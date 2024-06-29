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Тур: 1.
ЦСКА Москва
1:1
Второй тайм: 75'
Шинник
0'
1:0
17' Гол
Чалов Фёдор
1:1
38' Гол
Якушевич Глеб

Ход матча

17'
Чалов Фёдор
1:0
38'
1:1
Якушевич Глеб
Прогнозы 134
ЦСКА Москва 95.5% (128)
X 1.5% (2)
Шинник 3% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Шинник
1.75
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3.50
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9.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
ЦСКА Москва
Шинник

История личных встреч

ЦСКА Москва
Шинник

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

К
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
270

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Урал 2:0 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1
ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0
Шинник
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Торпедо Москва - Шинник 1:0 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Шинник - Акрон 1:0
Шинник - СКА-Хабаровск 2:1 Алания - Шинник 1:1 Шинник - Сокол 1:0 Нефтехимик - Шинник 1:2 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Химки - Шинник 0:1 Тюмень - Шинник 0:2 Шинник - Ленинградец 0:0 Черноморец Нв - Шинник 1:0 Шинник - Родина Москва 0:2 Кубань - Шинник 0:2 Шинник - Иртыш Омск 1:2 Шинник - Волга Ульяновск 1:0 Шинник - Туран Товуз 0:0 Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Химки - Шинник 1:0
  • Второй тайм
  • 71'
    Провел атаку левым флангом "Шинник". Подача с левого края прилетела прямо в руки Помазуну. Тот на выходе сработал он уверенно и надежно.
  • 69'
    ЦСКА хочет забить еще. Все-таки времени на один мяч у "армейцев" хватит. При желании можно и парочку мячей забить.
  • Фол, нарушение
    68'
    Нарушение правил. Гайич на газоне снова оказался. Многовато нарушений в эти минуты фиксируется судьей.  Даже и не сказать, что матч носит статус товарищеского. 
  • 66'
    Гайич тоже вышел на поле, кстати говоря. Именно от 22-го номера ЦСКА мы увидели с вами удар по рамке противника. Мяч снова точно в ворота не прилетел.
  • 65'
    По воротам Помазуна последовал сейчас удар. Игорь до снаряда сумел добраться, несмотря на тот факт, что ему активно мешали соперники.
  • 63'
    Мне кажется, что подустали уже команды. Несмотря на серию замен, не в лучших своих кондициях пребывают игроки.
  • 62'
    Жемалетдинов сейчас удар по воротам соперника сумел нанести, освободившись от оппонента. Мяч полетел существенно выше рамки. 
  • 60'
    Удар по воротам гостей сейчас ярославцы нанесли. Мяч полетел выше цели, а Помазун просто проводил сферу взглядом. В цель мяч не прилетел. 
  • Замена
    58'
    Рошу, Глебова и Мойзеса заменили. Жемалетдинов на поле вышел, Рядно появился в центре обороны. Кто так еще? Риванди на газоне появился. 
  • 57'
    Султонов сумел освободиться от двух соперников, убрал мяч под себя, после чего выкатил сферу на дужку штрафной, откуда пробил слишком высоко и неточно. 
  • 55'
    Дважды по воротам соперника Глебов бил. Кстати говоря, во второй ситуации мяч все-таки линию ворот пересек, и рефери должен был фиксировать взятие рамки, но этого не сделал. 
  • Опасный момент
    54'
    ОПАСНО! Глебов! Классно пробивал по воротам, но попал во вратаря. Далее Бистрович поборолся за мяч, отдал снова на Глебова, который пробил во вратаря "Шинника"! 
  • 52'
    Внезапно пропала у нас трансляция матча, но спустя несколько минут появилась. Будем надеяться, что ничего интересного за это время не произошло. По крайней мере, счет на табло не изменился. 
  • Замена
    50'
    Вамбольт вместо Митрова в составе "Шинника" сейчас появился. Эту замену нам показали режиссеры.
  • 48'
    Кисляка сейчас на ударную позицию выводили партнеры. Тот пытался пробить, но попал в своего же футболиста. В сетке снаряд не оказался. 
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм стартовал в матче! Возможно, были замены. Ну, будем разбираться. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      И прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:1. Пока ничья, ждем продолжение встречи!
    • Угловой
      43'
      Угловой снова на левом фланге заработали игроки "Шинника". Последовала подача с левого края в центр штрафной, но на выходе сработал Акинфеев. 
    • 42'
      Отошел полным составом ЦСКА на свою половину поля. Сейчас активнее стали действовать именно ярославцы, а вот "армейцы" по такой игре и второй гол могут пропустить.
    • 40'
      Прекрасная футбольная погода в Химках, повторюсь. Сегодня всего хватает: и солнечных лучей, и забитых голов. Будем надеяться, что второй тайм будет таким же активным в матче. 
    • Описание гола
      38'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЯКУШЕВИЧ! 1:1!
      Вот так вышел на замену игрок! С левого края ему на голову пришла подача от партнера, и Якушевич ткнул снаряд в ворота! Получилось красиво!
    • Угловой
      36'
