Сутормин грубовато сыграл против Ньямси на чужой половине и получил желтую карточку.

Комаров попытался войти в штрафную и оказался на газоне в борьбе с Карпукасом, но свисток арбитра молчит.

Одну минуту добавляет Егор Егоров к основному времени первого тайма.

Севикян исполнил подачу со штрафного с правого фланга, но ростовчане отбились и провели свою атаку, которая привела к угловому.

Угловой хозяева поля разыграли, после чего Комаров пробил с угла штрафной, но попал в соперника.

Сутормин опасно задирает ногу на уровень головы Морозова, свободный удар в пользу "Локомотива".

Ненахов подтолкнул в спину Сутормина на фланге, штрафной готовят ростовчане.

Комаров исполнил подачу со штрафного с левого фланга, однако верховая борьба осталась за игроками "Локомотива".

Батракову в очередной раз достается по ногам, Мелёхин в центральном круге сфолил против Алексея.

Воробьёв после заброса Карпукаса вывалился на рандеву с Ятимовым, однако голкипер "Ростова" парировал удар форварда "Локо"!

Сутормин со штрафного с 24 метров пробил по воротам, однако мяч зацепил "стенку" и ушел за пределы поля.

Угловой с левого фланга "Ростову" не слишком удался, мяч легко выбили игроки "Локомотива".

31' Баринов попытался тараном пройти в штрафную площадь хозяев, но в итоге мяч достался Ятимову.

30' Полчаса отыграли команды, после обмена голами поинтереснее выглядит уже "Ростов".

28' Саравия пробил после навеса с левого фланга головой, но дистанция была солидная, проблем у Митрюшкина не возникло.

27' Лангович попытался пробить метров с 30, однако мяч пошел намного выше створа.

26' Угловой с правого фланга исполнили ростовчане, после выноса из штрафной пробил в касание Шанталий - мяч прошел выше створа.

24' Заброс от гостей в чужую штрафную прервал Игнатов, мяч по дуге пришел в руки Ятимову.

22' После подачи с углового мяч отскочил к Севикяну, удар которого был заблокирован, дальше добивал Пиняев, но и его попытка пришлась в защитника.

21' Стремительный обмен голами произошел к середине первого тайма, всё в Ростове-на-Дону начинается сначала.

19' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1! ИВАН КОМАРОВ!

Комаров после передачи Кучаева пробил в касание с 17 метров, а мяч после рикошета от защитника залетел точно в угол!