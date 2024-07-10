Рик по левому флангу прошёл вперёд, а вот пас в центр на Секо сделал неточно.

Витри в центре поля подтолкнул в спину Гомиса.

Гомис слева прошёл вперёд и попытался обыграться с Киктором. Ответную передачу Жана соперники перехватили.

Мали справа прострелил к воротам. Падт отбил мяч на Гомиса, который с двенадцати метров с рикошетом пробил выше ворот.

Гости разыграли угловой удар. Справа навеса к воротам не последовало, а мяч откатился к центральному кругу.

Второй тайм в Разграде!

В перерыве в составе "Лудогорца" произошла замена: вместо Антона Недялкова на поле вышел Сон.

Грузины привычно забрали мяч и отошли на свою половину поля. Пора бы "Динамо" более активно сыграть вперёд.

Секо на линии чужой штрафной площади попал по ноге Мамучашвили.

Удар Гомиса с двенадцати метров соперники заблокировали. Мяч отскочил к Мамучашвили, чей удар также оказался заблокированным.

Харабадзе и Нересси неудачно столкнулись у центрального круга. Защитнику "Динамо" потребовалась помощь медиков.

Неделев от углового флага покатил мяч на партнёра, а после ответной передачи навесил к дальней штанге слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.

Мали на правом фланге часто получает мяч, но всякий раз передачу делает назад. Обострений от Николоза за тайм не было.

Витри справа откатил мяч на Виктора, чей удар с линии штрафной площади пришёлся точно в Да Силву,

Мали на фланге ударил по ногам Рика.

Харабадзе к центрального круга сбил Текпетея и получил жёлтую карточку.

Нересси по центру вывел к воротам Секо, который с линии вратарской площади пробил немного выше перекладины.

37' Рику и Недялкову потребовалась помощь медиков. Арбит р внимательно следит за временем игры.

36' Рик справа подошёл к штрафной площади и с двадцати метров пробил немного выше перекладины.

34' Гости постарались применить прессинг на чужой половине поля, но он не выглядел целостным и целенаправленным.

33' Сантос на чужой половину поля руками остановил рывок Секо и получил первую жёлтую карточку в матче.

32' Мамучашвили справа не смог прорваться в чужую штрафную площадь. Оборона хозяев в первые полчаса выглядит неприступной для грузинской команды.

31' Неддялков на чужой половине поля подтолкнул в спину Гудушаури.

30' "Лудогорец" за первую половину тайма провёл две результативные атаки и теперь выжидает очередной ошибки обороны соперника, не стараясь форсировать скорости.

28' Мали на чужой половине поля подтолкнул в спину Рика.

27' Гудушаури справа забежал в офсайд.

26' Секо в центральном круге завалил на газон Сантоса.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:0!!!

РИК!!! Рик по центру убежал один на один с голкипером и с линии штрафной площади пробил мимо Да Силвы в левую штангу, от которой мяч отскочил в сетку. Голевой пас на счету Секо.

23' Гудушаури оказался в офсайде.

23' Витри справа исполнил перевод к дальней штанге, где у Неделева удар с лёта точным не получился.

22' Мали по правому флангу не смог выдать точный пас вперёд на партнёра. Мяч оказался за боковой линией поля.

21' Текпетею потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.

20' Нересси справа пронёсся вперёд, вошёл в штрафную площадь и прострелил в центр. Удар Секо в касание с двенадцати метров Да Силва отразил.

18' Кобахидзе на фланге завалил на газон Секо.

17' Болгары после забитого гола тоже стали играть осторожнее и доставляют мяч вперёд не так стремительно, как это было в начале встречи.

16' Грузинская команда с мячом снова отошла на свою половину поля. По флангам гостям продвинуться вперёд не удаётся.

15' Сантос справа сделал неточный пас вперёд и затяжная атака "Динамо" ничем интересным не завершилась.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ТЕКПЕТЕЙ!!! Первый угловой удар в матче привёл к голу. Хозяева разыграли "стандарт". Справа мяч выкатили в центр на Текпетея, который с двенадцати метров сильно и точно пробил в левый угол.

13' Постепенно команды нащупывают нити игры. Становится больше смелых рейдов вперёд. С коллективным взаимодействием пока не так хорошо, чтобы доводить атаки до ударов по воротам.

12' Виктор в центральном круге наступил на ногу Чочеву.

11' Нересси в центре поля сбил рвавшегося по флангу вперёд Гомиса.

10' Виктор слева обыгрался с Гомисом, продвинулся вперёд и наве6сил близко к воротам. Падт забрал мяч в руки.

8' Заброс Кобахидзе вперёд по правому флангу получился сильным и безадресным.

7' Гомис слева прошёл вперёд и прострелил в центр, где Блеса в борьбе с соперниками нанести удара по воротам не смог.

6' Секо слева на скорости попытался уйти от соперников, но упустил мяч за пределы поля. Да Силва продолжит игру ударом от ворот.

5' Рик справа навесил к дальней штанге, куда партнёры прибежать не успели.

4' Первые минуты встречи гости больше контролируют мяч, но на чужую половину поля не переходят. Болгары на это стараются отвечать быстрыми контратаками.

3' Секо справа сместился к центру, но его удар с линии штрафной площади соперники заблокировали.

2' "Лудогорец" играет в зелёной форме, "Динамо" - в белых футболках и синих трусах.