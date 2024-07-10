Тур: 1. Стадион: А. Ле Кок Арена. Главный судья: Муньис Алехандро
0:5
Конец матча
0'
0:1
7' ГолМатко Алёша
0:2
10' ГолВуклишевич Дамьян
0:2
21' Не забитый пенальтиМатко Алёша
37' Желтая карточкаХуссар Кристо
44' Желтая карточкаТоугяс Эрко
0:3
45' ГолЗабуковник Марк
0:4
71' ГолРоландо Ааронс
89' Желтая карточкаЗабуковник Марк
0:5
90' ГолСветлин Тамар
90'+4
Ход матча
7'
0:1
10'
21'
0:2
37'
44'
45'
0:3
71'
0:4
89'
90'
0:5
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 11
-
1 Удары в створ 16
-
0 Угловые 8
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
Прогноз на матч от Liveresult
16
Тоугяс
Эрко
20
Зенёв
Сергей
22
Лепик
Марк
43
Крефл
Аляж
70
Менало
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Тоугяс ЭркоЗащитник
- Защитник
-
20 Зенёв СергейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Лепик МаркНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Лапа КристенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
24 Oscar Pihela
-
-
80 Roland Lukas
-
-
-
Главный тренер: Norbert Hurt
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Крефл АляжЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Менало ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Кавчич МатияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Коутер НиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Квесич МариоНападающий
- Нападающий
-
77 Бизяк ЛовроНападающий
-
12 Luka Kolar
-
Главный тренер: Damir Krznar
Бомбардиры внутри турнира
Флора Таллин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Целе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуклишевич Дамьян
|1
|1
|Роландо Ааронс
|1
|1
|Светлин Тамар
|1
|1
|Матко Алёша
|1
|1
|Забуковник Марк
|1
|1
|Крефл Аляж
|0
|0
|Кучис Армандас
|0
|0
Карточки
Флора Таллин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссар Кристо
|1
|0
|Тоугяс Эрко
|1
|0
Целе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Забуковник Марк
|1
|0
Результаты матчей
Флора Таллин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Целе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Флора Таллин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Целе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Флора Таллин
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Левадия Таллин - Флора Таллин 1:0 Нымме Юнайтед - Флора Таллин 1:1 Флора Таллин - Таммека Тарту 3:1 Нымме Калью - Флора Таллин 0:0
Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Калев - Флора Таллин 2:3 Флора Таллин - Курессааре 1:0 Нарва Транс - Флора Таллин 1:3 Флора Таллин - Пярну Вапрус 0:1 Флора Таллин - Левадия Таллин 1:0 Калев - Флора Таллин 0:3 Курессааре - Флора Таллин 2:2 Флора Таллин - Нымме Калью 2:2 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:3 Пярну Вапрус - Флора Таллин 1:3 Флора Таллин - Нарва Транс 4:3 Таммека Тарту - Флора Таллин 0:0 Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 2:1 Флора Таллин - Калев 2:2 Флора Таллин - Нымме Юнайтед 2:0
Целе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Целе - Рапид Бухарест 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3 Целе - Хунедоара 2:0 Борац Баня-Лука - Целе 2:2
Радомлье - Целе 1:1 Целе - Копер 2:1 Марибор - Целе 3:1 Целе - Олимпия Любляна 1:0 Целе - Домжале 2:3 Рогашка - Целе 1:2 Целе - Браво 2:1 Мура - Целе 1:3 Целе - Алюминий 2:2 Целе - Радомлье 2:1 Копер - Целе 1:3 Целе - Марибор 1:1 Олимпия Любляна - Целе 1:1 Домжале - Целе 2:1 Целе - Рогашка 4:1 Браво - Целе 0:0
Результаты матчей
Флора Таллин
Целе
Точный счет
0:5
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:5
1 раз 100%
0:5
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Флора Таллин
Целе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (1)
|ФКСБ
|Попа Даньел
|2 (1)
|Слован Братислава
|Куцка Юрай
|2
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|2
|ТНС
|Янг Брэд
|2
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Линкольн
|Гомес Кике
|1 1
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 1
|Хамрун Спартанс
|Элионай
|1
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Флора Таллин 0:5 Целе
Исход игры
Флора Таллин
39.4% (41)
Ничья
18.3% (19)
Целе
42.3% (44)
Тотал 2.5
Больше
52.53% (52)
Меньше
47.47% (47)
Обе команды забьют
Да
64.65% (64)
Нет
35.35% (35)
Популярный счёт
1:2 Целе
23.1% (24)
2:1 Флора Таллин
21.2% (22)
1:1 Ничья
13.5% (14)
1:0 Флора Таллин
11.5% (12)
0:1 Целе
10.6% (11)
2:0 Флора Таллин
4.8% (5)
0:2 Целе
3.8% (4)
2:2 Ничья
2.9% (3)
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