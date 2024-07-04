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Тур: 15. Стадион: .
Динамо Минск
 
Позже
Динамо-Брест
Прогнозы 127
Динамо Минск 91.3% (116)
X 6.3% (8)
Динамо-Брест 2.4% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Лапоухов
Фёдор
6
Политевич
Сергей
4
Гаврилович
Алексей
2
Пигас
Вадим
66
Рай
74
Седько
Павел
80
Школик
Игорь
8
Селява
Александр
88
Демченко
Никита
Юрьевич
19
Подстрелов
Дмитрий
81
_Melnichenko
T.
49
Каратай
Артём
7
Быков
Артём
Геннадьевич
20
Сачивко
Александр
11
Жердев
Глеб
14
Адеола
Раймонд
10
Хващинский
Владимир
5
_Apetenok
P.
27
_Mikhayrin
M.
16
Казакевич
Михаил
33
Рахманов
Артём
2
Мусинга
Джордж
9
Храленков
Егор
5
Касараб
Максим
19
Лях
Владислав
23
Олехнович
Эдгар
24
Корцов
Егор
63
Барковский
Герман
29
Орешкевич
Ярослав
4
Oladoye
Adewale
26
_Kashtelyan
D.
59
Колпачук
Илья
42
Бурак
Никита
17
Дуксо
Матвей
15
Кисляк
Сергей
11
Ковалевич
Денис
8
Лопаго
Иосифат
62
_Gordeychuk
M.
Динамо Минск
Динамо-Брест

История личных встреч

Динамо Минск
Динамо-Брест

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.2%
13%
21.8%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.6%
17.4%
13%
16 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

37 матчей

48.6%
27%
24.4%
18 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

40.5%
37.8%
21.7%
15 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.2%
24.3%
32.5%
16 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

ВЛ
1:3
ВЛ
4:1
ВЛ
0:0
ВЛ
1:3
ВЛ
2:0
ВЛ
1:1
ВЛ
2:4
ВЛ
2:1
ВЛ
1:3
ВЛ
1:2
ВЛ
1:1
ВЛ
1:1
ВЛ
1:0
ВЛ
1:0
К
0:0
К
2:2
ВЛ
2:1
ВЛ
1:4
ВЛ
4:1
ВЛ
1:0
ВЛ
3:1
ВЛ
2:1
ВЛ
3:2
ВЛ
0:2
ВЛ
2:0
ВЛ
0:1
ВЛ
1:2
ВЛ
1:1
ВЛ
2:0
ВЛ
1:1
ВЛ
2:0
ВЛ
2:2
ВЛ
1:2
ВЛ
0:1
ВЛ
2:0
ВЛ
1:4
ВЛ
1:1

Голы

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.94
1.3

Среднее время на гол

46
69

Всего голов

20
23

Голов в среднем за матч

1
1.35

Среднее время на гол

90
66

Всего голов

53
49

Голов в среднем за матч

1.43
1.32

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

62
67

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адеола Раймонд 5 0.36
Седько Павел 4 (2) 0.29
Хващинский Владимир 2 0.14
Гаврилович Алексей 2 0.14
Бегунов Роман 2 0.14
Подстрелов Дмитрий 2 0.14
Мелёшин Павел 2 0.14
Рай 1 0.07
Быков Артём Геннадьевич 1 0.07
Селява Александр 1 0.07
Школик Игорь 1 0.07
Демченко Никита Юрьевич 1 0.07
Artem Sokolovskiy 1 0.07
Trofim Melnichenko 1 0.07
Динамо-Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корцов Егор 10 0.71
Гордейчук Михаил 6 0.43
Барковский Герман 5 0.36
Кисляк Сергей 1 0.07
Рахманов Артём 1 0.07
Колпачук Илья 1 0.07
Орешкевич Ярослав 1 0.07
Касараб Максим 1 0.07
Ковалевич Денис 1 0.07
Oladoye Adewale 1 0.07
Мусинга Джордж 1 0.07
Лопаго Иосифат 1 0.07

Карточки

Динамо Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегунов Роман 1 0
_Krolik V. 1 0
Динамо-Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Динамо Минск
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Динамо-Брест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
3
Динамо Минск
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Динамо-Брест
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

13
17
Динамо Минск
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Динамо-Брест
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

16
20

Голы по времени матча

Забито

14
13
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
2
15%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
5
36%
2
15%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
3
21%
4
31%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Забито

13
17
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
1
8%
2
12%
1-15
4
31%
3
18%
16-30
2
15%
3
18%
31-45
3
23%
2
12%
46-60
2
15%
4
24%
61-75
1
8%
3
18%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Забито

27
30
15 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
1
4%
4
13%
1-15
7
26%
4
13%
16-30
7
26%
5
17%
31-45
5
19%
3
10%
46-60
3
11%
7
23%
61-75
4
15%
7
23%
76-90

Пропущено

8
15
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
4
50%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
2
25%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Минск
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
БАТЭ - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Неман Гродно 2:1 Миоры - Динамо Минск 0:8 Слуцк - Динамо Минск 0:5
Арсенал Дзержинск - Динамо Минск 1:2 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 3:2 Ислочь Минск - Динамо Минск 0:1 Неман Гродно - Динамо Минск 2:0 Динамо Минск - Витебск 1:1 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо Минск - Неман Гродно 1:0 ФК Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Нафтан 2:2 Минск - Динамо Минск 0:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Динамо Минск - Сморгонь 5:0 БАТЭ - Динамо Минск 0:1 Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 0:0
Динамо-Брест
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо-Брест - Витебск 1:1 БАТЭ - Динамо-Брест 3:1 Динамо-Брест - Днепр Могилёв 6:1 Неман Гродно - Динамо-Брест 2:0
Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ 0:1 Слуцк - Динамо-Брест 1:4 Динамо-Брест - ФК Гомель 1:1 Арсенал Дзержинск - Динамо-Брест 0:2 Динамо-Брест - Нафтан 2:2 Славия Мозырь - Динамо-Брест 1:1 Динамо-Брест - Минск 3:0 Шахтёр Солигорск - Динамо-Брест 0:4 Динамо-Брест - Сморгонь 4:1 Динамо-Брест - Нива Долбизнесно 4:0 Ислочь Минск - Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск - Динамо-Брест 3:4 Динамо-Брест - Нива Долбизнесно 2:1 Динамо-Брест - Неман Гродно 0:1 Динамо-Брест - Макслайн 0:1 Динамо-Брест - Нафтан 8:0

