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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Коларич Патрик
Ордабасы
0:0
Второй тайм: 64'
Петрокуб
0'
45' Желтая карточка
Амброс Владимир

Ход матча

45'
 
Амброс Владимир

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 134
Ордабасы 79.9% (107)
X 14.2% (19)
Петрокуб 6% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ордабасы
Ничья
Петрокуб
5.80
4.15
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5.50
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
71
Игнатович
Сергей
32
Пластун
Игорь
25
Малый
Сергей
23
Ерланов
Темирлан
22
Астанов
Султанбек
8
Тагыберген
Асхат
19
Макаренко
Евгений
5
Суюмбаев
Гафуржан
10
Яхшибоев
Джасурбек
41
Беседин
Артём
9
Исламхан
Бауыржан
1
Смаленя
Силвиу
66
Борш
Ион
4
Мудрак
Виктор
11
Плэтикэ
Сергиу
90
Жардан
Ион
8
Демиан
Думитру
20
Дуанла
Дональо
39
Лунгу
Теодор
37
Пушкаш
Дан
23
Лупан
Михай
9
Амброс
Владимир
Ордабасы
3-4-3
Петрокуб
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Ордабасы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрокуб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амброс Владимир 1 0

Результаты последних матчей

Ордабасы
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ордабасы - Кайсар 2:1 Женис - Ордабасы 1:3 Астана - Ордабасы 0:1 Ордабасы - Жетысу 3:1
Актобе - Ордабасы 0:0 Ордабасы - Тобол 1:0 Ордабасы - Актобе 1:2 Елимай Семей - Ордабасы 1:1 Ордабасы - Кызылжар 1:1 Тараз - Ордабасы 0:2 Туран Туркестан - Ордабасы 0:1 Ордабасы - Кайрат 1:2 Атырау - Ордабасы 1:1 Ордабасы - Шахтёр Караганда 5:0 Ордабасы - Тобол 1:1 Тобол - Ордабасы 0:0 Елимай Семей - Ордабасы 0:4 Факел - Ордабасы 2:1 Ордабасы - Пюник 2:4 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2
Петрокуб
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Петрокуб - Зимбру 3:1 Петрокуб - Зимбру 4:1
Милсами - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Дачия-Буюканы 7:0 Бельцы - Петрокуб 0:1 Петрокуб - Шериф 2:1 Петрокуб - Бельцы 5:1 Бельцы - Петрокуб 0:3 Зимбру - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Милсами 3:0 Ставчены - Петрокуб 1:4 Петрокуб - Дачия-Буюканы 3:0 Шериф - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Бельцы 5:0 Петрокуб - Ставчены 8:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Локомотив Ташкент - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Бельцы 2:5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Попа Даньел 2 (1)
ФКСБ Микулеску Давид 2
ТНС Янг Брэд 2
Паневежис Велюлис Эрнестас 1
Весь список

