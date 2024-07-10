Тур: 1. Стадион: им. Кажымукана Mунайтпасова. Главный судья: Коларич Патрик
Ход матча
45'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
25
Малый
Сергей
66
Борш
Ион
90
Жардан
Ион
39
Лунгу
Теодор
37
Пушкаш
Дан
23
Лупан
Михай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Малый СергейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Дарбо ДембоНападающий
-
Главный тренер: Седнев Александр
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Борш ИонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Жардан ИонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Лунгу ТеодорПолузащитник
-
37 Пушкаш ДанПолузащитник
-
23 Лупан МихайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартин Андрей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Ордабасы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Петрокуб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амброс Владимир
|1
|0
Результаты последних матчей
Ордабасы
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ордабасы - Кайсар 2:1 Женис - Ордабасы 1:3 Астана - Ордабасы 0:1 Ордабасы - Жетысу 3:1
Актобе - Ордабасы 0:0 Ордабасы - Тобол 1:0 Ордабасы - Актобе 1:2 Елимай Семей - Ордабасы 1:1 Ордабасы - Кызылжар 1:1 Тараз - Ордабасы 0:2 Туран Туркестан - Ордабасы 0:1 Ордабасы - Кайрат 1:2 Атырау - Ордабасы 1:1 Ордабасы - Шахтёр Караганда 5:0 Ордабасы - Тобол 1:1 Тобол - Ордабасы 0:0 Елимай Семей - Ордабасы 0:4 Факел - Ордабасы 2:1 Ордабасы - Пюник 2:4 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2
Петрокуб
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Петрокуб - Зимбру 3:1 Петрокуб - Зимбру 4:1
Милсами - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Дачия-Буюканы 7:0 Бельцы - Петрокуб 0:1 Петрокуб - Шериф 2:1 Петрокуб - Бельцы 5:1 Бельцы - Петрокуб 0:3 Зимбру - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Милсами 3:0 Ставчены - Петрокуб 1:4 Петрокуб - Дачия-Буюканы 3:0 Шериф - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Бельцы 5:0 Петрокуб - Ставчены 8:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Локомотив Ташкент - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Бельцы 2:5
Будет доступно позже.
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (1)
|ФКСБ
|Попа Даньел
|2 (1)
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|2
|ТНС
|Янг Брэд
|2
|Паневежис
|Велюлис Эрнестас
|1
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Линкольн
|Гомес Кике
|1 1
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 1
|Хамрун Спартанс
|Элионай
|1
|Линкольн
|Айю Абдул
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ордабасы 0:0 Петрокуб
Исход игры
Ордабасы
79.9% (107)
Ничья
14.2% (19)
Петрокуб
6% (8)
Тотал 2.5
Больше
46.9% (53)
Меньше
53.1% (60)
Обе команды забьют
Да
56.64% (64)
Нет
43.36% (49)
Популярный счёт
2:1 Ордабасы
31.3% (42)
1:0 Ордабасы
28.4% (38)
1:1 Ничья
8.2% (11)
2:0 Ордабасы
6.7% (9)
3:1 Ордабасы
3% (4)
1:2 Петрокуб
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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