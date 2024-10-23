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  4. Кубок 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Егоров Егор
Ростов
1:1
Перерыв
Локомотив Москва

Ход матча

15'
Саравия Родриго
 
16'
0:1
Батраков Алексей
19'
Комаров Иван
(Кучаев Константин)
1:1
39'
 
Морозов Евгений
44'
Сутормин Алексей
 
Прогнозы 141
Ростов 21.3% (30)
X 33.3% (47)
Локомотив Москва 45.4% (64)
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Ростов
Локомотив Москва

История личных встреч

Ростов
Локомотив Москва

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
57.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

27 матчей

14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед

41 матч

26.8%
17.1%
56.1%
11 побед 7 ничьих 23 победы

Первый тайм

22%
48.8%
29.2%
9 побед 20 ничьих 12 побед

Второй тайм

19.5%
36.6%
43.9%
8 побед 15 ничьих 18 побед

История матчей

ПЛ
3:2
К
1:0
ПЛ
1:0
ТМК
3:1
ПЛ
1:0
К
3:1
К
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ТМК
1:2
ПЛ
4:1
ТМК
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
КPП
3:3
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
1:2
К
2:2
КPП
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

1.11
1.05

Среднее время на гол

81
86

Всего голов

40
25

Голов в среднем за матч

1.82
1.32

Среднее время на гол

49
68

Всего голов

61
48

Голов в среднем за матч

1.49
1.17

Тотал матчей

2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

60
76

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 3 0.5
Роналдо 2 0.33
Кучаев Константин 1 0.17
Лангович Андрей 1 0.17
Сутормин Алексей 1 0.17
Мохебби Мохаммад 1 0.17
Комаров Иван 1 0.17
Байрамян Хорен 0 0
Чернов Евгений 0 0
Вахания Илья 0 0
Щетинин Кирилл 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 6 (2) 1
Пиняев Сергей 4 0.67
Раков Вадим 2 0.33
Монтес Сесар 1 0.17
Погостнов Егор 1 0.17
Радиковский Дмитрий 1 0.17
Батраков Алексей 1 (1) 0.17
Севикян Эдгар 0 0
Сарвели Владислав 0 0
Тикнизян Наир 0 0
Митай Марио 0 0
Салтыков Никита 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелёхин Виктор 2 0
Игнатов Герман 2 0
Сако Умар 2 0
Байрамян Хорен 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Голенков Егор 1 0
Уткин Даниил 1 0
Саравия Родриго 1 0
Мохебби Мохаммад 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тикнизян Наир 2 0
Тимофеев Артём 1 0
Ненахов Максим 1 0
Морозов Евгений 1 0
Карпукас Артём 1 0
Погостнов Егор 1 0
Раков Вадим 1 0

Результаты матчей

Ростов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
0
Ростов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Локомотив Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
7
Ростов
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Локомотив Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Забито

9
15
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
11%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
2
22%
3
20%
61-75
3
33%
3
20%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Пари НН - Ростов 1:1 Спартак Москва - Ростов 3:0 Химки - Ростов 2:2 Ростов - Акрон 0:2
Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 4:1 Оренбург - Ростов 0:1 Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Факел - Ростов 1:1 Краснодар - Ростов 3:2 Ростов - Динамо Махачкала 3:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Химки - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1
Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Химки - Локомотив Москва 1:5 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1

Результаты матчей

Ростов
Локомотив Москва

Точный счет

3:1
2 раза 100%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

3:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ростов
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
4
1
2
3
2.5
3
2
1/4 финала - Путь РПЛ
Спартак Москва
Ростов
Динамо Москва
Локомотив Москва
?
?
?
?
1/2 финала - Путь РПЛ
?
?
?
?
Финал - Путь РПЛ
?
?

