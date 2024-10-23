Тур: 6. Стадион: Ростов Арена. Главный судья: Егоров Егор
1:1
Перерыв
Ход матча
15'
16'
0:1
19'
39'
44'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
57 Жбанов ИльяПолузащитник
- Полузащитник
-
62 Комаров ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
40 Вахания ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
-
7 РоналдоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Раков ВадимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
История личных встреч
Ростов
Локомотив Москва
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
57.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
27 матчей
14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед
41 матч
26.8%
17.1%
56.1%
11 побед 7 ничьих 23 победы
Первый тайм
22%
48.8%
29.2%
9 побед 20 ничьих 12 побед
Второй тайм
19.5%
36.6%
43.9%
8 побед 15 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
23
Голов в среднем за матч
1.11
1.05
Среднее время на гол
81
86
Всего голов
40
25
Голов в среднем за матч
1.82
1.32
Среднее время на гол
49
68
Всего голов
61
48
Голов в среднем за матч
1.49
1.17
Тотал матчей
2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
60
76
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|3
|0.5
|Роналдо
|2
|0.33
|Кучаев Константин
|1
|0.17
|Лангович Андрей
|1
|0.17
|Сутормин Алексей
|1
|0.17
|Мохебби Мохаммад
|1
|0.17
|Комаров Иван
|1
|0.17
|Байрамян Хорен
|0
|0
|Чернов Евгений
|0
|0
|Вахания Илья
|0
|0
|Щетинин Кирилл
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Тимур
|6 (2)
|1
|Пиняев Сергей
|4
|0.67
|Раков Вадим
|2
|0.33
|Монтес Сесар
|1
|0.17
|Погостнов Егор
|1
|0.17
|Радиковский Дмитрий
|1
|0.17
|Батраков Алексей
|1 (1)
|0.17
|Севикян Эдгар
|0
|0
|Сарвели Владислав
|0
|0
|Тикнизян Наир
|0
|0
|Митай Марио
|0
|0
|Салтыков Никита
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелёхин Виктор
|2
|0
|Игнатов Герман
|2
|0
|Сако Умар
|2
|0
|Байрамян Хорен
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
|Саравия Родриго
|1
|0
|Мохебби Мохаммад
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тикнизян Наир
|2
|0
|Тимофеев Артём
|1
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Морозов Евгений
|1
|0
|Карпукас Артём
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
|Раков Вадим
|1
|0
Результаты матчей
Ростов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
0
Ростов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Локомотив Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
7
Ростов
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Локомотив Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Забито
9
15
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
11%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
2
22%
3
20%
61-75
3
33%
3
20%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Пари НН - Ростов 1:1 Спартак Москва - Ростов 3:0 Химки - Ростов 2:2 Ростов - Акрон 0:2
Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 4:1 Оренбург - Ростов 0:1 Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Факел - Ростов 1:1 Краснодар - Ростов 3:2 Ростов - Динамо Махачкала 3:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Химки - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1
Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Химки - Локомотив Москва 1:5 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1
Результаты матчей
Ростов
Локомотив Москва
Точный счет
3:1
2 раза 100%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
3:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ростов
Локомотив Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
41
23
32
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|6 (1)
|Ахмат
|Агаларов Гамид
|5
|Локомотив Москва
|Пиняев Сергей
|4 (1)
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Зенит
|Ерохин Александр
|3
|Спартак Москва
|Станкович Деян
|3
|ЦСКА Москва
|Бистрович Кристиян
|3
|Пари НН
|Александров Виктор
|3
|Динамо Махачкала
|Гаджиев Абакар
|3
|Крылья Советов
|Печенин Кирилл
|1 1
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ростов 1:1 Локомотив Москва
Исход игры
Ростов
21.3% (30)
Ничья
33.3% (47)
Локомотив Москва
45.4% (64)
Тотал 2.5
Больше
55.75% (63)
Меньше
44.25% (50)
Обе команды забьют
Да
84.07% (95)
Нет
15.93% (18)
Популярный счёт
1:2 Локомотив Москва
27% (38)
1:1 Ничья
22.7% (32)
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5.7% (8)
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0:1 Локомотив Москва
2.8% (4)
1:3 Локомотив Москва
1.4% (2)
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