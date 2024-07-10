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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Берка Ондржей
РФШ Рига
3:0
Конец матча
Ларн
0'
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Липушчек Жига
1:0
30' Гол
Кигурс Мартиньш
38' Желтая карточка
Алтынтоп Барыш
42' Желтая карточка
Доннелли Аарон
45' Желтая карточка
Икауниекс Янис
2:0
49' Гол
Балодис Даниэль
58' Желтая карточка
Болджер Киан
3:0
60' Гол
Панич Стефан
75' Желтая карточка
Куадьо Седрик
90'+4

Ход матча

15'
Липушчек Жига
 
30'
Кигурс Мартиньш
(Икауниекс Янис)
1:0
38'
 
Алтынтоп Барыш
42'
 
Доннелли Аарон
45'
Икауниекс Янис
 
46'
Лемайич Дарко
Adam Markhiev
 
49'
Балодис Даниэль
(Панич Стефан)
2:0
58'
 
Болджер Киан
60'
Панич Стефан
3:0
63'
 
Томсон Джозеф
Dylan Sloan
63'
 
Sean Graham
Алтынтоп Барыш
69'
Куадьо Седрик
Кигурс Мартиньш
 
69'
 
Matthew Lusty
Conor McKendry
75'
Куадьо Седрик
 
77'
Одишариа Лаша
Диоманде Исмаэль
 
77'
Рашид Нджи Харуна
Икауниекс Янис
 
85'
Rostand Ndjiki
Сантана Эмерсон
 
87'
 
О'Нил Пол
Райан Энди

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 105
РФШ Рига 81.9% (86)
X 9.5% (10)
Ларн 8.6% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
40
Ондоа
Джозеф
2
Балодис
Даниэль
23
Пренга
Херди
43
Липушчек
Жига
9
Икауниекс
Янис
27
Adam
Markhiev
26
Панич
Стефан
25
Мареш
Петер
7
Диоманде
Исмаэль
49
Кигурс
Мартиньш
10
Сантана
Эмерсон
1
Фергюсон
Рохан
23
Косгроув
Томас
5
Алтынтоп
Барыш
18
Болджер
Киан
3
Ивс
Леви
27
Галлахер
Кристофер
4
Доннелли
Аарон
25
Dylan
Sloan
29
Райан
Энди
10
Lee
Bonis
7
Conor
McKendry
РФШ Рига
3-4-3
Ларн
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

РФШ Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Панич Стефан 1 1
Кигурс Мартиньш 1 1
Балодис Даниэль 1 1
Икауниекс Янис 0 0
Ларн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

РФШ Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадьо Седрик 1 0
Икауниекс Янис 1 0
Ларн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болджер Киан 1 0
Доннелли Аарон 1 0
Алтынтоп Барыш 1 0

Результаты матчей

РФШ Рига
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ларн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
РФШ Рига
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ларн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

РФШ Рига
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
РФШ Рига - ФШ Елгава 7:0 Лиепая - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - ФК Валмиера 4:1 Ауда - РФШ Рига 1:3
РФШ Рига - Рига 2:2 РФШ Рига - Гробиня 5:0 Метта лу - РФШ Рига 0:6 Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:1 РФШ Рига - Даугавпилс 5:0 ФШ Елгава - РФШ Рига 1:2 РФШ Рига - Лиепая 4:1 ФК Валмиера - РФШ Рига 2:0 РФШ Рига - Ауда 2:1 Рига - РФШ Рига 1:2 Гробиня - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Метта лу 2:0 РФШ Рига - Тукумс 2000 5:0 Даугавпилс - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - ФШ Елгава 5:1 Лиепая - РФШ Рига 0:3
Ларн
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ларн - Бала Таун 2:1 Странрар - Ларн 1:1 Ларн - Колрейн 5:0 Линфилд - Ларн 1:1
Гленторан - Ларн 1:2 Ларн - Клифтонвилл 8:1 Ларн - Крузейдерс 0:1 Клифтонвилл - Ларн 0:2 Клифтонвилл - Ларн 2:0 Ларн - Гленавон 6:1 Колрейн - Ларн 0:0 Ларн - Ньюингтон 4:1 Ларн - Гленторан 3:0 Баллимена Юнайтед - Ларн 0:1 Ларн - Лофголл 2:0 Ларн - Гленавон 5:0 Ларн - Ньюри Сити 3:0 Гленторан - Ларн 1:2 Данганнон Свифт - Ларн 0:2 Крузейдерс - Ларн 0:2

Результаты матчей

РФШ Рига
Ларн

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

РФШ Рига
Ларн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Попа Даньел 2 (1)
Слован Братислава Куцка Юрай 2
ФКСБ Микулеску Давид 2
ТНС Янг Брэд 2
Весь список

Топ нарушителей
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 1
Хамрун Спартанс Элионай 1
Слован Братислава Вайсс Владимир 1
Весь список
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    Прогнозы 105
    РФШ Рига 81.9% (86)
    X 9.5% (10)
    Ларн 8.6% (9)
    Все прогнозы
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РФШ Рига 3:0 Ларн

    Исход игры
    РФШ Рига
    81.9% (86)
    Ничья
    9.5% (10)
    Ларн
    8.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.78% (38)
    Меньше
    61.22% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    44.9% (44)
    Нет
    55.1% (54)
    Популярный счёт
    1:0 РФШ Рига
    29.5% (31)
    2:1 РФШ Рига
    25.7% (27)
    2:0 РФШ Рига
    16.2% (17)
    1:1 Ничья
    7.6% (8)
    3:1 РФШ Рига
    4.8% (5)
    1:2 Ларн
    2.9% (3)
    0:1 Ларн
    1.9% (2)
    3:0 РФШ Рига
    1.9% (2)
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