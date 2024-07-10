Тур: 1. Стадион: Banja Luka Stadium. Главный судья: Стефански Даниэль
1:0
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаDavid Vukovic
36' Желтая карточкаFrancois Dulysse
37' Желтая карточкаАлекси Альбано
49' Желтая карточкаФангаж Абдурраман
58' Красная карточкаЗейнулай Арбин
63' Желтая карточкаНдреца Эдисон
63' Желтая карточкаАлиев Замиг
1:0
90' ГолDamir Hrelja
90' Вторая желтая карточкаНдреца Эдисон
90' Желтая карточкаДжемайли Арбенит
90'+19
Ход матча
36'
36'
37'
58'
63'
63'
90'
90'
1:0
90'
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 7
-
0 Красные карточки 2
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
20
Квржич
Зоран
19
Лукич
Йован
70
Лушкья
Реги
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Квржич ЗоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лукич ЙованНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Чавич ДавидПолузащитник
-
77 Савич СтефанНападающий
-
-
-
11 Damir Hrelja
-
31 Savo Susic
-
-
14 Pavle Dajic
-
Главный тренер: Жижович Младен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Лушкья РегиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Каса РедиПолузащитник
-
-
-
23 Juozas Lubas
-
24 Rezart Rama
-
29 Mario Gjata
-
Главный тренер: Тетова Эдлир
Бомбардиры внутри турнира
Борац Баня-Лука
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Damir Hrelja
|1
|1
|Эррера Себастьян
|0
|0
Эгнатия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Борац Баня-Лука
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|David Vukovic
|1
|0
Эгнатия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндреца Эдисон
|1
|1
|Зейнулай Арбин
|0
|1
|Джемайли Арбенит
|1
|0
|Алекси Альбано
|1
|0
|Фангаж Абдурраман
|1
|0
|Алиев Замиг
|1
|0
|Francois Dulysse
|1
|0
Результаты матчей
Борац Баня-Лука
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эгнатия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Борац Баня-Лука
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эгнатия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Борац Баня-Лука
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Борац Баня-Лука - Хунедоара 2:0 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Железничар - Борац Баня-Лука 2:1
Борац Баня-Лука - Зриньски 0:1 Борац Баня-Лука - Игман Коньич 4:3 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 2:6 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - ГОШК 3:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Посушье 1:0 Сараево - Борац Баня-Лука 1:1 Борац Баня-Лука - Широки Бриег 2:1 Борац Баня-Лука - Слога Добой 1:0 Вележ - Борац Баня-Лука 1:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:3 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:2 Борац Баня-Лука - Звьезда Бргуле 3:1 Сараево - Борац Баня-Лука 1:2 Зриньски - Борац Баня-Лука 0:1
Эгнатия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эгнатия - Будучность 1:2 Марибор - Эгнатия 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Партизани - Эгнатия 0:1
Эгнатия - Влазния Шкодер 0:0 Кукес - Эгнатия 0:1 Эгнатия - Тирана 0:3 Динамо Тирана - Эгнатия 0:1 Теута - Эгнатия 1:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 0:1 Влазния Шкодер - Эгнатия 1:1 Лачи - Эгнатия 1:2 Эгнатия - Партизани 2:1 Эрзени - Эгнатия 1:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 1:0 Эгнатия - Кукес 1:0 Скендербеу - Эгнатия 2:0 Тирана - Эгнатия 1:1 Эгнатия - Лачи 3:1 Эгнатия - Динамо Тирана 1:1
Результаты матчей
Борац Баня-Лука
Эгнатия
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Борац Баня-Лука
Эгнатия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (1)
|ФКСБ
|Попа Даньел
|2 (1)
|Слован Братислава
|Куцка Юрай
|2
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|2
|ТНС
|Янг Брэд
|2
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Эгнатия
|Ндреца Эдисон
|1 1
|Линкольн
|Гомес Кике
|1 1
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 1
|Эгнатия
|Зейнулай Арбин
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Борац Баня-Лука 1:0 Эгнатия
Исход игры
Борац Баня-Лука
96.1% (99)
Ничья
2.9% (3)
Эгнатия
1% (1)
Тотал 2.5
Больше
40% (40)
Меньше
60% (60)
Обе команды забьют
Да
38% (38)
Нет
62% (62)
Популярный счёт
2:0 Борац Баня-Лука
30.1% (31)
2:1 Борац Баня-Лука
29.1% (30)
1:0 Борац Баня-Лука
25.2% (26)
3:0 Борац Баня-Лука
4.9% (5)
3:1 Борац Баня-Лука
3.9% (4)
1:1 Ничья
2.9% (3)
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