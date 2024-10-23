Двойная замена в перерыве состоялась в составе "Химок". Ушли с поля Терехов и Берковский, а появились Анджелкович и Магомедов.

Угловой на правом фланге заработали футболисты "Оренбурга". Последовал короткий розыгрыш, после которого Томпсон навесил в центр штрафной, но гости уверенно с этой угрозой справились.

Зотов зацепился за мяч на левом фланге атаки, и его очевидно в спину подтолкнул Голубович. Опейкина находилась рядом с эпизодом и сразу же дала свисток.

Перехватили оренбуржцы мяч на чужой половине поля, после чего Рыбчинский из правой части штрафной прострелил в центр вратарской, но Барановский до этой передачи не дотянулся.

Довольно спокойно начинается вторая половина встречи. Оренбуржцы владеют территориальным преимуществом, но острых подходов к воротам Обухова мы пока не наблюдаем.

Панченко подхватил мяч на чужой половине поля и в очередной раз с дальней дистанции приложился в створ, однако эта попытка снова пришла в руки голкиперу "Оренбурга".

Рыбчинский получил мяч на правом фланге и пытался сместиться в центр, но его недозволенным приёмом уложил на газон Степанов. Право на перспективный стандарт получают хозяева.

Томпсон со стандарта с правого фланга не стал навешивать, а неожиданно пробил в ближний угол. Обухов в этом эпизоде сыграл внимательно и игровой снаряд зафиксировал.

ОПАСНО! Стандарт у левого края штрафной заработали футболисты "Химок". Панченко мощно пробил в дальний верхний угол, и мяч пролетел рядом со штангой!

Постепенно приближается к логическому завершению первая половина встречи. Удалось химчанам выровнять игру, однако сократить отставание в счёте у подопечных Франка Артиги пока не получается.

Ошиблись гости на своей половине поля, после чего Рыбчинский отдал пас в правую часть штрафной на Барановского, но того в последний момент сумел опередить Обухов.

ШАНСИЩЕ! Гюрлюк отдал филигранный проникающий пас к правому углу вратарской на Томпсона, а тот вырвался на рандеву с голкипером, но обыграть Обухова ему не удалось!

Панченко получил мяч на чужой половине поля, технично развернулся и с 26 метров пробил в створ, вот только эта попытка получилась слабой, и снаряд прилетел точно в руки Сысуеву.

МОМЕНТИЩЕ! Коваленко с левого края от лицевой прострелил в центр к линии вратарской, а там Барановский на мгновение опередил Терехова и в одно касание пробил рядом с левой штангой!

Продолжают бить по воротам футболисты "Оренбурга" с различных позиций. Рыбчинский сейчас правее центра продвинулся к штрафной и с 25 метров приложился сильно выше цели.

Михайлов спокойно протащил мяч правее центра к штрафной соперника, после чего убрал снаряд под левую и с 17 метров пробил по воротам, но получилось выше перекладины.

Берковский с правого края прострелил к ближнему углу вратарской на Панченко, а тот резко перевёл мяч к дальней штанге, вот только никого из партнёров там не оказалось.

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Химок". Берковский навесил в центр штрафной, откуда Капленко пробил слабо и мяч пришёл точно в руки Сысуеву.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! БАРАНОВСКИЙ! Рыбчинский здорово протащил игровой снаряд вперёд и отдал разрезающий пас в правую часть штрафной на Барановского, а тот в одно касание низом пробил в ближний угол!

Кошмарные вещи сегодня происходят в обороне у "Химок". Есть такое ощущение, что оренбуржцы сегодня могут одержать и крупную победу. Думаю, что хозяева вряд ли остановятся на достигнутом.

Капленко из глубины забросил мяч в правую часть штрафной на Корредеру, а тот ловким движением пытался выйти на ударную позицию, вот только обыграть Касимова у него не получилось.

Угловой на правом фланге заработали футболисты "Химок". Голубович навесил в центр вратарской, а там на "втором этаже" здорово сыграл Прохин, головой выбивший мяч от владений Сысуева.

27' Голубович с правого фланга навесил в центр штрафной хозяев. Панченко до этой передачи не дотянулся, и Касимов выбил мяч за боковую. Продолжится атака "Химок".

26' Столбов из глубины сделал перспективный заброс за спину защитникам гостей на Барановского, а вот форвард "Оренбурга" обработать игровой снаряд не сумел.

