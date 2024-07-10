Тур: 1. Стадион: Мезокёвесди Вароси. Главный судья: Чинков Волен
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
66
Рай
80
Школик
Игорь
11
Жердев
Глеб
16
Авакян
Хенри
22
Алемао
21
Агдон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 РайЗащитник
-
80 Школик ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Жердев ГлебНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бахар ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
25 Pedro Igor
-
Главный тренер: Скрипченко Вадим
- Основной состав
-
16 Авакян ХенриВратарь
-
22 АлемаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 АгдонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Майя МартимПолузащитник
-
5 ДжеймсНападающий
-
-
-
Главный тренер: Меликян Егише
Результаты последних матчей
Динамо Минск
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Динамо Минск - Динамо-Брест 1:0 БАТЭ - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Неман Гродно 2:1 Миоры - Динамо Минск 0:8
Слуцк - Динамо Минск 0:5 Арсенал Дзержинск - Динамо Минск 1:2 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 3:2 Ислочь Минск - Динамо Минск 0:1 Неман Гродно - Динамо Минск 2:0 Динамо Минск - Витебск 1:1 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо Минск - Неман Гродно 1:0 ФК Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Нафтан 2:2 Минск - Динамо Минск 0:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Динамо Минск - Сморгонь 5:0 БАТЭ - Динамо Минск 0:1
Пюник
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ширак - Пюник 0:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0 ЦСКА Ереван - Пюник 0:3 Пюник - Ван 3:1
Вест Армения - Пюник 1:4 Пюник - Урарту 5:0 Пюник - Арарат-Армения 2:2 Арарат - Пюник 0:1 Пюник - Алашкерт 2:1 Пюник - Арарат-Армения 0:1 Пюник - Ширак 1:1 Ноа Ереван - Пюник 1:1 Пюник - ЦСКА Ереван 3:1 Пюник - Ван 5:3 Ван - Пюник 1:0 Пюник - Вест Армения 2:1 Урарту - Пюник 1:1 Арарат-Армения - Пюник 3:1 Александрия - Пюник 3:2 Пюник - Пахтакор 1:1
Будет доступно позже.
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (1)
|ФКСБ
|Попа Даньел
|2 (1)
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|2
|ТНС
|Янг Брэд
|2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|1
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Линкольн
|Гомес Кике
|1 1
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 1
|Хамрун Спартанс
|Элионай
|1
|Ордабасы
|Малый Сергей
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Минск - Пюник
Исход игры
Динамо Минск
70.2% (92)
Ничья
22.1% (29)
Пюник
7.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
49.56% (56)
Меньше
50.44% (57)
Обе команды забьют
Да
71.68% (81)
Нет
28.32% (32)
Популярный счёт
2:1 Динамо Минск
33.6% (44)
1:1 Ничья
19.1% (25)
1:0 Динамо Минск
16% (21)
2:0 Динамо Минск
6.9% (9)
1:2 Пюник
3.8% (5)
3:1 Динамо Минск
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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