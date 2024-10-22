ЦСКА Москва

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Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 6-го тура группового этапа пути РПЛ Кубка России, в котором московский ЦСКА на своём поле будет принимать грозненский "Ахмат". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр.