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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Вележ
1:1
Конец матча
Интер Эскальдес
0'
0:1
34' Гол
Joanet Lopez
1:1
65' Гол
Lohan
70' Желтая карточка
Camilo Puentes
90' Желтая карточка
Штурм Клемен
90'+9

Ход матча

34'
0:1
Joanet Lopez
(Ассубре Жан)
46'
Хаскич Нермин
Милнарич Михаэль
 
51'
 
Hamza Ryahi
Joanet Lopez
62'
Ante Orec
Karlo Isasegi
 
62'
Lohan
Халилович Дино
 
64'
 
Де ла Торре Анхель
Торрес Хильмар
64'
 
Мартинес Виктор
Domi Berlanga
65'
Lohan
(Ante Orec)
1:1
70'
 
Camilo Puentes
77'
Евтович Милан
Пршеш Омар
 
84'
 
Андреу Саша
Ассубре Жан
84'
 
Санчес Алекс
Camilo Puentes
87'
Adin Bajric
Сульич Асмир
 
90'
Штурм Клемен
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 103
Вележ 78.6% (81)
X 13.6% (14)
Интер Эскальдес 7.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
31
Хаджикич
Осман
22
Karlo
Isasegi
8
Хркач
Анте
90
James
Emmanuel
Okeke
23
Штурм
Клемен
7
Пршеш
Омар
6
Халилович
Дино
16
Tarik
SIkalo
9
Муян
Тончи
11
Милнарич
Михаэль
10
Сульич
Асмир
1
Муньоз
Адриан
2
Camilo
Puentes
4
Фехер
Рауль
6
Кабалье
Марк
3
Торрес
Хильмар
49
Гальего
Адриа
11
Domi
Berlanga
15
Joanet
Lopez
26
Алонсо
Виктор
12
Ассубре
Жан
27
Лопез
Гильом
Вележ
4-3-3
Интер Эскальдес
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Вележ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lohan 1 1
Ante Orec 0 0
Интер Эскальдес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joanet Lopez 1 1
Ассубре Жан 0 0

Карточки

Вележ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штурм Клемен 1 0
Интер Эскальдес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Camilo Puentes 1 0

Результаты матчей

Вележ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Интер Эскальдес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Вележ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Интер Эскальдес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вележ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тузла Сити - Вележ 1:5 Вележ - ГОШК 3:3 Широки Бриег - Вележ 0:1 Вележ - Посушье 2:0
Сараево - Вележ 3:0 Вележ - Слога Добой 1:0 Вележ - Звьезда Бргуле 3:1 Зриньски - Вележ 1:0 Вележ - Борац Баня-Лука 1:1 Железничар - Вележ 0:1 Вележ - Игман Коньич 2:0 Вележ - Широки Бриег 2:3 Вележ - Тузла Сити 1:1 Широки Бриег - Вележ 2:1 Посушье - Вележ 1:0 Вележ - Борац Баня-Лука 0:0 Слога Добой - Вележ 0:0 Вележ - Тузла Сити 3:2 Шахтёр Донецк - Вележ 2:3 Вайле - Вележ 2:1
Интер Эскальдес
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Пенья Энкарнада - Интер Эскальдес 1:3 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:1 Интер Эскальдес - Эспортиу Каррои 6:0 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:0
Интер Эскальдес - CF Esperanca 4:0 Пас-де-ла-Каса - Интер Эскальдес 0:1 Интер Эскальдес - Атлетик Америка 2:0 Интер Эскальдес - Атлетик Америка 1:0 Ордино - Интер Эскальдес 0:1 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 1:2 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 0:1 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:1 Интер Эскальдес - Ордино 2:0 Пенья Энкарнада - Интер Эскальдес 0:2 Интер Эскальдес - Пас-де-ла-Каса 2:0 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 0:0 Интер Эскальдес - Эспортиу Каррои 3:1 Интер Эскальдес - CF Esperanca 6:0 Атлетик Америка - Интер Эскальдес 0:3 Пас-де-ла-Каса - Интер Эскальдес 0:3

Результаты матчей

Вележ
Интер Эскальдес

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Вележ
Интер Эскальдес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ауда Тайво Абдулрахман 1
Интер Эскальдес Joanet Lopez 1
Вележ Lohan 1
Ауда Abdoul Kader Traore 1
Интер Эскальдес Ассубре Жан 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вележ Штурм Клемен 1
Б-36 Рённберг Вильмер 1
Интер Эскальдес Camilo Puentes 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Ассубре Жан сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Joanet Lopez бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Grbavica Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 103
    Вележ 78.6% (81)
    X 13.6% (14)
    Интер Эскальдес 7.8% (8)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вележ 1:1 Интер Эскальдес

    Исход игры
    Вележ
    78.6% (81)
    Ничья
    13.6% (14)
    Интер Эскальдес
    7.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    27% (27)
    Меньше
    73% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    34% (34)
    Нет
    66% (66)
    Популярный счёт
    2:0 Вележ
    40.8% (42)
    2:1 Вележ
    19.4% (20)
    1:0 Вележ
    13.6% (14)
    1:1 Ничья
    9.7% (10)
    0:0 Ничья
    3.9% (4)
    3:0 Вележ
    2.9% (3)
    1:2 Интер Эскальдес
    1.9% (2)
    0:2 Интер Эскальдес
    1.9% (2)
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