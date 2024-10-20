Тур: 6.
История личных встреч
Факел
Зенит
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.2
Среднее время на гол
135
450
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.2
1.33
Среднее время на гол
40
67
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.63
0.63
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
144
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|1
|0.2
|Ильин Владимир
|1 (1)
|0.2
|Селе Табо
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Артур
|2
|0.4
|Ерохин Александр
|2
|0.4
|Васильев Дмитрий Алексеевич
|2
|0.4
|Соболев Александр
|1
|0.2
|Мантуан Густаво
|1
|0.2
|Мостовой Андрей
|1 (1)
|0.2
|Чистяков Дмитрий
|1
|0.2
|Изидор Вильсон
|1
|0.2
|Вендел Жералдо
|0
|0
|Педро дос Сантос
|0
|0
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Багамаев Абдула
|0
|1
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Квеквескири Ираклий
|1
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|0
|Сенхаджи Раян
|1
|0
|Дзиов Макс
|1
|0
|Моцпан Никита
|1
|0
|Щетинин Михаил
|1
|0
|Багателия Лука
|1
|0
|Ивлев Андрей
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ерохин Александр
|1
|0
|Соболев Александр
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
|Васильев Дмитрий Алексеевич
|1
|0
|Артур
|1
|0
|Педро дос Сантос
|1
|0
|Нино
|1
|0
Результаты матчей
Факел
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Зенит
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Факел
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Зенит
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
9
Факел
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Зенит
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
10
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
1
100%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Забито
2
11
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
50%
2
18%
1-15
1
50%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ахмат - Факел 2:3 Факел - Торпедо-БелАЗ 1:3 Факел - Динамо Махачкала 1:1 Рубин - Факел 0:1
Факел - Рубин 0:0 Зенит - Факел 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Пари НН 0:0 Ростов - Факел 4:1 Факел - Рубин 0:2 Факел - Оренбург 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Акрон 1:2 Крылья Советов - Факел 2:0 Факел - Краснодар 0:0 Зенит - Факел 3:0 Факел - Акрон 0:2 Динамо Москва - Факел 3:1 Факел - Ростов 1:1 Факел - Арсенал Тула 2:1
Зенит
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Акрон - Зенит 0:5 Зенит - Войводина Нови Сад 4:1 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Акрон 5:1
Краснодар - Зенит 2:0 Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2
Результаты матчей
Факел
Зенит
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Факел
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|2.
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|8
|3.
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|8
|4.
|5
|1
|0
|4
|5 - 16
|2
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|10
|3.
|5
|2
|0
|3
|5 - 14
|5
|4.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 10
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|11
|2.
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|3 - 5
|9
|4.
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|1
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|2
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 7
|5
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|5
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|2
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
|3.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|1
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|6 (1)
|Ахмат
|Агаларов Гамид
|5
|Локомотив Москва
|Пиняев Сергей
|4 (1)
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Сокол
|Шпитальный Владислав
|3
|Спартак Москва
|Станкович Деян
|3
|Пари НН
|Александров Виктор
|3
|Динамо Махачкала
|Гаджиев Абакар
|3
|Крылья Советов
|Печенин Кирилл
|1 1
|Акрон
|Бардыбахин Вячеслав
|1 1
Прогнозы на матч Факел - Зенит
Исход игры
Факел
12.8% (10)
Ничья
7.7% (6)
Зенит
79.5% (62)
Тотал 2.5
Больше
65.52% (38)
Меньше
34.48% (20)
Обе команды забьют
Да
67.24% (39)
Нет
32.76% (19)
Популярный счёт
1:2 Зенит
23.1% (18)
0:2 Зенит
19.2% (15)
1:3 Зенит
11.5% (9)
1:1 Ничья
3.8% (3)
3:2 Факел
2.6% (2)
0:3 Зенит
2.6% (2)
0:1 Зенит
2.6% (2)
2:2 Ничья
2.6% (2)
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