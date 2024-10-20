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  4. Кубок 2024-2025
Тур: 6.
Факел
 
Позже
Зенит
Прогнозы 78
Факел 12.8% (10)
X 7.7% (6)
Зенит 79.5% (62)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Зенит
7.50
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6.90
4.55
Все Коэффициенты

История личных встреч

Факел
Зенит

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
3:1
К
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
0:2
ПЛ
1:1
К
2:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.2

Среднее время на гол

135
450

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.2
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.63
0.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
144

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 1 0.2
Ильин Владимир 1 (1) 0.2
Селе Табо 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Артур 2 0.4
Ерохин Александр 2 0.4
Васильев Дмитрий Алексеевич 2 0.4
Соболев Александр 1 0.2
Мантуан Густаво 1 0.2
Мостовой Андрей 1 (1) 0.2
Чистяков Дмитрий 1 0.2
Изидор Вильсон 1 0.2
Вендел Жералдо 0 0
Педро дос Сантос 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багамаев Абдула 0 1
Мертенс Дрис 1 0
Квеквескири Ираклий 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Сенхаджи Раян 1 0
Дзиов Макс 1 0
Моцпан Никита 1 0
Щетинин Михаил 1 0
Багателия Лука 1 0
Ивлев Андрей 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ерохин Александр 1 0
Соболев Александр 1 0
Алип Нуралы 1 0
Васильев Дмитрий Алексеевич 1 0
Артур 1 0
Педро дос Сантос 1 0
Нино 1 0

Результаты матчей

Факел
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Зенит
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Факел
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Зенит
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
9
Факел
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Зенит
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
1
100%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

2
11
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
50%
2
18%
1-15
1
50%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ахмат - Факел 2:3 Факел - Торпедо-БелАЗ 1:3 Факел - Динамо Махачкала 1:1 Рубин - Факел 0:1
Факел - Рубин 0:0 Зенит - Факел 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Пари НН 0:0 Ростов - Факел 4:1 Факел - Рубин 0:2 Факел - Оренбург 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Акрон 1:2 Крылья Советов - Факел 2:0 Факел - Краснодар 0:0 Зенит - Факел 3:0 Факел - Акрон 0:2 Динамо Москва - Факел 3:1 Факел - Ростов 1:1 Факел - Арсенал Тула 2:1
Зенит
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Акрон - Зенит 0:5 Зенит - Войводина Нови Сад 4:1 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Акрон 5:1
Краснодар - Зенит 2:0 Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2

Результаты матчей

Факел
Зенит

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Факел
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 5 4 0 1 13 - 4 12
2.
Динамо Москва
 5 3 0 2 11 - 10 8
3.
Динамо Махачкала
 5 2 0 3 8 - 7 8
4.
Крылья Советов
 5 1 0 4 5 - 16 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 5 5 0 0 15 - 4 15
2.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 10
3.
Химки
 5 2 0 3 5 - 14 5
4.
Оренбург
 Заявка 5 0 0 5 4 - 10 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 11
2.
Ахмат
 5 3 0 2 9 - 5 9
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 0 2 3 - 5 9
4.
Пари НН
 5 0 0 5 3 - 10 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 5 4 0 1 12 - 2 13
2.
Акрон
 5 3 0 2 6 - 11 8
3.
Рубин
 5 2 0 3 6 - 4 6
4.
Факел
 5 1 0 4 2 - 9 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
2.
Динамо Москва
 3 2 0 1 9 - 5 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 2 1 0 1 3 - 6 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 3 2 0 1 4 - 7 5
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
4.
Пари НН
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 3 1 0 2 4 - 2 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Динамо Махачкала
 3 1 0 2 5 - 5 4
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4
3.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0
4.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Факел
 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Акрон
 3 1 0 2 3 - 10 3
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Ахмат Агаларов Гамид 5
Локомотив Москва Пиняев Сергей 4 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Сокол Шпитальный Владислав 3
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 3
Пари НН Александров Виктор 3
Динамо Махачкала Гаджиев Абакар 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Акрон Бардыбахин Вячеслав 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 октября 2024, осталось 2 дня 8 часов 38 минут.



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  • 38 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 78
    Факел 12.8% (10)
    X 7.7% (6)
    Зенит 79.5% (62)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    Зенит
    7.50
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    6.90
    4.55
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    Прогнозы на матч Факел - Зенит

    Исход игры
    Факел
    12.8% (10)
    Ничья
    7.7% (6)
    Зенит
    79.5% (62)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.52% (38)
    Меньше
    34.48% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    67.24% (39)
    Нет
    32.76% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    23.1% (18)
    0:2 Зенит
    19.2% (15)
    1:3 Зенит
    11.5% (9)
    1:1 Ничья
    3.8% (3)
    3:2 Факел
    2.6% (2)
    0:3 Зенит
    2.6% (2)
    0:1 Зенит
    2.6% (2)
    2:2 Ничья
    2.6% (2)
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    Факел
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