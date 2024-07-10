Тур: 1. Стадион: Banja Luka Stadium. Главный судья: Стефански Даниэль
0:0
Первый тайм: 20'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
20
Квржич
Зоран
19
Лукич
Йован
70
Лушкья
Реги
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Квржич ЗоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лукич ЙованНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Чавич ДавидПолузащитник
-
77 Савич СтефанНападающий
-
-
-
11 Damir Hrelja
-
31 Savo Susic
-
-
14 Pavle Dajic
-
Главный тренер: Жижович Младен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Лушкья РегиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Каса РедиПолузащитник
-
-
-
23 Juozas Lubas
-
24 Rezart Rama
-
29 Mario Gjata
-
Главный тренер: Тетова Эдлир
Результаты последних матчей
Борац Баня-Лука
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Борац Баня-Лука - Хунедоара 2:0 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Железничар - Борац Баня-Лука 2:1
Борац Баня-Лука - Зриньски 0:1 Борац Баня-Лука - Игман Коньич 4:3 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 2:6 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - ГОШК 3:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Посушье 1:0 Сараево - Борац Баня-Лука 1:1 Борац Баня-Лука - Широки Бриег 2:1 Борац Баня-Лука - Слога Добой 1:0 Вележ - Борац Баня-Лука 1:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:3 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:2 Борац Баня-Лука - Звьезда Бргуле 3:1 Сараево - Борац Баня-Лука 1:2 Зриньски - Борац Баня-Лука 0:1
Эгнатия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эгнатия - Будучность 1:2 Марибор - Эгнатия 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Партизани - Эгнатия 0:1
Эгнатия - Влазния Шкодер 0:0 Кукес - Эгнатия 0:1 Эгнатия - Тирана 0:3 Динамо Тирана - Эгнатия 0:1 Теута - Эгнатия 1:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 0:1 Влазния Шкодер - Эгнатия 1:1 Лачи - Эгнатия 1:2 Эгнатия - Партизани 2:1 Эрзени - Эгнатия 1:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 1:0 Эгнатия - Кукес 1:0 Скендербеу - Эгнатия 2:0 Тирана - Эгнатия 1:1 Эгнатия - Лачи 3:1 Эгнатия - Динамо Тирана 1:1
Будет доступно позже.
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (1)
|ФКСБ
|Попа Даньел
|2 (1)
|Слован Братислава
|Куцка Юрай
|2
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|2
|ТНС
|Янг Брэд
|2
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Линкольн
|Гомес Кике
|1 1
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 1
|Хамрун Спартанс
|Элионай
|1
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Борац Баня-Лука 0:0 Эгнатия
Исход игры
Борац Баня-Лука
96.1% (99)
Ничья
2.9% (3)
Эгнатия
1% (1)
Тотал 2.5
Больше
40% (40)
Меньше
60% (60)
Обе команды забьют
Да
38% (38)
Нет
62% (62)
Популярный счёт
2:0 Борац Баня-Лука
30.1% (31)
2:1 Борац Баня-Лука
29.1% (30)
1:0 Борац Баня-Лука
25.2% (26)
3:0 Борац Баня-Лука
4.9% (5)
3:1 Борац Баня-Лука
3.9% (4)
1:1 Ничья
2.9% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!