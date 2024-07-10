С правого фланга последовала передача в центр штрафной площади от Исламхана, Беседин сделал скидку к правому углу штрафной площади на Яхшибоева, Джасурбек в касание пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Демиан выполнил заброс к правому углу штрафной площади из центра поля, никого из партнёров по команде там не оказалось.

"Ордабасы" во втором тайме стали больше времени работать с мячом, но всё же при этом и "Петрокуб" продолжает смотреться достаточно неплохо.

Тагырбеген перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Петрокуба", правила были нарушены против Плэтикэ.

Исламхан при развитии атаки по правому флангу и выполнил передачу на ход Яхшибоеву, Джасурбек под давлением соперника упустил мяч в аут.

Жардан разогнал атаку по правой половине поля и выполнил достаточно опасную передачу на дальний угол вратарской, немного не хватило Демиану, чтобы завершить момент ударом по воротам.

Суюмбаев в центре поля нарушил правила против Амброса. Патрик Коларич решил обойтись без жёлтой карточки.

Едва у "Петрокуба" сейчас не прошла голевая атака, Амброс по центру убегал в центр к линии штрафной площади, Пластун отработал в обороне и в последний момент выбил мяч на угловой.

Амброс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Пластун выиграл верховую борьбу за мяч у Плэтикэ и головой выбил мяч на правую половину поля.

С правого фланга Жардан выполнил слишком сильную подачу на дальний угол штрафной площади, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

Исламхан с левого фланга сделал прострел на ближний угол ворот, Смаленэ сыграл надёжно и выловил мяч, Яхшибоев в свою очередь под давлением соперника не смог добраться до мяча.

Суюмбаев с левого фланга сделал прострел в центр штрафной площади, Яхшибоев активно бился за мяч с несколькими соперниками, но всё же не смог завершить момент ударом по воротам.

"Ордабасы" начинает временами играть в высоком прессинге, в итоге едва Смаленэ не подарил мяч сопернику при передаче из штрафной площади, Лунгу пришлось спасать ситуацию.

Лунгу по итогам прошлого эпизода получил повреждение, вышли на поле врачи "Петрокуба", пауза в игре.

Поднялся Лунгу после паузы, показал Теодор, что с ним всё нормально, он готов играть дальше.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумают игроки "Ордабасы", чтобы начать играть при своих болельщиках более явным первым номером. Если же особо ничего не поменяется, "Петрокуб" вполне может открыть счёт в этом противостоянии и тогда ситуация для команды из Казахстана станет куда сложнее.

Сразу же "Петрокуб" попытался провести атаку по левой половине поля, но затем у Пушкаща не получилась передача в штрафную площадь.

Малый в борьбе за верховой мяч вновь получил от Лупана. Игроки "Ордабасы" моментально разыграли стандарт.

Угловой у ворот "Петрокуба". Тагырбеген выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко и в итоге острота момента была очень быстро потеряна.

Капитан "Петрокуба" Владимир Амброс получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Малыя.

Две минуты добавил Патрик Коларич к основному времени первого тайма.

Со стандарта Тагырбеген выполнил подачу в центр штрафной площади, Беседин головой пробил в правый угол ворот, но всё же создать острый момент у "Ордабасы" вновь не получилось.

Лунгу на своей половине поля нарушил правила против Тагырбегена. Игроки "Ордабасы" тщательно готовятся к стандарту.

Тагырбеген со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Пластун головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Петрокуб" показал, что он находится в хорошей форме и готов биться за выход во второй раунд квалификации Лиги чемпионов. "Ордабасы" пока что как будто ищет свою игру, но по такой игре команде из Казахстана лучше не затягивать с голом.

43' Малый получил небольшое повреждение в борьбе за верховой мяч с Лупаном в центре поля. Однако, "Ордабасы" всё же достаточно быстро разыграли стандарт.

42' Последовала передача на ход Беседину по левому флангу, Мудрак грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля.

41' Заканчивается у нас постепенно первый тайм, пока что клуб из Молдовы смотрится очень неплохо, быть может "Петрокуб" даже поборется за победу в Казахстане.

40' С левого фланга последовала плохая подача на дальний угол вратарской "Ордабасы", хозяева поля дали мячу спокойно уйти за лицевую линию поля.

39' Пушкаш из-за пределов штрафной площади плотно пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

38' Угловой у ворот "Ордабасы". Амброс выполнил подачу на ближний угол вратарской, хозяева поля сыграли внимательно в обороне и выбили мяч в центр поля.

37' Яхшибоев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Пластун головой пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.

36' Яхшибоев совершил рывок по левому флангу, далее Джасурбек вошёл в штрафную площадь и сместившись к ближнему углу вратарской пробил под дальний угол ворот, Смаленэ сократил дистанцию и перевёл мяч на угловой.

