  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Стефански Даниэль
Борац Баня-Лука
0:0
Первый тайм: 20'
Эгнатия
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 100
Борац Баня-Лука 96% (96)
X 3% (3)
Эгнатия 1% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Борац Баня-Лука
Ничья
Эгнатия
2.05
Реклама, bettery.ru
3.70
Реклама, ligastavok.ru
5.90
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
1
Шишковски
Дамьян
20
Квржич
Зоран
2
Мейхерс
Барт
24
Каролина
Юрих
16
Эррера
Себастьян
15
Граховац
Срджан
23
Враньеш
Стоян
27
Кулашин
Энвер
45
Караклаич
Петар
10
David
Vukovic
19
Лукич
Йован
1
Шерри
Ален
3
Francois
Dulysse
19
Джемайли
Арбенит
4
Алиев
Замиг
44
Фангаж
Абдурраман
17
Зейнулай
Арбин
6
Алекси
Альбано
70
Лушкья
Реги
16
Ндреца
Эдисон
11
Soumaila
Bakayoko
77
Ибрахимоглу
Мелих
Борац Баня-Лука
4-2-3-1
Эгнатия
3-5-2

Результаты последних матчей

Борац Баня-Лука
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Борац Баня-Лука - Хунедоара 2:0 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Железничар - Борац Баня-Лука 2:1
Борац Баня-Лука - Зриньски 0:1 Борац Баня-Лука - Игман Коньич 4:3 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 2:6 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - ГОШК 3:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Посушье 1:0 Сараево - Борац Баня-Лука 1:1 Борац Баня-Лука - Широки Бриег 2:1 Борац Баня-Лука - Слога Добой 1:0 Вележ - Борац Баня-Лука 1:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:3 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:2 Борац Баня-Лука - Звьезда Бргуле 3:1 Сараево - Борац Баня-Лука 1:2 Зриньски - Борац Баня-Лука 0:1
Эгнатия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эгнатия - Будучность 1:2 Марибор - Эгнатия 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Партизани - Эгнатия 0:1
Эгнатия - Влазния Шкодер 0:0 Кукес - Эгнатия 0:1 Эгнатия - Тирана 0:3 Динамо Тирана - Эгнатия 0:1 Теута - Эгнатия 1:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 0:1 Влазния Шкодер - Эгнатия 1:1 Лачи - Эгнатия 1:2 Эгнатия - Партизани 2:1 Эрзени - Эгнатия 1:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 1:0 Эгнатия - Кукес 1:0 Скендербеу - Эгнатия 2:0 Тирана - Эгнатия 1:1 Эгнатия - Лачи 3:1 Эгнатия - Динамо Тирана 1:1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Попа Даньел 2 (1)
Слован Братислава Куцка Юрай 2
ФКСБ Микулеску Давид 2
ТНС Янг Брэд 2
Весь список

Топ нарушителей
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 1
Хамрун Спартанс Элионай 1
Слован Братислава Вайсс Владимир 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banja Luka Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 100
Борац Баня-Лука 96% (96)
X 3% (3)
Эгнатия 1% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Борац Баня-Лука
Ничья
Эгнатия
2.05
Реклама, bettery.ru
3.70
Реклама, ligastavok.ru
5.90
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Борац Баня-Лука 0:0 Эгнатия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Борац Баня-Лука 0:0 Эгнатия

Исход игры
Борац Баня-Лука
96.1% (99)
Ничья
2.9% (3)
Эгнатия
1% (1)
Тотал 2.5
Больше
40% (40)
Меньше
60% (60)
Обе команды забьют
Да
38% (38)
Нет
62% (62)
Популярный счёт
2:0 Борац Баня-Лука
30.1% (31)
2:1 Борац Баня-Лука
29.1% (30)
1:0 Борац Баня-Лука
25.2% (26)
3:0 Борац Баня-Лука
4.9% (5)
3:1 Борац Баня-Лука
3.9% (4)
1:1 Ничья
2.9% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Борац Баня-Лука
Эгнатия
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный