 Рубин - КАМАЗ 2:1

Результаты матчей

Акрон
Рубин

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Акрон
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
2
3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 5 4 0 1 13 - 4 12
2.
Динамо Москва
 5 3 0 2 11 - 10 8
3.
Динамо Махачкала
 5 2 0 3 8 - 7 8
4.
Крылья Советов
 5 1 0 4 5 - 16 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 5 5 0 0 15 - 4 15
2.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 10
3.
Химки
 5 2 0 3 5 - 14 5
4.
Оренбург
 Заявка 5 0 0 5 4 - 10 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 11
2.
Ахмат
 5 3 0 2 9 - 5 9
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 0 2 3 - 5 9
4.
Пари НН
 5 0 0 5 3 - 10 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 5 4 0 1 12 - 2 13
2.
Акрон
 5 3 0 2 6 - 11 8
3.
Рубин
 5 2 0 3 6 - 4 6
4.
Факел
 5 1 0 4 2 - 9 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
2.
Динамо Москва
 3 2 0 1 9 - 5 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 2 1 0 1 3 - 6 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 3 2 0 1 4 - 7 5
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
4.
Пари НН
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 3 1 0 2 4 - 2 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Динамо Махачкала
 3 1 0 2 5 - 5 4
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4
3.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0
4.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Факел
 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Акрон
 3 1 0 2 3 - 10 3
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Ахмат Агаларов Гамид 5
Локомотив Москва Пиняев Сергей 4 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Сокол Шпитальный Владислав 3
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 3
Пари НН Александров Виктор 3
Динамо Махачкала Гаджиев Абакар 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Акрон Бардыбахин Вячеслав 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Акрон - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2024, осталось 2 дня 10 часов 49 минут.



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    • Прогнозы 64
    Акрон 37.5% (24)
    X 35.9% (23)
    Рубин 26.6% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Акрон
    Ничья
    Рубин
    3.35
    3.50
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    Прогнозы на матч Акрон - Рубин

    Исход игры
    Акрон
    37.5% (24)
    Ничья
    35.9% (23)
    Рубин
    26.6% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (20)
    Меньше
    60% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    78% (39)
    Нет
    22% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.7% (19)
    2:1 Акрон
    18.8% (12)
    1:2 Рубин
    9.4% (6)
    0:1 Рубин
    6.3% (4)
    1:0 Акрон
    6.3% (4)
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