Результаты матчей

Динамо Минск
Динамо-Брест

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
5
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Динамо Минск
Динамо-Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
2
1.5
4
3
2
4
2.5
3
4
1
5
3.5
2
5
1
5
4.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
4
1.5
3
4
1
7
2.5
2
5
1
7
3.5
2
5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
2
8
6
1.5
7
7
3
11
2.5
5
9
2
12
3.5
4
10
2
12
4.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо-БелАЗ
 14 10 2 2 17 - 6 32
2.
Динамо Минск
 14 9 5 0 27 - 8 32
3.
Неман Гродно
 14 10 0 4 17 - 11 30
4.
Динамо-Брест
 14 6 5 3 30 - 15 23
5.
Славия Мозырь
 14 6 5 3 20 - 13 23
6.
Витебск
 14 6 4 4 15 - 11 22
7.
Арсенал Дзержинск
 14 6 2 6 13 - 14 20
8.
БАТЭ
 14 5 3 6 17 - 15 18
9.
ФК Гомель
 14 4 6 4 15 - 12 18
10.
Ислочь Минск
 14 4 5 5 15 - 13 17
11.
Нафтан
 14 3 6 5 15 - 17 15
12.
Сморгонь
 14 3 6 5 19 - 27 15
13.
Слуцк
 14 4 1 9 10 - 29 13
14.
Днепр Могилёв
 14 1 5 8 9 - 24 8
15.
Минск
 14 0 5 9 8 - 22 5
16.
Шахтёр Солигорск
 14 3 4 7 11 - 21 -7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неман Гродно
 8 7 0 1 10 - 3 21
2.
Торпедо-БелАЗ
 6 6 0 0 12 - 3 18
3.
Славия Мозырь
 8 3 4 1 10 - 5 13
4.
Арсенал Дзержинск
 9 4 1 4 9 - 9 13
5.
Динамо Минск
 6 3 3 0 13 - 6 12
6.
Динамо-Брест
 7 3 3 1 17 - 7 12
7.
Ислочь Минск
 8 3 3 2 8 - 5 12
8.
БАТЭ
 7 3 2 2 13 - 8 11
9.
Слуцк
 8 3 1 4 7 - 14 10
10.
Витебск
 6 3 0 3 7 - 5 9
11.
Нафтан
 6 2 2 2 5 - 6 8
12.
Сморгонь
 5 1 4 0 10 - 7 7
13.
ФК Гомель
 6 1 2 3 5 - 6 5
14.
Минск
 8 0 3 5 6 - 11 3
15.
Днепр Могилёв
 6 0 2 4 2 - 8 2
16.
Шахтёр Солигорск
 8 2 2 4 7 - 14 -12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Минск
 8 6 2 0 14 - 2 20
2.
Торпедо-БелАЗ
 8 4 2 2 5 - 3 14
3.
ФК Гомель
 8 3 4 1 10 - 6 13
4.
Витебск
 8 3 4 1 8 - 6 13
5.
Динамо-Брест
 7 3 2 2 13 - 8 11
6.
Славия Мозырь
 6 3 1 2 10 - 8 10
7.
Неман Гродно
 6 3 0 3 7 - 8 9
8.
Сморгонь
 9 2 2 5 9 - 20 8
9.
Арсенал Дзержинск
 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
БАТЭ
 7 2 1 4 4 - 7 7
11.
Нафтан
 8 1 4 3 10 - 11 7
12.
Днепр Могилёв
 8 1 3 4 7 - 16 6
13.
Ислочь Минск
 6 1 2 3 7 - 8 5
14.
Шахтёр Солигорск
 6 1 2 3 4 - 7 5
15.
Слуцк
 6 1 0 5 3 - 15 3
16.
Минск
 6 0 2 4 2 - 11 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Динамо-Брест Корцов Егор 10
ФК Гомель Эффаге Роди Джуниор 8
Ислочь Минск Шестюк Александр 8
Сморгонь Леонович Кирилл 7
Нафтан Папарига Роман 7
Весь список

Топ нарушителей
Шахтёр Солигорск Капленко Никита 1 1
Минск Малашевич Евгений 1 1
ФК Гомель Рылач Андрей 2
Витебск Башилов Михаил 1
Неман Гродно Садовничий Иван 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Минск - Динамо-Брест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июля 2024, осталось 27 минут.



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    • Прогнозы 127
    Динамо Минск 91.3% (116)
    X 6.3% (8)
    Динамо-Брест 2.4% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Минск
    Ничья
    Динамо-Брест
    3.70
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    5.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Минск - Динамо-Брест

    Исход игры
    Динамо Минск
    91.4% (117)
    Ничья
    6.3% (8)
    Динамо-Брест
    2.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.96% (71)
    Меньше
    36.04% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (74)
    Нет
    33.33% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Минск
    49.2% (63)
    1:0 Динамо Минск
    15.6% (20)
    2:0 Динамо Минск
    12.5% (16)
    1:1 Ничья
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    3:1 Динамо Минск
    1.6% (2)
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