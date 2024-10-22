Двойная замена в перерыве состоялась в составе "Факела". Ушли с поля Мертенс и Якимов, а появились Щетинин и Багамаев.

Также замена в перерыве случилась и в составе "Зенита". Вместо Мантуана на поле появился Мостовой.

ОПАСНО! Мостовой с левого фланга прострелил в штрафную на Ерохина. Багамаев эту передачу перехватил, однако направил мяч в сторону собственных ворот, но Гудиев на такое стечение обстоятельств среагировал!

Достойно в первой половине встречи смотрелись футболисты "Факела", однако питерцы всё-таки нашли свой момент в атаке и усилиями Ерохина сумели выйти вперёд.

Гиоргобиани боролся за верховой мяч на чужой половине поля, вот только футболист "Факела" находился в положении вне игры, о чём сразу же сигнализировал линейный арбитр.

Быстрая атака получилась у питерцев, в ходе которой Мостовой по левому флангу промчался вперёд и отдал проникающий пас на Соболева, а вот форвард "Зенита" за мяч зацепиться не сумел.

Педро получил мяч у левого угла штрафной и отдал пас на Горшкова, который навесил в центр вратарской, вот только эта передача пришла точно в руки голкиперу "Факела".

Селе головой сбросил мяч на Маркова, а тот по центру продвинулся вперёд и от линии штрафной пробил по воротам, однако эту попытку принял на себя Родригао.

Угловой на правом фланге заработали футболисты "Факела". Селе навесил в центр штрафной, а там Марков высоко выпрыгнул, но добраться до мяча у него не получилось.

Брахими потерял мяч возле штрафной соперника, после чего решил сразу же вернуть игровой снаряд себе, однако немного не рассчитал футболист "Факела" свои силы и нарушил правила против Родригао.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ЕРОХИН! Быстрая атака получилась у питерцев, в ходе которой Педро подхватил мяч у центральной линии, по левому флангу промчался вперёд и отдал пас в центр штрафной на Ерохина, а тот с 10 метров пробил мимо Гудиева под перекладину!

Божин в предыдущем моменте получил повреждение. Футболист "Факела" в центральной части поля неудачно столкнулся с Якимовым и остался лежать на газоне.

Гиоргобиани на левом фланге легко ушёл от Мантуана, после чего добрался до штрафной, а вот обыграть Караваева ему не удалось. Здорово сыграл защитник "Зенита".

Неприятный эпизод. Соболев боролся за верховой мяч в центральной части поля, а затем форвард "Зенита" неудачно приземлился на газон. Требуется ему помощь медиков.

Вернулся на поле Соболев, и игра продолжается. Воронежцы продолжают активничать на чужой половине поля, однако острых подходов к воротам Адамова по-прежнему нет.

Васильев потерял мяч на своей половине поля, после чего грубо наступил на ногу Брахими. Абросимов посчитал, что нарушения в этом моменте не было. Недовольны воронежцы решением арбитра.

Горшков по левому флангу выполнил заброс вперёд на Педро, однако бразильца опередил Юрганов, спокойно выбивший игровой снаряд за боковую. Продолжится атака питерцев.

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Зенита". Мантуан навесил в центр вратарской, а там внимательно сыграл Гудиев, кулаком выбивший мяч на противоположный край.

Активное движение началось на скамейке "Зенита". Сразу несколько замен готовит Сергей Семак. Очевидно, что главный тренер крайне недоволен игрой своей команды в первом тайме.

И ещё одна остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Горшков столкнулся в своей штрафной с Марковым, после чего остался лежать на газоне. От помощи медиков игрок "Зенита" отказался.

МОМЕНТ! Соболев получил мяч в правой части штрафной соперника, легко ушёл от Мастерного, а затем пробил низом в ближний угол. Гудиев "сложился" и ногой парировал этот выстрел!

29' МОМЕНТ! Стандарт у правого угла штрафной заработали питерцы. Мантуан навесил в центр к линии вратарской, а там Ерохин выиграл верховое единоборство, но головой пробил чуть выше перекладины!

28' А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Мастерной наказан предупреждением в составе "Факела". Мантуан по правому краю рвался вперёд, а футболист воронежской команды встретил его грубо, попав локтем в лицо.

27' Очень непросто приходится на своей половине поля питерцам. Ахметов сейчас попал под активный прессинг Гиоргобиани, однако футболист "Зенита" успел скинуть мяч на Адамова.

26' ОПАСНО! Селе пяткой красиво сбросил мяч в правую часть штрафной на Брахими, а тот из под Чистякова пробил в ближний угол, вот только игровой снаряд пролетел рядом со штангой!

