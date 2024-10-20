Тур: 6.
Позже
История личных встреч
ЦСКА Москва
Ахмат
30 матчей
90%
10%
27 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.3%
16.7%
20%
19 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
128.6%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед
37 матчей
73%
13.5%
13.5%
27 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
48.6%
40.5%
10.9%
18 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
51.4%
29.7%
18.9%
19 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
33
Голов в среднем за матч
1.95
1.94
Среднее время на гол
46
46
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
0.76
0.6
Среднее время на гол
117
150
Всего голов
52
45
Голов в среднем за матч
1.41
1.22
Тотал матчей
2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
64
74
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Круговой Данил
|1
|0.2
|Бистрович Кристиян
|1
|0.2
|Дивеев Игорь
|1
|0.2
|Гаич Милан II
|1
|0.2
|Мусаев Тамерлан
|1
|0.2
|Кисляк Матвей
|1
|0.2
|Глебов Кирилл
|1
|0.2
|Файзуллаев Аббосбек
|0
|0
|Агапов Илья
|0
|0
|Келлвен Дуглас
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Бернард
|2
|0.4
|Талал Амин
|1
|0.2
|Швец Антон
|1
|0.2
|Гандри Надер
|1
|0.2
|Ковачев Светослав
|1
|0.2
|Самородов Максим
|1
|0.2
|Ловат Лукас
|1 (1)
|0.2
|Агаларов Гамид
|1 (1)
|0.2
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мойзес Моура
|2
|0
|Бистрович Кристиян
|2
|0
|Виллиан Роша
|2
|0
|Николич Милан
|0
|1
|Гаич Милан II
|1
|0
|Тороп Владислав
|1
|0
|Кисляк Матвей
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камило Рейжерс
|1
|0
|Уциев Ризван
|1
|0
|Исмаэл Силва
|1
|0
|Камилов Владислав
|1
|0
|Швец Антон
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Шатара Милош
|1
|0
|Талал Амин
|1
|0
|Кардосо Фелиппе
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ахмат
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ахмат
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
7
ЦСКА Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ахмат
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
7
9
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
2
29%
3
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
11%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Динамо Махачкала - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2
ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 ЦСКА Москва - Партизан 3:0
Ахмат
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ахмат - Факел 2:3 Рубин - Ахмат 2:0 Ахмат - Краснодар 3:0 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0
Ахмат - Крылья Советов 1:1 Пари НН - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Ахмат - Пари НН 4:1 Оренбург - Ахмат 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 Ахмат - Иртыш Омск 2:0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Ахмат
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Ахмат
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
32
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|2.
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|8
|3.
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|8
|4.
|5
|1
|0
|4
|5 - 16
|2
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|10
|3.
|5
|2
|0
|3
|5 - 14
|5
|4.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 10
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|11
|2.
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|3 - 5
|9
|4.
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|1
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|2
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 7
|5
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|5
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|2
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
|3.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|1
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|6 (1)
|Ахмат
|Агаларов Гамид
|5
|Локомотив Москва
|Пиняев Сергей
|4 (1)
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Сокол
|Шпитальный Владислав
|3
|Спартак Москва
|Станкович Деян
|3
|Пари НН
|Александров Виктор
|3
|Динамо Махачкала
|Гаджиев Абакар
|3
|Крылья Советов
|Печенин Кирилл
|1 1
|Акрон
|Бардыбахин Вячеслав
|1 1
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Ахмат
Исход игры
ЦСКА Москва
81.7% (58)
Ничья
5.6% (4)
Ахмат
12.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
48.15% (26)
Меньше
51.85% (28)
Обе команды забьют
Да
46.3% (25)
Нет
53.7% (29)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
33.8% (24)
2:1 ЦСКА Москва
26.8% (19)
1:0 ЦСКА Москва
2.8% (2)
3:0 ЦСКА Москва
2.8% (2)
1:1 Ничья
2.8% (2)
3:1 ЦСКА Москва
2.8% (2)
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