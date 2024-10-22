Тур: 6.
Позже
История личных встреч
Крылья Советов
Динамо Москва
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
32 матча
31.3%
25%
43.7%
10 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
15.6%
56.3%
28.1%
5 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.3%
31.3%
37.4%
10 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
1.53
0.65
Среднее время на гол
58
139
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.65
1.13
Среднее время на гол
54
79
Всего голов
51
28
Голов в среднем за матч
1.59
0.88
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
56
102
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бабаев Ульви
|2
|0.4
|Шитов Владислав
|1
|0.2
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0.2
|Костанца Фернандо
|1 (1)
|0.2
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гладышев Ярослав
|2
|0.4
|Окишор Виктор
|2
|0.4
|Карраскаль Хорхе
|1 (1)
|0.2
|Макаров Денис
|1
|0.2
|Фомин Даниил
|1
|0.2
|Даса Элазар
|1
|0.2
|Гомес Артур
|1
|0.2
|Боков Данила
|1
|0.2
|Боков Денис
|1
|0.2
|Маухуб Эль-Мехди
|1
|0.2
|Бальбуэна Фабиан
|0
|0
|Скопинцев Дмитрий
|0
|0
|Кутицкий Александр
|0
|0
|Бителло
|0
|0
|Лепский Иван
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Печенин Кирилл
|1
|1
|Костанца Фернандо
|2
|0
|Евгеньев Роман
|1
|0
|Писарский Владимир
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кутицкий Александр
|2
|0
|Фернандес Роберто
|2
|0
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0
|Нгамалё Муми
|1
|0
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
|Александров Дмитрий
|1
|0
|Макаров Денис
|1
|0
|Лепский Иван
|1
|0
|Майсторович Милан
|1
|0
|Маухуб Эль-Мехди
|1
|0
Результаты матчей
Крылья Советов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Динамо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
0
Крылья Советов
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Динамо Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
0
8
Крылья Советов
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Динамо Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
0
8
Голы по времени матча
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
60%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
50%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
3
30%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
40%
76-90
Забито
5
12
4 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
40%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
40%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
19%
1
10%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
4
40%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
6
38%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Оренбург - Крылья Советов 2:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Крылья Советов - Химки 0:0
Ахмат - Крылья Советов 1:1 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Рубин - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Крылья Советов - Зенит 0:4 Химки - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Сокол 6:0 Крылья Советов - Рубин 2:2
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Рубин - Динамо Москва 0:4 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1
Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Акрон - Динамо Москва 0:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Факел 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - ОФК Белград 2:0
Результаты матчей
Крылья Советов
Динамо Москва
Точный счет
0:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Крылья Советов
Динамо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
41
14
14
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|2.
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|8
|3.
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|8
|4.
|5
|1
|0
|4
|5 - 16
|2
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|10
|3.
|5
|2
|0
|3
|5 - 14
|5
|4.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 10
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|11
|2.
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|3 - 5
|9
|4.
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|1
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|2
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 7
|5
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|5
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|2
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
|3.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|1
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|6 (1)
|Ахмат
|Агаларов Гамид
|5
|Локомотив Москва
|Пиняев Сергей
|4 (1)
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Сокол
|Шпитальный Владислав
|3
|Спартак Москва
|Станкович Деян
|3
|Пари НН
|Александров Виктор
|3
|Динамо Махачкала
|Гаджиев Абакар
|3
|Крылья Советов
|Печенин Кирилл
|1 1
|Акрон
|Бардыбахин Вячеслав
|1 1
Прогнозы на матч Крылья Советов - Динамо Москва
Исход игры
Крылья Советов
11.8% (8)
Ничья
10.3% (7)
Динамо Москва
77.9% (53)
Тотал 2.5
Больше
80.36% (45)
Меньше
19.64% (11)
Обе команды забьют
Да
85.71% (48)
Нет
14.29% (8)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
48.5% (33)
1:3 Динамо Москва
7.4% (5)
1:1 Ничья
5.9% (4)
0:1 Динамо Москва
5.9% (4)
2:3 Динамо Москва
4.4% (3)
2:1 Крылья Советов
2.9% (2)
0:2 Динамо Москва
2.9% (2)
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