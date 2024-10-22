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Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Абросимов Иван
Факел
0:1
Второй тайм
Зенит

Ход матча

28'
Мастерной Владислав
 
37'
 
Эракович Страхинья
Чистяков Дмитрий
44'
0:1
Ерохин Александр
(Педро дос Сантос)
46'
 
Мостовой Андрей
Мантуан Густаво
46'
Щетинин Михаил
Якимов Вячеслав
 
46'
Багамаев Абдула
Мертенс Дрис
 
Прогнозы 161
Факел 11.2% (18)
X 5% (8)
Зенит 83.9% (135)
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Факел
Зенит

История личных встреч

Факел
Зенит

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
3:1
К
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
0:2
ПЛ
1:1
К
2:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.2

Среднее время на гол

135
450

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.2
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.63
0.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
144

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 1 0.17
Ильин Владимир 1 (1) 0.17
Селе Табо 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ерохин Александр 3 0.5
Артур 2 0.33
Васильев Дмитрий Алексеевич 2 0.33
Соболев Александр 1 0.17
Мантуан Густаво 1 0.17
Мостовой Андрей 1 (1) 0.17
Чистяков Дмитрий 1 0.17
Изидор Вильсон 1 0.17
Педро дос Сантос 0 0
Вендел Жералдо 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багамаев Абдула 0 1
Мертенс Дрис 1 0
Квеквескири Ираклий 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Мастерной Владислав 1 0
Сенхаджи Раян 1 0
Дзиов Макс 1 0
Моцпан Никита 1 0
Щетинин Михаил 1 0
Багателия Лука 1 0
Ивлев Андрей 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ерохин Александр 1 0
Соболев Александр 1 0
Алип Нуралы 1 0
Васильев Дмитрий Алексеевич 1 0
Артур 1 0
Педро дос Сантос 1 0
Нино 1 0

Результаты матчей

Факел
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Зенит
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Факел
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Зенит
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
9
Факел
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Зенит
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
1
100%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

2
11
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
50%
2
18%
1-15
1
50%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ахмат - Факел 2:3 Факел - Торпедо-БелАЗ 1:3 Факел - Динамо Махачкала 1:1 Рубин - Факел 0:1
Факел - Рубин 0:0 Зенит - Факел 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Пари НН 0:0 Ростов - Факел 4:1 Факел - Рубин 0:2 Факел - Оренбург 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Акрон 1:2 Крылья Советов - Факел 2:0 Факел - Краснодар 0:0 Зенит - Факел 3:0 Факел - Акрон 0:2 Динамо Москва - Факел 3:1 Факел - Ростов 1:1 Факел - Арсенал Тула 2:1
Зенит
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Акрон - Зенит 0:5 Зенит - Войводина Нови Сад 4:1 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Акрон 5:1
Краснодар - Зенит 2:0 Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2

