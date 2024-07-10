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Тур: 1. Стадион: .
Вележ
0:1
Второй тайм: 60'
Интер Эскальдес
0'
0:1
34' Гол
Joanet Lopez

Ход матча

34'
0:1
Joanet Lopez
(Ассубре Жан)
46'
Хаскич Нермин
Милнарич Михаэль
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 103
Вележ 78.6% (81)
X 13.6% (14)
Интер Эскальдес 7.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вележ
Ничья
Интер Эскальдес
4.30
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4.30
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7.50
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Все Коэффициенты
31
Хаджикич
Осман
22
Karlo
Isasegi
8
Хркач
Анте
90
James
Emmanuel
Okeke
23
Штурм
Клемен
7
Пршеш
Омар
6
Халилович
Дино
16
Tarik
SIkalo
9
Муян
Тончи
11
Милнарич
Михаэль
10
Сульич
Асмир
1
Муньоз
Адриан
2
Camilo
Puentes
4
Фехер
Рауль
6
Кабалье
Марк
3
Торрес
Хильмар
49
Гальего
Адриа
11
Domi
Berlanga
15
Joanet
Lopez
26
Алонсо
Виктор
12
Ассубре
Жан
27
Лопез
Гильом
Вележ
4-3-3
Интер Эскальдес
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Вележ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Интер Эскальдес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joanet Lopez 1 1
Ассубре Жан 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Вележ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тузла Сити - Вележ 1:5 Вележ - ГОШК 3:3 Широки Бриег - Вележ 0:1 Вележ - Посушье 2:0
Сараево - Вележ 3:0 Вележ - Слога Добой 1:0 Вележ - Звьезда Бргуле 3:1 Зриньски - Вележ 1:0 Вележ - Борац Баня-Лука 1:1 Железничар - Вележ 0:1 Вележ - Игман Коньич 2:0 Вележ - Широки Бриег 2:3 Вележ - Тузла Сити 1:1 Широки Бриег - Вележ 2:1 Посушье - Вележ 1:0 Вележ - Борац Баня-Лука 0:0 Слога Добой - Вележ 0:0 Вележ - Тузла Сити 3:2 Шахтёр Донецк - Вележ 2:3 Вайле - Вележ 2:1
Интер Эскальдес
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Пенья Энкарнада - Интер Эскальдес 1:3 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:1 Интер Эскальдес - Эспортиу Каррои 6:0 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:0
Интер Эскальдес - CF Esperanca 4:0 Пас-де-ла-Каса - Интер Эскальдес 0:1 Интер Эскальдес - Атлетик Америка 2:0 Интер Эскальдес - Атлетик Америка 1:0 Ордино - Интер Эскальдес 0:1 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 1:2 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 0:1 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:1 Интер Эскальдес - Ордино 2:0 Пенья Энкарнада - Интер Эскальдес 0:2 Интер Эскальдес - Пас-де-ла-Каса 2:0 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 0:0 Интер Эскальдес - Эспортиу Каррои 3:1 Интер Эскальдес - CF Esperanca 6:0 Атлетик Америка - Интер Эскальдес 0:3 Пас-де-ла-Каса - Интер Эскальдес 0:3

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Интер Эскальдес Joanet Lopez 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Милнарич Михаэль уходит с поля. Хаскич Нермин выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Ассубре Жан сделал результативную передачу.
  • 34'
    Г О О О О Л - Joanet Lopez бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Grbavica Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 73 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 103
Вележ 78.6% (81)
X 13.6% (14)
Интер Эскальдес 7.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вележ
Ничья
Интер Эскальдес
4.30
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4.30
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Где смотреть матч Вележ 0:1 Интер Эскальдес онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Вележ 0:1 Интер Эскальдес

Исход игры
Вележ
78.6% (81)
Ничья
13.6% (14)
Интер Эскальдес
7.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
27% (27)
Меньше
73% (73)
Обе команды забьют
Да
34% (34)
Нет
66% (66)
Популярный счёт
2:0 Вележ
40.8% (42)
2:1 Вележ
19.4% (20)
1:0 Вележ
13.6% (14)
1:1 Ничья
9.7% (10)
0:0 Ничья
3.9% (4)
3:0 Вележ
2.9% (3)
1:2 Интер Эскальдес
1.9% (2)
0:2 Интер Эскальдес
1.9% (2)
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