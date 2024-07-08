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Тур: 1. Стадион: .
Динамо Минск
 
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Пюник
Прогнозы 62
Динамо Минск 80.6% (50)
X 12.9% (8)
Пюник 6.5% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Минск
Ничья
Пюник
2.70
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3.55
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3.10
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Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Динамо Минск
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Динамо Минск - Динамо-Брест 1:0 БАТЭ - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Неман Гродно 2:1 Миоры - Динамо Минск 0:8
Слуцк - Динамо Минск 0:5 Арсенал Дзержинск - Динамо Минск 1:2 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 3:2 Ислочь Минск - Динамо Минск 0:1 Неман Гродно - Динамо Минск 2:0 Динамо Минск - Витебск 1:1 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо Минск - Неман Гродно 1:0 ФК Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Нафтан 2:2 Минск - Динамо Минск 0:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Динамо Минск - Сморгонь 5:0 БАТЭ - Динамо Минск 0:1
Пюник
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ширак - Пюник 0:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0 ЦСКА Ереван - Пюник 0:3 Пюник - Ван 3:1
Вест Армения - Пюник 1:4 Пюник - Урарту 5:0 Пюник - Арарат-Армения 2:2 Арарат - Пюник 0:1 Пюник - Алашкерт 2:1 Пюник - Арарат-Армения 0:1 Пюник - Ширак 1:1 Ноа Ереван - Пюник 1:1 Пюник - ЦСКА Ереван 3:1 Пюник - Ван 5:3 Ван - Пюник 1:0 Пюник - Вест Армения 2:1 Урарту - Пюник 1:1 Арарат-Армения - Пюник 3:1 Александрия - Пюник 3:2 Пюник - Пахтакор 1:1

Будет доступно позже.

  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Минск - Пюник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 июля 2024, осталось 2 дня 12 часов 44 минуты.



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  • 32 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 62
    Динамо Минск 80.6% (50)
    X 12.9% (8)
    Пюник 6.5% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Минск
    Ничья
    Пюник
    2.70
    Реклама, bettery.ru
    3.55
    Реклама, ligastavok.ru
    3.10
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    Прогнозы на матч Динамо Минск - Пюник

    Исход игры
    Динамо Минск
    81% (51)
    Ничья
    12.7% (8)
    Пюник
    6.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.18% (32)
    Меньше
    41.82% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    69.09% (38)
    Нет
    30.91% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Минск
    41.3% (26)
    1:0 Динамо Минск
    14.3% (9)
    2:0 Динамо Минск
    12.7% (8)
    1:1 Ничья
    9.5% (6)
    1:2 Пюник
    3.2% (2)
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    Пюник
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