Результаты матчей

Факел
Зенит

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Факел
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 5 4 0 1 13 - 4 12
2.
Динамо Москва
 5 3 0 2 11 - 10 8
3.
Динамо Махачкала
 5 2 0 3 8 - 7 8
4.
Крылья Советов
 5 1 0 4 5 - 16 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 5 5 0 0 15 - 4 15
2.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 10
3.
Химки
 5 2 0 3 5 - 14 5
4.
Оренбург
 Заявка 5 0 0 5 4 - 10 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 11
2.
Ахмат
 5 3 0 2 9 - 5 9
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 0 2 3 - 5 9
4.
Пари НН
 5 0 0 5 3 - 10 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:0 6 5 0 1 13 - 2 16
2.
Акрон
 5 3 0 2 6 - 11 8
3.
Рубин
 5 2 0 3 6 - 4 6
4.
Факел
 0:1 6 1 0 5 2 - 10 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
2.
Динамо Москва
 3 2 0 1 9 - 5 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 2 1 0 1 3 - 6 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 3 2 0 1 4 - 7 5
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
4.
Пари НН
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:0 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 3 1 0 2 4 - 2 3
4.
Факел
 0:1 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Динамо Махачкала
 3 1 0 2 5 - 5 4
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4
3.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0
4.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:0 3 2 0 1 3 - 1 7
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Факел
 0:1 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Акрон
 3 1 0 2 3 - 10 3
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Ахмат Агаларов Гамид 5
Локомотив Москва Пиняев Сергей 4 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Зенит Ерохин Александр 3
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 3
Пари НН Александров Виктор 3
Динамо Махачкала Гаджиев Абакар 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Акрон Бардыбахин Вячеслав 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    Быстрая атака получилась у питерцев, в ходе которой Мостовой по левому флангу промчался вперёд и отдал проникающий пас на Соболева, а вот форвард "Зенита" за мяч зацепиться не сумел. 
  • Офсайд
    51'
    Гиоргобиани боролся за верховой мяч на чужой половине поля, вот только футболист "Факела" находился в положении вне игры, о чём сразу же сигнализировал линейный арбитр. 
  • 50'
    Достойно в первой половине встречи смотрелись футболисты "Факела", однако питерцы всё-таки нашли свой момент в атаке и усилиями Ерохина сумели выйти вперёд. 
  • Опасный момент
    49'
    ОПАСНО! Мостовой с левого фланга прострелил в штрафную на Ерохина. Багамаев эту передачу перехватил, однако направил мяч в сторону собственных ворот, но Гудиев на такое стечение обстоятельств среагировал!
  • Замена
    48'
    Также замена в перерыве случилась и в составе "Зенита". Вместо Мантуана на поле появился Мостовой. 
  • Замена
    47'
    Двойная замена в перерыве состоялась в составе "Факела". Ушли с поля Мертенс и Якимов, а появились Щетинин и Багамаев. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм! "Факел" - "Зенит" 0-1. 
  • Травма, повреждение
    45'
    Божин в предыдущем моменте получил повреждение. Футболист "Факела" в центральной части поля неудачно столкнулся с Якимовым и остался лежать на газоне. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты к первому тайму компенсировал Абросимов. 
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ЕРОХИН! Быстрая атака получилась у питерцев, в ходе которой Педро подхватил мяч у центральной линии, по левому флангу промчался вперёд и отдал пас в центр штрафной на Ерохина, а тот с 10 метров пробил мимо Гудиева под перекладину!
  • Фол, нарушение
    43'
    Брахими потерял мяч возле штрафной соперника, после чего решил сразу же вернуть игровой снаряд себе, однако немного не рассчитал футболист "Факела" свои силы и нарушил правила против Родригао. 
  • Угловой
    42'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты "Факела". Селе навесил в центр штрафной, а там Марков высоко выпрыгнул, но добраться до мяча у него не получилось. 
  • 41'
    Селе головой сбросил мяч на Маркова, а тот по центру продвинулся вперёд и от линии штрафной пробил по воротам, однако эту попытку принял на себя Родригао. 
  • 40'
