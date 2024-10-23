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  4. Кубок 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Опейкина Вера
Оренбург
2:0
Второй тайм
Химки

Ход матча

10'
Михайлов Ярослав
1:0
33'
Барановский Алексей
(Рыбчинский Дмитрий)
2:0
Прогнозы 139
Оренбург 60.4% (84)
X 23% (32)
Химки 16.5% (23)
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Оренбург
Химки

История личных встреч

Оренбург
Химки

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
0:0
К
1:0
ТМК
2:5
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
К
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
5:2
ТМК
0:0
ПД
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

2.17
1.17

Среднее время на гол

41
77

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Среднее время на гол

77
77

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

54
77

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куэро Джастин 2 (1) 0.33
Михайлов Ярослав 1 0.17
Барановский Алексей 1 0.17
Сахархизан Саид 1 0.17
Марин Джимми 1 (1) 0.17
Рыбчинский Дмитрий 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакаев Зелимхан 2 0.33
Магомедов Бутта 1 0.17
Руденко Александр Александрович 1 0.17
Мелентиевич Стефан 1 0.17
Панченко Кирилл 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 2 0
Оганесян Степан 1 0
Хотулёв Данила 1 0
Башич Иван 1 0
Муро Томас 1 0
Перес Матиас 1 0
Куэро Джастин 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаринья Эдгардо 1 1
Терехов Сергей 1 0
Заболотный Антон 1 0
Мирзов Резиуан 1 0
Хосонов Хетаг 1 0
Руденко Александр Александрович 1 0
Луна Диего 1 0
Абдуллахи Квари 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0

Результаты матчей

Оренбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Химки
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Оренбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Химки
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

0
3
Оренбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Химки
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
100%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
4
57%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
20%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
4
40%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Оренбург - Крылья Советов 2:2 Зенит - Оренбург 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:2
Химки - Оренбург 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Оренбург - Ростов 0:1 Факел - Оренбург 1:0 Ростов - Оренбург 3:2 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Оренбург - Акрон 2:2 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Химки - Оренбург 1:0 Оренбург - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Сумгаит 2:1 Кечиоренгюджю - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак Москва 0:0
Химки
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Химки - Локомотив Москва 2:0 Краснодар - Химки 4:0 Химки - Ростов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0
Химки - Оренбург 0:0 Химки - Локомотив Москва 1:5 Акрон - Химки 3:0 Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3

Результаты матчей

Оренбург
Химки

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4
1/4 финала - Путь РПЛ
Спартак Москва
Ростов
Динамо Москва
Локомотив Москва
?
?
?
?
1/2 финала - Путь РПЛ
?
?
?
?
Финал - Путь РПЛ
?
?

