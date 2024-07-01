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Ахмат
 
Позже
Челябинск
Прогнозы 23
Ахмат 95.7% (22)
X 0% (0)
Челябинск 4.3% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Динамо Москва - Ахмат 0:3 Факел - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 1:5 Крылья Советов - Ахмат 0:2
Краснодар - Ахмат 0:1 Ахмат - Пари НН 5:1 Ахмат - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Балтика 1:7 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0
Челябинск
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Челябинск - Алания 0:0 Родина-2 Москва - Челябинск 1:3 Челябинск - Муром 1:1 Челябинск - Краснодар-2 1:2
Велес Москва - Челябинск 0:1 Челябинск - Ротор 2:1 Челябинск - Уфа 0:0 Челябинск - Новосибирск 1:1 Челябинск - Чайка 5:0 Ротор - Челябинск 1:0 Краснодар-2 - Челябинск 0:0 Металлург Липецк - Челябинск 2:2 Муром - Челябинск 3:2 Челябинск - Велес Москва 0:0 Уфа - Челябинск 2:0 Новосибирск - Челябинск 3:1 Чайка - Челябинск 1:1 Челябинск - Металлург Липецк 1:0 Челябинск - Родина-2 Москва 2:1 Челябинск - Алания 3:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Челябинск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 июля 2024, осталось 1 день 11 часов 7 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 23
    Ахмат 95.7% (22)
    X 0% (0)
    Челябинск 4.3% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат - Челябинск

    Исход игры
    Ахмат
    95.8% (23)
    Ничья
    0% (0)
    Челябинск
    4.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (9)
    Меньше
    62.5% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    20.83% (5)
    Нет
    79.17% (19)
    Популярный счёт
    2:0 Ахмат
    50% (12)
    3:0 Ахмат
    16.7% (4)
    2:1 Ахмат
    12.5% (3)
    1:0 Ахмат
    12.5% (3)
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    Ахмат
    Челябинск
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