25' Голубович активно прессинговал у штрафной соперника, но немного не рассчитал свои силы и нарушил правила против Михайлова. Опейкина всё прекрасно видела и дала свисток.

24' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Оренбурга". Последовал короткий розыгрыш, после которого Рыбчинский навесил в центр штрафной на Прохина, а тот головой пробил выше перекладины.

23' МОМЕНТ! Быстрая атака получилась у хозяев, в ходе которой Барановский получил мяч в центре и отдал пас в правую часть штрафной на Рыбчинского, а тот с убойной позиции пробил по воротам, но эту попытку в подкате накрыл Терехов!

22' Зотов от центральной линии поля выполнил заброс вперёд на Томпсона, однако футболисту "Оренбурга" добраться до мяча не позволил Мелентиевич, успевший откинуть снаряд на Обухова.

21' Завершились стартовые минуты нашего матча. Заметно, что гораздо более серьёзная мотивация на эту встречу у хозяев. Оренбуржцы явно настроены сегодня одержать победу.

20' ОПАСНО! Барановский пяткой красиво сбросил мяч на Михайлова, а тот от радиуса штрафной низом пробил в левый угол, однако Обухов в падении сумел парировать этот выстрел!

19' Перспективная атака могла получиться у хозяев, но Гюрлюк по левому флангу рваться вперёд не стал и принял решение просто сохранить владение для своей команды.

18' Оренбуржцы неудачно выбили игровой снаряд из своей штрафной, после чего тот пришёл к Панченко, который в одно касание с 17 метров пробил значительно выше перекладины.

16' Панченко получил мяч перед штрафной соперника и выполнил мягкий заброс на Садыгова, а тому пробить головой по воротам не позволил Касимов. Продолжается атака гостей.

15' Несколько ослабили своё давление оренбуржцы в эти минуты. Гости всё чаще оказываются с мячом и пытаются найти интересные варианты у штрафной соперника.

14' Рыбчинский подхватил игровой снаряд у правого края штрафной, сместился немного в центр и плотно пробил по воротам, вот только получилось гораздо выше перекладины.

13' Чуть ли не первую свою атаку провели футболисты "Химок", в ходе которой Корредера с правого фланга навесил в дальнюю часть штрафной, но найти кого-то из партнёров этой передачей не получилось.

12' Вполне заслуженно удалось открыть счёт футболистам "Оренбурга". Хозяева владели большим преимуществом и создавали серьёзное давление на оборону соперника.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! МИХАЙЛОВ! Гюрлюк слева подобрался к штрафной гостей и пробил в дальний угол. Обухов справился, однако отбил мяч на Михайлова, который с близкого расстояния добавил снаряд в цель!

10' Серьёзную ротацию состава перед этим поединком провёл Франк Артига. Главный тренер "Химок" дал многим лидерам выходной после победного матча с "Локомотивом".

9' ГОЛ забивают оренбуржцы, но он отменён из-за положения вне игры! Михайлов отдал классный проникающий пас вперёд на Барановского, а тот по центру вырвался на рандеву с голкипером и спокойно его переиграл, вот только форвард хозяев забрался в очевидный офсайд.

8' Гюрлюк на левом фланге набрал отличную скорость, ворвался в штрафную гостей и прострелил в центр, а там внимательно на перехвате сыграл Капленко.

7' Томпсон подхватил игровой снаряд на правом фланге атаки, сместился немного в центр и по обводящей траектории пробил в дальний верхний угол. Мяч пролетел далековато от створа.

6' Рыбчинский в правой части штрафной сумел обыграть Терехова, после чего футболист "Оренбурга" от лицевой прострелил в центр, но эту попытку успел перехватить Степанов.

5' Немного фанатов собралось сегодня в Оренбурге. Всё-таки будний день, да и вывеска у этого матча не самая громкая. Плюсом, поединок никакой турнирной интриги не имеет.

4' Прохин от центральной линии поля сделал классный заброс в штрафную "Химок", а вот Томпсон остановить игровой снаряд не сумел. Перспективный мог получиться момент.

3' Активно хозяева начинают этот поединок! Рыбчинский справа ворвался в штрафную соперника и выполнил кросс к дальней штанге, однако найти кого-то из партнёров этой передачей не удалось.

2' Оренбуржцы вышли на эту встречу в белом комплекте формы, футболисты "Химок" играют в жёлтых футболках и чёрных трусах. Ворота Сысуева в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.