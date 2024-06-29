Жемалетдинов сейчас удар по воротам соперника сумел нанести, освободившись от оппонента. Мяч полетел существенно выше рамки.

Мне кажется, что подустали уже команды. Несмотря на серию замен, не в лучших своих кондициях пребывают игроки.

По воротам Помазуна последовал сейчас удар. Игорь до снаряда сумел добраться, несмотря на тот факт, что ему активно мешали соперники.

Гайич тоже вышел на поле, кстати говоря. Именно от 22-го номера ЦСКА мы увидели с вами удар по рамке противника. Мяч снова точно в ворота не прилетел.

Нарушение правил. Гайич на газоне снова оказался. Многовато нарушений в эти минуты фиксируется судьей. Даже и не сказать, что матч носит статус товарищеского.

ЦСКА хочет забить еще. Все-таки времени на один мяч у "армейцев" хватит. При желании можно и парочку мячей забить.

Провел атаку левым флангом "Шинник". Подача с левого края прилетела прямо в руки Помазуну. Тот на выходе сработал он уверенно и надежно.

Кисляка сейчас на ударную позицию выводили партнеры. Тот пытался пробить, но попал в своего же футболиста. В сетке снаряд не оказался.

Вамбольт вместо Митрова в составе "Шинника" сейчас появился. Эту замену нам показали режиссеры.

Внезапно пропала у нас трансляция матча, но спустя несколько минут появилась. Будем надеяться, что ничего интересного за это время не произошло. По крайней мере, счет на табло не изменился.

ОПАСНО! Глебов! Классно пробивал по воротам, но попал во вратаря. Далее Бистрович поборолся за мяч, отдал снова на Глебова, который пробил во вратаря "Шинника"!

Дважды по воротам соперника Глебов бил. Кстати говоря, во второй ситуации мяч все-таки линию ворот пересек, и рефери должен был фиксировать взятие рамки, но этого не сделал.

Султонов сумел освободиться от двух соперников, убрал мяч под себя, после чего выкатил сферу на дужку штрафной, откуда пробил слишком высоко и неточно.

Рошу, Глебова и Мойзеса заменили. Жемалетдинов на поле вышел, Рядно появился в центре обороны. Кто так еще? Риванди на газоне появился.

Удар по воротам гостей сейчас ярославцы нанесли. Мяч полетел выше цели, а Помазун просто проводил сферу взглядом. В цель мяч не прилетел.

Второй тайм стартовал в матче! Возможно, были замены. Ну, будем разбираться.

Первый тайм

— И прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:1. Пока ничья, ждем продолжение встречи!

43' Угловой снова на левом фланге заработали игроки "Шинника". Последовала подача с левого края в центр штрафной, но на выходе сработал Акинфеев.

42' Отошел полным составом ЦСКА на свою половину поля. Сейчас активнее стали действовать именно ярославцы, а вот "армейцы" по такой игре и второй гол могут пропустить.

40' Прекрасная футбольная погода в Химках, повторюсь. Сегодня всего хватает: и солнечных лучей, и забитых голов. Будем надеяться, что второй тайм будет таким же активным в матче.

38' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЯКУШЕВИЧ! 1:1!

Вот так вышел на замену игрок! С левого края ему на голову пришла подача от партнера, и Якушевич ткнул снаряд в ворота! Получилось красиво!

36' Угловой "Шинник" сейчас заработали игроки "Шинника" у ворот соперника. С левого края будет исполнена подача. Сейчас посмотрим, чем все это закончится.

34' Николича часто довольно нам показывают. Визуально он очень спокоен. Мне кажется, что сам наставник только-только к своей команде присматривается.

32' Тут же Якушевич подключался к атаке своей команды и после подачи с левого края головой пробивал по воротам соперника - мяч полетел намного выше цели.