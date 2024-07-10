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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Муньис Алехандро
Флора Таллин
0:5
Конец матча
Целе
0'
0:1
7' Гол
Матко Алёша
0:2
10' Гол
Вуклишевич Дамьян
0:2
21' Не забитый пенальти
Матко Алёша
37' Желтая карточка
Хуссар Кристо
44' Желтая карточка
Тоугяс Эрко
0:3
45' Гол
Забуковник Марк
0:4
71' Гол
Роландо Ааронс
89' Желтая карточка
Забуковник Марк
0:5
90' Гол
Светлин Тамар
90'+4

Ход матча

7'
0:1
Матко Алёша
(Крефл Аляж)
10'
0:2
Вуклишевич Дамьян
(Кучис Армандас)
21'
0:2
Матко Алёша
37'
Хуссар Кристо
 
44'
Тоугяс Эрко
 
45'
0:3
Забуковник Марк
66'
Gregor Roivassepp
Кураксин Данил
 
70'
 
Роландо Ааронс
Матко Алёша
70'
 
Квесич Марио
Бобичанец Лука
71'
0:4
Роландо Ааронс
74'
 
Коутер Нино
Карничник Жан
74'
 
Попович Денис
Менало Лука
75'
Tony Varjund
Зенёв Сергей
 
83'
 
Фильо Эдмилсон
Кучис Армандас
86'
Oliver Cekredzi
Соометс Маркус
 
89'
 
Забуковник Марк
90'
0:5
Светлин Тамар

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 11
  • 1 Удары в створ 16
  • 0 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
Прогнозы 104
Флора Таллин 39.4% (41)
X 18.3% (19)
Целе 42.3% (44)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
33
Грунвальд
Эверт
26
Хуссар
Кристо
3
Вахер
Андреас
16
Тоугяс
Эрко
6
Виринг
Роберт
20
Зенёв
Сергей
28
Соометс
Маркус
5
Крейда
Владислав
8
Кураксин
Данил
22
Лепик
Марк
9
Аллику
Рауно
22
Розман
Матьяж
23
Карничник
Жан
3
Вуклишевич
Дамьян
6
Зец
Давид
43
Крефл
Аляж
88
Светлин
Тамар
19
Забуковник
Марк
8
Бобичанец
Лука
7
Матко
Алёша
47
Кучис
Армандас
70
Менало
Лука
Флора Таллин
4-4-2
Целе
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Флора Таллин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуклишевич Дамьян 1 1
Роландо Ааронс 1 1
Светлин Тамар 1 1
Матко Алёша 1 1
Забуковник Марк 1 1
Крефл Аляж 0 0
Кучис Армандас 0 0

Карточки

Флора Таллин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссар Кристо 1 0
Тоугяс Эрко 1 0
Целе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Забуковник Марк 1 0

Результаты матчей

Флора Таллин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Целе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Флора Таллин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Целе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Флора Таллин
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Левадия Таллин - Флора Таллин 1:0 Нымме Юнайтед - Флора Таллин 1:1 Флора Таллин - Таммека Тарту 3:1 Нымме Калью - Флора Таллин 0:0
Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Калев - Флора Таллин 2:3 Флора Таллин - Курессааре 1:0 Нарва Транс - Флора Таллин 1:3 Флора Таллин - Пярну Вапрус 0:1 Флора Таллин - Левадия Таллин 1:0 Калев - Флора Таллин 0:3 Курессааре - Флора Таллин 2:2 Флора Таллин - Нымме Калью 2:2 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:3 Пярну Вапрус - Флора Таллин 1:3 Флора Таллин - Нарва Транс 4:3 Таммека Тарту - Флора Таллин 0:0 Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 2:1 Флора Таллин - Калев 2:2 Флора Таллин - Нымме Юнайтед 2:0
Целе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Целе - Рапид Бухарест 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3 Целе - Хунедоара 2:0 Борац Баня-Лука - Целе 2:2
Радомлье - Целе 1:1 Целе - Копер 2:1 Марибор - Целе 3:1 Целе - Олимпия Любляна 1:0 Целе - Домжале 2:3 Рогашка - Целе 1:2 Целе - Браво 2:1 Мура - Целе 1:3 Целе - Алюминий 2:2 Целе - Радомлье 2:1 Копер - Целе 1:3 Целе - Марибор 1:1 Олимпия Любляна - Целе 1:1 Домжале - Целе 2:1 Целе - Рогашка 4:1 Браво - Целе 0:0

Результаты матчей

Флора Таллин
Целе

Точный счет

0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 100%
0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Флора Таллин
Целе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Попа Даньел 2 (1)
Слован Братислава Куцка Юрай 2
ФКСБ Микулеску Давид 2
ТНС Янг Брэд 2
Весь список

Топ нарушителей
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 1
Хамрун Спартанс Элионай 1
Слован Братислава Вайсс Владимир 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Г О О О О Л - Забуковник Марк бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 44'
      Тоугяс Эрко получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Хуссар Кристо получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Алёша Матко пробил пенальти, но не смог забить!
    • 10'
      Кучис Армандас сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Вуклишевич Дамьян бьет в цель!
    • 7'
      Крефл Аляж сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Алёша Матко бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на A Le Coq Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 104
    Флора Таллин 39.4% (41)
    X 18.3% (19)
    Целе 42.3% (44)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Флора Таллин 0:5 Целе

    Исход игры
    Флора Таллин
    39.4% (41)
    Ничья
    18.3% (19)
    Целе
    42.3% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.53% (52)
    Меньше
    47.47% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    64.65% (64)
    Нет
    35.35% (35)
    Популярный счёт
    1:2 Целе
    23.1% (24)
    2:1 Флора Таллин
    21.2% (22)
    1:1 Ничья
    13.5% (14)
    1:0 Флора Таллин
    11.5% (12)
    0:1 Целе
    10.6% (11)
    2:0 Флора Таллин
    4.8% (5)
    0:2 Целе
    3.8% (4)
    2:2 Ничья
    2.9% (3)
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