Тур: 1. Стадион: LNK Sporta Parks. Главный судья: Берка Ондржей
0'
15' Undefined phrase: football_event_Липушчек Жига
1:0
30' ГолКигурс Мартиньш
38' Желтая карточкаАлтынтоп Барыш
42' Желтая карточкаДоннелли Аарон
45' Желтая карточкаИкауниекс Янис
2:0
49' ГолБалодис Даниэль
58' Желтая карточкаБолджер Киан
3:0
60' ГолПанич Стефан
75' Желтая карточкаКуадьо Седрик
90'+4
Ход матча
15'
30'
38'
42'
45'
49'
2:0
58'
60'
3:0
75'
87'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 3
-
7 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
40
Ондоа
Джозеф
23
Пренга
Херди
26
Панич
Стефан
25
Мареш
Петер
18
Болджер
Киан
3
Ивс
Леви
25
Dylan
Sloan
29
Райан
Энди
10
Lee
Bonis
- Основной состав
-
40 Ондоа ДжозефВратарь
- Защитник
-
23 Пренга ХердиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Панич СтефанПолузащитник
-
25 Мареш ПетерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зелейко ГлебПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Davis Cucurs
-
Главный тренер: Vladimirs Zavoronkovs
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Болджер КианЗащитник
-
3 Ивс ЛевиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Dylan SloanПолузащитник
-
29 Райан ЭндиНападающий
-
10 Lee BonisНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Sean Graham
-
-
-
34 Oisin Devlin
-
36 Dylan Graham
-
24 Sean Brown
-
Главный тренер: Tiernan Lynch
Бомбардиры внутри турнира
РФШ Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Панич Стефан
|1
|1
|Кигурс Мартиньш
|1
|1
|Балодис Даниэль
|1
|1
|Икауниекс Янис
|0
|0
Ларн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
РФШ Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадьо Седрик
|1
|0
|Икауниекс Янис
|1
|0
Ларн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болджер Киан
|1
|0
|Доннелли Аарон
|1
|0
|Алтынтоп Барыш
|1
|0
Результаты матчей
РФШ Рига
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ларн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
РФШ Рига
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ларн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
РФШ Рига
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
РФШ Рига - ФШ Елгава 7:0 Лиепая - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - ФК Валмиера 4:1 Ауда - РФШ Рига 1:3
РФШ Рига - Рига 2:2 РФШ Рига - Гробиня 5:0 Метта лу - РФШ Рига 0:6 Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:1 РФШ Рига - Даугавпилс 5:0 ФШ Елгава - РФШ Рига 1:2 РФШ Рига - Лиепая 4:1 ФК Валмиера - РФШ Рига 2:0 РФШ Рига - Ауда 2:1 Рига - РФШ Рига 1:2 Гробиня - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Метта лу 2:0 РФШ Рига - Тукумс 2000 5:0 Даугавпилс - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - ФШ Елгава 5:1 Лиепая - РФШ Рига 0:3
Ларн
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ларн - Бала Таун 2:1 Странрар - Ларн 1:1 Ларн - Колрейн 5:0 Линфилд - Ларн 1:1
Гленторан - Ларн 1:2 Ларн - Клифтонвилл 8:1 Ларн - Крузейдерс 0:1 Клифтонвилл - Ларн 0:2 Клифтонвилл - Ларн 2:0 Ларн - Гленавон 6:1 Колрейн - Ларн 0:0 Ларн - Ньюингтон 4:1 Ларн - Гленторан 3:0 Баллимена Юнайтед - Ларн 0:1 Ларн - Лофголл 2:0 Ларн - Гленавон 5:0 Ларн - Ньюри Сити 3:0 Гленторан - Ларн 1:2 Данганнон Свифт - Ларн 0:2 Крузейдерс - Ларн 0:2
Результаты матчей
РФШ Рига
Ларн
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
РФШ Рига
Ларн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (1)
|ФКСБ
|Попа Даньел
|2 (1)
|Слован Братислава
|Куцка Юрай
|2
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|2
|ТНС
|Янг Брэд
|2
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Линкольн
|Гомес Кике
|1 1
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 1
|Хамрун Спартанс
|Элионай
|1
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РФШ Рига 3:0 Ларн
Исход игры
РФШ Рига
81.9% (86)
Ничья
9.5% (10)
Ларн
8.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
38.78% (38)
Меньше
61.22% (60)
Обе команды забьют
Да
44.9% (44)
Нет
55.1% (54)
Популярный счёт
1:0 РФШ Рига
29.5% (31)
2:1 РФШ Рига
25.7% (27)
2:0 РФШ Рига
16.2% (17)
1:1 Ничья
7.6% (8)
3:1 РФШ Рига
4.8% (5)
1:2 Ларн
2.9% (3)
0:1 Ларн
1.9% (2)
3:0 РФШ Рига
1.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!