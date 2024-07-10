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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: David Munro
Клаксвик
2:0
Конец матча
Дифферданж
0'
1:0
12' Гол
Фредериксберг Арни
31' Желтая карточка
Петерсен Бёрге
35' Желтая карточка
Павлович Дени
2:0
45' Пенальти
Фредериксберг Арни
85' Желтая карточка
Эль-Идрисси Адхам
90'+7

Ход матча

12'
Фредериксберг Арни
1:0
31'
Петерсен Бёрге
 
35'
Павлович Дени
 
45'
Фредериксберг Арни
2:0
46'
 
Эль-Идрисси Адхам
Д'Анцико Кевин
46'
 
Силва Диогу
Gustavo Santos
55'
Берг И Сойлу Дан
Павлович Дени
 
69'
Петерсен Петур
Гибсон Джордж
 
71'
 
Буш Андреас
Ludovic Rauch
82'
Йоэнсен Рене
Эджупи Альберт
 
83'
Феро Одмар
Ямбере Седрик
 
85'
 
Эль-Идрисси Адхам
85'
 
Rychelmy Santos Silva
Lucas Pruzzo
89'
 
Андрада Федерико
Жоржинью Перейра

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 102
Клаксвик 87.3% (89)
X 10.8% (11)
Дифферданж 2% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
96
Mark
Jensen
3
Бернтссон
Александер
4
Ямбере
Седрик
20
Петерсен
Бёрге
32
Кронберг
Клаес
5
Павлович
Дени
28
Эджупи
Альберт
2
Да
Силва
Патрик
25
Гибсон
Джордж
9
Клеттскард
Палл
7
Фредериксберг
Арни
84
Felipe
V
4
Д'Анцико
Кевин
5
Брюско
Тео
14
Juan
Bedouret
25
Франзони
Жеффри
21
Ludovic
Rauch
10
Guillaume
Trani
55
Leandro
Borges
Da
silva
23
Lucas
Pruzzo
11
Gustavo
Santos
28
Жоржинью
Перейра
Клаксвик
3-4-3
Дифферданж
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Клаксвик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фредериксберг Арни 2 (1) 2
Дифферданж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Клаксвик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Дени 1 0
Петерсен Бёрге 1 0
Дифферданж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Идрисси Адхам 1 0

Результаты матчей

Клаксвик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дифферданж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Клаксвик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дифферданж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Клаксвик
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Клаксвик - Б-36 4:2 Рунавик - Клаксвик 1:2 Торсхавн - Клаксвик 3:0 Стреймур - Клаксвик 1:2
Клаксвик - Викингур 0:2 Клаксвик - Б-68 4:0 Скала - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Викингур 2:1 Клаксвик - Вестур 2:0 Стреймур - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Б-68 3:0 Торсхавн - Клаксвик 1:0 Скала - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Рунавик 3:2 Б-36 - Клаксвик 2:0 Клаксвик - Фуглафйордур 6:0 Реал Солт-Лейк - Клаксвик 3:0 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Клаксвик - Бэйцзин Гоань 0:1 Лилль - Клаксвик 3:0
Дифферданж
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фола - Дифферданж 2:0 Дифферданж - Вильц 1:1 Прогрес - Дифферданж 0:1 Дифферданж - Виктория Роспорт 2:2
Унион Титус - Дифферданж 1:4 Дифферданж - Свифт Эсперанж 2:0 Шиффланж 95 - Дифферданж 0:4 Дифферданж - Мариска Мерш 2:0 Жюнесс Эш - Дифферданж 4:3 Дифферданж - Дюделанж 2:0 Дифферданж - Страссен 2:0 Мондор-ле-Бэн - Дифферданж 0:2 Дифферданж - Кэрьенг 4:0 Мондерканге - Дифферданж 1:1 Дифферданж - Расинг Юнион 7:0 Мондорф - Дифферданж 0:2 Дифферданж - Рюмеланж 5:1 Вильц - Дифферданж 1:1 Дифферданж - Прогрес 3:1 Виктория Роспорт - Дифферданж 0:1

Результаты матчей

Клаксвик
Дифферданж

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Клаксвик
Дифферданж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Попа Даньел 2 (1)
Слован Братислава Куцка Юрай 2
ФКСБ Микулеску Давид 2
ТНС Янг Брэд 2
Весь список

Топ нарушителей
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Эгнатия Ндреца Эдисон 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 1
Эгнатия Зейнулай Арбин 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 31'
      Бурге Петерсен получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Г О О О О Л - Фредериксберг Арни бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Djupumyra Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 102
    Клаксвик 87.3% (89)
    X 10.8% (11)
    Дифферданж 2% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клаксвик 2:0 Дифферданж

    Исход игры
    Клаксвик
    87.3% (89)
    Ничья
    10.8% (11)
    Дифферданж
    2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.54% (53)
    Меньше
    46.46% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    60.61% (60)
    Нет
    39.39% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Клаксвик
    46.1% (47)
    1:0 Клаксвик
    24.5% (25)
    2:0 Клаксвик
    10.8% (11)
    1:1 Ничья
    7.8% (8)
    2:2 Ничья
    2% (2)
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