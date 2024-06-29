0:0
Первый тайм
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Чёрный ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Звездин Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Пухов РоманПолузащитник
- Нападающий
История личных встреч
Broke Boys
FC Fight Nights
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
3
6
Среднее время на гол
30
15
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
2.5
4
Тотал матчей
5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
22
Бомбардиры внутри турнира
Broke Boys
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР)
|1
|0.11
FC Fight Nights
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты матчей
Broke Boys
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
FC Fight Nights
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Broke Boys
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
FC Fight Nights
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Broke Boys
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ФК Родина Медиа - Broke Boys 0:1 ФК Родина Медиа - Broke Boys 0:0 Broke Boys - СКА-Ростов 1:1 ФК 10 - Broke Boys 1:3
Тандем - Broke Boys 1:1 Broke Boys - ФК Козлы 1:2 ФК Матч - Broke Boys 0:3 Broke Boys - ФК Кони 3:1 Broke Boys - ФК Эгриси 3:0 2DROTS - Broke Boys 1:1 Чертаново Медиа - Broke Boys 3:0 Broke Boys - Кызылжар 0:2 Спартак-2 - Broke Boys 0:1 Broke Boys - Енисей 2:0 ФК Родина Медиа - Broke Boys 1:0 2DROTS - Broke Boys 1:2 ФК 10 - Broke Boys 0:0 Broke Boys - Амкал 1:0 Broke Boys - ФК 10 1:3 Broke Boys - ФК Титан 1:1
FC Fight Nights
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
FC Fight Nights - Тандем 2:1 Тандем - FC Fight Nights 1:1 FC Fight Nights - ФК 10 1:1 ФК Козлы - FC Fight Nights 0:0
Амкал - FC Fight Nights 2:0 FC Fight Nights - 2DROTS 0:2 ФК Родина Медиа - FC Fight Nights 2:2 FC Fight Nights - СКА-Ростов 2:1 ФК Титан - FC Fight Nights 1:0 FC Fight Nights - ФК Рома 2:1 ФК Эгриси - FC Fight Nights 1:1 FC Fight Nights - ФК Титан 0:2 Амкал - FC Fight Nights 0:2 FC Fight Nights - ФК Чисто Питер 1:1 ФК Starmix - FC Fight Nights 2:4 FC Fight Nights - ФК Бей Беги 6:2 FC Fight Nights - Broke Boys 2:6 ФК Титан - FC Fight Nights 1:1 Амкал - FC Fight Nights 4:2 ФК 10 - FC Fight Nights 2:2
Результаты матчей
Broke Boys
FC Fight Nights
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Broke Boys
FC Fight Nights
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
64
45
46
45
|Амкал
|Костюков Степан
|1
|Broke Boys
|Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР)
|1
|Амкал
|Пичугин Максим (ПИЧА)
|1
|2DROTS
|Гудаев Денис (DE GUDAI)
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Broke Boys 0:0 FC Fight Nights
Исход игры
Broke Boys
75.2% (82)
Ничья
12.8% (14)
FC Fight Nights
11.9% (13)
Тотал 2.5
Больше
69.52% (73)
Меньше
30.48% (32)
Обе команды забьют
Да
78.1% (82)
Нет
21.9% (23)
Популярный счёт
2:1 Broke Boys
47.7% (52)
1:0 Broke Boys
12.8% (14)
1:2 FC Fight Nights
8.3% (9)
1:1 Ничья
8.3% (9)
2:0 Broke Boys
7.3% (8)
2:2 Ничья
3.7% (4)
3:1 Broke Boys
3.7% (4)
2:3 FC Fight Nights
1.8% (2)
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