      Угловой "Шинник" сейчас заработали игроки "Шинника" у ворот соперника. С левого края будет исполнена подача. Сейчас посмотрим, чем все это закончится. 
    • 34'
      Николича часто довольно нам показывают. Визуально он очень спокоен. Мне кажется, что сам наставник только-только к своей команде присматривается. 
    • 32'
      Тут же Якушевич подключался к атаке своей команды и после подачи с левого края головой пробивал по воротам соперника - мяч полетел намного выше цели. 
    • Замена
      31'
      Якушевич у "Шинника" сейчас появился на футбольном газоне. Правда, не разглядели мы, кого он в составе своей команды поменял. 
    • 29'
      Активнее играет ЦСКА в первом тайме, это на все 100%. А вот сопернику явно чего-то не хватает. Ярославцев в атаке мы практически не видим в этой встрече. 
    • 28'
      Чалов сейчас нанес дальний удар по воротам соперника - мяч полетел намного выше цели. Мог и лучше своей ситуацией Фёдор распорядиться. 
    • 26'
      Не хватает активности в этой встрече. В Химках хорошая погода сегодня, светило солнце, но сейчас оно спряталось за тучки. Будем надеяться, что ненадолго. 
    • 25'
      Отправились попить водички футболисты обеих команд. В планах у игроков перевести дух, пополнить водный баланс и получить от тренеров план дальнейших действий. 
    • 23'
      По воротам Акинфеева последовал дальний удар. Игорь проводил взглядом улетающий мяч. Не понадобилось ему в игру даже вступать тут. 
    • 22'
      Не хватает "Шиннику" движения впереди. Команда владеет снарядом в атаке, но этим все и ограничивается. На большее пока не хватает гостей. 
    • 20'
      Да, хорошую атаку провели "армейцы". Смогли они забить гол в ворота соперника и останавливаться на достигнутом коллектив из Москвы совсем не планирует.
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЧАЛОВ! 1:0!
      Получил Фёдор мяч в чужой штрафной, на правом ее краю, выдвинулся ближе к центру и нанес идеальный удар под правую штангу! Красивый мяч!
    • 17'
      На сборах нужно осторожнее играть соперника. Файзуллаев пошел сейчас с мячом вперед, но получил удар шипами по ногам. Было нарушение правил в матче. 
    • 16'
      ЦСКА ожидаемо активно владеет мячом. Команда постоянно контролирует снаряд в районе центрального круга, пытаясь выманить оппонента на себя. 
    • 14'
      Обляков снова предложил сейчас на левом фланге. Последовала передача в центр штрафной, но там Чалова не оказалось в тот момент. 
    • 13'
      Обляков отдал мяч на партнера. Файзуллаев выполнял передачу в центр штрафной, где никого из партнеров не оказалось. Вынос снаряда в центр поля. 
    • 11'
      Рубцов себя в атаке попытался проявить, но дальний удар игрока "Шинника" ничем опасным не закончился. Пока в тренировочном режиме игру проводят оппоненты. 
    • 10'
      Активно пока Николич наблюдает за ходом событий на футбольном поле, но не вмешивается в игру. Меж тем в Химках уже 10 минут на поле оппоненты провели. 
    • 8'
      Да, пока только присматриваются игроки друг к другу. По периметру поля раз за разом оппоненты возят мяч. Сложно будет хотя бы один гол в таком темпе забить. 
    • 7'
      Сразу несколько игроков на просмотре играют в стартовом составе у "Шинника" сегодня. Смотрят наставники ярославцев игроков и будут готовы их взять в команду, если они, конечно, приглянутся. 
    • 5'
      Мойзес с левого края отправлял мяч в штрафную соперника - на выходе сыграл вратарь "Шинника", который забрал сферу в перчатки.
    • 4'
      Несколько раз уже мяч до Акинфеева дошел. Игорь сработал на выходе, забрав сферу в свои перчатки. Сработано уверенно кипером ЦСКА.
    • 2'
      На первых минутах встречи Дмитрий Черышев активно руководит у кромки поля игроками "Шинника". Пока впереди ярославцы себя ведут не самым активным образом. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи командам, поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках товарищеского матча сойдутся лицом к лицу ЦСКА и «Шинник». Встреча состоится в Химках, на арене «УТЦ Новогорск».

      Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч!
    Прогнозы 134
    ЦСКА Москва 95.5% (128)
    X 1.5% (2)
    Шинник 3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Шинник
    1.75
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    3.50
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    9.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва 1:1 Шинник

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    95.5% (128)
    Ничья
    1.5% (2)
    Шинник
    3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.84% (42)
    Меньше
    62.16% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    27.93% (31)
    Нет
    72.07% (80)
    Популярный счёт
    2:0 ЦСКА Москва
    37.3% (50)
    2:1 ЦСКА Москва
    17.2% (23)
    1:0 ЦСКА Москва
    14.2% (19)
    3:0 ЦСКА Москва
    8.2% (11)
    3:1 ЦСКА Москва
    6% (8)
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    ЦСКА Москва
    Шинник
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