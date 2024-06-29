Тур: 1.
1:1
Второй тайм: 75'
Ход матча
17'
1:0
38'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 ВиллианЗащитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Обляков ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Боков ДанилаВратарь
-
77 Агапов ИльяЗащитник
-
68 Рядно МихаилЗащитник
-
90 Лукин МатвейЗащитник
-
22 Гайич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
-
Главный тренер: Черышев Дмитрий
История личных встреч
ЦСКА Москва
Шинник
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Тотал матчей
1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
270
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Урал 2:0 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1
ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0
Шинник
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Торпедо Москва - Шинник 1:0 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Шинник - Акрон 1:0
Шинник - СКА-Хабаровск 2:1 Алания - Шинник 1:1 Шинник - Сокол 1:0 Нефтехимик - Шинник 1:2 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Химки - Шинник 0:1 Тюмень - Шинник 0:2 Шинник - Ленинградец 0:0 Черноморец Нв - Шинник 1:0 Шинник - Родина Москва 0:2 Кубань - Шинник 0:2 Шинник - Иртыш Омск 1:2 Шинник - Волга Ульяновск 1:0 Шинник - Туран Товуз 0:0 Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Химки - Шинник 1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва 1:1 Шинник
Исход игры
ЦСКА Москва
95.5% (128)
Ничья
1.5% (2)
Шинник
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
37.84% (42)
Меньше
62.16% (69)
Обе команды забьют
Да
27.93% (31)
Нет
72.07% (80)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
37.3% (50)
2:1 ЦСКА Москва
17.2% (23)
1:0 ЦСКА Москва
14.2% (19)
3:0 ЦСКА Москва
8.2% (11)
3:1 ЦСКА Москва
6% (8)
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