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Ахмат Агаларов Гамид 5
Локомотив Москва Пиняев Сергей 4 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Зенит Ерохин Александр 3
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 3
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 3
Пари НН Александров Виктор 3
Динамо Махачкала Гаджиев Абакар 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    Довольно спокойно начинается вторая половина встречи. Оренбуржцы владеют территориальным преимуществом, но острых подходов к воротам Обухова мы пока не наблюдаем. 
  • 50'
    Перехватили оренбуржцы мяч на чужой половине поля, после чего Рыбчинский из правой части штрафной прострелил в центр вратарской, но Барановский до этой передачи не дотянулся. 
  • Фол, нарушение
    49'
    Зотов зацепился за мяч на левом фланге атаки, и его очевидно в спину подтолкнул Голубович. Опейкина находилась рядом с эпизодом и сразу же дала свисток. 
  • Угловой
    48'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты "Оренбурга". Последовал короткий розыгрыш, после которого Томпсон навесил в центр штрафной, но гости уверенно с этой угрозой справились. 
  • Замена
    47'
    Двойная замена в перерыве состоялась в составе "Химок". Ушли с поля Терехов и Берковский, а появились Анджелкович и Магомедов. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм! "Оренбург" - "Химки" 2-0. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту к первому тайму компенсировала Опейкина. 
  • Опасный момент
    44'
    ШАНСИЩЕ! Гюрлюк отдал филигранный проникающий пас к правому углу вратарской на Томпсона, а тот вырвался на рандеву с голкипером, но обыграть Обухова ему не удалось!
  • 43'
    Ошиблись гости на своей половине поля, после чего Рыбчинский отдал пас в правую часть штрафной на Барановского, но того в последний момент сумел опередить Обухов. 
  • 42'
    Постепенно приближается к логическому завершению первая половина встречи. Удалось химчанам выровнять игру, однако сократить отставание в счёте у подопечных Франка Артиги пока не получается. 
  • Опасный момент
    41'
    ОПАСНО! Стандарт у левого края штрафной заработали футболисты "Химок". Панченко мощно пробил в дальний верхний угол, и мяч пролетел рядом со штангой!
  • 40'
    Томпсон со стандарта с правого фланга не стал навешивать, а неожиданно пробил в ближний угол. Обухов в этом эпизоде сыграл внимательно и игровой снаряд зафиксировал. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Рыбчинский получил мяч на правом фланге и пытался сместиться в центр, но его недозволенным приёмом уложил на газон Степанов. Право на перспективный стандарт получают хозяева. 
  • 38'
    Панченко подхватил мяч на чужой половине поля и в очередной раз с дальней дистанции приложился в створ, однако эта попытка снова пришла в руки голкиперу "Оренбурга". 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      37'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Химок". Голубович навесил в центр вратарской, а там на "втором этаже" здорово сыграл Прохин, головой выбивший мяч от владений Сысуева. 
    • 36'
      Капленко из глубины забросил мяч в правую часть штрафной на Корредеру, а тот ловким движением пытался выйти на ударную позицию, вот только обыграть Касимова у него не получилось. 
    • 35'
      Кошмарные вещи сегодня происходят в обороне у "Химок". Есть такое ощущение, что оренбуржцы сегодня могут одержать и крупную победу. Думаю, что хозяева вряд ли остановятся на достигнутом. 
    • Описание гола
      34'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! БАРАНОВСКИЙ! Рыбчинский здорово протащил игровой снаряд вперёд и отдал разрезающий пас в правую часть штрафной на Барановского, а тот в одно касание низом пробил в ближний угол!
    • Угловой
      33'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Химок". Берковский навесил в центр штрафной, откуда Капленко пробил слабо и мяч пришёл точно в руки Сысуеву. 
    • 32'
      Берковский с правого края прострелил к ближнему углу вратарской на Панченко, а тот резко перевёл мяч к дальней штанге, вот только никого из партнёров там не оказалось. 
    • 31'
      Михайлов спокойно протащил мяч правее центра к штрафной соперника, после чего убрал снаряд под левую и с 17 метров пробил по воротам, но получилось выше перекладины. 
    • 30'
      Продолжают бить по воротам футболисты "Оренбурга" с различных позиций. Рыбчинский сейчас правее центра продвинулся к штрафной и с 25 метров приложился сильно выше цели. 
    • Опасный момент
      29'
      МОМЕНТИЩЕ! Коваленко с левого края от лицевой прострелил в центр к линии вратарской, а там Барановский на мгновение опередил Терехова и в одно касание пробил рядом с левой штангой!
    • 28'
      Панченко получил мяч на чужой половине поля, технично развернулся и с 26 метров пробил в створ, вот только эта попытка получилась слабой, и снаряд прилетел точно в руки Сысуеву. 
    • 27'
      Голубович с правого фланга навесил в центр штрафной хозяев. Панченко до этой передачи не дотянулся, и Касимов выбил мяч за боковую. Продолжится атака "Химок". 
    • 26'
      Столбов из глубины сделал перспективный заброс за спину защитникам гостей на Барановского, а вот форвард "Оренбурга" обработать игровой снаряд не сумел. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Голубович активно прессинговал у штрафной соперника, но немного не рассчитал свои силы и нарушил правила против Михайлова. Опейкина всё прекрасно видела и дала свисток. 
