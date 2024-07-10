Тур: 1. Стадион: Хювефарма Арена. Главный судья: Шрёдер Роберт
2:0
Второй тайм: 61'
0'
1:0
13' ГолТекпетей Бернард
2:0
24' ГолРик
32' Желтая карточкаСантос Алеф
45' Желтая карточкаХарабадзе Леван
Ход матча
13'
1:0
32'
45'
46'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
18
Чочев
Ивайло
7
Рик
99
Секо
Руан
29
Виктор
Жан
11
Блеса
Хален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Чочев ИвайлоПолузащитник
-
7 РикНападающий
-
99 Секо РуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 СонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Дуарте ДеройПолузащитник
-
77 Кайо РанхелПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дерменджиев Георги
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Виктор ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
11 Блеса ХаленНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Мара УэрдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Демченко Андрей
Бомбардиры внутри турнира
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рик
|1
|1
|Текпетей Бернард
|1
|1
|Секо Руан
|0
|0
Динамо Батуми
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Динамо Батуми
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харабадзе Леван
|1
|0
|Сантос Алеф
|1
|0
Результаты последних матчей
Лудогорец
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Лудогорец - Приморье 5:0
Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0 Черно Море - Лудогорец 4:0 Лудогорец - Ботев Пловдив 2:3 Лудогорец - ЦСКА София 3:1 Хебар Пазарджик - Лудогорец 0:5 Лудогорец - Левски Крумовград 3:3 Лудогорец - Хебар Пазарджик 4:0 Хебар Пазарджик - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Арда Карджали 2:0 ЦСКА-1948 - Лудогорец 0:1 Пирин Благоевград - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Левски София 5:1 Локомотив Пловдив - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Стяуа Бухарест 2:3 Лудогорец - Локомотив София 6:0
Динамо Батуми
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Самтредия - Динамо Батуми 2:2 Динамо Батуми - Дила 0:2 Динамо Тбилиси - Динамо Батуми 1:2 Динамо Батуми - Иберия 1999 2:3
Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 1:0 Динамо Батуми - Телави 1:1 Самгурали Цхалтубо - Динамо Батуми 0:1 Динамо Батуми - Гагра 0:1 Колхети Поти - Динамо Батуми 2:2 Динамо Батуми - Самтредия 3:1 Дила - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Динамо Тбилиси 2:0 Иберия 1999 - Динамо Батуми 3:0 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 3:2 Телави - Динамо Батуми 0:1 Динамо Батуми - Самгурали Цхалтубо 1:0 Гагра - Динамо Батуми 1:3 Динамо Батуми - Колхети Поти 1:0 Динамо Батуми - Рига 0:3 ЛНЗ Черкасcы - Динамо Батуми 1:0
Будет доступно позже.
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (1)
|ФКСБ
|Попа Даньел
|2 (1)
|Слован Братислава
|Куцка Юрай
|2
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|2
|ТНС
|Янг Брэд
|2
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Линкольн
|Гомес Кике
|1 1
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 1
|Хамрун Спартанс
|Элионай
|1
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лудогорец 2:0 Динамо Батуми
Исход игры
Лудогорец
88.7% (110)
Ничья
4% (5)
Динамо Батуми
7.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
49.11% (55)
Меньше
50.89% (57)
Обе команды забьют
Да
45.54% (51)
Нет
54.46% (61)
Популярный счёт
2:0 Лудогорец
30.6% (38)
2:1 Лудогорец
26.6% (33)
1:0 Лудогорец
12.1% (15)
3:1 Лудогорец
8.1% (10)
3:0 Лудогорец
4.8% (6)
1:1 Ничья
2.4% (3)
1:2 Динамо Батуми
2.4% (3)
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