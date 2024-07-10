Тур: 1. Стадион: Грбавица.
1:1
Конец матча
0'
0:1
34' ГолJoanet Lopez
1:1
65' ГолLohan
70' Желтая карточкаCamilo Puentes
90' Желтая карточкаШтурм Клемен
90'+9
Ход матча
34'
0:1
62'
70'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
23
Штурм
Клемен
16
Tarik
SIkalo
10
Сульич
Асмир
15
Joanet
Lopez
12
Ассубре
Жан
27
Лопез
Гильом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Штурм КлеменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Tarik SIkaloПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Сульич АсмирНападающий
- Запасные игроки
-
12 Рибич ФарисВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Dzenan Puce
-
-
-
47 Amar Milak
-
67 Edis Nanic
-
-
13 Lohan
-
18 Nikola Savic
-
Главный тренер: Канади Дамир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Joanet LopezПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Ассубре ЖанПолузащитник
-
27 Лопез ГильомНападающий
- Запасные игроки
-
13 Кока ХесусВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Hamza Ryahi
-
-
Главный тренер: Otger Canals
Бомбардиры внутри турнира
Интер Эскальдес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joanet Lopez
|1
|1
|Ассубре Жан
|0
|0
Карточки
Вележ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штурм Клемен
|1
|0
Интер Эскальдес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Camilo Puentes
|1
|0
Результаты матчей
Вележ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Интер Эскальдес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Вележ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Интер Эскальдес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вележ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тузла Сити - Вележ 1:5 Вележ - ГОШК 3:3 Широки Бриег - Вележ 0:1 Вележ - Посушье 2:0
Сараево - Вележ 3:0 Вележ - Слога Добой 1:0 Вележ - Звьезда Бргуле 3:1 Зриньски - Вележ 1:0 Вележ - Борац Баня-Лука 1:1 Железничар - Вележ 0:1 Вележ - Игман Коньич 2:0 Вележ - Широки Бриег 2:3 Вележ - Тузла Сити 1:1 Широки Бриег - Вележ 2:1 Посушье - Вележ 1:0 Вележ - Борац Баня-Лука 0:0 Слога Добой - Вележ 0:0 Вележ - Тузла Сити 3:2 Шахтёр Донецк - Вележ 2:3 Вайле - Вележ 2:1
Интер Эскальдес
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Пенья Энкарнада - Интер Эскальдес 1:3 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:1 Интер Эскальдес - Эспортиу Каррои 6:0 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:0
Интер Эскальдес - CF Esperanca 4:0 Пас-де-ла-Каса - Интер Эскальдес 0:1 Интер Эскальдес - Атлетик Америка 2:0 Интер Эскальдес - Атлетик Америка 1:0 Ордино - Интер Эскальдес 0:1 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 1:2 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 0:1 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:1 Интер Эскальдес - Ордино 2:0 Пенья Энкарнада - Интер Эскальдес 0:2 Интер Эскальдес - Пас-де-ла-Каса 2:0 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 0:0 Интер Эскальдес - Эспортиу Каррои 3:1 Интер Эскальдес - CF Esperanca 6:0 Атлетик Америка - Интер Эскальдес 0:3 Пас-де-ла-Каса - Интер Эскальдес 0:3
Результаты матчей
Вележ
Интер Эскальдес
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Вележ
Интер Эскальдес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Ауда
|Тайво Абдулрахман
|1
|Интер Эскальдес
|Joanet Lopez
|1
|Вележ
|Lohan
|1
|Ауда
|Abdoul Kader Traore
|1
|Интер Эскальдес
|Ассубре Жан
|0 (1)
|Вележ
|Штурм Клемен
|1
|Б-36
|Рённберг Вильмер
|1
|Интер Эскальдес
|Camilo Puentes
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вележ 1:1 Интер Эскальдес
Исход игры
Вележ
78.6% (81)
Ничья
13.6% (14)
Интер Эскальдес
7.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
27% (27)
Меньше
73% (73)
Обе команды забьют
Да
34% (34)
Нет
66% (66)
Популярный счёт
2:0 Вележ
40.8% (42)
2:1 Вележ
19.4% (20)
1:0 Вележ
13.6% (14)
1:1 Ничья
9.7% (10)
0:0 Ничья
3.9% (4)
3:0 Вележ
2.9% (3)
1:2 Интер Эскальдес
1.9% (2)
0:2 Интер Эскальдес
1.9% (2)
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