    • Угловой
      24'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Оренбурга". Последовал короткий розыгрыш, после которого Рыбчинский навесил в центр штрафной на Прохина, а тот головой пробил выше перекладины. 
    • Опасный момент
      23'
      МОМЕНТ! Быстрая атака получилась у хозяев, в ходе которой Барановский получил мяч в центре и отдал пас в правую часть штрафной на Рыбчинского, а тот с убойной позиции пробил по воротам, но эту попытку в подкате накрыл Терехов!
    • 22'
      Зотов от центральной линии поля выполнил заброс вперёд на Томпсона, однако футболисту "Оренбурга" добраться до мяча не позволил Мелентиевич, успевший откинуть снаряд на Обухова. 
    • 21'
      Завершились стартовые минуты нашего матча. Заметно, что гораздо более серьёзная мотивация на эту встречу у хозяев. Оренбуржцы явно настроены сегодня одержать победу. 
    • Опасный момент
      20'
      ОПАСНО! Барановский пяткой красиво сбросил мяч на Михайлова, а тот от радиуса штрафной низом пробил в левый угол, однако Обухов в падении сумел парировать этот выстрел!
    • 19'
      Перспективная атака могла получиться у хозяев, но Гюрлюк по левому флангу рваться вперёд не стал и принял решение просто сохранить владение для своей команды. 
    • 18'
      Оренбуржцы неудачно выбили игровой снаряд из своей штрафной, после чего тот пришёл к Панченко, который в одно касание с 17 метров пробил значительно выше перекладины. 
    • 16'
      Панченко получил мяч перед штрафной соперника и выполнил мягкий заброс на Садыгова, а тому пробить головой по воротам не позволил Касимов. Продолжается атака гостей. 
    • 15'
      Несколько ослабили своё давление оренбуржцы в эти минуты. Гости всё чаще оказываются с мячом и пытаются найти интересные варианты у штрафной соперника. 
    • 14'
      Рыбчинский подхватил игровой снаряд у правого края штрафной, сместился немного в центр и плотно пробил по воротам, вот только получилось гораздо выше перекладины. 
    • 13'
      Чуть ли не первую свою атаку провели футболисты "Химок", в ходе которой Корредера с правого фланга навесил в дальнюю часть штрафной, но найти кого-то из партнёров этой передачей не получилось. 
    • 12'
      Вполне заслуженно удалось открыть счёт футболистам "Оренбурга". Хозяева владели большим преимуществом и создавали серьёзное давление на оборону соперника. 
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! МИХАЙЛОВ! Гюрлюк слева подобрался к штрафной гостей и пробил в дальний угол. Обухов справился, однако отбил мяч на Михайлова, который с близкого расстояния добавил снаряд в цель!
    • 10'
      Серьёзную ротацию состава перед этим поединком провёл Франк Артига. Главный тренер "Химок" дал многим лидерам выходной после победного матча с "Локомотивом". 
    • Офсайд
      9'
      ГОЛ забивают оренбуржцы, но он отменён из-за положения вне игры! Михайлов отдал классный проникающий пас вперёд на Барановского, а тот по центру вырвался на рандеву с голкипером и спокойно его переиграл, вот только форвард хозяев забрался в очевидный офсайд. 
    • 8'
      Гюрлюк на левом фланге набрал отличную скорость, ворвался в штрафную гостей и прострелил в центр, а там внимательно на перехвате сыграл Капленко. 
    • 7'
      Томпсон подхватил игровой снаряд на правом фланге атаки, сместился немного в центр и по обводящей траектории пробил в дальний верхний угол. Мяч пролетел далековато от створа. 
    • 6'
      Рыбчинский в правой части штрафной сумел обыграть Терехова, после чего футболист "Оренбурга" от лицевой прострелил в центр, но эту попытку успел перехватить Степанов. 
    • 5'
      Немного фанатов собралось сегодня в Оренбурге. Всё-таки будний день, да и вывеска у этого матча не самая громкая. Плюсом, поединок никакой турнирной интриги не имеет. 
    • 4'
      Прохин от центральной линии поля сделал классный заброс в штрафную "Химок", а вот Томпсон остановить игровой снаряд не сумел. Перспективный мог получиться момент. 
    • 3'
      Активно хозяева начинают этот поединок! Рыбчинский справа ворвался в штрафную соперника и выполнил кросс к дальней штанге, однако найти кого-то из партнёров этой передачей не удалось. 
    • 2'
      Оренбуржцы вышли на эту встречу в белом комплекте формы, футболисты "Химок" играют в жёлтых футболках и чёрных трусах. Ворота Сысуева в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче группового этапа пути РПЛ Кубка России, в котором "Оренбург" на своём поле будет принимать подмосковные "Химки". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 27.3% пользователей.
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    Прогнозы 139
    Оренбург 60.4% (84)
    X 23% (32)
    Химки 16.5% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Химки
    3.60
    3.85
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Оренбург 2:0 Химки

    Исход игры
    Оренбург
    60.4% (84)
    Ничья
    23% (32)
    Химки
    16.5% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.75% (49)
    Меньше
    56.25% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    66.07% (74)
    Нет
    33.93% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Оренбург
    27.3% (38)
    1:0 Оренбург
    21.6% (30)
    1:1 Ничья
    18% (25)
    1:2 Химки
    5% (7)
    0:1 Химки
    2.9% (4)
    2:0 Оренбург
    2.2% (3)
    3:1 Оренбург
    1.4% (2)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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