Тур: 15. Стадион: Динамо (Минск).
Позже
История личных встреч
Динамо Минск
Динамо-Брест
23 матча
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
65.2%
13%
21.8%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.6%
17.4%
13%
16 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед
37 матчей
48.6%
27%
24.4%
18 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
40.5%
37.8%
21.7%
15 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.2%
24.3%
32.5%
16 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
26
Голов в среднем за матч
1.94
1.3
Среднее время на гол
46
69
Всего голов
20
23
Голов в среднем за матч
1
1.35
Среднее время на гол
90
66
Всего голов
53
49
Голов в среднем за матч
1.43
1.32
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
62
67
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Минск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адеола Раймонд
|5
|0.36
|Седько Павел
|4 (2)
|0.29
|Хващинский Владимир
|2
|0.14
|Гаврилович Алексей
|2
|0.14
|Бегунов Роман
|2
|0.14
|Подстрелов Дмитрий
|2
|0.14
|Мелёшин Павел
|2
|0.14
|Рай
|1
|0.07
|Быков Артём Геннадьевич
|1
|0.07
|Селява Александр
|1
|0.07
|Школик Игорь
|1
|0.07
|Демченко Никита Юрьевич
|1
|0.07
|Artem Sokolovskiy
|1
|0.07
|Trofim Melnichenko
|1
|0.07
Динамо-Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корцов Егор
|10
|0.71
|Гордейчук Михаил
|6
|0.43
|Барковский Герман
|5
|0.36
|Кисляк Сергей
|1
|0.07
|Рахманов Артём
|1
|0.07
|Колпачук Илья
|1
|0.07
|Орешкевич Ярослав
|1
|0.07
|Касараб Максим
|1
|0.07
|Ковалевич Денис
|1
|0.07
|Oladoye Adewale
|1
|0.07
|Мусинга Джордж
|1
|0.07
|Лопаго Иосифат
|1
|0.07
Карточки
Динамо Минск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегунов Роман
|1
|0
|_Krolik V.
|1
|0
Динамо-Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Динамо Минск
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Динамо-Брест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
3
Динамо Минск
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Динамо-Брест
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
13
17
Динамо Минск
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Динамо-Брест
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
16
20
Голы по времени матча
Забито
14
13
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
2
15%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
5
36%
2
15%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
3
21%
4
31%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Забито
13
17
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
1
8%
2
12%
1-15
4
31%
3
18%
16-30
2
15%
3
18%
31-45
3
23%
2
12%
46-60
2
15%
4
24%
61-75
1
8%
3
18%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Забито
27
30
15 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
1
4%
4
13%
1-15
7
26%
4
13%
16-30
7
26%
5
17%
31-45
5
19%
3
10%
46-60
3
11%
7
23%
61-75
4
15%
7
23%
76-90
Пропущено
8
15
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
4
50%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
2
25%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Минск
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
БАТЭ - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Неман Гродно 2:1 Миоры - Динамо Минск 0:8 Слуцк - Динамо Минск 0:5
Арсенал Дзержинск - Динамо Минск 1:2 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 3:2 Ислочь Минск - Динамо Минск 0:1 Неман Гродно - Динамо Минск 2:0 Динамо Минск - Витебск 1:1 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо Минск - Неман Гродно 1:0 ФК Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Нафтан 2:2 Минск - Динамо Минск 0:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Динамо Минск - Сморгонь 5:0 БАТЭ - Динамо Минск 0:1 Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 0:0
Динамо-Брест
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо-Брест - Витебск 1:1 БАТЭ - Динамо-Брест 3:1 Динамо-Брест - Днепр Могилёв 6:1 Неман Гродно - Динамо-Брест 2:0
Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ 0:1 Слуцк - Динамо-Брест 1:4 Динамо-Брест - ФК Гомель 1:1 Арсенал Дзержинск - Динамо-Брест 0:2 Динамо-Брест - Нафтан 2:2 Славия Мозырь - Динамо-Брест 1:1 Динамо-Брест - Минск 3:0 Шахтёр Солигорск - Динамо-Брест 0:4 Динамо-Брест - Сморгонь 4:1 Динамо-Брест - Нива Долбизнесно 4:0 Ислочь Минск - Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск - Динамо-Брест 3:4 Динамо-Брест - Нива Долбизнесно 2:1 Динамо-Брест - Неман Гродно 0:1 Динамо-Брест - Макслайн 0:1 Динамо-Брест - Нафтан 8:0
Результаты матчей
Динамо Минск
Динамо-Брест
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
5
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Динамо Минск
Динамо-Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
42
43
24
34
15
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
44
34
17
25
17
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
122
86
77
311
59
212
410
212
113
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Динамо-Брест
|Корцов Егор
|10
|ФК Гомель
|Эффаге Роди Джуниор
|8
|Ислочь Минск
|Шестюк Александр
|8
|Сморгонь
|Леонович Кирилл
|7
|Нафтан
|Папарига Роман
|7
|Шахтёр Солигорск
|Капленко Никита
|1 1
|Минск
|Малашевич Евгений
|1 1
|ФК Гомель
|Рылач Андрей
|2
|Витебск
|Башилов Михаил
|1
|Неман Гродно
|Садовничий Иван
|1
Прогнозы на матч Динамо Минск - Динамо-Брест
Исход игры
Динамо Минск
93.2% (41)
Ничья
6.8% (3)
Динамо-Брест
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
61.9% (26)
Меньше
38.1% (16)
Обе команды забьют
Да
64.29% (27)
Нет
35.71% (15)
Популярный счёт
2:1 Динамо Минск
54.5% (24)
1:0 Динамо Минск
18.2% (8)
2:0 Динамо Минск
15.9% (7)
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