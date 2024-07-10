  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Стефански Даниэль
Борац Баня-Лука
1:0
Конец матча
Эгнатия
0'
36' Желтая карточка
David Vukovic
36' Желтая карточка
Francois Dulysse
37' Желтая карточка
Алекси Альбано
49' Желтая карточка
Фангаж Абдурраман
58' Красная карточка
Зейнулай Арбин
63' Желтая карточка
Ндреца Эдисон
63' Желтая карточка
Алиев Замиг
1:0
90' Гол
Damir Hrelja
90' Вторая желтая карточка
Ндреца Эдисон
90' Желтая карточка
Джемайли Арбенит
90'+19

Ход матча

21'
 
Каса Реди
Soumaila Bakayoko
36'
David Vukovic
 
36'
 
Francois Dulysse
37'
 
Алекси Альбано
46'
Савич Стефан
Караклаич Петар
 
46'
Damir Hrelja
Квржич Зоран
 
49'
 
Фангаж Абдурраман
56'
Пихлер Алекс
Враньеш Стоян
 
58'
 
Зейнулай Арбин
63'
 
Ндреца Эдисон
63'
 
Алиев Замиг
86'
 
Малота Ренато
Ибрахимоглу Мелих
86'
 
Ахметай Алессандро
Лушкья Реги
86'
Stefan Marcetic
Лукич Йован
 
90'
 
Алиев Замиг
90'
Damir Hrelja
(Эррера Себастьян)
1:0
90'
Пихлер Алекс
 
90'
 
Ндреца Эдисон
90'
 
Джемайли Арбенит
90'
 
Lorougnon Doukouo
Чавич Давид

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 2
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 103
Борац Баня-Лука 96.1% (99)
X 2.9% (3)
Эгнатия 1% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Шишковски
Дамьян
20
Квржич
Зоран
2
Мейхерс
Барт
24
Каролина
Юрих
16
Эррера
Себастьян
15
Граховац
Срджан
23
Враньеш
Стоян
27
Кулашин
Энвер
45
Караклаич
Петар
10
David
Vukovic
19
Лукич
Йован
1
Шерри
Ален
3
Francois
Dulysse
19
Джемайли
Арбенит
4
Алиев
Замиг
44
Фангаж
Абдурраман
17
Зейнулай
Арбин
6
Алекси
Альбано
70
Лушкья
Реги
16
Ндреца
Эдисон
11
Soumaila
Bakayoko
77
Ибрахимоглу
Мелих
Борац Баня-Лука
4-2-3-1
Эгнатия
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Борац Баня-Лука
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Damir Hrelja 1 1
Эррера Себастьян 0 0
Эгнатия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Борац Баня-Лука
Игрок Желтая карточка Красная карточка
David Vukovic 1 0
Эгнатия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндреца Эдисон 1 1
Зейнулай Арбин 0 1
Джемайли Арбенит 1 0
Алекси Альбано 1 0
Фангаж Абдурраман 1 0
Алиев Замиг 1 0
Francois Dulysse 1 0

Результаты матчей

Борац Баня-Лука
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эгнатия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Борац Баня-Лука
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эгнатия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Борац Баня-Лука
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Борац Баня-Лука - Хунедоара 2:0 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Железничар - Борац Баня-Лука 2:1
Борац Баня-Лука - Зриньски 0:1 Борац Баня-Лука - Игман Коньич 4:3 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 2:6 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - ГОШК 3:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Посушье 1:0 Сараево - Борац Баня-Лука 1:1 Борац Баня-Лука - Широки Бриег 2:1 Борац Баня-Лука - Слога Добой 1:0 Вележ - Борац Баня-Лука 1:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:3 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:2 Борац Баня-Лука - Звьезда Бргуле 3:1 Сараево - Борац Баня-Лука 1:2 Зриньски - Борац Баня-Лука 0:1
Эгнатия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эгнатия - Будучность 1:2 Марибор - Эгнатия 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Партизани - Эгнатия 0:1
Эгнатия - Влазния Шкодер 0:0 Кукес - Эгнатия 0:1 Эгнатия - Тирана 0:3 Динамо Тирана - Эгнатия 0:1 Теута - Эгнатия 1:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 0:1 Влазния Шкодер - Эгнатия 1:1 Лачи - Эгнатия 1:2 Эгнатия - Партизани 2:1 Эрзени - Эгнатия 1:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 1:0 Эгнатия - Кукес 1:0 Скендербеу - Эгнатия 2:0 Тирана - Эгнатия 1:1 Эгнатия - Лачи 3:1 Эгнатия - Динамо Тирана 1:1

Результаты матчей

Борац Баня-Лука
Эгнатия

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Борац Баня-Лука
Эгнатия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Попа Даньел 2 (1)
Слован Братислава Куцка Юрай 2
ФКСБ Микулеску Давид 2
ТНС Янг Брэд 2
Весь список

Топ нарушителей
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Эгнатия Ндреца Эдисон 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 1
Эгнатия Зейнулай Арбин 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Алекси Альбано получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Francois Dulysse получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Давид Вукович получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Soumaila Bakayoko уходит с поля. Реди Каса выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banja Luka Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 103
    Борац Баня-Лука 96.1% (99)
    X 2.9% (3)
    Эгнатия 1% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Борац Баня-Лука 1:0 Эгнатия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Борац Баня-Лука 1:0 Эгнатия

    Исход игры
    Борац Баня-Лука
    96.1% (99)
    Ничья
    2.9% (3)
    Эгнатия
    1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (40)
    Меньше
    60% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    38% (38)
    Нет
    62% (62)
    Популярный счёт
    2:0 Борац Баня-Лука
    30.1% (31)
    2:1 Борац Баня-Лука
    29.1% (30)
    1:0 Борац Баня-Лука
    25.2% (26)
    3:0 Борац Баня-Лука
    4.9% (5)
    3:1 Борац Баня-Лука
    3.9% (4)
    1:1 Ничья
    2.9% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный