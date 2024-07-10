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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Шрёдер Роберт
Лудогорец
2:0
Второй тайм: 61'
Динамо Батуми
0'
1:0
13' Гол
Текпетей Бернард
2:0
24' Гол
Рик
32' Желтая карточка
Сантос Алеф
45' Желтая карточка
Харабадзе Леван

Ход матча

13'
Текпетей Бернард
(Рик)
1:0
24'
Рик
(Секо Руан)
2:0
32'
 
Сантос Алеф
45'
 
Харабадзе Леван
46'
Сон
Недялков Антон
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогнозы 124
Лудогорец 88.7% (110)
X 4% (5)
Динамо Батуми 7.3% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лудогорец
Ничья
Динамо Батуми
6.80
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9.23
65.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Падт
Серджио
16
Витри
Аслак
Фонн
24
Вердон
Оливье
4
Алмейда
Динис
3
Недялков
Антон
30
Педринью
Роша
88
Неделев
Тодор
18
Чочев
Ивайло
7
Рик
99
Секо
Руан
37
Текпетей
Бернард
16
Да
Силва
Рикарду
2
Мали
Николоз
23
Кобахидзе
Мамука
14
Харабадзе
Леван
25
Вандерсон
ду
Карму
17
Мамучашвили
Владимир
5
Сантос
Алеф
29
Виктор
Жан
27
Гудушаури
Паата
11
Блеса
Хален
7
Гомис
Оноре
Лудогорец
4-3-3
Динамо Батуми
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рик 1 1
Текпетей Бернард 1 1
Секо Руан 0 0
Динамо Батуми
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динамо Батуми
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харабадзе Леван 1 0
Сантос Алеф 1 0

Результаты последних матчей

Лудогорец
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Лудогорец - Приморье 5:0
Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0 Черно Море - Лудогорец 4:0 Лудогорец - Ботев Пловдив 2:3 Лудогорец - ЦСКА София 3:1 Хебар Пазарджик - Лудогорец 0:5 Лудогорец - Левски Крумовград 3:3 Лудогорец - Хебар Пазарджик 4:0 Хебар Пазарджик - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Арда Карджали 2:0 ЦСКА-1948 - Лудогорец 0:1 Пирин Благоевград - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Левски София 5:1 Локомотив Пловдив - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Стяуа Бухарест 2:3 Лудогорец - Локомотив София 6:0
Динамо Батуми
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Самтредия - Динамо Батуми 2:2 Динамо Батуми - Дила 0:2 Динамо Тбилиси - Динамо Батуми 1:2 Динамо Батуми - Иберия 1999 2:3
Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 1:0 Динамо Батуми - Телави 1:1 Самгурали Цхалтубо - Динамо Батуми 0:1 Динамо Батуми - Гагра 0:1 Колхети Поти - Динамо Батуми 2:2 Динамо Батуми - Самтредия 3:1 Дила - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Динамо Тбилиси 2:0 Иберия 1999 - Динамо Батуми 3:0 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 3:2 Телави - Динамо Батуми 0:1 Динамо Батуми - Самгурали Цхалтубо 1:0 Гагра - Динамо Батуми 1:3 Динамо Батуми - Колхети Поти 1:0 Динамо Батуми - Рига 0:3 ЛНЗ Черкасcы - Динамо Батуми 1:0

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Попа Даньел 2 (1)
Слован Братислава Куцка Юрай 2
ФКСБ Микулеску Давид 2
ТНС Янг Брэд 2
Весь список

