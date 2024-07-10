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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Чинков Волен
Динамо Минск
 
Позже
Пюник
Прогнозы 130
Динамо Минск 70% (91)
X 22.3% (29)
Пюник 7.7% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Минск
Ничья
Пюник
2.70
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3.25
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3.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Лапоухов
Фёдор
2
Пигас
Вадим
6
Политевич
Сергей
4
Гаврилович
Алексей
66
Рай
80
Школик
Игорь
8
Селява
Александр
88
Демченко
Никита
Юрьевич
19
Подстрелов
Дмитрий
81
Мельниченко
Трофим
11
Жердев
Глеб
16
Авакян
Хенри
22
Алемао
79
Вакуленко
Сергей
95
Братков
Антон
6
Карлос
Джуниор
II
29
Кочук
Евгений
4
Удо
Соломон
97
Давидян
Давид
14
Отубаньо
Юсуф
18
Карабальо
Хосе
21
Агдон
Динамо Минск
4-3-3
Пюник
4-2-3-1

Результаты последних матчей

Динамо Минск
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Динамо Минск - Динамо-Брест 1:0 БАТЭ - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Неман Гродно 2:1 Миоры - Динамо Минск 0:8
Слуцк - Динамо Минск 0:5 Арсенал Дзержинск - Динамо Минск 1:2 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 3:2 Ислочь Минск - Динамо Минск 0:1 Неман Гродно - Динамо Минск 2:0 Динамо Минск - Витебск 1:1 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо Минск - Неман Гродно 1:0 ФК Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Нафтан 2:2 Минск - Динамо Минск 0:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Динамо Минск - Сморгонь 5:0 БАТЭ - Динамо Минск 0:1
Пюник
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ширак - Пюник 0:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0 ЦСКА Ереван - Пюник 0:3 Пюник - Ван 3:1
Вест Армения - Пюник 1:4 Пюник - Урарту 5:0 Пюник - Арарат-Армения 2:2 Арарат - Пюник 0:1 Пюник - Алашкерт 2:1 Пюник - Арарат-Армения 0:1 Пюник - Ширак 1:1 Ноа Ереван - Пюник 1:1 Пюник - ЦСКА Ереван 3:1 Пюник - Ван 5:3 Ван - Пюник 1:0 Пюник - Вест Армения 2:1 Урарту - Пюник 1:1 Арарат-Армения - Пюник 3:1 Александрия - Пюник 3:2 Пюник - Пахтакор 1:1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Попа Даньел 2 (1)
ФКСБ Микулеску Давид 2
ТНС Янг Брэд 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 1
Весь список

Топ нарушителей
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 1
Хамрун Спартанс Элионай 1
Ордабасы Малый Сергей 1
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Добро пожаловать на текстовую трансляцию матча первого отборочного раунда Лиги чемпионов между минским "Динамо" и армянским "Пюником". Помогать вам следить за событиями встречи будет Дмитрий Миляев. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Минск - Пюник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 июля 2024, осталось 15 минут.

    Главный судья: Чинков Волен

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 57 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 130
Динамо Минск 70% (91)
X 22.3% (29)
Пюник 7.7% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Минск
Ничья
Пюник
2.70
Реклама, betcity.ru
3.25
Реклама, ligastavok.ru
3.15
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Динамо Минск - Пюник онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Динамо Минск - Пюник

Исход игры
Динамо Минск
70.2% (92)
Ничья
22.1% (29)
Пюник
7.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
49.56% (56)
Меньше
50.44% (57)
Обе команды забьют
Да
71.68% (81)
Нет
28.32% (32)
Популярный счёт
2:1 Динамо Минск
33.6% (44)
1:1 Ничья
19.1% (25)
1:0 Динамо Минск
16% (21)
2:0 Динамо Минск
6.9% (9)
1:2 Пюник
3.8% (5)
3:1 Динамо Минск
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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