Тур: 1. Стадион: Джупумира. Главный судья: David Munro
2:0
Конец матча
0'
1:0
12' ГолФредериксберг Арни
31' Желтая карточкаПетерсен Бёрге
35' Желтая карточкаПавлович Дени
2:0
45' ПенальтиФредериксберг Арни
85' Желтая карточкаЭль-Идрисси Адхам
90'+7
Ход матча
12'
31'
35'
45'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 6
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
96
Mark
Jensen
84
Felipe
V
23
Lucas
Pruzzo
- Основной состав
-
96 Mark JensenВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Феро ОдмарЗащитник
- Защитник
-
14 Йоэнсен РенеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ахмед ЛатифНападающий
-
Главный тренер: Espen Haug
- Основной состав
-
84 Felipe VВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Lucas PruzzoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Rui Nibra
-
-
-
-
77 Gianluca Bei
-
-
-
Главный тренер: Pedro Resende
Бомбардиры внутри турнира
Клаксвик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фредериксберг Арни
|2 (1)
|2
Дифферданж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Клаксвик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Дени
|1
|0
|Петерсен Бёрге
|1
|0
Дифферданж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Идрисси Адхам
|1
|0
Результаты матчей
Клаксвик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дифферданж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Клаксвик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дифферданж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Клаксвик
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Клаксвик - Б-36 4:2 Рунавик - Клаксвик 1:2 Торсхавн - Клаксвик 3:0 Стреймур - Клаксвик 1:2
Клаксвик - Викингур 0:2 Клаксвик - Б-68 4:0 Скала - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Викингур 2:1 Клаксвик - Вестур 2:0 Стреймур - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Б-68 3:0 Торсхавн - Клаксвик 1:0 Скала - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Рунавик 3:2 Б-36 - Клаксвик 2:0 Клаксвик - Фуглафйордур 6:0 Реал Солт-Лейк - Клаксвик 3:0 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Клаксвик - Бэйцзин Гоань 0:1 Лилль - Клаксвик 3:0
Дифферданж
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фола - Дифферданж 2:0 Дифферданж - Вильц 1:1 Прогрес - Дифферданж 0:1 Дифферданж - Виктория Роспорт 2:2
Унион Титус - Дифферданж 1:4 Дифферданж - Свифт Эсперанж 2:0 Шиффланж 95 - Дифферданж 0:4 Дифферданж - Мариска Мерш 2:0 Жюнесс Эш - Дифферданж 4:3 Дифферданж - Дюделанж 2:0 Дифферданж - Страссен 2:0 Мондор-ле-Бэн - Дифферданж 0:2 Дифферданж - Кэрьенг 4:0 Мондерканге - Дифферданж 1:1 Дифферданж - Расинг Юнион 7:0 Мондорф - Дифферданж 0:2 Дифферданж - Рюмеланж 5:1 Вильц - Дифферданж 1:1 Дифферданж - Прогрес 3:1 Виктория Роспорт - Дифферданж 0:1
Результаты матчей
Клаксвик
Дифферданж
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Клаксвик
Дифферданж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (1)
|ФКСБ
|Попа Даньел
|2 (1)
|Слован Братислава
|Куцка Юрай
|2
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|2
|ТНС
|Янг Брэд
|2
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Эгнатия
|Ндреца Эдисон
|1 1
|Линкольн
|Гомес Кике
|1 1
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 1
|Эгнатия
|Зейнулай Арбин
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Клаксвик 2:0 Дифферданж
Исход игры
Клаксвик
87.3% (89)
Ничья
10.8% (11)
Дифферданж
2% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.54% (53)
Меньше
46.46% (46)
Обе команды забьют
Да
60.61% (60)
Нет
39.39% (39)
Популярный счёт
2:1 Клаксвик
46.1% (47)
1:0 Клаксвик
24.5% (25)
2:0 Клаксвик
10.8% (11)
1:1 Ничья
7.8% (8)
2:2 Ничья
2% (2)
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