Топ нарушителей
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 1
Хамрун Спартанс Элионай 1
Слован Братислава Вайсс Владимир 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    62'
    Гости разыграли угловой удар. Справа навеса к воротам не последовало, а мяч откатился к центральному кругу.
  • Травма, повреждение
    61'
    Гомису потребовалась помощь медиков. Очередная пауза в матче.
  • 60'
    Мали справа прострелил к воротам. Падт отбил мяч на Гомиса, который с двенадцати метров с рикошетом пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    59'
    Сантос у центрального круга сбил Секо.
  • 58'
    Гомис слева прошёл вперёд и попытался обыграться с Киктором. Ответную передачу Жана соперники перехватили.
  • Фол, нарушение
    56'
    Витри в центре поля подтолкнул в спину Гомиса.
  • 55'
    Рик по левому флангу прошёл вперёд, а вот пас в центр на Секо сделал неточно.
  • Фол, нарушение
    54'
    Виктор у чужой штрафной площади зацепил ногу Текпетея.
  • Травма, повреждение
    52'
    Харабадзе и Нересси неудачно столкнулись у центрального круга. Защитнику "Динамо" потребовалась помощь медиков.
  • 51'
    Удар Гомиса с двенадцати метров соперники заблокировали. Мяч отскочил к Мамучашвили, чей удар также оказался заблокированным.
  • Фол, нарушение
    50'
    Секо на линии чужой штрафной площади попал по ноге Мамучашвили.
  • Фол, нарушение
    49'
    Неделев в центральном круге нарушил правила.
  • 48'
    Грузины привычно забрали мяч и отошли на свою половину поля. Пора бы "Динамо" более активно сыграть вперёд.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Лудогорца" произошла замена: вместо Антона Недялкова на поле вышел Сон.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Разграде!
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    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Лудогорец" (Разград, Болгария) - "Динамо" (Батуми, Грузия) - 2:0.
    • Опасный момент
      45'
      Нересси по центру вывел к воротам Секо, который с линии вратарской площади пробил немного выше перекладины.
    • Желтая карточка
      45'
      Харабадзе к центрального круга сбил Текпетея и получил жёлтую карточку.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавил Шрёдер в первом тайме.
    • 45'
      Навес Гудушаури справа к воротам защитники "Лудогорца" перехватили.
    • Фол, нарушение
      44'
      Мали на фланге ударил по ногам Рика.
    • 42'
      Витри справа откатил мяч на Виктора, чей удар с линии штрафной площади пришёлся точно в Да Силву,
    • 41'
      Мали на правом фланге часто получает мяч, но всякий раз передачу делает назад. Обострений от Николоза за тайм не было.
    • Фол, нарушение
      40'
      Текпетей в центре поля нарушил правила.
    • Угловой
      38'
      Неделев от углового флага покатил мяч на партнёра, а после ответной передачи навесил к дальней штанге слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.
    • Травма, повреждение
      37'
      Рику и Недялкову потребовалась помощь медиков. Арбит р внимательно следит за временем игры.
    • Опасный момент
      36'
      Рик справа подошёл к штрафной площади и с двадцати метров пробил немного выше перекладины.
    • 34'
      Гости постарались применить прессинг на чужой половине поля, но он не выглядел целостным и целенаправленным.
    • Желтая карточка
      33'
      Сантос на чужой половину поля руками остановил рывок Секо и получил первую жёлтую карточку в матче.
    • 32'
      Мамучашвили справа не смог прорваться в чужую штрафную площадь. Оборона хозяев в первые полчаса выглядит неприступной для грузинской команды.
    • Фол, нарушение
      31'
      Неддялков на чужой половине поля подтолкнул в спину Гудушаури.
    • 30'
      "Лудогорец" за первую половину тайма провёл две результативные атаки и теперь выжидает очередной ошибки обороны соперника, не стараясь форсировать скорости.
    • Фол, нарушение
      28'
      Мали на чужой половине поля подтолкнул в спину Рика.
    • Офсайд
      27'
      Гудушаури справа забежал в офсайд.
    • Фол, нарушение
      26'
      Секо в центральном круге завалил на газон Сантоса.
    • Описание гола