35' Жардан с правого фланга сделал прострел в центр штрафной площади, Амброс не смог зацепиться за мяч под давлением соперника, чтобы завершить момент ударом по воротам.

34' Амброс разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу на ход Жардану по правому флангу, Ион от лицевой линии поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

33' Угловой у ворот "Ордабасы". Амброс выполнил подачу в центр к линии вратарской, Плэтикэ под давлением соперника головой пробил по воротам, но мяч полетел точно по центру, что позволило Игнатовичу спасти свою команду.

32' С левого фланга от боковой линии штрафной площади Суюмбаев выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Яхшибоев в касание пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

31' С правого фланга последовал заброс к ближнему углу штрафной площади "Петрокуба", Астанов забрался в небольшой офсайд.

30' Дал Патрик Коларич небольшую паузу футболистам, могут они перевести дух и попить воды в этот душный вечер.

29' Турсынбай с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Петрокуба" сыграли без ошибок и спокойно перехватили мяч.

28' Поджали игроки "Петрокуба" к своим воротам "Ордабасы", что даже немного удивительно наблюдать.

27' Жардан совершил рывок по правому флангу и от лицевой линии поля выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

26' Пушкаш по левой половине поля ворвался в штрафную площадь, а затем плотно под давлением соперника пробил в ближний угол ворот, Игнатович отбил мяч перед собой, но затем Сергей успел выловить мяч и не позволил Амбросу сыграть на добивании.

25' Из центра поля последовал безадресный заброс в штрафную площадь "Петрокуба", Смаленэ немного размялся при игре на выходе.

24' Амброс вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, но в окружении соперников капитан "Петрокуба" ожидаемо потерял мяч.

23' Плэтикэ совершил рывок по левой половине поля и затем низом достаточно плотно пробил по воротам, но мяч полетел близко к центру, а поэтому Игнатович в очередной раз с ним справился без особого труда.

22' В составе "Ордабасы" произошла замена. Вместо Темирлана Ерланова на поле вышел Сагадат Турсынбай.

21' С левого фланга от угла штрафной площади последовала подача на дальний угол штрафной, Беседин отработал в обороне и перехватил мяч.

20' Амброс совершил рывок по центру и затем спокойно пробил под левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Игнатович хорошо видел момент и спокойно поймал мяч, который летел не особо сильно.

19' Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Исламхану по левому флангу, мяч в итоге вновь ушёл за лицевую линию поля.

18' Ерланов поднялся после паузы, но очень сильно хромает, врачи "Ордабасы" показали, что нужна замена.

17' Амброс в центре поля влетел в Ерланова. Патрик Коларич решил обойтись без жёлтой карточки, но при этом защитник "Ордабасы" получил повреждение.

16' Быстро пришли в себя Беседин и Мудрак, оба футболиста показали, что они готовы играть дальше.

15' Мудрак в прошлом эпизоде неудачно столкнулся с Бесединым в борьбе за верховой мяч. Вышли на поле врачи обеих команд, пауза в игре.

14' Макаренко с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Петрокуба" сыграли внимательно и выбили мяч обратно на левый фланг.

13' Достаточно неплохо смотрится на старте матча и "Петрокуб", но при этом видно, что клуб из Молдовы будет играть по большей части от соперника.

12' Демиан ошибся с забросом на дальний угол вратарской с правой половины поля, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл за лицевую линию поля.

11' Беседин из глубины поля получил заброс на ход по центру, Артём в итоге прорвался к радиусу штрафной и пробил под давлением соперника в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

10' Амброс с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось. Игроки "Ордабасы" спокойно перехватили мяч и пустились в контратаку.

9' Лунгу с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Малый под давлением соперника не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

8' Исламхан получил передачу к радиусу штрафной площади с левой половины поля, но под давлением соперников ему не удалось обострить ситуацию на поле.

7' Амброс разогнал атаку по центру и затем выполнил заброс на левый угол штрафной площади, защитники "Ордабасы" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

6' Суюмбаев попытался разогнать атаку по левому флангу, но без поддержки партнёров по команде Гафуржан упустил мяч в аут.

5' Болельщики "Ордабасы" очень хорошо поддерживают свою команду, они практически полностью заполнили домашний стадион.

4' Лунгу с левой половины поля с дальней дистанции пробил по воротам, мяч полетел практически точно по центру, Игнатович хорошо видел момент и спокойно поймал мяч.

3' Амброс совершил рывок по правой половине поля и затем сделал прострел в центр штрафной от правого угла, мяч попал в Пластуна и улетел в аут.

2' Сразу же "Ордабасы" попытались провести атаку по левой половине поля, Исламхан получил передачу к левому углу штрафной площади и от боковой линии штрафной площади сделал пас чуть назад к радиусу штрафной площади, Макаренко в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.