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  3. Медийная футбольная лига (WINLINE MFL) 2024
Broke Boys
0:0
Первый тайм
FC Fight Nights
Прогнозы 110
Broke Boys 75.5% (83)
X 12.7% (14)
FC Fight Nights 11.8% (13)
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Broke Boys
FC Fight Nights

История личных встреч

Broke Boys
FC Fight Nights

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

МФЛ(M
2:6
МФЛ(M
3:2

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

3
6

Среднее время на гол

30
15

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

2.5
4

Тотал матчей

5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
22

Бомбардиры внутри турнира

Broke Boys
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР) 1 0.11
FC Fight Nights
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

Broke Boys
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
FC Fight Nights
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Broke Boys
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
FC Fight Nights
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Broke Boys
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ФК Родина Медиа - Broke Boys 0:1 ФК Родина Медиа - Broke Boys 0:0 Broke Boys - СКА-Ростов 1:1 ФК 10 - Broke Boys 1:3
Тандем - Broke Boys 1:1 Broke Boys - ФК Козлы 1:2 ФК Матч - Broke Boys 0:3 Broke Boys - ФК Кони 3:1 Broke Boys - ФК Эгриси 3:0 2DROTS - Broke Boys 1:1 Чертаново Медиа - Broke Boys 3:0 Broke Boys - Кызылжар 0:2 Спартак-2 - Broke Boys 0:1 Broke Boys - Енисей 2:0 ФК Родина Медиа - Broke Boys 1:0 2DROTS - Broke Boys 1:2 ФК 10 - Broke Boys 0:0 Broke Boys - Амкал 1:0 Broke Boys - ФК 10 1:3 Broke Boys - ФК Титан 1:1
FC Fight Nights
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
FC Fight Nights - Тандем 2:1 Тандем - FC Fight Nights 1:1 FC Fight Nights - ФК 10 1:1 ФК Козлы - FC Fight Nights 0:0
Амкал - FC Fight Nights 2:0 FC Fight Nights - 2DROTS 0:2 ФК Родина Медиа - FC Fight Nights 2:2 FC Fight Nights - СКА-Ростов 2:1 ФК Титан - FC Fight Nights 1:0 FC Fight Nights - ФК Рома 2:1 ФК Эгриси - FC Fight Nights 1:1 FC Fight Nights - ФК Титан 0:2 Амкал - FC Fight Nights 0:2 FC Fight Nights - ФК Чисто Питер 1:1 ФК Starmix - FC Fight Nights 2:4 FC Fight Nights - ФК Бей Беги 6:2 FC Fight Nights - Broke Boys 2:6 ФК Титан - FC Fight Nights 1:1 Амкал - FC Fight Nights 4:2 ФК 10 - FC Fight Nights 2:2

Результаты матчей

Broke Boys
FC Fight Nights

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Broke Boys
FC Fight Nights

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
1
4
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
4
4
5
1.5
4
6
4
5
2.5
1/4 финала
2 ФК Родина Медиа
4 Broke Boys
3 Тандем
7 FC Fight Nights
7 2DROTS
6 Амкал
5 ФК Титан
1 FC DMEDIA
1/2 финала
Broke Boys
FC Fight Nights
2DROTS
ФК Титан
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Амкал Костюков Степан 1
Broke Boys Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР) 1
Амкал Пичугин Максим (ПИЧА) 1
2DROTS Гудаев Денис (DE GUDAI) 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Пока оппоненты вкатываются в игру, скажу, что в матче играется два тайма "чистого" игрового времени, по 25 минут каждый. От этого поединок может существенно затянуться, как это было в четвертьфиналах Медийной футбольной лиги. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители медийного футбола! В первом полуфинальном матче плей-офф Медийной футбольной лиги сыграют Broke Boys и FC Fight Night

    Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч!
Прогнозы 110
Broke Boys 75.5% (83)
X 12.7% (14)
FC Fight Nights 11.8% (13)
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Где смотреть матч Broke Boys 0:0 FC Fight Nights онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Broke Boys 0:0 FC Fight Nights

Исход игры
Broke Boys
75.2% (82)
Ничья
12.8% (14)
FC Fight Nights
11.9% (13)
Тотал 2.5
Больше
69.52% (73)
Меньше
30.48% (32)
Обе команды забьют
Да
78.1% (82)
Нет
21.9% (23)
Популярный счёт
2:1 Broke Boys
47.7% (52)
1:0 Broke Boys
12.8% (14)
1:2 FC Fight Nights
8.3% (9)
1:1 Ничья
8.3% (9)
2:0 Broke Boys
7.3% (8)
2:2 Ничья
3.7% (4)
3:1 Broke Boys
3.7% (4)
2:3 FC Fight Nights
1.8% (2)
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FC Fight Nights
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