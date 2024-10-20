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  4. Кубок 2024-2025
Тур: 6.
ЦСКА Москва
 
Позже
Ахмат
Прогнозы 70
ЦСКА Москва 81.4% (57)
X 5.7% (4)
Ахмат 12.9% (9)
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ЦСКА Москва
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История личных встреч

ЦСКА Москва
Ахмат

30 матчей

90%
10%
27 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.3%
16.7%
20%
19 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

128.6%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед

37 матчей

73%
13.5%
13.5%
27 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

48.6%
40.5%
10.9%
18 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

51.4%
29.7%
18.9%
19 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
3:0
К
0:2
ТМК
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ТМК
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

39
33

Голов в среднем за матч

1.95
1.94

Среднее время на гол

46
46

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

0.76
0.6

Среднее время на гол

117
150

Всего голов

52
45

Голов в среднем за матч

1.41
1.22

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

64
74

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Круговой Данил 1 0.2
Бистрович Кристиян 1 0.2
Дивеев Игорь 1 0.2
Гаич Милан II 1 0.2
Мусаев Тамерлан 1 0.2
Кисляк Матвей 1 0.2
Глебов Кирилл 1 0.2
Файзуллаев Аббосбек 0 0
Агапов Илья 0 0
Келлвен Дуглас 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Бернард 2 0.4
Талал Амин 1 0.2
Швец Антон 1 0.2
Гандри Надер 1 0.2
Ковачев Светослав 1 0.2
Самородов Максим 1 0.2
Ловат Лукас 1 (1) 0.2
Агаларов Гамид 1 (1) 0.2

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойзес Моура 2 0
Бистрович Кристиян 2 0
Виллиан Роша 2 0
Николич Милан 0 1
Гаич Милан II 1 0
Тороп Владислав 1 0
Кисляк Матвей 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камило Рейжерс 1 0
Уциев Ризван 1 0
Исмаэл Силва 1 0
Камилов Владислав 1 0
Швец Антон 1 0
Бериша Бернард 1 0
Шатара Милош 1 0
Талал Амин 1 0
Кардосо Фелиппе 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ахмат
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ахмат
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
7
ЦСКА Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ахмат
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

7
9
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
2
29%
3
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
11%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Динамо Махачкала - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2
ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 ЦСКА Москва - Партизан 3:0
Ахмат
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ахмат - Факел 2:3 Рубин - Ахмат 2:0 Ахмат - Краснодар 3:0 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0
Ахмат - Крылья Советов 1:1 Пари НН - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Ахмат - Пари НН 4:1 Оренбург - Ахмат 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 Ахмат - Иртыш Омск 2:0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Ахмат

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
3
2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 5 4 0 1 13 - 4 12
2.
Динамо Москва
 5 3 0 2 11 - 10 8
3.
Динамо Махачкала
 5 2 0 3 8 - 7 8
4.
Крылья Советов
 5 1 0 4 5 - 16 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 5 5 0 0 15 - 4 15
2.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 10
3.
Химки
 5 2 0 3 5 - 14 5
4.
Оренбург
 Заявка 5 0 0 5 4 - 10 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 11
2.
Ахмат
 5 3 0 2 9 - 5 9
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 0 2 3 - 5 9
4.
Пари НН
 5 0 0 5 3 - 10 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 5 4 0 1 12 - 2 13
2.
Акрон
 5 3 0 2 6 - 11 8
3.
Рубин
 5 2 0 3 6 - 4 6
4.
Факел
 5 1 0 4 2 - 9 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
2.
Динамо Москва
 3 2 0 1 9 - 5 6
3.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 3 - 2 4
4.
Крылья Советов
 2 1 0 1 3 - 6 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Химки
 3 2 0 1 4 - 7 5
4.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 5
4.
Пари НН
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Акрон
 2 2 0 0 3 - 1 5
3.
Рубин
 3 1 0 2 4 - 2 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Динамо Махачкала
 3 1 0 2 5 - 5 4
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 5 2
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4
3.
Химки
 2 0 0 2 1 - 7 0
4.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
2.
Ахмат
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Краснодар
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Факел
 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Акрон
 3 1 0 2 3 - 10 3
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Ахмат Агаларов Гамид 5
Локомотив Москва Пиняев Сергей 4 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Сокол Шпитальный Владислав 3
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 3
Пари НН Александров Виктор 3
Динамо Махачкала Гаджиев Абакар 3
Крылья Советов Печенин Кирилл 1 1
Акрон Бардыбахин Вячеслав 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 7 минут.



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    • Прогнозы 70
    ЦСКА Москва 81.4% (57)
    X 5.7% (4)
    Ахмат 12.9% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Ахмат

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    81.7% (58)
    Ничья
    5.6% (4)
    Ахмат
    12.7% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.15% (26)
    Меньше
    51.85% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    46.3% (25)
    Нет
    53.7% (29)
    Популярный счёт
    2:0 ЦСКА Москва
    33.8% (24)
    2:1 ЦСКА Москва
    26.8% (19)
    1:0 ЦСКА Москва
    2.8% (2)
    3:0 ЦСКА Москва
    2.8% (2)
    1:1 Ничья
    2.8% (2)
    3:1 ЦСКА Москва
    2.8% (2)
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