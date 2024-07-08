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Тур: 1. Стадион: .
Ордабасы
 
Позже
Петрокуб
Прогнозы 69
Ордабасы 73.9% (51)
X 13% (9)
Петрокуб 13% (9)
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Лучшие коэффициенты
Ордабасы
Ничья
Петрокуб
5.30
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4.60
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5.80
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Результаты последних матчей

Ордабасы
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ордабасы - Кайсар 2:1 Женис - Ордабасы 1:3 Астана - Ордабасы 0:1 Ордабасы - Жетысу 3:1
Актобе - Ордабасы 0:0 Ордабасы - Тобол 1:0 Ордабасы - Актобе 1:2 Елимай Семей - Ордабасы 1:1 Ордабасы - Кызылжар 1:1 Тараз - Ордабасы 0:2 Туран Туркестан - Ордабасы 0:1 Ордабасы - Кайрат 1:2 Атырау - Ордабасы 1:1 Ордабасы - Шахтёр Караганда 5:0 Ордабасы - Тобол 1:1 Тобол - Ордабасы 0:0 Елимай Семей - Ордабасы 0:4 Факел - Ордабасы 2:1 Ордабасы - Пюник 2:4 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2
Петрокуб
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Петрокуб - Зимбру 3:1 Петрокуб - Зимбру 4:1
Милсами - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Дачия-Буюканы 7:0 Бельцы - Петрокуб 0:1 Петрокуб - Шериф 2:1 Петрокуб - Бельцы 5:1 Бельцы - Петрокуб 0:3 Зимбру - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Милсами 3:0 Ставчены - Петрокуб 1:4 Петрокуб - Дачия-Буюканы 3:0 Шериф - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Бельцы 5:0 Петрокуб - Ставчены 8:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Локомотив Ташкент - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Бельцы 2:5

Будет доступно позже.

  • Текстовая онлайн трансляция матча Ордабасы - Петрокуб от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 июля 2024, осталось 2 дня 8 часов 59 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 33.8% пользователей.
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    • Прогнозы 69
    Ордабасы 73.9% (51)
    X 13% (9)
    Петрокуб 13% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ордабасы
    Ничья
    Петрокуб
    5.30
    Реклама, zenit.win
    4.60
    Реклама, ligastavok.ru
    5.80
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    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ордабасы - Петрокуб онлайн

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    Прогнозы на матч Ордабасы - Петрокуб

    Исход игры
    Ордабасы
    75% (51)
    Ничья
    13.2% (9)
    Петрокуб
    11.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.37% (25)
    Меньше
    57.63% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    50.85% (30)
    Нет
    49.15% (29)
    Популярный счёт
    1:0 Ордабасы
    33.8% (23)
    2:1 Ордабасы
    26.5% (18)
    1:1 Ничья
    7.4% (5)
    2:0 Ордабасы
    5.9% (4)
    1:2 Петрокуб
    4.4% (3)
    3:1 Ордабасы
    2.9% (2)
    2:2 Ничья
    2.9% (2)
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