    Педро получил мяч у левого угла штрафной и отдал пас на Горшкова, который навесил в центр вратарской, вот только эта передача пришла точно в руки голкиперу "Факела". 
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    • Замена
      39'
      Замена в составе "Зенита". Вместо Чистякова на поле появился Эракович. 
    • Опасный момент
      38'
      МОМЕНТ! Соболев получил мяч в правой части штрафной соперника, легко ушёл от Мастерного, а затем пробил низом в ближний угол. Гудиев "сложился" и ногой парировал этот выстрел!
    • Травма, повреждение
      37'
      И ещё одна остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Горшков столкнулся в своей штрафной с Марковым, после чего остался лежать на газоне. От помощи медиков игрок "Зенита" отказался. 
    • 36'
      Активное движение началось на скамейке "Зенита". Сразу несколько замен готовит Сергей Семак. Очевидно, что главный тренер крайне недоволен игрой своей команды в первом тайме. 
    • Угловой
      35'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Зенита". Мантуан навесил в центр вратарской, а там внимательно сыграл Гудиев, кулаком выбивший мяч на противоположный край. 
    • 34'
      Горшков по левому флангу выполнил заброс вперёд на Педро, однако бразильца опередил Юрганов, спокойно выбивший игровой снаряд за боковую. Продолжится атака питерцев. 
    • Судья
      33'
      Васильев потерял мяч на своей половине поля, после чего грубо наступил на ногу Брахими. Абросимов посчитал, что нарушения в этом моменте не было. Недовольны воронежцы решением арбитра. 
    • 32'
      Вернулся на поле Соболев, и игра продолжается. Воронежцы продолжают активничать на чужой половине поля, однако острых подходов к воротам Адамова по-прежнему нет. 
    • Травма, повреждение
      31'
      Неприятный эпизод. Соболев боролся за верховой мяч в центральной части поля, а затем форвард "Зенита" неудачно приземлился на газон. Требуется ему помощь медиков. 
    • 30'
      Гиоргобиани на левом фланге легко ушёл от Мантуана, после чего добрался до штрафной, а вот обыграть Караваева ему не удалось. Здорово сыграл защитник "Зенита". 
    • Опасный момент
      29'
      МОМЕНТ! Стандарт у правого угла штрафной заработали питерцы. Мантуан навесил в центр к линии вратарской, а там Ерохин выиграл верховое единоборство, но головой пробил чуть выше перекладины!
    • Желтая карточка
      28'
      А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Мастерной наказан предупреждением в составе "Факела". Мантуан по правому краю рвался вперёд, а футболист воронежской команды встретил его грубо, попав локтем в лицо. 
    • 27'
      Очень непросто приходится на своей половине поля питерцам. Ахметов сейчас попал под активный прессинг Гиоргобиани, однако футболист "Зенита" успел скинуть мяч на Адамова. 
    • Опасный момент
      26'
      ОПАСНО! Селе пяткой красиво сбросил мяч в правую часть штрафной на Брахими, а тот из под Чистякова пробил в ближний угол, вот только игровой снаряд пролетел рядом со штангой!
    • 25'
      Горшков с левого фланга навесил в центр вратарской. Гудиев вышел из ворот, но в борьбе с Ерохиным выронил игровой снаряд, однако голкипера "Факела" успели подстраховать партнёры. 
    • 24'
      Здорово в прессинге действуют воронежцы. Хозяева оказывают постоянное давление на соперника, поэтому футболисты "Зенита" часто ошибаются на своей половине поля. 
    • Угловой
      23'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Факела". Последовал короткий розыгрыш, после которого Гиоргобиани навесил в центр штрафной, а Мертенс пяткой пробил выше перекладины. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Брахими завладел мячом на чужой половине поля, а вот развернуться лицом к воротам ему не позволил Горшков. Правда, футболист "Зенита" в борьбе нарушил правила. 
    • 21'
      Марков выиграл борьбу у Горшкова на правом краю атаки, после чего навесил к ближней штанге. Никого из партнёров в нужной точке не оказалось, и мяч прилетел в руки Адамову. 
    • 20'
      Завершились стартовые минуты матча в Воронеже. Гораздо активнее смотрятся хозяева, однако остроты у ворот Адамова не хватает. Питерцы пока свою игру найти не могут. 
    • 19'
      Воронежцы в прошедшие выходные провели тяжелейший матч в Грозном. Команда Дмитрия Пятибратова показала характер и сумела одержать волевую победу над "Ахматом". 
    • 18'