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Ахмат Агаларов Гамид 5
Локомотив Москва Пиняев Сергей 4 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Зенит Ерохин Александр 3
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 3
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 3
Пари НН Александров Виктор 3
Динамо Махачкала Гаджиев Абакар 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Угловой
    45'
    Угловой хозяева поля разыграли, после чего Комаров пробил с угла штрафной, но попал в соперника.
  • 45'
    Севикян исполнил подачу со штрафного с правого фланга, но ростовчане отбились и провели свою атаку, которая привела к угловому.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавляет Егор Егоров к основному времени первого тайма.
  • 45'
    Комаров попытался войти в штрафную и оказался на газоне в борьбе с Карпукасом, но свисток арбитра молчит.
  • Желтая карточка
    44'
    Сутормин грубовато сыграл против Ньямси на чужой половине и получил желтую карточку.
  • 42'
    Новая атака "Ростова" завершается ударом в исполнении Шанталия - мяч прошел выше створа.
  • Угловой
    41'
    Угловой с левого фланга "Ростову" не слишком удался, мяч легко выбили игроки "Локомотива".
  • 40'
    Сутормин со штрафного с 24 метров пробил по воротам, однако мяч зацепил "стенку" и ушел за пределы поля.
  • Желтая карточка
    39'
    Морозов получает желтую карточку за срыв атаки, которую разгонял Саравия.
  • Опасный момент
    38'
    Воробьёв после заброса Карпукаса вывалился на рандеву с Ятимовым, однако голкипер "Ростова" парировал удар форварда "Локо"!
  • Фол, нарушение
    36'
    Батракову в очередной раз достается по ногам, Мелёхин в центральном круге сфолил против Алексея.
  • 35'
    Комаров исполнил подачу со штрафного с левого фланга, однако верховая борьба осталась за игроками "Локомотива".
  • Фол, нарушение
    34'
    Ненахов подтолкнул в спину Сутормина на фланге, штрафной готовят ростовчане.
  • Фол, нарушение
    32'
    Сутормин опасно задирает ногу на уровень головы Морозова, свободный удар в пользу "Локомотива".
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    • 31'
      Баринов попытался тараном пройти в штрафную площадь хозяев, но в итоге мяч достался Ятимову.
    • 30'
      Полчаса отыграли команды, после обмена голами поинтереснее выглядит уже "Ростов".
    • 28'
      Саравия пробил после навеса с левого фланга головой, но дистанция была солидная, проблем у Митрюшкина не возникло.
    • 27'
      Лангович попытался пробить метров с 30, однако мяч пошел намного выше створа.
    • Угловой
      26'
      Угловой с правого фланга исполнили ростовчане, после выноса из штрафной пробил в касание Шанталий - мяч прошел выше створа.
    • 24'
      Заброс от гостей в чужую штрафную прервал Игнатов, мяч по дуге пришел в руки Ятимову.
    • Угловой
      22'
      После подачи с углового мяч отскочил к Севикяну, удар которого был заблокирован, дальше добивал Пиняев, но и его попытка пришлась в защитника.
    • 21'
      Стремительный обмен голами произошел к середине первого тайма, всё в Ростове-на-Дону начинается сначала.
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1! ИВАН КОМАРОВ!
      Комаров после передачи Кучаева пробил в касание с 17 метров, а мяч после рикошета от защитника залетел точно в угол!
    • Пенальти
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1! АЛЕКСЕЙ БАТРАКОВ!
      Уверенно реализовал пенальти Батраков, пробив низом в правый от себя угол, Ятимов направление не угадал!
    • Желтая карточка
      16'
      Саравия получает желтую карточку за свой фол.
    • Пенальти!
      15'
      Пенальти в ворота "Ростова"! После видеопросмотра Егоров указывает на "точку", определяя фол со стороны Саравии!
    • Травма, повреждение
      14'
      Саравия наступил на ногу Батракову, в этот раз помощь Алексею требуется. А ведь дело было в штрафной площади, надо Егору Егорову посмотреть видео.
    • 13'
      Батраков в борьбе с Кучаевым получил небольшое повреждение, но смог продолжить игру без медицинской помощи.
    • 12'
      Пока осторожно играет "Ростов", всё-таки в таком сочетании вряд ли стоит ждать от хозяев какой-то феерии.
    • Фол, нарушение
      11'
      Ненахов сорвал проход Сутормина по левому флангу, арбитр обходится без желтой карточки.
    • 10'
      Отметим, что чуть раньше в этой группе "Оренбург" напоследок набрал первые очки, обыграв "Химки". Сможет ли "Локомотив" закончить группу с 18 баллами?
    • 9'
      Не самым удачным получился розыгрыш штрафного от "Локомотива", а вторым темпом мяч пришел к Ятимову.
    • Фол, нарушение
      8'
      Пока больше владеет мячом "Локомотив", Севикян зарабатывает штрафной в борьбе с Суторминым.
    • 7'
      Отметим, что соперники команд по четвертьфиналу Пути РПЛ уже определились - "Локомотиву" предстоит двухматчевой противостояние с московским "Динамо", а "Ростову" играть против "Спартака".
    • 6'
      Кубковый матч в Москве между командами завершился минимальной победой "Локо" благодаря голу Ракова, а матч РПЛ в августе завершился также в пользу москвичей - 3:2.
    • 5'
      Интересно, что, несмотря на отсутствие турнирной мотивации, Михаил Галактионов бросил в бой близкий к основному состав, хотя в выходные "Локомотиву" предстоит важнейший матч в РПЛ в Санкт-Петербурге.
    • 4'
      Севикян исполнил подачу со штрафного с правого фланга, однако верховая борьба осталась за игроками "Ростова".
    • 3'
      Отметим, что эта встреча не несет никакой турнирной мотивации - "Локомотив" уже точно первый, "Ростов" никуда не денется со второй строчки.
    • 2'
      Шамонин получил мяч в штрафной после заброса с левого фланга, однако в дальний угол форвард "Ростова" не попал.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 6-го тура группового этапа пути РПЛ Кубка России "Ростов" принимает "Локомотив". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Локомотив Москва.
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      2.22 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 141
    Ростов 21.3% (30)
    X 33.3% (47)
    Локомотив Москва 45.4% (64)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Локомотив Москва
    3.70
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    4.00
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    2.28
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов 1:1 Локомотив Москва

    Исход игры
    Ростов
    21.3% (30)
    Ничья
    33.3% (47)
    Локомотив Москва
    45.4% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.75% (63)
    Меньше
    44.25% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    84.07% (95)
    Нет
    15.93% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    27% (38)
    1:1 Ничья
    22.7% (32)
    2:1 Ростов
    8.5% (12)
    2:2 Ничья
    5.7% (8)
    1:0 Ростов
    5% (7)
    0:2 Локомотив Москва
    4.3% (6)
    0:1 Локомотив Москва
    2.8% (4)
    1:3 Локомотив Москва
    1.4% (2)
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