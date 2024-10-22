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  4. Кубок 2024-2025
Тур: 6.
Крылья Советов
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 68
Крылья Советов 11.8% (8)
X 10.3% (7)
Динамо Москва 77.9% (53)
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Крылья Советов
Ничья
Динамо Москва
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История личных встреч

Крылья Советов
Динамо Москва

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

32 матча

31.3%
25%
43.7%
10 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

15.6%
56.3%
28.1%
5 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.3%
31.3%
37.4%
10 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

К
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ТМК
5:1
ТМК
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
К
1:1
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
5:2
ПЛ
0:1
К
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

1.53
0.65

Среднее время на гол

58
139

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.65
1.13

Среднее время на гол

54
79

Всего голов

51
28

Голов в среднем за матч

1.59
0.88

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

56
102

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бабаев Ульви 2 0.4
Шитов Владислав 1 0.2
Цыпченко Дмитрий 1 0.2
Костанца Фернандо 1 (1) 0.2
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гладышев Ярослав 2 0.4
Окишор Виктор 2 0.4
Карраскаль Хорхе 1 (1) 0.2
Макаров Денис 1 0.2
Фомин Даниил 1 0.2
Даса Элазар 1 0.2
Гомес Артур 1 0.2
Боков Данила 1 0.2
Боков Денис 1 0.2
Маухуб Эль-Мехди 1 0.2
Бальбуэна Фабиан 0 0
Скопинцев Дмитрий 0 0
Кутицкий Александр 0 0
Бителло 0 0
Лепский Иван 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Печенин Кирилл 1 1
Костанца Фернандо 2 0
Евгеньев Роман 1 0
Писарский Владимир 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кутицкий Александр 2 0
Фернандес Роберто 2 0
Скопинцев Дмитрий 1 0
Нгамалё Муми 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Александров Дмитрий 1 0
Макаров Денис 1 0
Лепский Иван 1 0
Майсторович Милан 1 0
Маухуб Эль-Мехди 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Динамо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0
Крылья Советов
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Динамо Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

0
8
Крылья Советов
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Динамо Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

0
8

Голы по времени матча

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
60%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
50%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
3
30%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
40%
76-90

Забито

5
12
4 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
40%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
40%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
19%
1
10%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
4
40%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
6
38%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Оренбург - Крылья Советов 2:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Крылья Советов - Химки 0:0
Ахмат - Крылья Советов 1:1 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Рубин - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Крылья Советов - Зенит 0:4 Химки - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Сокол 6:0 Крылья Советов - Рубин 2:2
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Рубин - Динамо Москва 0:4 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1
Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Акрон - Динамо Москва 0:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Факел 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - ОФК Белград 2:0

Результаты матчей

Крылья Советов
Динамо Москва

Точный счет

0:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
4
1
1
4
2.5
1
4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 5 4 0 1 13 - 4 12
2.
Динамо Москва
 5 3 0 2 11 - 10 8
3.
Динамо Махачкала
 5 2 0 3 8 - 7 8
4.
Крылья Советов
 5 1 0 4 5 - 16 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 5 5 0 0 15 - 4 15
2.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 10
3.
Химки
 5 2 0 3 5 - 14 5
4.
Оренбург
 Заявка 5 0 0 5 4 - 10 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 11
2.
Ахмат
 5 3 0 2 9 - 5 9
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 0 2 3 - 5 9
4.
Пари НН
 5 0 0 5 3 - 10 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 5 4 0 1 12 - 2 13
2.
Акрон
 5 3 0 2 6 - 11 8
3.
Рубин
 5 2 0 3 6 - 4 6
4.
Факел
 5 1 0 4 2 - 9 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
2.
Динамо Москва
 3 2 0 1 9 - 5 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 2 1 0 1 3 - 6 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 3 2 0 1 4 - 7 5
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
4.
Пари НН
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 3 1 0 2 4 - 2 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Динамо Махачкала
 3 1 0 2 5 - 5 4
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4
3.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0
4.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Факел
 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Акрон
 3 1 0 2 3 - 10 3
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Ахмат Агаларов Гамид 5
Локомотив Москва Пиняев Сергей 4 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Сокол Шпитальный Владислав 3
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 3
Пари НН Александров Виктор 3
Динамо Махачкала Гаджиев Абакар 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Акрон Бардыбахин Вячеслав 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2024, осталось 2 дня 9 часов 8 минут.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 68
    Крылья Советов 11.8% (8)
    X 10.3% (7)
    Динамо Москва 77.9% (53)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Динамо Москва
    4.90
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    Прогнозы на матч Крылья Советов - Динамо Москва

    Исход игры
    Крылья Советов
    11.8% (8)
    Ничья
    10.3% (7)
    Динамо Москва
    77.9% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.36% (45)
    Меньше
    19.64% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (48)
    Нет
    14.29% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    48.5% (33)
    1:3 Динамо Москва
    7.4% (5)
    1:1 Ничья
    5.9% (4)
    0:1 Динамо Москва
    5.9% (4)
    2:3 Динамо Москва
    4.4% (3)
    2:1 Крылья Советов
    2.9% (2)
    0:2 Динамо Москва
    2.9% (2)
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