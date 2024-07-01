Прогноз на матч от Liveresult
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Динамо Москва - Ахмат 0:3 Факел - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 1:5 Крылья Советов - Ахмат 0:2
Краснодар - Ахмат 0:1 Ахмат - Пари НН 5:1 Ахмат - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Балтика 1:7 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0
Челябинск
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Челябинск - Алания 0:0 Родина-2 Москва - Челябинск 1:3 Челябинск - Муром 1:1 Челябинск - Краснодар-2 1:2
Велес Москва - Челябинск 0:1 Челябинск - Ротор 2:1 Челябинск - Уфа 0:0 Челябинск - Новосибирск 1:1 Челябинск - Чайка 5:0 Ротор - Челябинск 1:0 Краснодар-2 - Челябинск 0:0 Металлург Липецк - Челябинск 2:2 Муром - Челябинск 3:2 Челябинск - Велес Москва 0:0 Уфа - Челябинск 2:0 Новосибирск - Челябинск 3:1 Чайка - Челябинск 1:1 Челябинск - Металлург Липецк 1:0 Челябинск - Родина-2 Москва 2:1 Челябинск - Алания 3:2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ахмат - Челябинск
Исход игры
Ахмат
95.8% (23)
Ничья
0% (0)
Челябинск
4.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (9)
Меньше
62.5% (15)
Обе команды забьют
Да
20.83% (5)
Нет
79.17% (19)
Популярный счёт
2:0 Ахмат
50% (12)
3:0 Ахмат
16.7% (4)
2:1 Ахмат
12.5% (3)
1:0 Ахмат
12.5% (3)
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