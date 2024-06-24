История личных встреч
2DROTS
ФК Титан
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
2DROTS
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудаев Денис (DE GUDAI)
|1
|0.11
ФК Титан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты матчей
2DROTS
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
ФК Титан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
2DROTS
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
ФК Титан
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
2DROTS
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Амкал - 2DROTS 2:1 2DROTS - Амкал 2:1 ФК Народная Команда - 2DROTS 0:7 2DROTS - ФК Матч 5:1
FC Fight Nights - 2DROTS 0:2 2DROTS - Деньги Рокетов 2:0 2DROTS - Lotus 5:0 2DROTS - FC Bus 6:2 2DROTS - ФК 10 0:3 2DROTS - ЦСКА М (мол.) 1:1 2DROTS - Broke Boys 1:1 2DROTS - ФК Титан 0:1 2DROTS - Broke Boys 1:2 2DROTS - СД Фэмили 0:1 Амкал - 2DROTS 0:1 СД Фэмили - 2DROTS 2:1 Динамо Москва - 2DROTS 2:1 2DROTS - ФК Эгриси 0:0 Деньги Рокетов - 2DROTS 0:3 2DROTS - Химки 0:2
ФК Титан
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
FC DMEDIA - ФК Титан 1:4 ФК Титан - FC DMEDIA 1:0 ФК Титан - ФК Кони 0:1 FC DMEDIA - ФК Титан 2:1
ФК Титан - FC Bus 2:1 ФК Титан - СКА-Ростов 5:1 ФК Титан - FC Fight Nights 1:0 ФК Титан - ФК Рома 3:2 ФК Родина Медиа - ФК Титан 0:0 2DROTS - ФК Титан 0:1 ФК Родина Медиа - ФК Титан 3:0 Broke Boys - ФК Титан 1:1 FC Fight Nights - ФК Титан 0:2 ФК Родина Медиа - ФК Титан 0:0 ФК 10 - ФК Титан 0:0 Broke Boys - ФК Титан 1:1 ФК Бей Беги - ФК Титан 0:5 ФК Титан - ФК Starmix 4:0 ФК Титан - FC Fight Nights 1:1 ФК Родина Медиа - ФК Титан 3:0
Результаты матчей
2DROTS
ФК Титан
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
7
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
6
1 раз 11%
7
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
2DROTS
ФК Титан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
72
45
45
36
45
27
45
18
27
|Амкал
|Костюков Степан
|1
|Broke Boys
|Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР)
|1
|Амкал
|Пичугин Максим (ПИЧА)
|1
|2DROTS
|Гудаев Денис (DE GUDAI)
|1
Прогнозы на матч 2DROTS - ФК Титан
Исход игры
2DROTS
87% (47)
Ничья
7.4% (4)
ФК Титан
5.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
50% (26)
Меньше
50% (26)
Обе команды забьют
Да
53.85% (28)
Нет
46.15% (24)
Популярный счёт
2:0 2DROTS
29.6% (16)
2:1 2DROTS
27.8% (15)
1:0 2DROTS
14.8% (8)
3:1 2DROTS
9.3% (5)
1:2 ФК Титан
5.6% (3)
1:1 Ничья
3.7% (2)
2:2 Ничья
3.7% (2)
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