Топ нарушителей
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 1
Хамрун Спартанс Элионай 1
Линкольн Айю Абдул 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    63'
    Суюмбаев в центре поля нарушил правила против Амброса. Патрик Коларич решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • 62'
    Жардан разогнал атаку по правой половине поля и выполнил достаточно опасную передачу на дальний угол вратарской, немного не хватило Демиану, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
  • 61'
    Исламхан при развитии атаки по правому флангу и выполнил передачу на ход Яхшибоеву, Джасурбек под давлением соперника упустил мяч в аут.
  • Фол, нарушение
    60'
    Тагырбеген перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Петрокуба", правила были нарушены против Плэтикэ. 
  • 59'
    "Ордабасы" во втором тайме стали больше времени работать с мячом, но всё же при этом и "Петрокуб" продолжает смотреться достаточно неплохо. 
  • 58'
    Демиан выполнил заброс к правому углу штрафной площади из центра поля, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
  • Опасный момент
    57'
    С правого фланга последовала передача в центр штрафной площади от Исламхана, Беседин сделал скидку к правому углу штрафной площади на Яхшибоева, Джасурбек в касание пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 56'
    Поднялся Лунгу после паузы, показал Теодор, что с ним всё нормально, он готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    55'
    Лунгу по итогам прошлого эпизода получил повреждение, вышли на поле врачи "Петрокуба", пауза в игре. 
  • 54'
    "Ордабасы" начинает временами играть в высоком прессинге, в итоге едва Смаленэ не подарил мяч сопернику при передаче из штрафной площади, Лунгу пришлось спасать ситуацию. 
  • 53'
    Суюмбаев с левого фланга сделал прострел в центр штрафной площади, Яхшибоев активно бился за мяч с несколькими соперниками, но всё же не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • 52'
    Исламхан с левого фланга сделал прострел на ближний угол ворот, Смаленэ сыграл надёжно и выловил мяч, Яхшибоев в свою очередь под давлением соперника не смог добраться до мяча. 
  • 51'
    С правого фланга Жардан выполнил слишком сильную подачу на дальний угол штрафной площади, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • Угловой
    50'
    Амброс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Пластун выиграл верховую борьбу за мяч у Плэтикэ и головой выбил мяч на правую половину поля. 
  • 49'
    Едва у "Петрокуба" сейчас не прошла голевая атака, Амброс по центру убегал в центр к линии штрафной площади, Пластун отработал в обороне и в последний момент выбил мяч на угловой. 
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    • Фол, нарушение
      48'
      Малый в борьбе за верховой мяч вновь получил от Лупана. Игроки "Ордабасы" моментально разыграли стандарт. 
    • 47'
      Сразу же "Петрокуб" попытался провести атаку по левой половине поля, но затем у Пушкаща не получилась передача в штрафную площадь. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумают игроки "Ордабасы", чтобы начать играть при своих болельщиках более явным первым номером. Если же особо ничего не поменяется, "Петрокуб" вполне может открыть счёт в этом противостоянии и тогда ситуация для команды из Казахстана станет куда сложнее. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Петрокуб" показал, что он находится в хорошей форме и готов биться за выход во второй раунд квалификации Лиги чемпионов. "Ордабасы" пока что как будто ищет свою игру, но по такой игре команде из Казахстана лучше не затягивать с голом. 
    • Опасный момент
      45'
      Тагырбеген со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Пластун головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Фол, нарушение
      45'
      Лунгу на своей половине поля нарушил правила против Тагырбегена. Игроки "Ордабасы" тщательно готовятся к стандарту. 
    • 45'
      Со стандарта Тагырбеген выполнил подачу в центр штрафной площади, Беседин головой пробил в правый угол ворот, но всё же создать острый момент у "Ордабасы" вновь не получилось. 
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты добавил Патрик Коларич к основному времени первого тайма. 
    • Желтая карточка
      45'
      Капитан "Петрокуба" Владимир Амброс получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Малыя. 
    • Угловой
      44'
      Угловой у ворот "Петрокуба". Тагырбеген выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко и в итоге острота момента была очень быстро потеряна. 
    • Фол, нарушение
      43'
      Малый получил небольшое повреждение в борьбе за верховой мяч с Лупаном в центре поля. Однако, "Ордабасы" всё же достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • 42'
      Последовала передача на ход Беседину по левому флангу, Мудрак грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
    • 41'
      Заканчивается у нас постепенно первый тайм, пока что клуб из Молдовы смотрится очень неплохо, быть может "Петрокуб" даже поборется за победу в Казахстане. 
    • 40'
      С левого фланга последовала плохая подача на дальний угол вратарской "Ордабасы", хозяева поля дали мячу спокойно уйти за лицевую линию поля. 
    • Опасный момент
      39'
      Пушкаш из-за пределов штрафной площади плотно пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
    • Угловой
      38'
      Угловой у ворот "Ордабасы". Амброс выполнил подачу на ближний угол вратарской, хозяева поля сыграли внимательно в обороне и выбили мяч в центр поля. 
    • Угловой
      37'
      Яхшибоев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Пластун головой пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Опасный момент
      36'
      Яхшибоев совершил рывок по левому флангу, далее Джасурбек вошёл в штрафную площадь и сместившись к ближнему углу вратарской пробил под дальний угол ворот, Смаленэ сократил дистанцию и перевёл мяч на угловой. 
    • 35'
      Жардан с правого фланга сделал прострел в центр штрафной площади, Амброс не смог зацепиться за мяч под давлением соперника, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
    • 34'
      Амброс разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу на ход Жардану по правому флангу, Ион от лицевой линии поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • Угловой
      33'
