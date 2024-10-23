  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Кубок 2024-2025
Тур: 6.
Краснодар
 
Позже
Пари НН
Прогнозы 142
Краснодар 90.8% (129)
X 3.5% (5)
Пари НН 5.6% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Пари НН
5.60
6.00
Реклама, bettery.ru
9.92
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Краснодар
Пари НН

История личных встреч

Краснодар
Пари НН

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

200%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

17 матчей

76.5%
5.9%
17.6%
13 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

К
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:4
К
3:0
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
К
1:0
К
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:4
К
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
4:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

2
1.89

Среднее время на гол

45
47

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.22
0.5

Среднее время на гол

73
180

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.59
1.24

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

56
72

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ленини Кевин 1 0.2
Козлов Данила Сергеевич 1 0.2
Смолов Фёдор 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гоцук Кирилл 2 0.4
Зе Турбо Жозе 1 0.2
Кутателадзе Николоз 0 0
Калинский Николай 0 0
Глейзер Дан Леон 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тормена Витор 2 0
Кастаньо Кевин 2 0
Кордоба Джон 0 1
_Musaev M. 0 1
Олаcа Лукас 1 0
Черников Александр 1 0
Гонсалес Джованни 1 0
Батчи Жоау 1 0
Олусегун Олакунле 1 0
Ленини Кевин 1 0
Кривцов Никита 1 0
Арутюнян Георгий 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 3 0
Гоцук Кирилл 0 1
Кутателадзе Николоз 1 0
Трошечкин Александр 1 0
Зе Турбо Жозе 1 0
Каккоев Никита 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Глущенков Кирилл 1 0
Боженов Кирилл 1 0
Царукян Валерий 1 0
Шнапцев Максим 1 0
Тичич Лука 1 0

Результаты матчей

Краснодар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Пари НН
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Краснодар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Пари НН
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

1
0
Краснодар
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Пари НН
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Спартак Москва - Краснодар 0:3 Краснодар - Химки 4:0 Ахмат - Краснодар 3:0 Краснодар - Зенит 2:0
Акрон - Краснодар 2:5 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - ФК 10 4:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 Зенит - Краснодар 4:2 Краснодар - Ростов 3:2
Пари НН
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Пари НН - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Акрон - Пари НН 2:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2
Оренбург - Пари НН 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Пари НН - Ахмат 1:2 Факел - Пари НН 0:0 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Зенит 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4 Пари НН - Младост Нови Сад 0:2

Результаты матчей

Краснодар
Пари НН

Точный счет

1:0
2 раза 100%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1/4 финала - Путь РПЛ
Спартак Москва
Ростов
Динамо Москва
Локомотив Москва
?
?
?
?
1/2 финала - Путь РПЛ
?
?
?
?
Финал - Путь РПЛ
?
?

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Ахмат Агаларов Гамид 5
Локомотив Москва Пиняев Сергей 4 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Зенит Ерохин Александр 3
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 3
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 3
Акрон Хубулов Владимир 3
Пари НН Александров Виктор 3
Динамо Махачкала Гаджиев Абакар 3
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 6-го тура группового этапа пути РПЛ Кубка России "Краснодар" принимает "Пари НН". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 78% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.29. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.29 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 142
Краснодар 90.8% (129)
X 3.5% (5)
Пари НН 5.6% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Пари НН
5.60
6.00
Реклама, bettery.ru
9.92
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Краснодар - Пари НН онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Краснодар - Пари НН

Исход игры
Краснодар
90.3% (130)
Ничья
3.5% (5)
Пари НН
6.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
45.3% (53)
Меньше
54.7% (64)
Обе команды забьют
Да
34.19% (40)
Нет
65.81% (77)
Популярный счёт
2:0 Краснодар
36.1% (52)
2:1 Краснодар
16.7% (24)
3:0 Краснодар
7.6% (11)
1:0 Краснодар
7.6% (11)
3:1 Краснодар
6.3% (9)
4:5 Пари НН
1.4% (2)
4:1 Краснодар
1.4% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Краснодар
Пари НН
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный