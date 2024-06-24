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2DROTS
 
Позже
ФК Титан
Прогнозы 140
2DROTS 90% (126)
X 4.3% (6)
ФК Титан 5.7% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

2DROTS
ФК Титан

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СМ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

2DROTS
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудаев Денис (DE GUDAI) 1 0.11
ФК Титан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

2DROTS
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
ФК Титан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
2DROTS
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
ФК Титан
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

2DROTS
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Амкал - 2DROTS 2:1 2DROTS - Амкал 2:1 ФК Народная Команда - 2DROTS 0:7 2DROTS - ФК Матч 5:1
FC Fight Nights - 2DROTS 0:2 2DROTS - Деньги Рокетов 2:0 2DROTS - Lotus 5:0 2DROTS - FC Bus 6:2 2DROTS - ФК 10 0:3 2DROTS - ЦСКА М (мол.) 1:1 2DROTS - Broke Boys 1:1 2DROTS - ФК Титан 0:1 2DROTS - Broke Boys 1:2 2DROTS - СД Фэмили 0:1 Амкал - 2DROTS 0:1 СД Фэмили - 2DROTS 2:1 Динамо Москва - 2DROTS 2:1 2DROTS - ФК Эгриси 0:0 Деньги Рокетов - 2DROTS 0:3 2DROTS - Химки 0:2
ФК Титан
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
FC DMEDIA - ФК Титан 1:4 ФК Титан - FC DMEDIA 1:0 ФК Титан - ФК Кони 0:1 FC DMEDIA - ФК Титан 2:1
ФК Титан - FC Bus 2:1 ФК Титан - СКА-Ростов 5:1 ФК Титан - FC Fight Nights 1:0 ФК Титан - ФК Рома 3:2 ФК Родина Медиа - ФК Титан 0:0 2DROTS - ФК Титан 0:1 ФК Родина Медиа - ФК Титан 3:0 Broke Boys - ФК Титан 1:1 FC Fight Nights - ФК Титан 0:2 ФК Родина Медиа - ФК Титан 0:0 ФК 10 - ФК Титан 0:0 Broke Boys - ФК Титан 1:1 ФК Бей Беги - ФК Титан 0:5 ФК Титан - ФК Starmix 4:0 ФК Титан - FC Fight Nights 1:1 ФК Родина Медиа - ФК Титан 3:0

Результаты матчей

2DROTS
ФК Титан

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
7
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
6
1 раз 11%
7
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

2DROTS
ФК Титан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
7
2
1.5
4
5
4
5
2.5
3
6
4
5
3.5
2
7
4
5
4.5
1
8
2
7
5.5
1/4 финала
2 ФК Родина Медиа
4 Broke Boys
3 Тандем
7 FC Fight Nights
7 2DROTS
6 Амкал
5 ФК Титан
1 FC DMEDIA
1/2 финала
0 Broke Boys
1 FC Fight Nights
2DROTS
ФК Титан
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Амкал Костюков Степан 1
Broke Boys Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР) 1
Амкал Пичугин Максим (ПИЧА) 1
2DROTS Гудаев Денис (DE GUDAI) 1
FC Fight Nights Джичоная Давид (JICHO) 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча 2DROTS - ФК Титан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 июня 2024, осталось 28 минут.



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    • Прогнозы 140
    2DROTS 90% (126)
    X 4.3% (6)
    ФК Титан 5.7% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч 2DROTS - ФК Титан онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч 2DROTS - ФК Титан

    Исход игры
    2DROTS
    90.1% (128)
    Ничья
    4.2% (6)
    ФК Титан
    5.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.34% (56)
    Меньше
    47.66% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    54.21% (58)
    Нет
    45.79% (49)
    Популярный счёт
    2:1 2DROTS
    26.1% (37)
    2:0 2DROTS
    22.5% (32)
    1:0 2DROTS
    9.9% (14)
    3:1 2DROTS
    5.6% (8)
    1:2 ФК Титан
    3.5% (5)
    1:1 Ничья
    2.1% (3)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
    3:2 2DROTS
    1.4% (2)
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