      24'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      2:0!!!
      РИК!!! Рик по центру убежал один на один с голкипером и с линии штрафной площади пробил мимо Да Силвы в левую штангу, от которой мяч отскочил в сетку. Голевой пас на счету Секо.
    • Офсайд
      23'
      Гудушаури оказался в офсайде.
    • 23'
      Витри справа исполнил перевод к дальней штанге, где у Неделева удар с лёта точным не получился.
    • 22'
      Мали по правому флангу не смог выдать точный пас вперёд на партнёра. Мяч оказался за боковой линией поля.
    • Травма, повреждение
      21'
      Текпетею потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
    • Опасный момент
      20'
      Нересси справа пронёсся вперёд, вошёл в штрафную площадь и прострелил в центр. Удар Секо в касание с двенадцати метров Да Силва отразил.
    • Фол, нарушение
      18'
      Кобахидзе на фланге завалил на газон Секо.
    • 17'
      Болгары после забитого гола тоже стали играть осторожнее и доставляют мяч вперёд не так стремительно, как это было в начале встречи.
    • 16'
      Грузинская команда с мячом снова отошла на свою половину поля. По флангам гостям продвинуться вперёд не удаётся.
    • 15'
      Сантос справа сделал неточный пас вперёд и затяжная атака "Динамо" ничем интересным не завершилась.
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ТЕКПЕТЕЙ!!! Первый угловой удар в матче привёл к голу. Хозяева разыграли "стандарт". Справа мяч выкатили в центр на Текпетея, который с двенадцати метров сильно и точно пробил в левый угол.
    • 13'
      Постепенно команды нащупывают нити игры. Становится больше смелых рейдов вперёд. С коллективным взаимодействием пока не так хорошо, чтобы доводить атаки до ударов по воротам.
    • Фол, нарушение
      12'
      Виктор в центральном круге наступил на ногу Чочеву.
    • Фол, нарушение
      11'
      Нересси в центре поля сбил рвавшегося по флангу вперёд Гомиса.
    • 10'
      Виктор слева обыгрался с Гомисом, продвинулся вперёд и наве6сил близко к воротам. Падт забрал мяч в руки.
    • 8'
      Заброс Кобахидзе вперёд по правому флангу получился сильным и безадресным.
    • 7'
      Гомис слева прошёл вперёд и прострелил в центр, где Блеса в борьбе с соперниками нанести удара по воротам не смог.
    • 6'
      Секо слева на скорости попытался уйти от соперников, но упустил мяч за пределы поля. Да Силва продолжит игру ударом от ворот.
    • 5'
      Рик справа навесил к дальней штанге, куда партнёры прибежать не успели.
    • 4'
      Первые минуты встречи гости больше контролируют мяч, но на чужую половину поля не переходят. Болгары на это стараются отвечать быстрыми контратаками.
    • 3'
      Секо справа сместился к центру, но его удар с линии штрафной площади соперники заблокировали.
    • 2'
      "Лудогорец" играет в зелёной форме, "Динамо" - в белых футболках и синих трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Хювефарма Арене"!
    • Второй тайм
    • 46'
      Недялков Антон уходит с поля. Сон выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Харабадзе Леван получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Alef Santos получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Секо Руан сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Рик бьет в цель!
    • 13'
      Рик сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Текпетей Бернард бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huvepharma Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лудогорец 2:0 Динамо Батуми

    Исход игры
    Лудогорец
    88.7% (110)
    Ничья
    4% (5)
    Динамо Батуми
    7.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.11% (55)
    Меньше
    50.89% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    45.54% (51)
    Нет
    54.46% (61)
    Популярный счёт
    2:0 Лудогорец
    30.6% (38)
    2:1 Лудогорец
    26.6% (33)
    1:0 Лудогорец
    12.1% (15)
    3:1 Лудогорец
    8.1% (10)
    3:0 Лудогорец
    4.8% (6)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
    1:2 Динамо Батуми
    2.4% (3)
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    Лудогорец
    Динамо Батуми
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