      Угловой у ворот "Ордабасы". Амброс выполнил подачу в центр к линии вратарской, Плэтикэ под давлением соперника головой пробил по воротам, но мяч полетел точно по центру, что позволило Игнатовичу спасти свою команду. 
    • Опасный момент
      32'
      С левого фланга от боковой линии штрафной площади Суюмбаев выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Яхшибоев в касание пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 31'
      С правого фланга последовал заброс к ближнему углу штрафной площади "Петрокуба", Астанов забрался в небольшой офсайд. 
    • Судья
      30'
      Дал Патрик Коларич небольшую паузу футболистам, могут они перевести дух и попить воды в этот душный вечер. 
    • 29'
      Турсынбай с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Петрокуба" сыграли без ошибок и спокойно перехватили мяч. 
    • 28'
      Поджали игроки "Петрокуба" к своим воротам "Ордабасы", что даже немного удивительно наблюдать. 
    • 27'
      Жардан совершил рывок по правому флангу и от лицевой линии поля выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Опасный момент
      26'
      Пушкаш по левой половине поля ворвался в штрафную площадь, а затем плотно под давлением соперника пробил в ближний угол ворот, Игнатович отбил мяч перед собой, но затем Сергей успел выловить мяч и не позволил Амбросу сыграть на добивании. 
    • 25'
      Из центра поля последовал безадресный заброс в штрафную площадь "Петрокуба", Смаленэ немного размялся при игре на выходе. 
    • 24'
      Амброс вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, но в окружении соперников капитан "Петрокуба" ожидаемо потерял мяч. 
    • 23'
      Плэтикэ совершил рывок по левой половине поля и затем низом достаточно плотно пробил по воротам, но мяч полетел близко к центру, а поэтому Игнатович в очередной раз с ним справился без особого труда. 
    • Замена
      22'
      В составе "Ордабасы" произошла замена. Вместо Темирлана Ерланова на поле вышел Сагадат Турсынбай. 
    • 21'
      С левого фланга от угла штрафной площади последовала подача на дальний угол штрафной, Беседин отработал в обороне и перехватил мяч. 
    • 20'
      Амброс совершил рывок по центру и затем спокойно пробил под левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Игнатович хорошо видел момент и спокойно поймал мяч, который летел не особо сильно. 
    • 19'
      Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Исламхану по левому флангу, мяч в итоге вновь ушёл за лицевую линию поля. 
    • Травма, повреждение
      18'
      Ерланов поднялся после паузы, но очень сильно хромает, врачи "Ордабасы" показали, что нужна замена. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Амброс в центре поля влетел в Ерланова. Патрик Коларич решил обойтись без жёлтой карточки, но при этом защитник "Ордабасы" получил повреждение. 
    • 16'
      Быстро пришли в себя Беседин и Мудрак, оба футболиста показали, что они готовы играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      15'
      Мудрак в прошлом эпизоде неудачно столкнулся с Бесединым в борьбе за верховой мяч. Вышли на поле врачи обеих команд, пауза в игре. 
    • 14'
      Макаренко с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Петрокуба" сыграли внимательно и выбили мяч обратно на левый фланг. 
    • 13'
      Достаточно неплохо смотрится на старте матча и "Петрокуб", но при этом видно, что клуб из Молдовы будет играть по большей части от соперника. 
    • 12'
      Демиан ошибся с забросом на дальний угол вратарской с правой половины поля, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • 11'
      Беседин из глубины поля получил заброс на ход по центру, Артём в итоге прорвался к радиусу штрафной и пробил под давлением соперника в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Угловой
      10'
      Амброс с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось. Игроки "Ордабасы" спокойно перехватили мяч и пустились в контратаку. 
    • 9'
      Лунгу с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Малый под давлением соперника не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
    • 8'
      Исламхан получил передачу к радиусу штрафной площади с левой половины поля, но под давлением соперников ему не удалось обострить ситуацию на поле. 
    • 7'
      Амброс разогнал атаку по центру и затем выполнил заброс на левый угол штрафной площади, защитники "Ордабасы" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • 6'
      Суюмбаев попытался разогнать атаку по левому флангу, но без поддержки партнёров по команде Гафуржан упустил мяч в аут. 
    • 5'
      Болельщики "Ордабасы" очень хорошо поддерживают свою команду, они практически полностью заполнили домашний стадион. 
    • 4'
      Лунгу с левой половины поля с дальней дистанции пробил по воротам, мяч полетел практически точно по центру, Игнатович хорошо видел момент и спокойно поймал мяч. 
    • 3'
      Амброс совершил рывок по правой половине поля и затем сделал прострел в центр штрафной от правого угла, мяч попал в Пластуна и улетел в аут. 
    • 2'
      Сразу же "Ордабасы" попытались провести атаку по левой половине поля, Исламхан получил передачу к левому углу штрафной площади и от боковой линии штрафной площади сделал пас чуть назад к радиусу штрафной площади, Макаренко в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва. "Петрокуб" является чемпионом Молдовы, но и "Ордабасы" сейчас находятся в очень неплохой форме, а поэтому команда из Казахстана при своих болельщиках должна побеждать уверенно. 
    • Второй тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Амброс Владимир получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на K.Munaitpasov Stadium Shymkent. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ордабасы 0:0 Петрокуб

    Исход игры
    Ордабасы
    79.9% (107)
    Ничья
    14.2% (19)
    Петрокуб
    6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.9% (53)
    Меньше
    53.1% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    56.64% (64)
    Нет
    43.36% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Ордабасы
    31.3% (42)
    1:0 Ордабасы
    28.4% (38)
    1:1 Ничья
    8.2% (11)
    2:0 Ордабасы
    6.7% (9)
    3:1 Ордабасы
    3% (4)
    1:2 Петрокуб
    2.2% (3)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
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