      Серьёзную ротацию состава провёл Сергей Семак перед этим матчем. Многие лидеры команды получили заслуженные выходные после уверенной победы над "Акроном" в чемпионате. 
    • 17'
      Ещё один перспективный выпад получился у воронежцев! Брахими практически получил мяч в хорошей позиции в правой части штрафной гостей, но его в подкате успел опередить Педро. 
    • Опасный момент
      16'
      МОМЕНТ! Мастерной слева ворвался в штрафную гостей и отдал зрячий пас в центр на Маркова, который находился в убойной позиции, но махнул мимо мяча форвард "Факела"!
    • Опасный момент
      15'
      ОПАСНО! Педро с левого фланга навесил в центр к линии вратарской. Мантуан здорово открылся и остался один перед воротами, вот только попасть по мячу футболист "Зенита" не сумел!
    • 14'
      Гиоргобиани левее центра прорвался к штрафной гостей и с перспективной позиции ударил по воротам, вот только эту попытку принял на себя Ерохин. Продолжают атаковать воронежцы. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Марков выиграл борьбу на чужой половине поля и по левому флангу пытался двинуться вперёд, однако его откровенно за руку прихватил Родригао. Рефери обошёлся без карточки для бразильца. 
    • 12'
      Некоторое затишье сейчас на поле. Футболисты "Зенита" забрали игровой снаряд под свой контроль и спокойно перекатывают его в центральной части поля. Продвижения вперёд от гостей нет. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Селе зацепился за мяч в центральной части поля, и его на газон уронил Ахметов. Немного остановок в стартовые минуты, что позволяет командам поддерживать довольно высокие скорости. 
    • 10'
      Юрганов из глубины забросил мяч в правую часть штрафной соперника, вот только Селе до снаряда добраться не удалось. Внимательно против игрока "Факела" сыграл Родригао. 
    • 9'
      Солидная поддержка сегодня у "Зенита". Больше тысячи фанатов питерского коллектива присутствуют на трибунах. Великолепная атмосфера на матче в Воронеже. 
    • 8'
      Продолжают атаковать футболисты "Факела"! Мертенс подхватил игровой снаряд на чужой половине поля, правее центр прорвался вперёд и от линии штрафной пробил по воротам, но этот выстрел заблокировал Родригао. 
    • Опасный момент
      7'
      ОПАСНО! Брахими после классной скидки Маркова справа влетел в штрафную гостей, сместился немного в центр, а затем с 10 метров пробил мимо ближней штанги!
    • 6'
      Активно воронежцы проводят первые минуты поединка! Брахими сейчас по правом флангу приблизился к штрафной соперника, а вот обыграть Горшкова у него не получилось. 
    • 5'
      Селе со стандарта с левого фланга остро навесил в центр вратарской, однако никто из партнёров до этой передачи не добрался, и Ерохин головой игровой снаряд выбил. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Гиоргобиани подхватил мяч на левом фланге и на высокой скорости начал движение вперёд, но против него нарушил правила Караваев. Право на перспективный стандарт получают хозяева. 
    • 3'
      Напомню, что эта встреча не носит турнирного значения. Питерцы гарантировали себе первую строчку в квартете D, а вот футболисты "Факела" с последнего места подняться выше уже не смогут. 
    • 2'
      Футболисты "Факела" вышли на эту встречу в чёрном комплекте формы, питерцы играют в белой форме. Ворота Гудиева в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 6-го тура группового этапа пути РПЛ Кубка России, в котором воронежский "Факел" на своём поле будет принимать питерский "Зенит". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 0:2 – на это поставили 24.8% пользователей.
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    Прогнозы 161
    Факел 11.2% (18)
    X 5% (8)
    Зенит 83.9% (135)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    Зенит
    7.80
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    7.50
    1.47
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел 0:1 Зенит

    Исход игры
    Факел
    11.2% (18)
    Ничья
    5% (8)
    Зенит
    83.9% (135)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (63)
    Меньше
    46.15% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    54.7% (64)
    Нет
    45.3% (53)
    Популярный счёт
    0:2 Зенит
    24.8% (40)
    1:2 Зенит
    18.6% (30)
    1:3 Зенит
    11.8% (19)
    0:1 Зенит
    4.3% (7)
    1:1 Ничья
    3.1% (5)
    0:3 Зенит
    1.9% (3)
    3:2 Факел
    1.2% (2)
    1:5 Зенит
    1.2% (2)
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