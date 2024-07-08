Тур: 1. Стадион: им. Кажымукана Mунайтпасова.
Результаты последних матчей
Ордабасы
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ордабасы - Кайсар 2:1 Женис - Ордабасы 1:3 Астана - Ордабасы 0:1 Ордабасы - Жетысу 3:1
Актобе - Ордабасы 0:0 Ордабасы - Тобол 1:0 Ордабасы - Актобе 1:2 Елимай Семей - Ордабасы 1:1 Ордабасы - Кызылжар 1:1 Тараз - Ордабасы 0:2 Туран Туркестан - Ордабасы 0:1 Ордабасы - Кайрат 1:2 Атырау - Ордабасы 1:1 Ордабасы - Шахтёр Караганда 5:0 Ордабасы - Тобол 1:1 Тобол - Ордабасы 0:0 Елимай Семей - Ордабасы 0:4 Факел - Ордабасы 2:1 Ордабасы - Пюник 2:4 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2
Петрокуб
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Петрокуб - Зимбру 3:1 Петрокуб - Зимбру 4:1
Милсами - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Дачия-Буюканы 7:0 Бельцы - Петрокуб 0:1 Петрокуб - Шериф 2:1 Петрокуб - Бельцы 5:1 Бельцы - Петрокуб 0:3 Зимбру - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Милсами 3:0 Ставчены - Петрокуб 1:4 Петрокуб - Дачия-Буюканы 3:0 Шериф - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Бельцы 5:0 Петрокуб - Ставчены 8:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Локомотив Ташкент - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Бельцы 2:5
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Ордабасы - Петрокуб
Исход игры
Ордабасы
75% (51)
Ничья
13.2% (9)
Петрокуб
11.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
42.37% (25)
Меньше
57.63% (34)
Обе команды забьют
Да
50.85% (30)
Нет
49.15% (29)
Популярный счёт
1:0 Ордабасы
33.8% (23)
2:1 Ордабасы
26.5% (18)
1:1 Ничья
7.4% (5)
2:0 Ордабасы
5.9% (4)
1:2 Петрокуб
4.4% (3)
3:1 Ордабасы
2.9% (2)
2:2 Ничья
2.9% (2)
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