25' Горшков с левого фланга навесил в центр вратарской. Гудиев вышел из ворот, но в борьбе с Ерохиным выронил игровой снаряд, однако голкипера "Факела" успели подстраховать партнёры.

24' Здорово в прессинге действуют воронежцы. Хозяева оказывают постоянное давление на соперника, поэтому футболисты "Зенита" часто ошибаются на своей половине поля.

23' Угловой на левом фланге заработали футболисты "Факела". Последовал короткий розыгрыш, после которого Гиоргобиани навесил в центр штрафной, а Мертенс пяткой пробил выше перекладины.

22' Брахими завладел мячом на чужой половине поля, а вот развернуться лицом к воротам ему не позволил Горшков. Правда, футболист "Зенита" в борьбе нарушил правила.

21' Марков выиграл борьбу у Горшкова на правом краю атаки, после чего навесил к ближней штанге. Никого из партнёров в нужной точке не оказалось, и мяч прилетел в руки Адамову.

20' Завершились стартовые минуты матча в Воронеже. Гораздо активнее смотрятся хозяева, однако остроты у ворот Адамова не хватает. Питерцы пока свою игру найти не могут.

19' Воронежцы в прошедшие выходные провели тяжелейший матч в Грозном. Команда Дмитрия Пятибратова показала характер и сумела одержать волевую победу над "Ахматом".

18' Серьёзную ротацию состава провёл Сергей Семак перед этим матчем. Многие лидеры команды получили заслуженные выходные после уверенной победы над "Акроном" в чемпионате.

17' Ещё один перспективный выпад получился у воронежцев! Брахими практически получил мяч в хорошей позиции в правой части штрафной гостей, но его в подкате успел опередить Педро.

16' МОМЕНТ! Мастерной слева ворвался в штрафную гостей и отдал зрячий пас в центр на Маркова, который находился в убойной позиции, но махнул мимо мяча форвард "Факела"!

15' ОПАСНО! Педро с левого фланга навесил в центр к линии вратарской. Мантуан здорово открылся и остался один перед воротами, вот только попасть по мячу футболист "Зенита" не сумел!

14' Гиоргобиани левее центра прорвался к штрафной гостей и с перспективной позиции ударил по воротам, вот только эту попытку принял на себя Ерохин. Продолжают атаковать воронежцы.

13' Марков выиграл борьбу на чужой половине поля и по левому флангу пытался двинуться вперёд, однако его откровенно за руку прихватил Родригао. Рефери обошёлся без карточки для бразильца.

12' Некоторое затишье сейчас на поле. Футболисты "Зенита" забрали игровой снаряд под свой контроль и спокойно перекатывают его в центральной части поля. Продвижения вперёд от гостей нет.

11' Селе зацепился за мяч в центральной части поля, и его на газон уронил Ахметов. Немного остановок в стартовые минуты, что позволяет командам поддерживать довольно высокие скорости.

10' Юрганов из глубины забросил мяч в правую часть штрафной соперника, вот только Селе до снаряда добраться не удалось. Внимательно против игрока "Факела" сыграл Родригао.

9' Солидная поддержка сегодня у "Зенита". Больше тысячи фанатов питерского коллектива присутствуют на трибунах. Великолепная атмосфера на матче в Воронеже.

8' Продолжают атаковать футболисты "Факела"! Мертенс подхватил игровой снаряд на чужой половине поля, правее центр прорвался вперёд и от линии штрафной пробил по воротам, но этот выстрел заблокировал Родригао.

7' ОПАСНО! Брахими после классной скидки Маркова справа влетел в штрафную гостей, сместился немного в центр, а затем с 10 метров пробил мимо ближней штанги!

6' Активно воронежцы проводят первые минуты поединка! Брахими сейчас по правом флангу приблизился к штрафной соперника, а вот обыграть Горшкова у него не получилось.

5' Селе со стандарта с левого фланга остро навесил в центр вратарской, однако никто из партнёров до этой передачи не добрался, и Ерохин головой игровой снаряд выбил.

4' Гиоргобиани подхватил мяч на левом фланге и на высокой скорости начал движение вперёд, но против него нарушил правила Караваев. Право на перспективный стандарт получают хозяева.

3' Напомню, что эта встреча не носит турнирного значения. Питерцы гарантировали себе первую строчку в квартете D, а вот футболисты "Факела" с последнего места подняться выше уже не смогут.

2' Футболисты "Факела" вышли на эту встречу в чёрном комплекте формы, питерцы играют в белой форме. Ворота Гудиева в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.